При помощи Украины Европа получила шанс остановить безумие России, - Чийгоз

1077 14Материалы по теме: Агрессия России против УкраиныТеги: агрессия (1342) Европа (1106) Россия (72807) Чийгоз (227) Тему создал: Цензор.НЕТ01.11.17 01:18 При помощи Украины Европа получила шанс остановить безумие России, - ЧийгозЗаместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз 31 октября выступили в Верховной Раде Украины в рамках Парламентской Ассамблеи Euronest под главенством Ребекки Хармс. читать источник x Мне нравится 5
Потому что это будет сериал - сезон 2.
Лучше езжайте в Европу и встречайтесь с мусульманскими общинами...
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или не представляете?
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"При помощи Украины Европа получила шанс остановить безумие России в Украине !" .
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На підставі викладеного вище, прошу Вас, допоки по людські, переглянути свої переконання, а перш за все - Ваше бажання повернутися до Криму, тому, що Ви там повипендрюєтеся (несмертельно), а наш офшоропітек-гарант- гавнокомандувач та хоч Педрилом його назвати, буде, зі своїм Ко(длом), під прикриттям лозунгів про Ваше визволення, нас грабувати далі.
Уважте (чи пожалійте), пане Чийгозе, народ України!
З повагою, В. Проценко
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ЗА СЧЕТ КРОВІ Українців ,на яку гейпарадовій европі глуьоко нас рати
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