Реконструкцию Шулявского путепровода начнут в конце этого года, - Кличко

1290 6Теги: Киев (18558) Кличко (2746) мост (427) Тему создал: Цензор.НЕТ01.11.17 01:05 Реконструкцию Шулявского путепровода начнут в конце этого года, - КличкоРеконструкцию Шулявского путепровода на пересечении проспекта Победы и ул. Гетьмана планируют начать в конце этого года. читать источник x Мне нравится 1
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Ну просто казкові ід..ти.
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А то, что для водителей нужно было бы решать шарады как проехать эту трехуровневую развязку с движением против часовой - это, конечно фигня.
Ну, выдать каждому схему и дать 10 минут на освоение, это значительно ускорило бы проезд перекрестка.
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