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Материалы по теме:  Протесты возле Рады
Теги: ВР (23362) охрана (656) протест (5680) Шкиряк (552)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Охрана митинга под Радой обошлась в 43 млн грн, - Шкиряк

На охрану митинга под Верховной Радой Украины было потрачено 43 миллиона гривен.

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Зачем шкиряк издаёт звуки ртом? Это ему не идёт.
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Вдумался в эту цифру
Кто заказывал столько ментов для "охраны"? неужели грузин?

И на хера нам столько таких дорогих ментов и Шкиряков?

Не слишком ли много Аваков списдил денег на охране митинга:?
А чем бы занималась НГ если бы не охраняла митинг? картошку копала бы или дороги ремонтировала?
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И главный - как мы дожились до дебилов при власти?
Умные бы не портили воздух ртом своими такими звуковыми волнами
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Я эти гэндэлы под названием гошен обхожу стороной !
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Ну шо ж Ви за люди, шо так Зоряна кат мандаподобного зобижаєте. В нього кабила молода, ій потрібно поїсти три раза в день, і збрую потрібно весь час оновляти, тай ще вигулювати її портібно по злачним містам, це на все про все - мабуть гроші портріні і не малі. Тай ще в барона Арсена Мотлаха сина арештували, і шо ж робить закарпацькому конокраду, тільки по ефірах бігати і висєри викидвать, шо збіговисько під радою дуже дорого обходиться державі....
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полицаи и прочие провластные церберы получают зарплату из бюджета-на их содержание предусмотрена статья расходов. и охрана порядка их прямая обязанность за которую они получают деньги.под это мероприятие какая-то мразь украла 43 млн. вдумайтесь в эту цифру
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kapper, вдумываться в эти цифры нельзя, потому что все побегут в ментовку работать. Потому что один 8-ми часовой рабочий день мента по Шкиряку стоит 10 тысяч гривен.
----------------------------------------------
Расчет прост 14 дней * 3 смены по 8 часов * 100 ментов = 4.200 ментово-дней на охране
Зарплата одного мента за один день охраны составила:

43.000.000 гривен (заплатил Шкиряк) делим на 4.200 ментово-дней на охране = 10.238 гривен
(43.000.00:4.200=10.238)
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а они просили их охранять...??? ты Шкиряк долго будешь свои высеры слать....??? надоел падло...
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Мля шо це в лісі здохло шо мєнт шкуряк почав плакать над бюджетними грішми? Мля, аж я заплакав
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а вас, собак пуганных,во сколько обходиться охранять
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ТАКІ ГРОШІ !!
На охрану митинга?
Може правильно казати -на КОНТРОЛЬ та стримування "властью" Патріотів Українців ??
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Охрана рады от мотлоха составила 43 миллиона, это он типа написал, что вас, мотлох, накажут в любом случае... в данном случае, деньгами...
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Шкиряк, а сколько здесь украли:

http://www.epravda.com.ua/news/2017/10/31/630664/ Україна допомагає Росії продавати крадене вугілля Донбасу
31 жовтня 2017, 17:20 - Дмитро Рясний З середини жовтня РФ почала експортні продажі вугілля, видобутого в зоні АТО, транзитом через територію України до Польщі.
Про це ЕП повідомило джерело на ринку.
Протягом другої декади жовтня по цій схемі з території Росії до Польщі було поставлено 45 вагонів з вугіллям (більше 3 тис т антрациту).
Так, пунктом відправлення вантажу є залізнична станція "Несветай" (м. Новошахтинськ, РФ), з якої вагони потрапляють на прикордонну залізничну станцію "Соловей" (Білгородська обл., РФ) і в'їжджають на територію України через станцію "Тополі" (Харківська обл.). Надалі ці ж вагони в'їжджали з України на територію Польщі через прикордонний перехід "Ізов-Хрубешов".
Цю інформацію підтверджують дані РЖД.
З них видно, що вагони з антрацитом зі станції "Несветай" в'їжджають в Україну через прикордонний перехід "Соловей" - "Тополі". Кінцевим пунктом призначення цього вантажу є станція "Ізов" (Польща).

