Гражданам и компаниям США запретили участвовать в ряде энергопроектов с Россией

3531 69Материалы по теме: Санкции против РоссииТеги: санкции (6520) США (13655) Тему создал: Цензор.НЕТ31.10.17 22:37 Гражданам и компаниям США запретили участвовать в ряде энергопроектов с РоссиейСША запретили физическим и юридическим лицам в своей юрисдикции вести дела с российскими компаниями в глубоководных, арктических и сланцевых энергетических проектах. читать источник x Мне нравится 19
Россияне! Я вам ничего не обещал! Идите нахуй!
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Коцабы, ДАКОЛЕ это рыжее пиндосскае хуйло будет осуществлять над вами надругательства ?!?!?
Объявите этим тупым пиндосам войну !!!
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Тут дело ещё и в другом. Санкции такого рода - сигнал всякого рода инвесторам, что это токсичная страна, которая в будущем принесет убытки, а не прибыль. Поэтому никто, кроме готовых по быстрому сорвать куш ( и поэтому выставляющих грабительские условия) туда теперь не сунется, даже если они и не в США живут и под их юрисдикцию не подпадают. Фактически это удушение газовой индустрии России. Да, оно растянется на 5-10-15 лет, но, чем больше оно будет тянутся, тем в худшей ситуации в результате окажется Россия.
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Смерть ворогам!!!
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а те же нормальные, но еще и умные - никогда етого и не делали.
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"Rex Tillerson was director of Exxon Neftegas from 1998 to at least May 2001"
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аэропорт Амстердама аннулировал права на посадку крупнейшей российской грузовой авиакомпании Air Bridge Cargo. Об этом пишет голландская пресса.
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а то ж в глухой непонятке как и на шо реагировать...
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Финансы на эту тему еще не выделены ...
Но все еще будет !
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Знают что проекту РФ подходит конец)
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Восьмого ноября Брюссель выступит с докладом о необходимости внесения изменений в Третий энергетический пакет. Об этом передаетнемецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.ПО ТЕМЕУкраина вставляет палки в строительство "Северного потока - 2"Европейцы мечтают о "Северном потоке - 2""Северный поток - 2" рассорил ЕвропуЕвропейцы отбирают у России "Северный поток-2"Согласно поправкам, газопроводу дадут
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думаю Кремлю скоро полная "опа"...))) и поделом...!!!
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Бо при Абизяне они сильно расслабились)
Клинтон и Буш нагибали кого хотели и где хотели
При этом РФ сидела у парашы и молча жевала то шо дают)))
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делай выводы))
Ебн...и Совок...Ебн...т и РФ)))
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ГГ а весной то прилетит конкретно .
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