Украина внесла в ООН обновленный проект резолюции по правам человека в Крыму

Обновленный проект резолюции по правам человека на оккупированном Россией полуострове Крым, который Украина во вторник официально внесла в Третьем комитете Генеральной Ассамблеи ООН, уже получил несомненную поддержку более трех десятков стран, которые стали его соавторами.
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Отсюда вопрос - зачем авторы новости осознанно врут, имитируя, что чуть ли не Совбез чуть ли не принял обязательное для выполнения решение? Имитируют успешную деятельность в ООН? Ну и сколько лет продолжается эта непрерывная успешная деятельность и сплошные перемоги, и где результат?
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