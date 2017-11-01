У Манафорта нашли три американских паспорта с разными номерами

Бывалый222
, Stuart Pearce
, Ирод Снегуровик
, Юный_ Техник c631414e
, Mikola Tishkivskiy
, Old Raver
, Эрнесто
, Ольга Селина e34dc884
, Андрей Филипович
, Ilyas Yagyaev
, Юрий Орлов 82996db3
, виталий луцюк 030674cb
, линда либерман
, Олег Киев b1ab19f2
, Евгений Калашников
, тютя тютькин 0e0cff03
, Андрей Ильчук
, SergTranscarpathian
, sergik
, Эдуард Масына
, Kirim Ukrainali
, Джеки Чанович
, piligrim
, Gall4onok5
, Ivan Pidbujpata
, legionary
, Виталий Андрушко
, Westwind Ukrainian
, Serg Sergeev
, Паравоз
, OldCat
, kostjaua5
, евгения сахнова
, Валерий Проценко
, gontaruk
, Константин Гризодубо
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, (unknown) b379cca9
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, малыш Бакинский
, Ils ne passeront pas
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, Бумеранг
, майор швейк
, Ivan Savelev
, Микола Клименко 487dfd5e
, Oleksandr Udot
, Nikol Pricol
, Egor Elk
, niki12
, 45367Ms
, Пвп Пвп
, Alexsei Borisov
, Al Exander 1dedefb3
, Глеб Жеглов 5895752a
, Frol Fedoroff
, жовтоблакитний
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, Злий Грицько
, не скажу
, комэск Титаренко
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, Юра Сюзик
, Miko R 798886a8
, armik
, Володимир Ставицький 3b9daa74
, Владимир a57e9a74
, Влад Виноградов 88a5ba75
, Oleg Youryevich
, Саша Крест
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Всего на сайте: 236 писателей
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Вон Труханов вообще гражданин рашки, а Насиров - подданный ЕЕ Величества.
И ничего им не мешает занимать высокие посты.
А сколько мы украинцы еще не знаем, а знает презик и СБУ..........
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Выдается после подачи заявления и уплаты пошлины, в соответствии с Законом о гражданстве лицам, родившимся или натурализованным в Соединённых Штатах, а также родившимся на островных территориях Пуэрто-Рико, Гуама, Американских Виргинских и Северных Марианских островов (с 16 лет - обычно на десятилетний срок, от 15 и ниже - на пятилетний). Американское законодательство не признает двойное гражданство, но и не запрещает гражданам США иметь второе гражданство1 с 16 лет - обычно на десятилетний срок
2 от 15 и ниже - на пятилетний
Пол Джон Ма́нафорт - мла́дший род. 1 апреля 1949, Нью-Бритен, штат Коннектикут, США
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Так это.. в лотерею выиграл... на Динамо ставил... вот и повезло...
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подарок клиента.
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не выезжаешь за границу? - можешь всю жизнь прожить без паспорта.
если исходить из етого, то противозаконно.
хотя если быть уже совсем буквоедом, то не знаю.
вопрос к юристам...
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)))
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твоя фамилия в списках - не паспорт.
не, можно конечно, только на тебя посмотрят как на придурка.
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