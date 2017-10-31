Юристы Twitter, Facebook и Google дают показания в Сенате о вмешательстве РФ в выборы США

1817 42Материалы по теме: Президент ТрампТеги: Facebook (226) Google (52) выборы (21925) Россия (72803) США (13655) Twitter (72) социальные сети (225) Тему создал: Цензор.НЕТ31.10.17 22:58 Юристы Twitter, Facebook и Google дают показания в Сенате о вмешательстве РФ в выборы СШАПредставители компаний рассказывают о том, как их платформы использовались в российских интересах во время предвыборной кампании. читать источник x Мне нравится 4
Ответить
И тот кто это не понял....БУДЕТ ПЛАТИТЬ!!!
Бить будут больно...но точно)))
Ответить
США сказали НЕТ. Но умная еврейская група Франции Пари Бас (Он же УкрСиб) начхала и решила финансировать проек для РФ)))
В итоге...у Пари Бас случайно обнаружились операции с террористами в Африке и нарушение ФАТФ))))
И пиндосы их веб..и на пару лярдов штрафа))))
И Пари Бас подтерев сопли..и поняв шо не шутят...уполз во свояси)
Ответить
Ответить
Именно разорились!!!
Без поддержки государства Франция...Пари Басу давно была бы....ну это...то чего нет у дедушки)))))
Ответить
Ответить
Ответить
А с Мистралями влетела Франция, потому что хлюпик Оланд, не Де Голь. А сейчас вообще юноша, бывший сотрудник Рокфелеров (бывших не бывает)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Полковник Баграмян
Друзья: 5
В друзьях у: 5
на самом деле
4
4
и сам у себя
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
.
Арсен Аваков 31 июля 2016 назвал республиканца опасным и бесстыдным маргиналом. «Не может маргинал, потакающий диктатуре Путина, быть гарантом демократических свобод в США и мире»
.
Владимир Арьев назвал Трампа популистом
.
Вадим Денисенко говорил, что Трамп - «идиот, который говорит что угодно, дабы угадать настроения толпы».
.
Арсений Яценюк, обвинивший Трампа в «преступлении против этических и цивилизационных принципов». В своем посте украинский политик советовал американцу «набраться ума-разума у старших товарищей»
.
Олег Ляшко. Он стер свое сообщение, в котором назвал «катастрофой» победу Дональда Трампа на выборах президента США.
Ответить
Ответить
РИА Новости Украина: http://rian.com.ua/view/20161109/1018545147.html
Шкиряк: "Трамп - идиот и зло"
Советник главы МВД Зорян Шкиряк называл Трампа "злом не только для Украины, но и для США и всего цивилизованного мира". "Дональд Трамп - идиот! Он - зло не только для Украины, но и для США и всего цивилизованного мира! Боже, дай американцам ума не сделать страшную ошибку! God Bless America!", - писал Шкиряк у себя в Facebook.
Яценюк: "Трамп - угроза свободному миру"
О Трампе, как угрозе свободному миру, писал и бывший премьер Арсений Яценюк. Он заявлял, что Трамп бросает вызов ценностям свободного мира. "Официальный кандидат в президенты США бросает вызов ценностям свободного мира, цивилизованного порядка и международного права. Это тяжело назвать незнанием. Это - преступление этических и цивилизационных принципов. Американцы достойны того, чтобы иметь ответственного и умного президента и верховного главнокомандующего. Дональду Трампу стоит обратиться за мудрыми советами представителей Республиканской партии, которые хорошо понимают, что такое свобода, международное право и свободный мир. Уверен, что многие из них отстраняются от слов Трампа и осознают их опасность. То, что сегодня Дональда Трамп говорит про Крым, завтра может касаться любой другой части мира - в Европе, Азии, Америке", - говорил Яценюк в августе.
.
Турчинов: "Заявления Трампа опасные"
Секретарь СНБО Александр Турчинов называл опасными заявления Трампа относительно Украины. "Опасными являются попытки пересмотреть курс США. Я в первую очередь имею в виду заявления от кандидата от Республиканской партии Трампа", - говорил Турчинов в августе 2016 года.
.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
назвал
говорил
победу Дональда Трампа на выборах президента США.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить