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Материалы по теме:  Покушение на Адама Осмаева
Теги: киллер (139) Геращенко_Антон (1002) Осмаев Адам (72) Окуева Амина (86)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Дело покушавшегося на Осмаева киллера, будет передано в суд в течение месяца, - Геращенко

Киллеру, который в июне пытался застрелить чеченских добровольцев Амину Окуеву и Адама Осмаева, грозит пожизненное заключение.

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У таких как этот чечен, узнавать заказчика надо, а не убивать.
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Убить и концы в воду, Да, умный человек? Где вас таких "умных" берут?
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а его шо до сих пор не отпустили с извинениями???
УДИВЛЕН!!! Ей Богу УДИВЛЕН))))))))))
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Так може і відпустили,а тепер мають місяць,щоб вмовити назад приїхати...
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всё таки французский журналист, из газеты ле мондэ
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А что насчёт чиновника, выдавшего ему незаконно паспорт?
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21 січня 2017 року голова Служби безпеки України Василь Грицак приголомшив українську громаду й усе прогресивне людство заявою про те, що під його мудрим керівництвом вдалось запобігти замаху на життя державного діяча. І хоча прізвище потерпілого не називалось, можна лише уявити розпач, який охопив киян та гостей столиці: в Україні державних діячів можна перерахувати на пальцях однієї руки й тому народ гадав, на кого ж посміли зазіхнути супостати - на Олеся Донія, Левка Лук'яненка чи Степана Хмару?
Але коли невдовзі з'ясувалось, що під «державним діячем» Василь Сергійович має на увазі всього-на-всього народного депутата Антона Геращенка, соцмережі наповнились глумом. Бо, погодьмось, дивно називати «державним діячем» людину, яка навіть не володіє державною мовою.
Донині Антон Юрійович був відомий лише своєю аферою по просовуванню в народні депутати раніше судимого шахрая Кості Грішіна (він же ж Грішин, він же ж Гришин, він же ж Семен Семенченко) та трудовими подвигами на теренах Харківської області, де, обіймаючи в 2005 - 2010 роках посаду голови Красноградської райдержадміністрації, він примудрився пропити атракціон «Чортове колесо».
Про колоритну постать колишнього районного начальника досі згадують мешканці Краснограду:
«У нас було «Чортове колесо» в парку, а він його розібрав і продав. Боргів наробив і збіг звідсіля. Я знаю його прекрасно, він жив у дев'ятиповерхівці на восьмому поверсі, дівок водив, боргів назбирав. Розвалили парк, а там і атракціони були. Це ж його робота. Кінотеатр розвалили, вивезли. Натомість у лісному ресторані гулянки-п'янки. У мене пай є, хотів і його забрати, та не вийшло. В інших колгоспах відібрали».
А ось спогади іншого жителя райцентру:
«Тут стояло «Чортове колесо», діти катались, так він пропив його в лісному готелі. Порізав, здав на металобрухт і отримав гроші. Він на 30 тисяч алкоголю набрав, йому й сказали: «Не віддаси - ми тебе отут «порішаєм». Ну, він зняв колесо й продав його».
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не торопись, тоха, еще не всех свидетелей убрали!!
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Залишилося лише визначитися, за яку саме розкриту "справу" номінувати Гантона Юрійовича на люльку або скрипку Шерлока Холмса. Я пропоную за блискавичне розкриття справи про " френдлі файр у Княчжичі-сіті".
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ти дивись ! а якби Аміна вижила то справу кілера в суд так би і не передали???
От як завертілися як вужі на сковорідці! Ті вбивцю Хараберюша знайшли.ці кілера будуть засуджувати на пожиттєве .а в результаті буде ноль- "двамесяцапатдамашнемареста"
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Интересно оправдают сразу или как Штепу лет пять судить будут -- а потом под домашний арест отпустят ???
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По словам Геращенко, суд по делу киллера может состояться в ближайшее время, ...
... приговор зависит от рассмотрения. Скорее всего, это будет суд присяжных, это растянется на год или больше. Его ждет пожизненное", - заявил он.
...нахиба присяжных от работы отвлекать? -- нардеп же уже приговорил...
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Просто интересно, сколько стоит его оправдать?
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Дело его будет передано в суд... не добили гада, чтобы не маялся на скамье подсудимых
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Убили Амину...а можно фото ее убитой увидеть?а то что-то и похоронили как то втихаря?!уж все как-то выглядит не сильно правдоподобно?!могу ошибаться
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Давно болеешь или ЭТО врожденное?
Тебе важно увидеть? - на Донбасс.Насмотришься....
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В Украине диверсанты гуляют как у себя дома! Ниче не скажеш, хорошо СБУ работает.
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В ЛуГандоне детей заставляют доносить на родителей, что б порядок был. А у нас всё цацкаются с этими террористами.
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по 112 показали, журналисты нашли гильзу после того, как полицаи уехали!))))))), рюкзаковские покращатели!))))
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там многое можно показать, видео с камер наблюдения, как херои переехали на своем авто "киллера", как они снимали расстрел на телефон.....
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если на Украине еще остались адекватные судьи, то они должны отпустить "киллера"
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Ету тварь нужно показательно посадить на максимальный срок. Чтобы Петух КаДыров смотрел на своего пса через решетку. Не исключено что Окуеву убили чтобы убрать как свидетеля, чтобы ету гниду оправдать или уменьшить срок заключения.
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На честь Аміни Окуєвої назвали новонароджену дівчинку в Одесі

В Одесі молода мама Ірина Лавренюк назвала свою новонароджену донечку на честь добровольця чеченського походження Аміни Окуєвої, яка загинула напередодні.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Юрій Козаріз, опублікувавши фото щасливої родини.
"Замість однієї Аміни Україна народить тисячі нових Героїв! Сьогодні бійці 8-го окремого батальйону Української Добровольчої Армії разом з Радою Громадської Безпеки, Олегом Хвощевським, патріотичною громадськістю привітали Іринку Бубнову-Лавренюк з народженням доньки, яку назвали на честь Аміни Акуєвої", - мовиться у повідомленні. https://24tv.ua/na_chest_amini_okuyevoyi_nazvali_novonarodzhenu_divchinku_v_odesi_n883991
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. «Только две вещи бесконечны- Вселенная и человеческая глупость, хотя насчёт Вселенной я не уверен». А. Эйнштейн.
Теперь я знаю, что подлость еще более бесконечна. Благодаря вашему опусу(((((((
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Цензор.НЕТФорум УкраиныДело покушавшегося на Осмаева киллера, будет передано в суд в течение месяца, - Геращенко
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