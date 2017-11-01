Две уникальные станции комплекса РЭБ "Мандат" поставлены в ВСУ, - "Укроборонпром"

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Как минимум по 2 точно:
1. Соотношение цена/возможности.
2. Самое долгое время разработки и производства.
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.Остальные станции в металле и документация завода "топаз"с Кольчугами были сданы врагу.
Конечно это победа наперсточников ...
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вопрос- И ШО ДАЛЬШЕ?
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Oct. 31st, 2017 at 11:14 AM
В последнее время, любая информация о намерении приобрести или же о заказе той или ной техники в ВСУ, вызывает бурные осуждения и не редко - не в пользу приобретаемых образцов. Во многом это связано с тем, что речь идёт о старых образцах, советской эпохи, которые намерены модернизировать для последующей эксплуатации. Так было с недавним сообщением о желании Украины поучаствовать в распродаже иорданских ЗРК "Оса", так происходит и сейчас, с известием о поставке четырёх Ми-2МСБ в ВСУ.
Намедни директор ООО «Винницкий авиационный завод» Николай Трикозюк сообщил, что в этом году ВСУ получат Ми-2МСБ в количестве четырех единиц.
Если быть более точным, то речь идет о Ми-2МСБ-В - многоцелевом вертолёте для нужд вооруженных сил, но не о его гражданской версии. Главное отличие этой машины от гражданского собрата это наличие двух блоков Б8В20А с 20 неуправляемыми ракетами калибра 80-мм и двух пушечных блоков УПК-23-250 с 23-мм парной пушкой ГШ-23Л.
Кроме того данный вертолет отличается от Ми-2 использованием мощных 460 сильных двигателей АИ-450М. В самом же вертолете внесены существенные изменения в бортовое оборудование, в частности - панель управления заменена на ЖК мониторы, используется станция GPS-навигации СН-4312У и т.д.
Так же, вертолёт оснащается станцией оптико-электронного подавления "Адрос" и может быть дооснащен как экранно-выхлопными устройствами для снижения температуры и рассеивания выхлопных газов, так и системой предупреждения о лазерном облучении.
В целом же, данный вертолёт не является аналогом Ми-24 и тем более фантастических AH-64 Apache. У него свои цели и задачи, скромные, по сравненною со спектром деятельности "аппачей", но к выполнению которых его подготовили насколько это возможно.
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Просто когда при проектировании просчитывали диапазон частот малозаметности для него, "забыли" про древние диапазоны .
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Oct. 30th, 2017 at 11:30 AM
Много споров вызвала опубликованная намедни в издании Jane's Defence Weekly статья о том, что в списке претендентов на покупку иорданских ЗРК «Оса», помимо Польши и Чехии, появилась Украина. Прежде всего, критике поддавался сам факт намерения приобрести комплекс, которому без малого уже как три десятка лет, и вместо приобретения современного оружия размениваться на морально устаревшие образцы советской эпохи.
Что же, разберемся в том, несколько данное приобретение для Украины может быть ошибочным, или же наоборот - полезным.
Прежде всего, ЗРК «Оса», о которых идёт речь, были приобретены Иорданией с ЗУР в модификации 9К33М2, производившиеся в СССР с 1975 по 1980 г.г после чего им на смену пришли 9К33М3. И хотя сейчас в СМИ речь идёт о 52 ЗРК «Оса», выставленных Иорданией на продажу, согласно отчётам The Military Balance 2016, у этой страны подтверждено наличие не более 48 единиц данных комплексов.
Итак, 48 советских тридцатилетних комплексов. Меняется ли картина от количества, при столь сомнительном качестве? Но, если уж о том речь, так поговорим о качестве.
В частности, ЗРК «Оса» не относится к тем комплексам, которые прошли мимо разного уровня конфликтов, а как раз широко применялась в ряде региональных столкновений. К примеру, в 1981 «Народный фронт за освобождение Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро» сбил при помощи данного ЗРК марокканский C-130H «Геркулес». В ходе того же конфликта был сбит так же истребитель Mirage F.1.
Иракские войска при помощи «Осы» над Кувейтом сбивали КР «Томагавк». Но куда интереснее история со сбитым в августе 2008 года в ходе «Пятидневной войны» российским Ту-22М3. Кроме того, в Сирии при помощи ЗРК «Оса» оппозиционеры сбили вертолёты асадитов Ми-8 и Ми-17.
