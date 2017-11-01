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Материалы по теме:  Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: Крым (21024) ООН (2324) права человека (743) резолюция (178)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Украина внесла в ООН обновленный проект резолюции по правам человека в Крыму

Обновленный проект резолюции по правам человека на оккупированном Россией полуострове Крым, который Украина во вторник официально внесла в Третьем комитете Генеральной Ассамблеи ООН, уже получил несомненную поддержку более трех десятков стран, которые стали его соавторами.

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Это вообще-то не совбез ООН, а третий комитет при ассамблее. Грубо говоря - специальный совещательный орган при ООН, дополнительный. Решений он не принимает, заседание стран в нём добровольное, по сути - как доп.занятия. Через номерной комитет можно что угодно протащить.

Отсюда вопрос - зачем авторы новости осознанно врут, имитируя, что чуть ли не Совбез чуть ли не принял обязательное для выполнения решение? Имитируют успешную деятельность в ООН? Ну и сколько лет продолжается эта непрерывная успешная деятельность и сплошные перемоги, и где результат?
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Так постепенно может дойти до того, что Россию выкинут из ООН.
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"Не прошло и полгода..." С такими вялотекущими темпами можно заявить о покорении Марса всего лишь за каких-то тысячу лет. Лишь успеть перед этим согласовать данный вопрос с ООН - пока его не разогнали.
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А що самі кримчани думають з цього приводу?
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Они может еще и думают,но говорить уже не могут ))
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Цензор.НЕТФорум УкраиныУкраина внесла в ООН обновленный проект резолюции по правам человека в Крыму
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