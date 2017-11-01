EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Амины Окуевой Покушение на Мосийчука Судебная реформа Протесты возле Рады Закон "Об образовании" Арест замминистра обороны Павловского Убийство Вороненкова Пенсионная реформа Оккупированные территории - Крым и Донбасс Джон Маккейн Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили
 Форум Украины(632082)
  2661  34
Материалы по теме:  Судебная реформа
Теги: судебная реформа (694) экзамены (73) ВККСУ (30)
Тему создал: Цензор.НЕТ

ВККС обнародовала результаты тестирования кандидатов в судьи на знание украинского языка

Высшая квалификационная комиссия судей Украины разместила деперсонифицированные результаты тестирования уровня владения государственным языком.

 читать источник
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
??? Это конечно самый главный критерий! А если ещё на память Шевченко читает....так вообще супер судья...пожизненное обеспечение 1 лям........
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Отметим, что максимальный балл, который можно набрать в тесте по украинскому языку - 40 баллов."

саму статью ты не осилил видать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А женя (флаг сша) может себе представить судью в сша, которий владеет только суахили?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
флажок ничего не значит.....Реально украинский язык должны знать все госчиновники и безо всяких экзаменов с БАЛАМИ! Это способ отсеять, поднажать....Добропорядочность и профессионализм вот главные критерии....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Яки він нах професіонал і добропорядний громадянин України, якщо не володіє державною мовою?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И как узнать и по какой шкале оценить добропорядочность и профессионализм. Может всё-таки опыт в работе, знание законов и отсутствие замечаний в профессиональной деятельности.

 показать весь комментарий
Ответить
 
профессионализм это и подразумевает...А добропорядочность(не тупите) расходы с доходами соответсвуют и жизь людям не портили, судьбы не ломали....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Интересное у вас определение добропорядочности. Ляшко подходит, доходы он выиграл в лотерею а расходы ушли на новую квартиру.
Пусть лучше судья будет профессионал. А то может наоборот судьбы не ломал, а благородно отпустил преступников. Благородность одно из определений добропорядочности.
 показать весь комментарий
Ответить
 
бОЛЬШЕ 4000 КАНДИДАТОВ В СУДЬИ!
В ТОКАРЯ БЫ СТОЛЬКО БЫЛО!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ти, типу, токар чи слюсар? Від станка пишеш?))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Чому б ні! Конкуренція- двігатєль прогреса,як кажуть!
Як би в нас на підприємстві було 4000 токарів,лежав би як бобак,ноги задравши!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Там прогрес вже до шестизначних чисел та значень дойшов!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Там прогрес вже до шестизначних чисел та значень дойшов!
 показать весь комментарий
Ответить
 
А знание законов Украины проверяли? Или это уже для судьи необязательно?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ти статтю читав, кацапе? Це йде другим пунктом відбору. Якщо не знає мови, як він може вести засідання українською???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Судя по вашей логике, не зная законы но зная язык он может вести...
Хотя какая у ди-лов логика.
Рассказывать мне - гражданину Украины и жителю Херсона, что этот город в кацапстане и я гражданин рашки - верх безграмотности и диб-ма.
Пойди прими таблеточку убогий.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пиши людською мовою, і ніхто не сплутає тебе з кацапом. Я не писав про місто, я писав про національність. Що, в Херсоні немає кацапів?
Про знання законів - уважно читай вище. Мова юриспруденції в Україні - українська. Тому, як можна знати закони в Україні, не знаючи української мови? Тепер логіка зрозуміліша?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Незнання державної мови, мови якою писані закони - прецедент для невірного трактування, типу нельзя казнить помиловать!
Нерозуміння слова в законі може служити приводом для зовсім протилежного трактування всієї статті закону.
Вони (закони) і без того пятою точкою писані і до кожної статті в 1 абзац додається ціла брошура з тлумаченням цього абзацу, з якої випливає, що ця стаття буде діяти після вступу на посаду нового кабміну після наступних виборів!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
По фото видно, що їм "побарабану" це шоу - все одно й далі будуть займатися любимою справою - "відпусканням під залог" всіх безвинятку у кого є гроші!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Покажите лучше сами тесты, насколько они сложные?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Перелік тестових питань для проведення анонімного тестування на посаду судді в 2017 році
06.10.2017 ВККС обнародовала результаты тестирования кандидатов в судьи на знание украинского языка - Цензор.НЕТ 8396
Тестування суддів 2017
TestDerz2017
ВККС обнародовала результаты тестирования кандидатов в судьи на знание украинского языка - Цензор.НЕТ 3231тестування на посаду суддів
03 жовтня 2017 року Вищою кваліфікаційною комісією суддів України затверджено тестову базу для проведення анонімного тестування з метою перевірки рівня загальних теоретичних знань кандидата на посаду судді у сфері права на стадії складення відбіркового іспиту у межах процедури добору на посаду судді місцевого суду, оголошеного рішенням Комісії від 03 квітня 2017 року №28/зп-17.
Відповіді підготовлені!
Вартість 300 грн. за всі відповідіДля придбання підготовчого матеріалу та з приводу консультацій телефонуйте або пишіть на електронну скриньку з 09.00 до 23.00 без вихідних!Тел. МТС +38(099)533-01-76, Тел. Київстар +38(097)652-95-23Електронна скринька TestDerz@ukr.netСторінка фейсбук https://www.facebook.com/robota.gov.ua
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныВККС обнародовала результаты тестирования кандидатов в судьи на знание украинского языка
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
SergTranscarpathian, Евгений Калашников, Паравоз, Юный_ Техник c631414e, gontaruk, Old Raver, Андрей Ильчук, евгения сахнова, Эрнесто, sergik, 45367Ms, Виталий Андрушко, piligrim, Бумеранг, Олег Киев b1ab19f2, тютя тютькин 0e0cff03, (unknown) b379cca9, legionary, Константин Гризодубо, Привет, Пвп Пвп, Джеки Чанович, Вла, Frol Fedoroff, Kirim Ukrainali, Al Exander 1dedefb3, Sca Manager, Oleksandr Udot, Андрей Кайнаран, Микола Клименко 487dfd5e, Alexandr Kimlach, vassa0103, Westwind Ukrainian, Ivan Pidbujpata, Игор Мархевка, Салаутдин, Egor Elk, Ласковый зверь, Герхард, Nikol Kovalenko, Uktainianstogether, Наташа Шеменкова, Владимир_2, Зося Синицкая, Злий Грицько, Распятый Снегирь, Веселий сумчанин, Бывалый222, 5050, Alexander Hesse, Настя Стальченко, Алексей Бирзула, Иван Афанасьев, Anatoliy Buchenko, Anderer, Ivan2014, aquarius580 ., Stuart Pearce, Maks Kolorto, Serg Sergeev, Ils ne passeront pas, виталий луцюк 030674cb, Valentine Michael Ovdienko, Володимир Миколаєць, Gall4onok5, Miko R 798886a8, РоботБАндер2, Саша Крест, Олксандр, kostjaua5
 Всего на сайте: 235 писателей
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти