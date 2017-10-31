Диалога с протестующими не получилось, а блокада суда - серьезное правонарушение, - Яровой о ситуации с блокадой суда сторонниками Коханивского

1121 25Теги: Коханивский (75) Нацполиция (9243) суд (21855) Тему создал: Цензор.НЕТ31.10.17 23:03 Диалога с протестующими не получилось, а блокада суда - серьезное правонарушение, - Яровой о ситуации с блокадой суда сторонниками КоханивскогоПолиция пошла на штурм Святошинского районного суда Киева, где рассматривали меру пресечения лидеру "Добровольческого движения ОУН" Николаю Коханивскому, после переговоров с блокирующими помещение. читать источник x Мне нравится
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Соломенский суд: набит титушней Авакова! Судя по всему готовы выполнить ПРЕСТУПНЫЙ приказ Авакова и попытаться отбить сына-вора!
Ответить
Ответить
Или это неправильные участники АТО?
Как отличать правильных участников АТО от неправильных?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить