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Теги: Коханивский (75) Нацполиция (9243) суд (21855)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Диалога с протестующими не получилось, а блокада суда - серьезное правонарушение, - Яровой о ситуации с блокадой суда сторонниками Коханивского

Полиция пошла на штурм Святошинского районного суда Киева, где рассматривали меру пресечения лидеру "Добровольческого движения ОУН" Николаю Коханивскому, после переговоров с блокирующими помещение.

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Опять? Это у них забава теперь такая что ли? Вроде уже же штурмовали?
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На охрану митинга под Верховной Радой Украины было потрачено 43 млн гривен. Об этом заявил советник министра внутренних дел.
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это же не грипп был чтобы распространяться ),охраняли, дабы митингующие не искалечили друг друга.
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У хлопців були вимоги. Поліція їх не прийняла і законно побила. Хоча можна було обійтися без кулаків.
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Ну да, а центр Киева-это демократический путь к президентскому креслу.
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А что хотели блокирующие? Чтобы отпустили и не было судебного разбирательства из-за стрельбы?
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Да, думали, что если патриоты, то можно стрелять.
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Скоро, как и ПРи Овоще, Ёлку будут у суда ставить?
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Это надо понимать, что судебное разбирательство по стрельбе это признак возврата к правлению Овоща?
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И какие виды стрельбы по людям не должны разбираться в суде?
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Страшный БЕНДЕРовец‏ @Realuran 7 ч.7 часов назад

Соломенский суд: набит титушней Авакова! Судя по всему готовы выполнить ПРЕСТУПНЫЙ приказ Авакова и попытаться отбить сына-вора!
Диалога с протестующими не получилось, а блокада суда - серьезное правонарушение, - Яровой о ситуации с блокадой суда сторонниками Коханивского - Цензор.НЕТ 3617
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Цікаво, а розрулювати блокаду цього суда Яровий буде?
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А разве там не участники АТО?
Или это неправильные участники АТО?
Как отличать правильных участников АТО от неправильных?
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Если Аваков допустит бойню в суде, НФ может обращаться за помощью разве что к ВВХ.
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а петя идти на перевыборы ибо коалиции не будет
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Хто б, хто б казав про правопорушення, як не Яровий. Палата №6!
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Суд - це найдревніша виконавча функція державності. У древності був вождь, чи князь. До якого йшли дядьки, і той їх розсуджував. Хто в кого вкрав, хто кого обділив чи образив. Якщо б судив як попало - могли б і морду набити. Тому не треба тут демагогії. Справа суперечлива, щодо хто правий. Українським судам віри нема. Самі досудились. Ото і вся ситуація.
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Кабала учит,что недовольство и антисемитизм появляются всегда,когда евреи отступают от Торы и Всевышнего и неевреи подсознательно чувствуют ЭТО,когда суды перестают выполнять свою функцию,наступает Хаос и Тьма.
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мусорская падаль яровой на защите продажного суда ахметки и порошенки
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Цензор.НЕТФорум УкраиныДиалога с протестующими не получилось, а блокада суда - серьезное правонарушение, - Яровой о ситуации с блокадой суда сторонниками Коханивского
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