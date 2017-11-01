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Теги: Госдепартамент США (683) посол (1203) Россия (72807) США (13656) минские соглашения (2357) Тиллерсон (175)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Тиллерсон обсудил с российским послом ситуацию в Украине, - Госдепартамент США

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон и посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов встретились во вторник в Государственном департаменте и обсудили ряд международных вопросов, в том числе ситуацию в Украине.

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Мана-мана як почне розказувати, тоді буде цікаво? З'ясується, що і Рекс-комсомолець😕
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что можно обсуждать с ПИДОрашенской фекальной помойкой которая является спонсором и рассадником терроризма номер 1 , а ее ботаксный педофильный Задрот и Шнырь вова скрысив десятки миллиардов у своего козломордого стада возомнил себя хозяином мира!!!!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныТиллерсон обсудил с российским послом ситуацию в Украине, - Госдепартамент США
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