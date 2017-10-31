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 Форум Украины(631975)
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По предварительным данным, мужчина открыла огонь по толпе в микрорайоне Трайбека
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Там такое не редкость. Лично видел. Прогуливаются под ручку никого не стесняясь.
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Держборг США у вересні виріс на 400млрд дол., переваливши за 20трлн. Бабло не поділили?
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Плешивий педофіл боеться зі світовим тероризмом
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...у Всемирного торгового центра или то, что от него осталось после прямого в него попадания)
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Думаешь до него дошло?
Он во сне Союзы с Прогрессами запускает!
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....и новий побудували на бабло за яке попередні були застраховані
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Всесвітній торговий центр 1 (англ. One World Trade Center, 1 WTC), або ж Вежа Свободи (англ. Freedom Tower) - центральна будівля в новому комплексі Всесвітнього торгового Центру, хмарочос на нижньому Мангеттені в місті Нью-Йорк, США. Є третім за висотою хмарочосом у світі після Бурдж-Халіфа в Дубаї (828,0 м) і Абрадж аль-Бейт в Мецці (601,0 м), а також найвищим офісним будинком у світі і найвищою будівлею в Західній півкулі.
Хмарочос зведений на місці знищеного в результаті терористичної атаки 11 вересня 2001 року Всесвітнього торгового центру. Висота 104-поверхового хмарочосу складає 541,32 метри. Будівництво було розпочато в 2006році і було завершене в травні 2013 року.
Після завершення будівництва цей хмарочос став найвищим хмарочосом у місті Нью-Йорк, у США і в Західній півкулі[1]. Також він є одним з найвищих хмарочосів у світі.
3 листопада 2014 року будинок офіційно було відкрито.[2]
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Ха-ха, ватный зомби откапался, ты хоть в Вики залезь!
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и что я там найду в твоей, вики педии
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104-этажный небоскрёб, самый высокий в США... в этот, тем более не промахнутся
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Интересно, сколько отстроили заново взорванных 16-этажек в Мацкве (при восхождении )(уйла)?
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русский,тебя так сильно радуют теракты,совершенные твоими братухами по диагнозу?
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один задержан с двумя пулями в тушке.
есть ли другие - не знают, молчат.at least 8 died.
NYC Mayor.
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братухи у кого-то там сидят возле параши, при этом многим невдомёк, что терракты были спланированы и проведены под ложным флагом, чтобы появилась возможность преступной шайке буша дорваться до иракской нефти
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к тому же от названия торговый центр была построена одна башня свободы и не на месте башен, а на расчищенной местности, где находились ещё шесть снесённых зданий, так что купи карту лапоть
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Исправились АТО мужчина достала автомат и открыла стрельбу.
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"За попередніми даними, чоловік відкрив вогонь по натовпу в мікрорайоні Трайбека." Джерело: https://ua.censor.net.ua/n461221
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Класика жанру. як тільки десь запахне жареним для путлера. відразу загострення обстановки.
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Сначала сбил несколько велосипидистов на рентованном грузовике,потом открыл огонь. ИГИЛовский почерк.
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_Почерк конторы. Использование транспорта в качестве орудия террора. Лайнер в небоскрёб... грузовик в толпу... сухогруз в эсминец.
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Звброя не справжня, але шестеро загинули під колесами.
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Так,збоя фейкова.Але вiдаки казали,шо крiчав "алла акбар". Бажав бутi вбiтим копами.
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Ху*** ло тоже идёт в президенты , слышали ? Или вас , рассеяне, интересуют исключительно новости из Украины ( а чё там у хохлов?)
Достали вы нас , козорылые , слов нет !
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Результат стрельбы в Америке - стрелок или задержан или убит.
Результат стрельбы у нас - никого не нашли, не смотря на все перехваты, операции Сирена, итд.
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... никого не нашли, мусора, осуществлявшие все перехваты, операции "Сирена", итд, награждены и отправлены на повышение.
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нет сомнения чья это работа---- мохнатая рука кремля
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Ублюдок еще и школьный автобус протаранил.Правда,вроде никто из школьников не пострадал.
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Сейчас всякой непроверенной инфы будет море просачиваться.Вроде второй бармалей был,пока не подтвердили.
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у меня новости по ящику перед глазами.
последнее, 30сек назад - 6 dead, 15 injured.
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уже 9 injured, не 15.
короче журналюги кидают в ефир, что услышат от бабы Бетти.
Пока не будет официального заявления капов, и врачей и госпиталей - все очень и очень приблизительно.
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оце оцінка реальній роботі цру. одна справа кошмарити банкірів під виглядом захисту економічних інтересів держави чи імітувати за гарні кошти боротьбу із корупцією. зовсім інша - кропітка, творча, вдумлива робота щодо протистояння масоньськім спецслужбам та мережі їхньої агентури в сша. і ось тут похвастати немає чим. на жаль...
Источник: https://censor.net.ua/n461216
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Классика говорит, что чем больше человек ворует - тем больше у него аппетит. Это всё преимущество порошенка? Шо він більше всіх накрав? Та хай іде в емірати з такими перевагами. У Вас логіка перевернута.
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куди смотріт сбу, только продажу сємечек кришивать умейут
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Советую США учится у наших и включить план "Сирена"!
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Практично, президентом мали б обирати того, хто не крав. Тоді хоч є розуміння, що хоч не вміє крутити схеми, і буде робити діло, а не весь час думати про дурне.
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задержан потому что нью йорк один из либирастских штатов в техассе бы уже хоронили паскуду
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ США на Манхэттене у Всемирного торгового центра произошла стрельба
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