Таким образом, у «Осы» имеется весьма неплохое портфолио, в отличие от ЗРК применявшихся лишь в ходе учений и на испытательных полигонах. При этом, ЗРК «Оса» уверенно себя показала в первую очередь против авиационной техники которая стоит на вооружении нашего потенциального противника. Противника, ВКС которого в разы превосходят потенциал наших Воздушных Сил и в случае полномасштабного наступления, противопоставить в воздухе, увы, мы сможем не так много, как того хотелось бы.
Тем не менее, даже с учетом данных доводов может сохраниться сомнение в целесообразности этого, вероятного, приобретения, ведь дальность поражения целей у ЗРК «Оса» 9К33М2 не превышает 9 км. И вот тут на арену выходит КБ «Луч».
Дело в том, что данное конструкторское бюро уже давно разработало, а компания «Артем» производит ракеты Т382, дальность поражения целей у которых до 20 км. Эти же ракеты применяются в совместной украино-беларуской разработке ЗРК «Стиллет», ставшей дальнейшим развитием «Оса-АКМ».
И если Украина приобретёт данные ЗРК у Иордании, то это не означает, что она получит полсотни вёдер с болтами, не способными сбить даже квадрокоптер. Благодаря опыту модернизации подобных комплексов, «Осы» будут прокачаны и готовы какминимум для уничтожения низколетящих целей, как максимум - как там дела у Ту-22М3?
Вывод прост, в эпоху критической нехватки комплексов ПВО, против агрессора, обладающего полным превосходством всех видов авиации, и невозможности производить в серийном режиме свои ЗРК, отвечающие требованиям времени, покупка советских образцов, с последующей глубокой модернизацией, остается, к сожалению, единственным выходом.
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Oct. 31st, 2017 at 9:40 AM
Последние две недели ярко продемонстрировали, насколько болезненна для России тема высоких технологий в авиации. Да, в данном случае я имею ввиду баталии вокруг истребителя пятого поколения Су-57 (ПАК ФА Т-50) от совместного проекта, на базе которого якобы отказались ВВС Индии. Не успела эта информация быть опубликованной в медиа пространстве, как тут же подключилась кремлевская пропагандистская машина, принявшаяся опровергать подобные сообщения, а параллельно наполнять эфир хвалебными статьями о том, насколько хорош Су-57 и опасен даже для F-22 Raptor.
Что удивительно, непосредственное участие в этом восхвалении "не имеющего налогов в мире" истребителя приняло участие издание The National Interest, опубликовавшее довольно некомпетентную статью со сравнением возможностей Су-57 и F-22, о чем я уже писал ранее. И забыл бы уже этот эпизод, но вы не поверите, The National Interest понесло ещё дальше, и свет увидела статья о шестом поколении российских истребителей, которые сметут в пух и прах F-35 и F-22!
Что же, шизофреничность заголовков некогда мною весьма уважаемого издания начинает напрямую соперничать с элитой российских СМИ, таких как, например «Звезда», но всё же, со всей серьезностью рассмотрим перспективы шестого поколения российских истребителей.
Прежде всего, напомню, что на сегодняшний день, по сути, у России нет истребителя пятого поколения. Су-57, который относят к этому поколению, таковым не является по целому ряду причин.В частности, Су-57 не обладает соответствующим пятому поколению двигателем, а все выпущенные на сегодняшний день образцы оснащены старичком АЛ-41Ф1, непомерно портящим все потуги российских конструкторов хоть как-то приблизится к западным стелс-показателям. Новый же двигатель, «Изделие 30», должен был начать испытания на Су-57 в этом году и по одной из версий, ЧП случившееся 11 октября на аэродроме ЛИИ им. М.М. Громова, когда Су-57 совершил аварийную посадку из-за отказа оборудования, произошло именно на самолёте оснащенном «Изделием 30».
Но, от версий к фактам, а они таковы, что от полного цикла испытаний и до серийного производства «Изделия 30» может пройти несколько лет. На сегодняшний день крайний срок выпуска нового двигателя в серию - 2025 год! То есть, как можно говорить о Су-57, как о самолёте пятого поколения, коль ещё лет 8 он таковым не будет?
Стоит сказать и об ЭПР (эффективной поверхности рассеяния) российского суперсамолета, которая у него в пределах 0,3 - 0,5 квадратного метра, в то время как у F-22 Raptor этот показатель около 0,0001, а у F-35 Lightning II - 0,001.
