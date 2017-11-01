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Теги: спецслужбы (362) терроризм (20634) Матиос Анатолий (572) Военная прокуратура (628)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Спецслужбы России планировали убийство Аброськина, - Матиос. ВИДЕО

Субъектами интереса спецслужб Российской Федерации были 1,6 тыс. украинских правоохранителей и высших госчиновников.

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за одни слова ДНР и ЛНР его уже надо накуй гнать
а еще военный прокурор и госчиновник
если не лугандон то хотя бы ордло придумали для таких случаев
псы. другого кого нибудь уже закрыли за такой базар, днр блеать
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Интересно, эту пургу Матиосу лично Сурков передал???
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аброськіна вони будуть боронити, а не вбивати- бо сєпар завжди лишається сєпаром, навіть у вишиванці...
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В Крыму подорвали (?) газопровод. В двух местах.
ФСБ на ушах.
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И ЛЕП завалилась... Татары??
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Какие , какие ... Нидерландские . Обычные Нидерландские татары .
Шо дитё малое !
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Местные пишут, что в восемь вечера бабахнуло в Виноградном....а в пять утра в Запрудном..... там тоже газопровод , который внешне проходит, был поврежден..... и там и там полиции толпы...на перевальном всех останавливают, проверяют документы....
хрен знает что там....вон про Запрудное ни слова пока в СМИ..
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Как-то интересно получается, что всякая мразота вроде Амброськина и Мосийчука чудом избегают покушений, а гибнут все время другие люди.
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Еще на Кернеса террористы невдало охотились. И еще хотели вкрасты гордость реФФорм Лешу Гончаренку. Фатал какой-то мешает терорюгам обезглавить цвет сопротивления кацапский агрессии
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Может пусть хотя бы попробуют выбирать не такие смешные цели, которых украинцы сами бы придушили с превеликим удовольствием.))))
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тут у меня другой вопрос - откуда Матиосу это известно? Это материалы из какого-то конкретного уголовного дела?
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Кураторы обязаны контролировать агентуру
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На яАброськина покушение говорит . А на Голубана кацапы не охотятся? Уж больно патриотичный чувак тоже
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Уже убийцу Хараберюша нашли. Найдут и остальньіх.
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парвильно писать-назначили .Назначат и остальных.
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та вбивця найменш значима ланка-майже як цап відбувайло. от як замовників або хоча б організаторів які стежили, розраховували...
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оборудование это бесплатное для кацапских ФСБ-шников, а называется оно МТС и Киевстар. Обе кацапские компании, зная номер телефона (в большинстве своем это не секрет), по нему получили IMEI-код, а по нему отслеживают местоположение в онлайне через регистрацию на вышках сотовой связи. Точность, по-моему, несколько десятков метров, чего вполне достаточно.
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Если следили за тем чтобы не брали взятки и откаты, то это надо приветствовать.
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Стесняюсь , но спрошу . Кто такой Голубан ? Это который за лугандонию воевал , а теперь в полицейских полковниках ходит ?
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Тот самый Голубан, который был внедрен к врагам и собирал там ценную информацию. Когда свою миссию выполнил, вернулся назад. Получил заслуженную награду.
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Так у нас все куда-то внедрены, только в показаниях путаются.
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Головой подумайте. Разве может такое быть, что "...за лугандонию воевал , а теперь в полицейских полковниках ходит"?
Пример - Безъязыков. На него вообще ничего нет, никаких доказательств, только домыслы и догадки. Тем не менее сидит под следствием.
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" На него вообще ничего нет, никаких доказательств, только домыслы и догадки. "
Товарищ Пупкин работает в прокуратуре и имеет доступ к делу товарища Безъязыкова?
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Может. Только одно "но". Безязыков был на службе а Голубан был на гражданке. Но по свистку в "дырку" вступил очканул и переметнулся на более плотную кормёжку. Продажная тварь обычная. А Вы тут из него "агента Голубана" дружок лепите.
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Должны понимать, что есть информация секретная, есть ДСП, есть такая, которая не подлежит огласке и пр. Не должны спецслужбы на каждом углу рассказывать о тонкостях работы. Было бы хоть малейшее подозрение, думаете его награждали бы и назначали.
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Леопольд это Голубан?) Смотрю по прокси петляет аки Дух Святой....
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Может Леопольд Пупкин - позывной Голубана ?
Или Голубан это Лео ? Короче . Я запуталась . Признавайтесь , кто из вас шпиён ?
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Наші спецслужби ФСБУ дірку у власній дупі знайти не можуть. Бо ніколи - кришують "торгівельних партнерів" на всю мазуту
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А ще ж собачих будок настроїть треба, бо шо це за хенерал, який в житті собачої будки не построїв?
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В Днепре хоронят Амину Окуеву: онлайн-трансляция https://www.obozrevatel.com/society/v-dnepre-horonyat-aminu-okuevu-onlajn-translyatsiya.htm
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это уже диагноз - у толика-тепловизора матиоса не шизофрения, а паранойя...
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Одне другому не заважає, а в данному випадку навіть навпаки
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Даже если это и так, то хай берут пример, как работать надо. А не хуйню про тепловизоры нести.
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Вот это уровень. Только не пойму откуда у Матиоса эта информация. Получается Матиос дебил в квадрате, если болтает ни на чем не основываясь или имея такую информацию необходим очень высоко законспирированный источник,который сразу же начнут вычислять. Ну просто конь.
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Кто в курсе этот гном в армии служил ну хоть свинопасом...
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бухгалтером...бало считать любит, и замов себе таких же подобрал
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кого? одного із своїх найкращих агентів? не вірю....
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Якщо ви такі освідчені та в курсі, то чому не виловлюєте та не знищуєте їх?
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Кремлевские спецслужбы не только кремлевских врагов убивают, но и своих сотрудников ликвидируют, чтобы не оставлять свидетелей своих преступлений.
Так, что все возможно.
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Ті пока між собою розбируться, наші вже на Марсі будуть. Тераформованому. За наш кошт
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Щось тепловізор вже забалакуватись почав .
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чего это только на сепара атброськина? а на мандееву с голубаном неужели нет?
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Да вы шо??? Импанулись? Они ему ещё медальки должны и тайную зарплату платить! Как вскрываются консервы.....матиос придурь.
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Блин, неужели у взорванных не было пары гривень, что бы ставить на ночь свои машины хотя бы на охраняемую стоянку?
Дык, полковник СБУ, блин, а мозгов, как у курсистки!
Лень пронести жопу пару метров без машины?
В туалет тоже на авто ездят?
Поделом, ничего другого не скажешь, какой из него контрразведчик, если он дурак!
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(Бурные аплодисменты) мы верим ,верим,верим...чем больше ложь то можно реально в это верить.
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Не зря Матиос похож на комиссара Жюва (Луи де Фюнес) с его борьбой против фантомаса. Все знает ,ведает,но не получается. Так и со складами--все знали, но уже замолчали.
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От не треба тут порівнювати умніцу і веселуна Луі де Фюнеса з якемсь унили тепловізорним лайном!
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Веселый сумчанин, коль скоро таковой, должен смешное находить даже и в такого как Матиос.
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Центра специальных операций "ДНР", "ЛНР" были 1600 правоохранителей и государственных деятелей Украины.Источник: https://censor.net.ua/v461282

