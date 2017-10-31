В Киеве к отоплению подключили 97% жилых домов, - КГГА

454 7Теги: Киев (18557) отопительный сезон (117) Тему создал: Цензор.НЕТ31.10.17 23:18 В Киеве к отоплению подключили 97% жилых домов, - КГГАС начала отопительного сезона в Киеве к отоплению подключили 97% жилых домов. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко. читать источник x Мне нравится
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...у нас каждый дом сам отапливается. Я от газа отказался -- электричеством греюсь -- круглогодично, по погоде. Полдома так же живёт... -- один раз за 2 года на час свет вырубили -- за неделю предупредили.
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