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Материалы по теме:  Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: документ (301) Крым (21023) медицина (1708) Минздрав (1481) врачи (626)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Врачи из оккупированного Крыма с российскими документами не будут допущены к аттестации на материковой Украине, – Минздрав

Крымские медики, которые намерены получить подтверждение медицинской категории на материковой Украине, не могут использовать справки о курсах повышения квалификации, выданные на территории аннексированного Крыма.

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а что ломятся уже сюда??? реформа с Нового года только!!! пусть тогда уже...
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наверное прослышаны уже... шутка ли сколько дохтур начнет на континентальной получать доходу...
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Ну, а как? Крымская жаба, она такая.. Не щадит..
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У жабы во рту пересохло, и камень упал на голову.
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ага, толпами гастрайбайтеры с России. Фантазии.
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хочешь быть врачом - получи аккредитацыю легально через Украину, а нет оставайся знахарем и лечи ватников....
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В морге пусть работают, там никому не навредят.
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Так у них у всіх по два паспорти-один наш, другий з куркою...
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Зато у нас с 18 года семейный доктор сможет ставить диагноз "ишемическая болезнь сердца"... А вместо скорой будет "видеоконференция". Люди... Да ПЛЕВАТЬ на крысчан. Пусть хоть... у них заберут "биоматериалал". Нам чего делать-то?
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там подорожник растет? а то я с 86 года как спетлял не помню.. чем народ лечицца будет?
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Сподіваюся що екзамени на практичне знання української мови будуть для них недитячі.
розповідали мені про одну "науковицю" (за дипломом лікарка, за родом діяльності біолог) із себаздуполя, яка кільканадцять років тому приїхала до Києва захищати дисер. Їй переклали усі папери, якось вона їх пробелькотіла, але не зрозуміла жодного запитання комісії. Провалили тітку.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВрачи из оккупированного Крыма с российскими документами не будут допущены к аттестации на материковой Украине, – Минздрав
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