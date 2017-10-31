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 Форум Украины(631975)
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Материалы по теме:  Санкции против России
Теги: санкции (6520) США (13655)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Гражданам и компаниям США запретили участвовать в ряде энергопроектов с Россией

США запретили физическим и юридическим лицам в своей юрисдикции вести дела с российскими компаниями в глубоководных, арктических и сланцевых энергетических проектах.

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у бариг інше розуміння. "Здохни, але зароби 300%", і насрати на кому і на чему. Складається стійка впевненість, що ригобариг зможемо задушити тільки з допомогою американського конгреса і сената.
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Нафига вы заставляете смеяться искандеры
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от сильного смеха в искандерах могут гироскопики поломаццо!
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Сука, штотварицца, ...лять, штотварицца !!!
Коцабы, ДАКОЛЕ это рыжее пиндосскае хуйло будет осуществлять над вами надругательства ?!?!?
Объявите этим тупым пиндосам войну !!!

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ватники-чекисты в энргетике вам помогут теперь только свечи, ректально.....
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А все своей юрисдикции. Эрдоган ведет "Турецкий Поток". На него какие санкции США могут наложить? Надеюсь тут не кто не оспаривает строительство так называемого "Турецкого Потока"? Санкции должны быть наложены ВСЕМИРНЫЕ. Даже против государств. Купил у путлера хоть один калаш, - санкции. А это все.... Ай...
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Эрдоган тянет трубопровод. Это чуть другое и конкретно под эти санкции никак не подпадает. Вот если бы он газ у себя на дне Черного моря вместе с кацапами искал, то скорее всего любое оборудование для этого, которое закупала бы Турция, покупалось бы за доллары США и уже этим бы подпадало под санкции.
Тут дело ещё и в другом. Санкции такого рода - сигнал всякого рода инвесторам, что это токсичная страна, которая в будущем принесет убытки, а не прибыль. Поэтому никто, кроме готовых по быстрому сорвать куш ( и поэтому выставляющих грабительские условия) туда теперь не сунется, даже если они и не в США живут и под их юрисдикцию не подпадают. Фактически это удушение газовой индустрии России. Да, оно растянется на 5-10-15 лет, но, чем больше оно будет тянутся, тем в худшей ситуации в результате окажется Россия.
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нормальные граждане и нормальные компании прекратили ето делать сами в 2014м.
а те же нормальные, но еще и умные - никогда етого и не делали.
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а трамп все равно ещё не чмо, вот это бабки вложены
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треба хабарі політикам криптовалютою башляти, тоді все буде шито крито
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Трамп не хоче по сумісництву Педро замінити, поки той у відпустці в Еміратах?
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Эрнесто, повесь себе Педро в туалете и сри там!
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Так он же толстезный - если я его в туалете повешу - места для унитаза не хватит.
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Когда тесно - хезать быстрее, Педро брюхом выдавит.
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Как вы там кацапы говорили - кизяками, кизяками топите! Самый лучший энергопроект!
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Плюсую. Не то что декоративные санкции ЕС и постоянный стон об их отмене. Респект.
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аэропорт Амстердама аннулировал права на посадку крупнейшей российской грузовой авиакомпании Air Bridge Cargo. Об этом пишет голландская пресса.
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а где русня в теме? почему она не рассказывает о большой пользе санкций для мордовии и башкирии?
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ну да. сразу и полезут после того как там на мордовии прослушают лекцию о вяличии и дидах которые в роа ваивале и сразу на дежурство.
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и от том шо писать на украинском форруме тоже послушают.
а то ж в глухой непонятке как и на шо реагировать...
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Методички еще не написаны ...
Финансы на эту тему еще не выделены ...
Но все еще будет !
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а ведь были и такие, кто не верили, что в этом году, как и прошлом придёт Рождество - ну вот же, приближаетса, а что за Рождество без приятных подарков.
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изключительно только правду и ничего более.
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они ща все активно сливают Китаю в аренду на 49 лет...
Знают что проекту РФ подходит конец)
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Підуть до китайоз технології просити. Як було з ЯмалСПГ.
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США хотят отжать у рашки европейский энергетический рынок, санкции им помогут, а у рашки нет возможностей для контрсанкций против США, северный поток может закрыться на вечный ремонт.
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Европа остановит строительство "Северного потока - 2"Гражданам и компаниям США запретили участвовать в ряде энергопроектов с Россией - Цензор.НЕТ 7853Фото: GLOBAL LOOK press/Zamir Usmanov2Страны ЕС не прекращают попыток повлиять на проект российского газопроводаПрошедшим летом Брюссель просил европейцев наделить Еврокомиссию полномочиями для ведения переговоров с Россией. Однако этого так и не случилось. Для подобного у них нет никаких правовых оснований, но и это не остановило никого. Уж слишком он мозолит им глаза своим русским происхождением.
Восьмого ноября Брюссель выступит с докладом о необходимости внесения изменений в Третий энергетический пакет. Об этом передаетнемецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.ПО ТЕМЕУкраина вставляет палки в строительство "Северного потока - 2"Европейцы мечтают о "Северном потоке - 2""Северный поток - 2" рассорил ЕвропуЕвропейцы отбирают у России "Северный поток-2"Согласно поправкам, газопроводу дадут
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это месть США зажравшимся русакам,которые решили по своей тупости.что они крутые и могут нагнуть даже Америку с её демократией и ценностями...но это не маленькая Украина,которую можно пинать безнаказанно...теперь пошла "лютая ответка"...
думаю Кремлю скоро полная "опа"...))) и поделом...!!!
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Просто на примере этих долб..в США покажет остальным где их место)
Бо при Абизяне они сильно расслабились)
Клинтон и Буш нагибали кого хотели и где хотели
При этом РФ сидела у парашы и молча жевала то шо дают)))
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его посадили?)) а Буша?
делай выводы))
Ебн...и Совок...Ебн...т и РФ)))
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Китайці як тирили так і тиритимуть західні технології і приноситимуть їх в Сибір, звісно, кацам доведеться все більше прогинатись під Пекін, але "ёб..ти" такими санкціями ерефу не вийде
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ой вей, суперсанкції та план анаконда)) Єдині нормальні санкції проти рашки - це європейське ембарго на імпорт нафти та нафтопродуктів
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Ну и толку от этого? Нефть уже по 61 доллару. Европа, покупая нефть у рашки, накачивает ее баблом. А больше ей ничего и не надо. всю жизнь жила за счет нефтедолларов от ЕС и сейчас ей возвращают хорошие цены на жижу. Вот когда в конце 2015 нефть упала до 27, - тогда рашке было, реально, хреново/ Евро по 90, бакс по 85, резервные фонты таяли на глазах. Продержи мировое сообщество такие цены полгода-год и рашки уже бы не было. Но нет - цены опять задирают вверх и накачивают рашку баблом.
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Ничо так , хуйло в много ходов очко сыграл , ради всего проклятого (т.е. совка , просто против хиллари же были а тут аж такая каша)

ГГ а весной то прилетит конкретно .
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Цензор.НЕТФорум УкраиныГражданам и компаниям США запретили участвовать в ряде энергопроектов с Россией
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