Суд признал законным лишение Боровика украинского гражданства

Высший административный суд Украины отклонил иск бывшего исполняющего обязанности заместителя председателя Одесской областной государственной администрации Александра Боровика о признании незаконным президентского указа о прекращении его украинского гражданства.
Но любой кто до власти дорвется - становится трусливой мышей не способной на реальные реформы ...
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- сашу гайдар ?
или
- машу боровик ?
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Пардон, это не мой французский
Для Одессы..Та вы шо? Ему это зачем?
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