Врачи из оккупированного Крыма с российскими документами не будут допущены к аттестации на материковой Украине, – Минздрав

2533 17Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и ДонбассТеги: документ (301) Крым (21023) медицина (1708) Минздрав (1481) врачи (626) Тему создал: Цензор.НЕТ31.10.17 22:36 Врачи из оккупированного Крыма с российскими документами не будут допущены к аттестации на материковой Украине, – МинздравКрымские медики, которые намерены получить подтверждение медицинской категории на материковой Украине, не могут использовать справки о курсах повышения квалификации, выданные на территории аннексированного Крыма. читать источник x Мне нравится 6
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розповідали мені про одну "науковицю" (за дипломом лікарка, за родом діяльності біолог) із себаздуполя, яка кільканадцять років тому приїхала до Києва захищати дисер. Їй переклали усі папери, якось вона їх пробелькотіла, але не зрозуміла жодного запитання комісії. Провалили тітку.
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