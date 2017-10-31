EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Амины Окуевой Покушение на Мосийчука Судебная реформа Протесты возле Рады Закон "Об образовании" Арест замминистра обороны Павловского Убийство Вороненкова Пенсионная реформа Оккупированные территории - Крым и Донбасс Джон Маккейн Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили
 Форум Украины(631975)
  1817  42
Материалы по теме:  Президент Трамп
Теги: Facebook (226) Google (52) выборы (21925) Россия (72803) США (13655) Twitter (72) социальные сети (225)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Юристы Twitter, Facebook и Google дают показания в Сенате о вмешательстве РФ в выборы США

Представители компаний рассказывают о том, как их платформы использовались в российских интересах во время предвыборной кампании.

 читать источник
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ХУ*ЛО ТОКСИЧЕН!!!
И тот кто это не понял....БУДЕТ ПЛАТИТЬ!!!
Бить будут больно...но точно)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А помните...Франция...Мистрали и т.д.?)))
США сказали НЕТ. Но умная еврейская група Франции Пари Бас (Он же УкрСиб) начхала и решила финансировать проек для РФ)))
В итоге...у Пари Бас случайно обнаружились операции с террористами в Африке и нарушение ФАТФ))))
И пиндосы их веб..и на пару лярдов штрафа))))
И Пари Бас подтерев сопли..и поняв шо не шутят...уполз во свояси)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ДА!!!
Именно разорились!!!
Без поддержки государства Франция...Пари Басу давно была бы....ну это...то чего нет у дедушки)))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Уж поверь, у Украины это впереди. Не отождествляй Украину и США. Оценивай ситуацию реалистично. США никому не помогают просто так. Вот принцип.
А с Мистралями влетела Франция, потому что хлюпик Оланд, не Де Голь. А сейчас вообще юноша, бывший сотрудник Рокфелеров (бывших не бывает)
 показать весь комментарий
Ответить
 
США в отличие от прогнившей рашки несет цивилизацию, а там где рашка разруха и бардак. Да и кстати во Франции как в рашке царя нет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Саня, расскажи о налаживании цивилизации в Ливии, Ираке, Сирии, Афгане, и еще ряде стран, одна из которых, думаю тебе близка, но после печенек, чет жизни нет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну к примеру сейчас ты сидишь в американском интернете и зарабатываешь за счет него. Может тебе напомнить сколько раз кровожадные америкосы вас от голодной смерти спасали?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Какие гарантии выплаты спора? Запрета не будет. Скорее США запретят (уже сильно ограничили присутствие RT и "Спутника" . Нафига Раше закрывать лояльные ресурсы? ПС на Фейсе запрещен, напиши "козломордый", или "кацап" и ты в бане, а "хохол, пиши сколько хочешь. Проверь. Украина переименовала населенные пункты в Крыму, и Гугл внес изменения в Гугл карты. Раша топнула, и все в обратку.
 показать весь комментарий
Ответить
 
неее расеяни, я не злой и к стати, сегодня хеловин, кстати это не только символ, но и будущее символично

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я не совсем понял твоего йумара. А чо у тебя ник такой странный - номерной? Ты кацап из новеньких?
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
свежий долбень минстеця:
Полковник Баграмян

Друзья: 5
В друзьях у: 5
на самом деле
4
4
и сам у себя
 показать весь комментарий
Ответить
 
Обкладывают парашу со всех сторон,веселье не за горами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это тактика болотной змеи под названием Анаконда.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
если так пойдёт то в скром будущем Гаага для гебнявого покажется курортом, амеры будут ждать его в Гуантанамо...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да не будет для карликового клопа пиндосского зиндана. его его же руснявые смерды и холопы порвут. И сдадут его же прихлебатели. А оно сдаст перед зашкваром и всех наших местных прихвостней из шыкаладного цеха.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
как там о трампе вякали перед выборами ?
.
Арсен Аваков 31 июля 2016 назвал республиканца опасным и бесстыдным маргиналом. «Не может маргинал, потакающий диктатуре Путина, быть гарантом демократических свобод в США и мире»

.
Владимир Арьев назвал Трампа популистом

.
Вадим Денисенко говорил, что Трамп - «идиот, который говорит что угодно, дабы угадать настроения толпы».

