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Теги: история (1419) Россия (72807) Сталин (587) ВТБ Банк (10)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Глава российского банка ВТБ пришел на вечеринку для инвесторов в костюме Сталина. ФОТО

Глава ВТБ Андрей Костин пришел на вечеринку для гостей инвестиционного форума в образе Иосифа Сталина.

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тоже там молов з сцени про матільду і бездуховність ?
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О каждой кацапской сходке нужно писать? Тогда пишите о каждой рядовой свадьбе в москве...
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Вот и давай к ним.
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Каждый ватник хочет быть Сталиным, но в лучшем случае будет лагерной пылью,
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Русня не понимает,шо места на вышках достанет далеко не всем . Большинству придется куковать на нарах.
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русня рано или поздно ответит за все.
конечно хотелось бы что бы раньше,
а нет, то меня и позже устроит - лишь бы ответили-сдохли
и никому уже жить не мешали...
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а міг прийти в кожаном бікіні і хлистом в руках, путінці вони такі
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если о каждом кацапе-дебиле рисовать новость,
то будет примерно 140млн новостей и каждый день.
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Читать, до конца, а то начнётся ... вата ... сепар ... кацап и тд и тп . Гы-гы!
Автор: Деева Алиса

Товарищ Сталин
Опять к рулю буржуи встали -
Отъели морды, строят виллы,
Вот был бы жив товарищ Сталин,
Он джины с висками не пил бы.

Народ, что был когда-то славен,
На Запад смотрит. Стыдно, братцы!
Вот был бы жив товарищ Сталин.
Сумел бы с нами разобраться!

Мы битв геройских не застали,
Мы славных предков недостойны,
Вот был бы жив товарищ Сталин,
Повёл бы нас опять на бойню.

Вот был бы жив товарищ Сталин.
При нём бы было всё не так,
И нас бы снова уважали,
Как свору бешеных собак!
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Расстрельные списки под хванчкару N18 не подсовывали?
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Это обозначение Табели о Рангах, мил человек.
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Так что если хуйло пожалует в следующий раз, так в прикиде господа Бога? Только Иисус очень скромно одевался, накидка да сандалии. А перед распятием и того не было
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Если хуйло появится сразу распятым на кресте - получит первое место!
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У Андрея Костина типично гусское лицо - кто же еще можит гуководить в госсии ВТБ ?
Они все любят костюм типа "френч".
Соловьев (Владимир Рудольфович) ведет свои шоу только во френче - свои оценят.
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Наверное все присутствующие обосрались .Надо было еще кого под Берию загримировать для полноты ощущений
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З чого їм його боятися?- В мріях кацапи відчувають кожен себе в розстрільних трійках та в КГБ, а не в'язнями Гулагу.
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да все норм, в конце празднека он костюме сралена обоссыться на диване и будет долго лежать в собственной моче, тем самым подчеркивая глубокую историческую связь с моментом кончины сралена и пропагадируя высокую духовность
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под новый год товарищ сталин непредсказуемо добрел всех приглашал на новогодний расстрел
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При Сталине этот гад копал бы Беломор - канал в робе зк.
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Ну, теперь инвесторы просто в очередь выстроятся. От желающих вложиться в говняшку с ебан...тым охреневшим ворьем, узурпаторами и международными преступниками в руководстве просто отбоя не будет.))
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Сталин был аскетом . и при сталине все эти инвестора строили бы сибирь и тундру в тундре .
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Вчера праздник Хэлоуин отмечал с инвесторами,одел костюм чудовища-Сталина.
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дивлячись на мордор та його справи на протязі сторіч ,приходить думка "може дядько адоль фбув правий говорячи про генетичне сміття непотріб під назвою "расея" "
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Шизофрения за поработали приобретает всё более гротескные черты.
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Хех, фсьо прально, на хеллоуін перевдягаються у всяких вурдалаків. )))
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А в чем на вечеринку пришел глава Сбербанка россии, банка без которого лучшая банкирша Вселенной Гонтырева, не представляет финансовую систему Украины?
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Цензор или не пиши херню или давай точную инфу.
Ну по факту что? Чувак пришёл на вечеринку Хелоуина, все в костюмах чертей и демонов и прочей херни - этот в костюме сталина . У чувака есть как минимум чувство юмора и как максимум понимание кто такой сталин. Какие проблемы?
Прочитал коменты - 90 процентов тупые.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныГлава российского банка ВТБ пришел на вечеринку для инвесторов в костюме Сталина. ФОТО
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