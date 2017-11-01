ВККС обнародовала результаты тестирования кандидатов в судьи на знание украинского языка

Евгений Калашников
, тютя тютькин 0e0cff03
, Андрей Ильчук
, SergTranscarpathian
, sergik
, Эдуард Масына
, Kirim Ukrainali
, Джеки Чанович
, линда либерман
, piligrim
, Юный_ Техник c631414e
, Gall4onok5
, Ivan Pidbujpata
, legionary
, Виталий Андрушко
, Old Raver
, Westwind Ukrainian
, Serg Sergeev
, Паравоз
, OldCat
, kostjaua5
, евгения сахнова
, Валерий Проценко
, Олег Киев b1ab19f2
, gontaruk
, Эрнесто
, Константин Гризодубо
, Бывалый222
, виталий луцюк 030674cb
, Alex She
, (unknown) b379cca9
, Вла
, Распятый Снегирь
, Kost Crys
, Stuart Pearce
, малыш Бакинский
, Ils ne passeront pas
, Mora Zfayfer
, Бумеранг
, майор швейк
, Ivan Savelev
, Микола Клименко 487dfd5e
, Oleksandr Udot
, Nikol Pricol
, Egor Elk
, niki12
, Ilyas Yagyaev
, 45367Ms
, Пвп Пвп
, Ирод Снегуровик
, Alexsei Borisov
, Al Exander 1dedefb3
, Глеб Жеглов 5895752a
, Frol Fedoroff
, жовтоблакитний
, Андрій Жагун
, Злий Грицько
, не скажу
, комэск Титаренко
, Привет
, Ali Hasan
, STAS 777
, Vadym Tsyrkalyuk
, Светлана Черкассы
, Alexandr Kimlach
, Герхард
, Зося Синицкая
, Колян Крутой
, protelog
, Elvic Vic
, Тарас Федорчук 55b19784
, PobedaZaNami
, Aлександр Alexsis
, Sca Manager
, Игор Мархевка
, Андрей Кайнаран
, vassa0103
, Ласковый зверь
, Alexander Hesse
, roshenko q
, Наташа Шеменкова
, Nikol Kovalenko
, Салаутдин
, Александр Маргадон
, Александр Пышненко
, CrossFirenko
, Mistershnobel Иванов
, Олексій Прокоф'єв
, Веселий сумчанин
, Ivory
, roadstar
, Олксандр
, Алексей Бирзула
, Иван Петрович Сидоров
, Лилия Стацкая
, Семён Тимошенко
, Serhios Bond
, Ким Чен Ир
, Uktainianstogether
, Владимир_2
, Нимерович
, Олександр Філіпов
, Алексус
, Настя Стальченко
, Вася Городской
, tadey
, Виктор Кондратюк 1d81b508
, Ivan2014
, Alex Grains
, Сьвятаслаў Буракоў 8fda75d9
, Володимир Миколаєць
, Ron Ma
, Alex Yustasu
, Иван Афанасьев
, Ван Хелсинг
, Дима Золочівський
, 5050
, Степан Булыга
, Pegas
, Vladimir 5fe313f3
, Anatoliy Buchenko
, Zura Zurax
, rdjirov
, Valentine Michael Ovdienko
, Юрий Белый
, Anderer
, Maks Kolorto
, Олег Иванов bf9cf779
, Muzoreva
, aquarius580 .