Російський Новошахтинськ - місто із законсервованою гірничодобувною промисловістю. Остання шахта тут була закрита більше п'яти років тому. У 25 км від Новошахтинська знаходиться КПП "Должанський" (Луганська обл.), через який здійснюється вивезення вугілля з зони АТО в РФ.
Як повідомляла раніше Ліга, Новошахтинськ є одним з пунктів прийому краденого донбаського вугілля.
Про початок поставок краденого українського вугілля в Польщу стало відомо в перших числах жовтня. На той момент ці операції здійснювалися через територію Білорусі.
Дмитро Рясний, ЕП
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*Гаварящій дятел *.мусорка сабакова ..
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...
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поставили лавочку у паркі вартістю 200 гривен,а с бюджету рвонули на цю лавочку - 100 000
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А на что потратили 43 лимона?Наверное на рюкзаки,ведь присутвующие там войска всеравно стоят на государственном довольствии хот они в оцеплении хоть в казармах.Так куда ушли 43 лимона?
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сколько бабла аваковцы-беркутановцы распилили...
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Я так понимаю под словом хлам он имел ввиду Раду. )
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Краще би ця істота шкуряк-звози мандк в такманду мочала. Гніда наркоман. Аваківській прихвостень
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кто позволил народные деньги так бессмысленно пускать на ветер? Кто причастен к растрате-- провести расследование и вычесть из личного кармана. Удивляюсь как Шкиряк мог так спокойно заявить. Полная потеря чувства реальности!
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Эта нацгвардия с ментами могли Донецк освободить, а они стояли как дураки вокруг палаток, царственные зады охраняли.
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Там собрались люди которые сами могут за себя постоять , а вот шкуруки с зоранами в охране нуждаются.
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⚠Страшный БЕНДЕРовец‏ @Realuran 17 ч.

Страшный БЕНДЕРовец‏ @Realuran 17 ч.
Мусора, пожарные, НГУ, спецназ: вор Аваков спасает от НАБУ своего погоревшего на воровстве и коррупции щенка (сына)!

Охрана митинга под Радой обошлась в 43 млн грн, - Шкиряк - Цензор.НЕТ 9941
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Треба дозволити народним обранникам захищатись самим, у них і кошти для цього є? Приватну військову компанію найяти з нап3,14зженого, а то наші екипіровані і оброєні до зубів військові несуть службу на "паркеті", а у нас війна...і знову втрати, кожен день -пара 200!!
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Під Радою відбулась тільки демонстрація скільки ресурсів влада задіяла на свою власну охорону від народу України. Чи може всю цю нацгвардійську шоблу після звертання акції під Радою розпустять і перестануть утримувати за наш рахунок? Може відправлять в АТО екіпіровку, техніку, продуктове та грошове забезпечення для бійців ВСУ, які на передовій захищають країну від орди? Та ні. Скоріше всьому цьому шоблу, що стояло кругом Ради і не пропускало мітингувальників видадуть посвідчення учасників бойових дій та льготи на все що можна за наш рахунок та санаторно-курортні путівки.
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Ау, НАБУ! Не кажется ли вам, что есть повод для ареста папеньки? Ему скучно дома без сына. У нас, похоже, менты в Бриони и на Бентли митинг охраняли, по пути запустив спутник.
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охренеть! под митинг полутысячи в течении недели умудрились украсть 43 миллиона
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Это явка с повинной в разбазаривании бюджета?
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А "власть" обходится минимум 10млрд$ в год выведенных в офшоры,стаканом чая на человека в день в качестве минимального содержания для сорока процентов населения,отсутствием медицины,образования и соцгарантий,драконовскими тарифами,уничтоженной промышленность. И что хуже? Гвардейцам платят в любом случае,если они в АТО,если охраняют дом президента,свадьбы своих начальников и их детей или "злодеев" под радой.
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Боже каких идиотов Аваков понабирал себе в советники , Шкиряк с потрохами здает своего хозяина признавшись сколько украли за две недели . Это менты под Радой должны были быть одеты от кутюр и питаться в самых дорогих ресторанах Киева за 43млн.
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когда в толпе демонстрантов взрывается граната, вы кричите почему полиция вас не защищает.... А теперь кричите почему их так много... А как по другому оцепить периметр что бы заставить всех проходить рамки металлоискателей? У Вас есть другой рецепт ?
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Мне болит спросить, во сколько обошлась охрана Амины Окуевой?
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половину патронного завода ,которого так и нет в воюющей стране, ибо торговля патронами гешефт барыг ну очень прибыльный,стырили
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А митинг был в Киеве или Лас-Вегасе? (... просто уже забыл...)
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Судя по расходам, то митинг проходил на яхте в Монако со стриптизом и фейерверками.
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Бухгалтер із Катманду-все порахував до цента, акти виконаних робіт закрив?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныОхрана митинга под Радой обошлась в 43 млн грн, - Шкиряк
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