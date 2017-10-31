Порошенко хочет "сбить" Авакова, чтобы монополизировать влияние на МВД, - Ляшко

7625 186Теги: Аваков (2677) НАБУ (2043) Ляшко (1565) МВД (8473) Порошенко (14184) Тему создал: Цензор.НЕТ31.10.17 22:09 Порошенко хочет "сбить" Авакова, чтобы монополизировать влияние на МВД, - ЛяшкоНАБУ и САП стали орудием политической борьбы и смертельной схватки за власть. читать источник x Мне нравится 3
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Он, всё-таки министр МВД -- нарыл на всех -- ...будет торговать инфой потихоньку...
...в общем, не жилец он полюбэ -- выживать будет...
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В Верховной Раде зарегистрировали закон отстранения президента от власти(импичмент) депутата Деревянко
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Лаврентій Падлович (Берія) на його фоні хлопчик з брудною попкою...
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Ну , типа да - ето же микрокорупция - она у нас у всех есть ...
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Первый зам.директора НАБУ - Грузин!
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https://www.youtube.com/watch?v=UxlWzhGFL7c
ОЛЕГУ ВЕЗЕ
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На початку 90х він практично з нуля створив свій бізнес. Були часи повного банкрутства і підйомів. Він приймав участь, і не без успіху, в виборчій компанії в створеній ним однойменній партії. Проте покинув політику.
Ще, за довго до війни на сході я читав книгу Довганя про його шлях в бізнесі, зараз не пам'ятаю її назви, але згадав його слова «Политика грязное дело…».
В усьому світі жоден поважаючий себе бізнесмен не займається політикою напряму. Ні Форд, ні Іосіра Хонда, ні інші, які починали практично з нуля, мають вплив на політиків але самі зайняті своєю справою (бізнесом). Президентами, як правило роблять,таких як шоумен Д.Трамп, або саксофоніст з переходу Б.Клінтон.
Більшості бізнесменів, не залежно від того як вони заробили свої статки, наплювати на країну свого перебування - головне прибуток! Причому, справжні бізнесмени, не «голубі крадійчики-одноденки», захоплені своєю справою. Для них важливо не кількість статків, а сам процес створення капіталу, тому багато з них навіть при повному банкрутстві з часом піднімаються знову.
Сучасний так званий український політичний бомонд не що інше як ті самі «голубі крадійчики». Вони зайняті примноженням своїх статків лише на випадок краху в країні і подальшого безбідного існування за кордоном. Тому не варто дивуватись тому лайну і бруду який розлився по Банковій і прилеглим околицям.
Справжній керівник країни, діяльність якого буде направлена на розвиток і процвітання ще невідомий. Поки на поверхні плаває те що завжди там плаває,або, на даний час, піарить себе щоб спливти як справжнє…
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Когда Авакян наехал на другой проект Госдепа - на Саакашвили, сразу же высказала свое недовольство посол США, а потом НАБУ взяло за жопу авакянского сынка. Это не совпадение. Думаю развертывается широкомасштабная операция по отстранению наших воров от власти. В ближайшие несколько лет мы можем стать свидетелями очень интересных событий. И сами их подтолкнуть, учавствуя в различных акциях протеста.
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А що ви хотіли? Ви самі за кого голосували у Травні 2014го, пане Ярославе?
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Що стосується минулих виборів, то я голосував за Шоколада. І, до речі, мені навіть не соромно. Бо жодного достойного кандидата тоді не було. Купа ригів, купа мутних політиків на зразок Ляшка або Юлі, декілька технічних. От і вибрали того, хто здавався найменшим злом. А кого вибрали б ви з того списку?
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То чому б Госдепу не використати Саакашвілі як таран і в Україні? З точки зору совковості Грузія і Україна десь на одному рівні.
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Ждем люди в своих 2 - 3-х комнатных совдеповских квартирах нанятыми братвой Авакова выбитые ради олигархов наши двери с окнами и ментов перед перед нашими детьми из-за недоплаченного лугандонскому татарину Ахметову за электричество.
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Годі, панове, радіти і шкіритись на срач у владі. Підриваємо свої серливі дупи, виходьмо на люди і мирно, але твердо заявляємо: "Ми помилились. Відставка. Дострокові президентські"
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Є ймовірність, що люди Авакова готують держпереворот в Україні, - волонтер Роман Донік. Найбільше у сьогоднішній ситуації треба боятись не обивателів і не фахових спікерів. І навіть не радикально налаштованих професійних революціонерів. У принципі, вони не зможуть розгорнути ситуацію так, щоб перевернути човен. Понад усе я боюсь, що після ряду провокацій, після спровокованого початку бійні, під виглядом збереження порядку буде проведено державний переворот силами близьких до міністра МВС Авакова.http://newsua.one/novosti/e-imovirnist-szo-lyudi-avakova-gotuyut-derzhperevorot-v-ukraini-volonter-roman-donik.html
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