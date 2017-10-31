4338 68Теги: Нью-Йорк (177) стрельба (2626) Тему создал: Цензор.НЕТ31.10.17 22:10 В США на Манхэттене у Всемирного торгового центра произошла стрельбаВ Нижнем Манхэттене, самой южной части основного острова города Нью-Йорк произошла стрельба. читать источник x Мне нравится
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Он во сне Союзы с Прогрессами запускает!
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Хмарочос зведений на місці знищеного в результаті терористичної атаки 11 вересня 2001 року Всесвітнього торгового центру. Висота 104-поверхового хмарочосу складає 541,32 метри. Будівництво було розпочато в 2006році і було завершене в травні 2013 року.
Після завершення будівництва цей хмарочос став найвищим хмарочосом у місті Нью-Йорк, у США і в Західній півкулі[1]. Також він є одним з найвищих хмарочосів у світі.
3 листопада 2014 року будинок офіційно було відкрито.[2]
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есть ли другие - не знают, молчат.at least 8 died.
NYC Mayor.
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Достали вы нас , козорылые , слов нет !
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Результат стрельбы у нас - никого не нашли, не смотря на все перехваты, операции Сирена, итд.
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последнее, 30сек назад - 6 dead, 15 injured.
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короче журналюги кидают в ефир, что услышат от бабы Бетти.
Пока не будет официального заявления капов, и врачей и госпиталей - все очень и очень приблизительно.
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Источник: https://censor.net.ua/n461216
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