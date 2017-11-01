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 Форум Украины(631984)
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Материалы по теме:  Закон "Об образовании"
Теги: Венецианская комиссия (258) образование (1780) Парубий (1636) язык (3633)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Парубий надеется, что языковая статья закона об образовании останется в нынешнем виде

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий надеется, что после анализа Венецианской комиссии языковую статью закона об образовании менять не придется.

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Питання мови принципове, яке не підлягає обговоренню. Догрались вже.
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Украинизация Украины, провозглашенная еще в начале 90-х закончилась ныне тем, что в Восточной Украине по состоянию на 2017-й год украинского мало кто в знает. Пора принимать меры.
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Мне глубоко плевать на Парубия, но уже хватит －есть государство Украина （которому без малого 26 лет）и есть государственный язык －украінська мова （зввыняюсь буквы *йі* смарт нe поддeрживаeт）.
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Кстати, я тут практически по жизни в вечном бане на Цензоре.
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Интересно, сколько Парубий этой комиссии отвалит!
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Парубій, олігофрен ти довбаний, ти про мову?!! Прийде до влади Аваков, він тебе другим повісить. А першим ти знаєш, хто буде? І тут тобі - дебілу, підказувати треба? Все! Задовбав. Працюй, логопед, над мовами, доки не повісять.
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Поплавського президентом - щоб у кацапів не стояло
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Саша Крюков, нулёвка сранная, не боись! У тебя, гниль промежности ботоксного педофила, мочи или мочи (ударения сам, гнида вонючая, поставь) чтобы кого-то пересцать и перебиоанализить. Еще раз увижу на Цензоре, родню вырежу. Пшел вон!
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В общем пора ставить исторический памятник великому словеснику Парубию. У входа в Минобраз. А еще лучше - у другого входа, органицского. ...нет - уж лучше выхода изоттудова.
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Не так давно шукав підручник з математичного аналізу. Нажаль, гарного підручника на державній мові так і не знайшов. Прийдеться підтягувати російську.
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Голова Конституційного суду Литви Дайнюс Жалімас: Ви впевнені, що Венеційська комісія є другом України?

https://m.glavcom.ua/interviews/golova-konstituciynogo-sudu-litvi-daynyus-zhalimas-vi-vpevneni-shcho-veneciyska-komisiya-je-drugom-ukrajini-444711.html
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПарубий надеется, что языковая статья закона об образовании останется в нынешнем виде
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