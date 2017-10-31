Дело покушавшегося на Осмаева киллера, будет передано в суд в течение месяца, - Геращенко

1312 43Материалы по теме: Покушение на Адама ОсмаеваТеги: киллер (139) Геращенко_Антон (1002) Осмаев Адам (72) Окуева Амина (86) Тему создал: Цензор.НЕТ31.10.17 23:23 Дело покушавшегося на Осмаева киллера, будет передано в суд в течение месяца, - ГеращенкоКиллеру, который в июне пытался застрелить чеченских добровольцев Амину Окуеву и Адама Осмаева, грозит пожизненное заключение. читать источник x Мне нравится
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
УДИВЛЕН!!! Ей Богу УДИВЛЕН))))))))))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А то Путин НАПАДЕ!!!!
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=1TEhn6wK5_s
Ответить
Але коли невдовзі з'ясувалось, що під «державним діячем» Василь Сергійович має на увазі всього-на-всього народного депутата Антона Геращенка, соцмережі наповнились глумом. Бо, погодьмось, дивно називати «державним діячем» людину, яка навіть не володіє державною мовою.
Донині Антон Юрійович був відомий лише своєю аферою по просовуванню в народні депутати раніше судимого шахрая Кості Грішіна (він же ж Грішин, він же ж Гришин, він же ж Семен Семенченко) та трудовими подвигами на теренах Харківської області, де, обіймаючи в 2005 - 2010 роках посаду голови Красноградської райдержадміністрації, він примудрився пропити атракціон «Чортове колесо».
Про колоритну постать колишнього районного начальника досі згадують мешканці Краснограду:
«У нас було «Чортове колесо» в парку, а він його розібрав і продав. Боргів наробив і збіг звідсіля. Я знаю його прекрасно, він жив у дев'ятиповерхівці на восьмому поверсі, дівок водив, боргів назбирав. Розвалили парк, а там і атракціони були. Це ж його робота. Кінотеатр розвалили, вивезли. Натомість у лісному ресторані гулянки-п'янки. У мене пай є, хотів і його забрати, та не вийшло. В інших колгоспах відібрали».
А ось спогади іншого жителя райцентру:
«Тут стояло «Чортове колесо», діти катались, так він пропив його в лісному готелі. Порізав, здав на металобрухт і отримав гроші. Він на 30 тисяч алкоголю набрав, йому й сказали: «Не віддаси - ми тебе отут «порішаєм». Ну, він зняв колесо й продав його».
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
- ........
- Был ЗАМАХ!!! На меня БЫЛ!!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
От як завертілися як вужі на сковорідці! Ті вбивцю Хараберюша знайшли.ці кілера будуть засуджувати на пожиттєве .а в результаті буде ноль- "двамесяцапатдамашнемареста"
Ответить
Ответить
... приговор зависит от рассмотрения. Скорее всего, это будет суд присяжных, это растянется на год или больше. Его ждет пожизненное", - заявил он.
...нахиба присяжных от работы отвлекать? -- нардеп же уже приговорил...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Тебе важно увидеть? - на Донбасс.Насмотришься....
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В Одесі молода мама Ірина Лавренюк назвала свою новонароджену донечку на честь добровольця чеченського походження Аміни Окуєвої, яка загинула напередодні.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Юрій Козаріз, опублікувавши фото щасливої родини.
"Замість однієї Аміни Україна народить тисячі нових Героїв! Сьогодні бійці 8-го окремого батальйону Української Добровольчої Армії разом з Радою Громадської Безпеки, Олегом Хвощевським, патріотичною громадськістю привітали Іринку Бубнову-Лавренюк з народженням доньки, яку назвали на честь Аміни Акуєвої", - мовиться у повідомленні. https://24tv.ua/na_chest_amini_okuyevoyi_nazvali_novonarodzhenu_divchinku_v_odesi_n883991
Ответить
Ответить
Теперь я знаю, что подлость еще более бесконечна. Благодаря вашему опусу(((((((
Ответить