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Теги: гражданство (744) Боровик (47)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Суд признал законным лишение Боровика украинского гражданства

Высший административный суд Украины отклонил иск бывшего исполняющего обязанности заместителя председателя Одесской областной государственной администрации Александра Боровика о признании незаконным президентского указа о прекращении его украинского гражданства.

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Судей всех уволить в один день - проще простого ...
Но любой кто до власти дорвется - становится трусливой мышей не способной на реальные реформы ...
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Ну теперь то Боровик подаст в Европейский суд и докажет свою правоту, так ведь?
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а компенсацію повинен сплатити барига з своїх статків і за свої дебільні рішення. Інакше - ліпецьк.
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Если докажет, то компенсацию по справедливости должны платить как и те кто посоветовал Пороху отобрать гражданство, но и сам Порох. Но я думаю, что Боровик никуда подавать дальше не будет
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к сожалению компенсации по решению ЕСПЧ выплачивает государство а виновных даже не пожурят
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так кого:
- сашу гайдар ?
или
- машу боровик ?
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Вопрос одесситам, что он сделал хорошего для Одессы, если знаете?
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Перед референдумом в Нидерландах об ассоциации ЕС с Украиной сказал, что Украина - ну-у-у, как бы аккуратно сказать...Короче - дерьмо.
Пардон, это не мой французский
Для Одессы..Та вы шо? Ему это зачем?
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Не гоже истинному мужику так мельтешить, скулить и пресмыкаться! Даже если он после Евросуда чудом вернется на исходные позиции, народное доверие к нему вряд ли будет выше плинтуса. Так что - чемодан, вокзал - и проч... Чао-какао!
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суд независимый - занесли не занесли, а решение в пользу порошенки и ахметова независимо от суммы
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В Украине нет суда, есть прожиратели бюджета и мздоимцы на службе панамского будочника. Точку в этом споре может поставить европейский суд, который справедлив и беспристрастен по определению.
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Папа всю жизнь прожил в довольстве, в США, на наши с вами деньги, клеймя позором американский империализм, и предсказывая его скорое загнивание. Сынок "пришёлся не ко двору" в России - "кормушка пропала", и обиделся. Будучи "обиженным", стал искать "кормное место". Нашёл его, как и Гайдар, в "обойме" Саакашвили. Ну, а потом, когда "хозяин" попал в "опалу", за "слишком пристальный интерес" к одесским портовым комплексам, они тоже "пришлись не ко двору"... Слишком уж "лакомый кусок" - Одесса... Даже если не учитывать, что она планируется "перевалочной базой" для северной ветки "Великого шёлкового пути", там есть чем покормиться... "Пауки в банке" передрались, и один "паук" сожрал другого... Чего же он "паучат" оставлять должен?...
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Нашли кого защищать ! Боровик - пустышка и аферист , и такое дерьмо могло работать только у Михо и больше нигде .
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фейсбучно-вконтакте воин боровик и еже с ним парашенка, яйценюх и прочая просрали Украину...
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Методичка старая, смени. Или опохмелись.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСуд признал законным лишение Боровика украинского гражданства
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