Охрана митинга под Радой обошлась в 43 млн грн, - Шкиряк

4102 153Материалы по теме: Протесты возле РадыТеги: ВР (23362) охрана (656) протест (5680) Шкиряк (552) Тему создал: Цензор.НЕТ01.11.17 01:51 Охрана митинга под Радой обошлась в 43 млн грн, - ШкирякНа охрану митинга под Верховной Радой Украины было потрачено 43 миллиона гривен. читать источник x Мне нравится 1
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Кто заказывал столько ментов для "охраны"? неужели грузин?
И на хера нам столько таких дорогих ментов и Шкиряков?
Не слишком ли много Аваков списдил денег на охране митинга:?
А чем бы занималась НГ если бы не охраняла митинг? картошку копала бы или дороги ремонтировала?
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Умные бы не портили воздух ртом своими такими звуковыми волнами
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Расчет прост 14 дней * 3 смены по 8 часов * 100 ментов = 4.200 ментово-дней на охране
Зарплата одного мента за один день охраны составила:
43.000.000 гривен (заплатил Шкиряк) делим на 4.200 ментово-дней на охране = 10.238 гривен
(43.000.00:4.200=10.238)
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На охрану митинга?
Може правильно казати -на КОНТРОЛЬ та стримування "властью" Патріотів Українців ??
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http://www.epravda.com.ua/news/2017/10/31/630664/ Україна допомагає Росії продавати крадене вугілля Донбасу
31 жовтня 2017, 17:20 - Дмитро Рясний З середини жовтня РФ почала експортні продажі вугілля, видобутого в зоні АТО, транзитом через територію України до Польщі.
Про це ЕП повідомило джерело на ринку.
Протягом другої декади жовтня по цій схемі з території Росії до Польщі було поставлено 45 вагонів з вугіллям (більше 3 тис т антрациту).
Так, пунктом відправлення вантажу є залізнична станція "Несветай" (м. Новошахтинськ, РФ), з якої вагони потрапляють на прикордонну залізничну станцію "Соловей" (Білгородська обл., РФ) і в'їжджають на територію України через станцію "Тополі" (Харківська обл.). Надалі ці ж вагони в'їжджали з України на територію Польщі через прикордонний перехід "Ізов-Хрубешов".
Цю інформацію підтверджують дані РЖД.
З них видно, що вагони з антрацитом зі станції "Несветай" в'їжджають в Україну через прикордонний перехід "Соловей" - "Тополі". Кінцевим пунктом призначення цього вантажу є станція "Ізов" (Польща).
Російський Новошахтинськ - місто із законсервованою гірничодобувною промисловістю. Остання шахта тут була закрита більше п'яти років тому. У 25 км від Новошахтинська знаходиться КПП "Должанський" (Луганська обл.), через який здійснюється вивезення вугілля з зони АТО в РФ.
Як повідомляла раніше Ліга, Новошахтинськ є одним з пунктів прийому краденого донбаського вугілля.
Про початок поставок краденого українського вугілля в Польщу стало відомо в перших числах жовтня. На той момент ці операції здійснювалися через територію Білорусі.
Дмитро Рясний, ЕП
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⚠Страшный БЕНДЕРовец @Realuran 17 ч.
Мусора, пожарные, НГУ, спецназ: вор Аваков спасает от НАБУ своего погоревшего на воровстве и коррупции щенка (сына)!
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