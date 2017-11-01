Парубий надеется, что языковая статья закона об образовании останется в нынешнем виде

814 28Материалы по теме: Закон "Об образовании"Теги: Венецианская комиссия (258) образование (1780) Парубий (1636) язык (3633) Тему создал: Цензор.НЕТ01.11.17 00:21 Парубий надеется, что языковая статья закона об образовании останется в нынешнем видеПредседатель Верховной Рады Андрей Парубий надеется, что после анализа Венецианской комиссии языковую статью закона об образовании менять не придется. читать источник x Мне нравится
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https://m.glavcom.ua/interviews/golova-konstituciynogo-sudu-litvi-daynyus-zhalimas-vi-vpevneni-shcho-veneciyska-komisiya-je-drugom-ukrajini-444711.html
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