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 Форум Украины(631984)
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Ты не реалист, а злой пенсионер, так как замечен в разведении вяликай Зрады :D
Уже в который раз сообщаю, что у меня VPN-клиент.
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Русский,ты в своем взбаламученном русском мозгу,можешь сам себе думать шо хочешь. Главное - не покусай кого-нибудь
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точно, російська технологія
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Нет не правда, ихние спецслужбы лучше наших абсолютно точно, но все предотвратить нереально вот и все
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це російське виправдання, що зробити нічого не можна, давайте й далі в багнюці колупатись.
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я тобі для прикладу сказав. Що це відмазка. Не можеш - не займай місце.
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Это не отмазка, это констатация факта и не более того
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це констатація факта рюського міра, ні про що
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Ты это американским налогоплательщикам объясни. Они ж тупые, а ты умный. Поэтому ты в жопе Мира, а они в самой мощной державе Мира.
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не плагіать мої вирази, Герхард. У тебе знову винні американці у всьому. В своїй хаті приберись, а не чужі палаци з своїм багном порівнюй.
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Исполнителем теракта в Нью-Йорке стал 29-летний Сафулло Саипов из штата Флорида. По данным NBC, он родился в Узбекистане, приехал в США в 2010 году.
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а ты думаешь пуйло самолично ваш кацапский биоматериал охраняет и ему некогда ?При атаке в Нью-Йорке погибли 8 человек, ФБР рассматривает нападение как теракт - Цензор.НЕТ 6537
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Спустя несколько недель после того, как Деннис и Лорейн Карвер из Калифорнии пережили бойню на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе, супруги погибли в ДТП недалеко от своего дома, сообщает NBC.
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В ходе поисков пропавшей 23-летней женщины японская полиция обнаружила в квартире 27-летнего жителя пригорода Токио девять расчлененных тел и две отрезанные головы, сообщает The Guardian.
Части тел, хранившиеся в многочисленных холодильниках, принадлежат восьми женщинам и одному мужчине. Полиция также нашла в квартире пилу.
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Никто ничего не забыл про новость?
"При атаке в Нью-Йорке погибли 8 человек, ФБР рассматривает нападение как теракт"
есть интересная новость - петя, юля, югик, хуйло, авакян, антон, и еще тот имени которого я не знаю - к етому не имеют никакого отношения...
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И зачем они исламистов пускают,конечно могут быть свои религиозные фанатики,но все же?
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По новостям сообщили, что человек совершивший теракт- обладатель грин карты, из Узбекистана, 29 лет. Водитель трака, хорошая работа, хорошие зароботки по здешним меркам.
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ВСЕМ СПЕЦСЛУЖБАМ ДОЛЖЫ ПОНИЗИТЬ ЗАРПЛАТУ !!! ОНИ НЕ СПРАВЛЯЮТСЯ !!!ТАК КАК ТОЛЬКО САМ НАРОД МОЖЕТ И ПОСТРАДАТЬ, И ОТВЕТИТЬ НА ЗЛОДИЯНИЯ !!!
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До чого тут пуйло? Тир-акт скоїв "радиКАЛізований" муслік.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПри атаке в Нью-Йорке погибли 8 человек, ФБР рассматривает нападение как теракт
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