, Igor Stepok
, Ирина Слюсаренко a9a3d33f
, Kozak_Vasil
, РоботБАндер2
, Иван Давидов
, Алла Новосад 5b57f84f
, Lvbnhj
, Galyna Kravchuk 2f98b0eb
, BVladek
, Изикил Гоцман
, Tatyana Pomolova
, Сидор Ковпак f18a0fa2
, Alex_Dimitrov
, Грін Бжоли
, Николай Почаев
, три - пятнадцать
, Stas Stas cc59b736
, Юра Сюзик
, Miko R 798886a8
, armik
, Володимир Ставицький 3b9daa74
, Владимир a57e9a74
, Влад Виноградов 88a5ba75
, Oleg Youryevich
, Саша Крест
, Bogdan Zayats
, linoblack
, cimbitep
, Elchin Khasiev
, UAJALINE
, Зойч
, литвин
, Глеб Егорович Жеглов
, Александр Пушкин 7b40c3f0
, Микола Погорєлов
SergTranscarpathian, Евгений Калашников, Паравоз, Юный_ Техник c631414e, gontaruk, Old Raver, Андрей Ильчук, евгения сахнова, Эрнесто, sergik, 45367Ms, Виталий Андрушко, piligrim, Бумеранг, Олег Киев b1ab19f2, тютя тютькин 0e0cff03, (unknown) b379cca9, legionary, Константин Гризодубо, Привет, Пвп Пвп, Джеки Чанович, Вла, Frol Fedoroff, Kirim Ukrainali, Al Exander 1dedefb3, Sca Manager, Oleksandr Udot, Андрей Кайнаран, Микола Клименко 487dfd5e, Alexandr Kimlach, vassa0103, Westwind Ukrainian, Ivan Pidbujpata, Игор Мархевка, Салаутдин, Egor Elk, Ласковый зверь, Герхард, Nikol Kovalenko, Uktainianstogether, Наташа Шеменкова, Владимир_2, Зося Синицкая, Злий Грицько, Распятый Снегирь, Веселий сумчанин, Бывалый222, 5050, Alexander Hesse, Настя Стальченко, Алексей Бирзула, Иван Афанасьев, Anatoliy Buchenko, Anderer, Ivan2014, aquarius580 ., Stuart Pearce, Maks Kolorto, Serg Sergeev, Ils ne passeront pas, виталий луцюк 030674cb, Valentine Michael Ovdienko, Володимир Миколаєць, Gall4onok5, Miko R 798886a8, РоботБАндер2, Саша Крест, Олксандр, kostjaua5
Всего на сайте: 235 писателей
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саму статью ты не осилил видать.
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Пусть лучше судья будет профессионал. А то может наоборот судьбы не ломал, а благородно отпустил преступников. Благородность одно из определений добропорядочности.
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В ТОКАРЯ БЫ СТОЛЬКО БЫЛО!
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Як би в нас на підприємстві було 4000 токарів,лежав би як бобак,ноги задравши!
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Хотя какая у ди-лов логика.
Рассказывать мне - гражданину Украины и жителю Херсона, что этот город в кацапстане и я гражданин рашки - верх безграмотности и диб-ма.
Пойди прими таблеточку убогий.
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Про знання законів - уважно читай вище. Мова юриспруденції в Україні - українська. Тому, як можна знати закони в Україні, не знаючи української мови? Тепер логіка зрозуміліша?
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Нерозуміння слова в законі може служити приводом для зовсім протилежного трактування всієї статті закону.
Вони (закони) і без того пятою точкою писані і до кожної статті в 1 абзац додається ціла брошура з тлумаченням цього абзацу, з якої випливає, що ця стаття буде діяти після вступу на посаду нового кабміну після наступних виборів!!!
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Знаючи державну мову і то зразу не"вкуриш" про що це і за що голосували декілька разів !
А деякі ЗМІ цю інфу видали як голосування про зняття недоторканності !!!!
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06.10.2017
Тестування суддів 2017
TestDerz2017
тестування на посаду суддів
03 жовтня 2017 року Вищою кваліфікаційною комісією суддів України затверджено тестову базу для проведення анонімного тестування з метою перевірки рівня загальних теоретичних знань кандидата на посаду судді у сфері права на стадії складення відбіркового іспиту у межах процедури добору на посаду судді місцевого суду, оголошеного рішенням Комісії від 03 квітня 2017 року №28/зп-17.
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