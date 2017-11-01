Глава российского банка ВТБ пришел на вечеринку для инвесторов в костюме Сталина. ФОТО

11357 52Теги: история (1419) Россия (72807) Сталин (587) ВТБ Банк (10) Тему создал: Цензор.НЕТ01.11.17 02:06 Глава российского банка ВТБ пришел на вечеринку для инвесторов в костюме Сталина. ФОТОГлава ВТБ Андрей Костин пришел на вечеринку для гостей инвестиционного форума в образе Иосифа Сталина. читать источник x Мне нравится 2
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Александр Сотник: Денег нет уже не только на Крым и на Донбасс, но и на саму Россию
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конечно хотелось бы что бы раньше,
а нет, то меня и позже устроит - лишь бы ответили-сдохли
и никому уже жить не мешали...
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то будет примерно 140млн новостей и каждый день.
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Автор: Деева Алиса
Товарищ Сталин
Опять к рулю буржуи встали -
Отъели морды, строят виллы,
Вот был бы жив товарищ Сталин,
Он джины с висками не пил бы.
Народ, что был когда-то славен,
На Запад смотрит. Стыдно, братцы!
Вот был бы жив товарищ Сталин.
Сумел бы с нами разобраться!
Мы битв геройских не застали,
Мы славных предков недостойны,
Вот был бы жив товарищ Сталин,
Повёл бы нас опять на бойню.
Вот был бы жив товарищ Сталин.
При нём бы было всё не так,
И нас бы снова уважали,
Как свору бешеных собак!
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Они все любят костюм типа "френч".
Соловьев (Владимир Рудольфович) ведет свои шоу только во френче - свои оценят.
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Ну по факту что? Чувак пришёл на вечеринку Хелоуина, все в костюмах чертей и демонов и прочей херни - этот в костюме сталина . У чувака есть как минимум чувство юмора и как максимум понимание кто такой сталин. Какие проблемы?
Прочитал коменты - 90 процентов тупые.
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