.
Арсений Яценюк, обвинивший Трампа в «преступлении против этических и цивилизационных принципов». В своем посте украинский политик советовал американцу «набраться ума-разума у старших товарищей»

.
Олег Ляшко. Он стер свое сообщение, в котором назвал «катастрофой» победу Дональда Трампа на выборах президента США.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Бесстыдное заявление кандидата в президенты США Трампа о возможном признании Крыма российским - диагноз опасного маргинала. И опасен он как для Украины, так и для США в такой же степени. Не зря Манафорт раньше возглавлял штаб Януковича, а сейчас Трампа. Янукович через Крым сбежал в Россию. Куда Манафорт приведет Трампа?", - писал Аваков в июле 2016 года.
РИА Новости Украина: http://rian.com.ua/view/20161109/1018545147.html

Шкиряк: "Трамп - идиот и зло"
Советник главы МВД Зорян Шкиряк называл Трампа "злом не только для Украины, но и для США и всего цивилизованного мира". "Дональд Трамп - идиот! Он - зло не только для Украины, но и для США и всего цивилизованного мира! Боже, дай американцам ума не сделать страшную ошибку! God Bless America!", - писал Шкиряк у себя в Facebook.

Яценюк: "Трамп - угроза свободному миру"
О Трампе, как угрозе свободному миру, писал и бывший премьер Арсений Яценюк. Он заявлял, что Трамп бросает вызов ценностям свободного мира. "Официальный кандидат в президенты США бросает вызов ценностям свободного мира, цивилизованного порядка и международного права. Это тяжело назвать незнанием. Это - преступление этических и цивилизационных принципов. Американцы достойны того, чтобы иметь ответственного и умного президента и верховного главнокомандующего. Дональду Трампу стоит обратиться за мудрыми советами представителей Республиканской партии, которые хорошо понимают, что такое свобода, международное право и свободный мир. Уверен, что многие из них отстраняются от слов Трампа и осознают их опасность. То, что сегодня Дональда Трамп говорит про Крым, завтра может касаться любой другой части мира - в Европе, Азии, Америке", - говорил Яценюк в августе.
.
Турчинов: "Заявления Трампа опасные"
Секретарь СНБО Александр Турчинов называл опасными заявления Трампа относительно Украины. "Опасными являются попытки пересмотреть курс США. Я в первую очередь имею в виду заявления от кандидата от Республиканской партии Трампа", - говорил Турчинов в августе 2016 года.
.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в том, вякают абы что, что хвост поджали и records в FB подтирают
 показать весь комментарий
Ответить
 
Маховик раскачивается всё интенсивнее, ни дня без новостей на эту тему, перестанет Володенька пересекать границы недоимперии, всё лучше эрекция у амеров, эякуляция будет грандиозной... как бы не захлебнулось это чмо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
- Да, размещали у нас рекламу! Да, крутили у нас ролики! Да, писали у нас посты - но мы не виноваты!
 показать весь комментарий
Ответить
 
А коли Бутусав свідчитиме про використання його платформи в інтересах кацапії?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да закрыть их всех в США, ликвидировать как класс, а то хтось нападе, та вже напав.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныЮристы Twitter, Facebook и Google дают показания в Сенате о вмешательстве РФ в выборы США
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
re4evil, Оксана Лисюк, Харьков Сумской, Стальной Детройт 2395145b, Авакарсенов, Орест Смоляк, Kamate Kaora, Yana Laurenova, Валерий Проценко, Эрнесто, ПРАВДИВЫЙ, Роман Бакс, Maxim Ak-Murza, Чуб, Alexandr Marchuk, Михаил Гагарин c0702ddd, три - пятнадцать, Олександр Гуменюк 7558ec9c, Саня Мантула 143b28a2, Саша Крюков, Ils ne passeront pas, Лера Ларченко, Gar, Герхард, НБ, Алекс Фибер, Myko, Faina L, Татьяна Губина, Игорь Дученко 2581ec5e, Дед Зигирь., Влад Виноградов 88a5ba75
 Всего на сайте: 101 писатель
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти