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Теги: Киев (18557) отопительный сезон (117)
Тему создал: Цензор.НЕТ

В Киеве к отоплению подключили 97% жилых домов, - КГГА

С начала отопительного сезона в Киеве к отоплению подключили 97% жилых домов. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко.

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мацкали уже 70 лет ждут когда загниёт Америка и 12 лет когда замёрзнут хохлы.
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Центральное отопление -- это советская экономическая диверсия... ...включают, выключают... -- строят и рулят!
...у нас каждый дом сам отапливается. Я от газа отказался -- электричеством греюсь -- круглогодично, по погоде. Полдома так же живёт... -- один раз за 2 года на час свет вырубили -- за неделю предупредили.
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Про горячую воду уже и не вспоминает (у нас нет со второй половины апреля с небольшими перерывами). Как-то примерно месяц назад заявил, что горячая вода есть везде, кроме аварийных случаев, я сразу бросился к горячему крану и ... решил за нынешнего мэра не голосовать
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Ага, только почему-то наш дом по Шумского 5 уже который год на грани полного отключения, включали тепло по большому одолжению, а в этом году в ахметовском Киевэнерго отказались подключать наотрез, невзирая на то, что у нашего ОСББ нуль целых нуль десятых долгов за электричество и отопление. Сказали, что пока не заплатим взятку, которую Ахметов собирает с застройщика - хрен нам, а не тепло. Вот так в 21 веке в центре столицы Украины мерзнут женщины и дети, а Виталик браво рапортует про 99,9% подключенных к теплу домов.
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ЛОЖЬ!!! БАТАРЕИ ПОЧТИ ХОЛОДНЫЕ!!! ВОДА В КРАНАХ- ТАКАЯ ЖЕ!!! А счета в конце месяца придут, как за горячие батареи и воду в кранах!!! КГА, продлив договор аренды Рыжему Гудку, должна понести ответственность вместе с ним- за грабеж и издевательство над киевлянами!!!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ Киеве к отоплению подключили 97% жилых домов, - КГГА
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