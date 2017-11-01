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 Форум Украины(631984)
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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины
Теги: агрессия (1342) Европа (1106) Россия (72807) Чийгоз (227)
Тему создал: Цензор.НЕТ

При помощи Украины Европа получила шанс остановить безумие России, - Чийгоз

Заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз 31 октября выступили в Верховной Раде Украины в рамках Парламентской Ассамблеи Euronest под главенством Ребекки Хармс.

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Только не надо опять в Крым возвращаться.
Потому что это будет сериал - сезон 2.
Лучше езжайте в Европу и встречайтесь с мусульманскими общинами...
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и как Вы себе представляете возвращение Крыма, если туда не возвращаться?
или не представляете?
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"Харьков Сумской", сидеть под чужим флажком и "трындеть" об проблемах Украины - это вполне естественно для "высокодуховного"... Граф Игнатьев, чтобы прожить во Франции и сохранить, как он думал, для "обновлённой России", миллионы Российской империи, выращивал овощи и грибы, а Ленин на партвзносы жил за границей и учил, "Как нам обустроить Россию"(реальное название одной из его статей). А Вы, якобы, сидите "тоже", за границей, и учите украинцев, как им обустроить Украину... Езжайте в Харьков, Сумы, и стройте Украину вместе с людьми (только не с автоматом в руках, как ваши коллеги полюбляют делать...).
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Уважаемый пан Ахтем не закончили свою мысль - разрешите мне ... .
"При помощи Украины Европа получила шанс остановить безумие России в Украине !" .
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В смысле - не пропустить РашаШизу дальше в Европу и по всему миру, а вернуть её в границы Мракобесной ... .
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Пане Чийгозе, є підозра, що ви розумна людина. Тому, нрошу, не плутайте причинний зв'язок (москальською мовою, причинно-следственная связь), тому, що не Європа отримала шанс зупинити безумство московії, а Україна отримала шанс НЕ втратити 40-50% своїх теренів під час агресії московії на українську державність завдяки кволому, але, на той час, досить дієвому втручанню, Європи (не в географічному, але політичному, розумінні).
На підставі викладеного вище, прошу Вас, допоки по людські, переглянути свої переконання, а перш за все - Ваше бажання повернутися до Криму, тому, що Ви там повипендрюєтеся (несмертельно), а наш офшоропітек-гарант- гавнокомандувач та хоч Педрилом його назвати, буде, зі своїм Ко(длом), під прикриттям лозунгів про Ваше визволення, нас грабувати далі.
Уважте (чи пожалійте), пане Чийгозе, народ України!
З повагою, В. Проценко
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А Європа також так вважає???
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У Європі, як і в Україні, існують різні думки - від "зради" до "перемоги". У цьому ми невідмітні.
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К сожалению в самой Европе это далеко не все понимают. А есть и такие, которые все понимают, но очень любят пукинские тугрики
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не "при помощи" ,а ЗА СЧЕТ УКРАЇНИ,
ЗА СЧЕТ КРОВІ Українців ,на яку гейпарадовій европі глуьоко нас рати
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Эх, не было своего Назарбаева или Каримова который бы приструнил рашистов
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Безумство Росії -це безумство татарської Золотої орди, яку ми, українці, зупинили у нас на Поділлі, Таврії, понищили у Карпатах(Захар Беркут). Безумство Туреччини - це безумство турків-сельджуків, яких зупинили під Віднем австрійці, поляки, козаки України. Від сельджуків Лондон організував собі муслімський анклав Албанію серед слов'ян - сербів, македонців, чорногорців, який став базоюдля підготовки глобалістами-банкірами Першої світової. З того часу немає длч слов'ян Балкан спокоювід диких кочовиків-тюрків. Європа все це має пам'ятати.
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пока КРЫМ ,ДОНБАСС, находятся под оккупацией - безумие куйла живо...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПри помощи Украины Европа получила шанс остановить безумие России, - Чийгоз
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