Йок-макарьок! Це ще похлеще тепловізора!
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Тоже мне потеря. Назначили бы вместо него Голубана, никто бы разницы и не заметил.
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после убийства Амины и предыдущих террактов в Киеве тепловизорщики решили симулировать активную деятельность со взятыми с потолка цифрами. Это как 144 реформы - их никто не видел, но они типа есть. Покажите хоть прострелянную сраку Отброськина, чтобы все поверили в покушение.
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там же где прошампуренная Дейдея...ну тот который в розыске за разбой вооружённфй в Одессе....
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от слухаєш цього ЕКСКЛЮЗИВЩІКА і думаєш, хто взагалі випускає цього клоуна на телеекрани? 1600 осіб замовлених? Та після його бреднів про літаючі апарати над Калинівським арсеналом, про тепловізор шокіна, про 10 000 небойових загиблих з 2014 року починаєш сумніватись врозумових здібностях керівнецтва генпрокуратури. Це просто підпис під їх бездарністю і неадекватністю.
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Конченного сепара "отброськина" хотели кацапы завалить!?? Да полная херня это все..! Матиос мразь, лгун..!!! Никто в здравом уме ему не верит!
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На кого планували на тих і здійснили кому той вброськін потрібен.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСпецслужбы России планировали убийство Аброськина, - Матиос. ВИДЕО
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