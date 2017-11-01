8148 133Теги: Нью-Йорк (177) США (13656) теракт (2243) жертвы (982) Тему создал: Цензор.НЕТ31.10.17 23:50 При атаке в Нью-Йорке погибли 8 человек, ФБР рассматривает нападение как терактВ результате нападения на Манхэттене погибли не менее восьми человек. читать источник x Мне нравится
Уже в который раз сообщаю, что у меня VPN-клиент.
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Части тел, хранившиеся в многочисленных холодильниках, принадлежат восьми женщинам и одному мужчине. Полиция также нашла в квартире пилу.
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"При атаке в Нью-Йорке погибли 8 человек, ФБР рассматривает нападение как теракт"
есть интересная новость - петя, юля, югик, хуйло, авакян, антон, и еще тот имени которого я не знаю - к етому не имеют никакого отношения...
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