Тиллерсон обсудил с российским послом ситуацию в Украине, - Госдепартамент США

617 4Теги: Госдепартамент США (683) посол (1203) Россия (72807) США (13656) минские соглашения (2357) Тиллерсон (175) Тему создал: Цензор.НЕТ01.11.17 07:30 Тиллерсон обсудил с российским послом ситуацию в Украине, - Госдепартамент СШАГосударственный секретарь США Рекс Тиллерсон и посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов встретились во вторник в Государственном департаменте и обсудили ряд международных вопросов, в том числе ситуацию в Украине. читать источник x Мне нравится
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