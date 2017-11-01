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Теги: Киев (18558) Кличко (2746) мост (427)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Реконструкцию Шулявского путепровода начнут в конце этого года, - Кличко

Реконструкцию Шулявского путепровода на пересечении проспекта Победы и ул. Гетьмана планируют начать в конце этого года.

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Все правильно , вот снег повалит - тогда и надо начинать...
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Я тільки і хотів зауважити,що тільки ід..ти та Кличко під снігом та при мінусовій температурі бетон мішатимуть,землю копатимуть,асфальт кластимуть поверх снігу чи льоду і т.д.,а ви випередили.

Ну просто казкові ід..ти.
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Зато красиво - снег белый, асфальт чёрный, пар идёт, рабочий снег гребёт в оранжевой куртке ... У вас напрочь отсутствует художественное воображение - а даже пан Кличко увлеклись такой картиной ... .
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Правильно! Развязка дорого и долго! Денеьги на проєкт уже потрачені! А сделаем все очень просто - снесем часть завода и делов-то! Даже Виталька сомневается, что его выберут!
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Угу, лишь бы в лужу пернуть!
А то, что для водителей нужно было бы решать шарады как проехать эту трехуровневую развязку с движением против часовой - это, конечно фигня.
Ну, выдать каждому схему и дать 10 минут на освоение, это значительно ускорило бы проезд перекрестка.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныРеконструкцию Шулявского путепровода начнут в конце этого года, - Кличко
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