Причем это не единственные проблемы российского супер самолёта поколения 4+++, и про остальные можно ещё долго говорить, но вы спросите, погоди, речь же идёт за шестое поколение, так, причем здесь Су-57? А при том, что о каком шестом поколении истребителей вообще можно говорить, если минимум до 2025 года у ВКС РФ не будет своего серийного истребителя пятого поколения? А даже если и предположить, что разработка «шестерки» получит зелёный свет, то когда она поступит на вооружение, если даже недоделка Су-57 до сих пор не поставляется в ВКС?
Кстати, о поставках - это вообще отдельная история. Ведь ещё в далёком 2013 году обещали начать поставки ПАК ФА Т-50 в 2015-м, но, что-то не срослось. Затем поставки обещали на 2016-й, но тоже не оправдали надежд. Перенесли на 2017-й, потом на 2018-й, а сейчас все, затаив дыхание ждут 2019-го!
Так о чём вообще может идти речь, если даже то, что назвать пятым поколением все никак не могут, не то чтобы доделать, но даже начать поставлять в войска?
И вот тут я задаюсь в очередной раз вопросом, то ли в The National Interest эксперты перевелись, то ли завозят очень хорошо, причем настолько, что, даже пренебрегая своей репутацией, издание выпускает низкопробные статьи, на ура расхватываемые информационными площадками РФ. При этом "эксперты" не только рассуждают на тему того, чего ещё нет даже в макете, но и сравнивая с тем, что, по идее, является поколением ниже (F-35 и F-22) данному не существующему суперсамолету. Хотя, по логике вещей, шестое поколение для ВВС США увидит свет намного раньше вот этого вот, не понятно ещё чего.
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2. Криворукие не могут наладить производство уже разработанных двигателей (имею ввиду вертолетные ТВ3-117) имея технологии и всю документацию, а вы говорите о новых перспективных разработках
3. Конечно, Т-50 (еще не доведенный до ума) должен быть круче F-22, ведь "Раптору" уже больше 20 лет, старичок уже , они бы еще МиГ-29 с "Супер Сейбром" сравнили
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Nov. 1st, 2017 at 10:45 AM
Так исторически сложилось, что одним из наиболее активных покупателей советского, а позже и российского оружия была Индия. По сути, эта страна обеспечивала львиную долю экспорта для российского ВПК, в первую очередь, делая ставку на закупку самолётов и танков. Однако события последних дней заставляют задуматься над тем, что исторические связи начинают разрываться.
Так, многие наслышаны о скандале с истребителем пятого поколения Fifth-Generation Fighter Aircraft (FGFA) совместным детищем российских и индийских специалистов, который был приостановлен. Сделано это было по той причине, что командование ВВС Индии не удовлетворено тем, что за почти десять лет проекта он так и не приблизился по своим показателям к аналогам из США F-35 и F-22.
Честно говоря, история непростая, и в ней ещё нужно будет ставить точки над «i», но вот, что определенно известно, информация о заморозке проекта просочилась в масс-медиа аккурат накануне визита в Индию госсекретаря США Рекса Тиллерсона. А господин госсекретарь не просто так наведался в Индию, а с целью пролоббировать F-16 и F-18 для оснащения ВВС этой страны, а так же, не исключено, предложить некие альтернативы полумертвому FGFA. Но, дальше - больше!Не успел Рекс Тиллерсон покинуть землю миллиона богов, как его заменили там американские военные специалисты, которые отправились с инспекцией, не поверите, на секретный объект - строящийся авианосец «Викрант»! Вся соль ситуации в том, что «Викрант» строится совместно с Невским ПКБ и должен быть введен в эксплуатацию в декабре 2018. Но индусы не уверены в качестве совместного с российскими специалистами детища, а потому пригласили третью сторону для проведения, так сказать, аудита.
Стоит в данном контексте вспомнить и весьма печальный опыт модернизации авианосца «Викрамадитья», в девичестве «Адмирал Горшков», заказанной индусами у россиян за $2,3 млрд в 2005 году, а по итогам испытаний 2012 года авианосец заглох в открытом море, по причине выхода их строя 7 из 8 котлов.
Вот и не удивительно, что инспектировать «Викрант» будут американские специалисты, знающие о строительстве авианосцев всё от «А» до «Я». Но, по настоящему знаковым является то, что проект крупнейшего за всю историю ВМС Индии авианосца «Вишал» водоизмещением 65 000 тонн, ведут совместно как индийские специалисты, так и американские, в частности, компания EMALS, разрабатывавшая электромагнитную катапульту для суперавиносца CVN-78 «Джеральд Форд».
Что же, похоже, Индия неспешно, но уверенно отчаливает от российских берегов. Раз так, то семь футов под килем!
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