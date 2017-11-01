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Теги: скандал (5085) ФБР (141) Трамп (1427) Манафорт Пол (31)
Тему создал: Цензор.НЕТ

У Манафорта нашли три американских паспорта с разными номерами

У бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта нашли три американских паспорта с разными номерами.

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забыл где положил - дайте новый... Нашли при обыске
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Та тож американских.
Вон Труханов вообще гражданин рашки, а Насиров - подданный ЕЕ Величества.
И ничего им не мешает занимать высокие посты.
А сколько мы украинцы еще не знаем, а знает презик и СБУ..........
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Лена - Грязный рот (Бондаренко - ) - Дочь экс-нардепа, регионалки Елены Бондаренко, создала семью и строит карьеру в США.
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трындец дядьке)))кстати,он у Трампа бесплатно работал,т е кацапы его прислали Трампу на помощь - они и платили
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Паспорт гражданина США - документ, удостоверяющий гражданство США за рубежом Государственным департаментом. Соответствует стандартам ИКАО. На синей лицевой стороне изображена Большая печать США.
Выдается после подачи заявления и уплаты пошлины, в соответствии с Законом о гражданстве лицам, родившимся или натурализованным в Соединённых Штатах, а также родившимся на островных территориях Пуэрто-Рико, Гуама, Американских Виргинских и Северных Марианских островов (с 16 лет - обычно на десятилетний срок, от 15 и ниже - на пятилетний). Американское законодательство не признает двойное гражданство, но и не запрещает гражданам США иметь второе гражданство1 с 16 лет - обычно на десятилетний срок
2 от 15 и ниже - на пятилетний
Пол Джон Ма́нафорт - мла́дший род. 1 апреля 1949, Нью-Бритен, штат Коннектикут, США
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там і лещенком займуця який шантажував манафорта на бабоси !
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...его состояние оценивалось в $28 млн. Но в другом заявлении значилось, что в его активах уже $68 млн.

Так это.. в лотерею выиграл... на Динамо ставил... вот и повезло...
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там де то шапки еще должны быть.
подарок клиента.
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Мати стільки паспортів- це протизаконно в США? Хто знає?
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паспорта в стране не "ходят", они нужны только при пересечении границы.
не выезжаешь за границу? - можешь всю жизнь прожить без паспорта.
если исходить из етого, то противозаконно.
хотя если быть уже совсем буквоедом, то не знаю.
вопрос к юристам...
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что то лубянка тормозит с угощением чайком с полонием амереканских товарищей
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гроші? які гроші? тю... та то улюблена людина дала... Вітьою звать...
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Так это он что, три раза на выборах голосовал?
)))
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на выборах водительские права или любое ID с фоткой и
твоя фамилия в списках - не паспорт.
не, можно конечно, только на тебя посмотрят как на придурка.
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ему в камеру нужно просится, иначе роssийские наниматели немножко шлепнуть могут.
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Три паспорта ну и гнида... тут один замахаешься иметь.
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А ты заяви что потерял, тебе новый дадут. И так пять раз подряд. И будет у тебя 6 паспортов Просто 5 из них будут не действительны но по факту же они у тебя дома будут.
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Мда, так посмотрю...... тема коррупции актуальна и для США.
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запасливый хомячек, шо наша камуножыдовскобыдлоылита
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на самом деле это Пол Чапмен, а не Манафорт, ему скоро тоже передачу на рос.ТВ вести поручат, кремляди своих на бросают как это сами о себе говорят, просто кто им свои они никому не рассказывают
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Цензор.НЕТФорум УкраиныУ Манафорта нашли три американских паспорта с разными номерами
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