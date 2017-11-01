Спецслужбы России планировали убийство Аброськина, - Матиос. ВИДЕО

Евгений Калашников
, тютя тютькин 0e0cff03
, Андрей Ильчук
, SergTranscarpathian
, sergik
, Эдуард Масына
, Kirim Ukrainali
, Джеки Чанович
, линда либерман
, piligrim
, Юный_ Техник c631414e
, Gall4onok5
, Ivan Pidbujpata
, legionary
, Виталий Андрушко
, Old Raver
, Westwind Ukrainian
, Serg Sergeev
, Паравоз
, OldCat
, kostjaua5
, евгения сахнова
, Валерий Проценко
, Олег Киев b1ab19f2
, gontaruk
, Эрнесто
, Константин Гризодубо
, Бывалый222
, виталий луцюк 030674cb
, Alex She
, (unknown) b379cca9
, Вла
, Распятый Снегирь
, Kost Crys
, Stuart Pearce
, малыш Бакинский
, Ils ne passeront pas
, Mora Zfayfer
, Бумеранг
, майор швейк
, Ivan Savelev
, Микола Клименко 487dfd5e
, Oleksandr Udot
, Nikol Pricol
, Egor Elk
, niki12
, Ilyas Yagyaev
, 45367Ms
, Пвп Пвп
, Ирод Снегуровик
, Alexsei Borisov
, Al Exander 1dedefb3
, Глеб Жеглов 5895752a
, Frol Fedoroff
, жовтоблакитний
, Андрій Жагун
, Злий Грицько
, не скажу
, комэск Титаренко
, Привет
, Ali Hasan
, STAS 777
, Vadym Tsyrkalyuk
, Светлана Черкассы
, Alexandr Kimlach
, Герхард
, Зося Синицкая
, Колян Крутой
, protelog
, Elvic Vic
, Тарас Федорчук 55b19784
, PobedaZaNami
, Aлександр Alexsis
, Sca Manager
, Игор Мархевка
, Андрей Кайнаран
, vassa0103
, Ласковый зверь
, Alexander Hesse
, roshenko q
, Наташа Шеменкова
, Nikol Kovalenko
, Салаутдин
, Александр Маргадон
, Александр Пышненко
, CrossFirenko
, Mistershnobel Иванов
, Олексій Прокоф'єв
, Веселий сумчанин
, Ivory
, roadstar
, Олксандр
, Алексей Бирзула
, Иван Петрович Сидоров
, Лилия Стацкая
, Семён Тимошенко
, Serhios Bond
, Ким Чен Ир
, Uktainianstogether
, Владимир_2
, Нимерович
, Олександр Філіпов
, Алексус
, Настя Стальченко
, Вася Городской
, tadey
, Виктор Кондратюк 1d81b508
, Ivan2014
, Alex Grains
, Сьвятаслаў Буракоў 8fda75d9
, Володимир Миколаєць
, Ron Ma
, Alex Yustasu
, Иван Афанасьев
, Ван Хелсинг
, Дима Золочівський
, 5050
, Степан Булыга
, Pegas
, Vladimir 5fe313f3
, Anatoliy Buchenko
, Zura Zurax
, rdjirov
, Valentine Michael Ovdienko
, Юрий Белый
, Anderer
, Maks Kolorto
, Олег Иванов bf9cf779
, Muzoreva
, aquarius580 .
, Igor Stepok
, Ирина Слюсаренко a9a3d33f
, Kozak_Vasil
, РоботБАндер2
, Иван Давидов
, Алла Новосад 5b57f84f
, Lvbnhj
, Galyna Kravchuk 2f98b0eb
, BVladek
, Изикил Гоцман
, Tatyana Pomolova
, Сидор Ковпак f18a0fa2
, Alex_Dimitrov
, Грін Бжоли
, Николай Почаев
, три - пятнадцать
, Stas Stas cc59b736
, Юра Сюзик
, Miko R 798886a8
, armik
, Володимир Ставицький 3b9daa74
, Владимир a57e9a74
, Влад Виноградов 88a5ba75
, Oleg Youryevich
, Саша Крест
, Bogdan Zayats
, linoblack
, cimbitep
, Elchin Khasiev
, UAJALINE
, Зойч
, литвин
, Глеб Егорович Жеглов
, Александр Пушкин 7b40c3f0
, Микола Погорєлов
SergTranscarpathian, Евгений Калашников, Паравоз, Юный_ Техник c631414e, gontaruk, Old Raver, Андрей Ильчук, евгения сахнова, Эрнесто, sergik, 45367Ms, Виталий Андрушко, piligrim, Бумеранг, Олег Киев b1ab19f2, тютя тютькин 0e0cff03, (unknown) b379cca9, legionary, Константин Гризодубо, Привет, Пвп Пвп, Джеки Чанович, Вла, Frol Fedoroff, Kirim Ukrainali, Al Exander 1dedefb3, Sca Manager, Oleksandr Udot, Андрей Кайнаран, Микола Клименко 487dfd5e, Alexandr Kimlach, vassa0103, Westwind Ukrainian, Ivan Pidbujpata, Игор Мархевка, Салаутдин, Egor Elk, Ласковый зверь, Герхард, Nikol Kovalenko, Uktainianstogether, Наташа Шеменкова, Владимир_2, Зося Синицкая, Злий Грицько, Распятый Снегирь, Веселий сумчанин, Бывалый222, 5050, Alexander Hesse, Настя Стальченко, Алексей Бирзула, Иван Афанасьев, Anatoliy Buchenko, Anderer, Ivan2014, aquarius580 ., Stuart Pearce, Maks Kolorto, Serg Sergeev, Ils ne passeront pas, виталий луцюк 030674cb, Valentine Michael Ovdienko, Володимир Миколаєць, Gall4onok5, Miko R 798886a8, РоботБАндер2, Саша Крест, Олксандр, kostjaua5
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а еще военный прокурор и госчиновник
если не лугандон то хотя бы ордло придумали для таких случаев
псы. другого кого нибудь уже закрыли за такой базар, днр блеать
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ФСБ на ушах.
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Шо дитё малое !
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хрен знает что там....вон про Запрудное ни слова пока в СМИ..
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Пример - Безъязыков. На него вообще ничего нет, никаких доказательств, только домыслы и догадки. Тем не менее сидит под следствием.
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Товарищ Пупкин работает в прокуратуре и имеет доступ к делу товарища Безъязыкова?
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Или Голубан это Лео ? Короче . Я запуталась . Признавайтесь , кто из вас шпиён ?
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Так, что все возможно.
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Дык, полковник СБУ, блин, а мозгов, как у курсистки!
Лень пронести жопу пару метров без машины?
В туалет тоже на авто ездят?
Поделом, ничего другого не скажешь, какой из него контрразведчик, если он дурак!
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Йок-макарьок! Це ще похлеще тепловізора!
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