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 Форум Украины(631975)
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Теги: Аваков (2677) НАБУ (2043) Ляшко (1565) МВД (8473) Порошенко (14184)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Порошенко хочет "сбить" Авакова, чтобы монополизировать влияние на МВД, - Ляшко

НАБУ и САП стали орудием политической борьбы и смертельной схватки за власть.

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А меня это наоборот пугает... -- бо американской интервенции в Украину не будет! -- даже не надейся...*)
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...хотя, тут у Е-декларантов маза общаяя... -- вероятно, свалить дадут...
Он, всё-таки министр МВД -- нарыл на всех -- ...будет торговать инфой потихоньку...
...в общем, не жилец он полюбэ -- выживать будет...
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Ага... -- щас. ...тут такой дешёвый бартер не пролазит... -- ...жизнь, или кошелёк... *)
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А в тебе, бачу. успіх за успіхом! Ахмєтку з фірташом та льовочкіним вже поборов. Тепер можна й за рюкзаки прийматися. Нічого особистого, просто масштаби порівняй.
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БЛЯшко,не добитый ГОЛУБок,скоро и тебя подобьют.И будешь потом кукарекать.
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прикидывается невинной дурочкой, которой сбили целку, когда подобная участь может ждать и сабакова
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Та лучше бы они один одного поубивали, праздник национальный наступил бы в Украине.
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грызутся как пауки в банке, которую забыли в спешке рыги на банковой
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НФ выставил ультиматум Порошенко. Или Аваков в кресле министра МВД, как раньше... или развал коалиции и перевыборы.
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Не смешите мои тапочки, рейтинг НФ ниже статистической погрешность по всем опросам. Они за возможнсть досидеть до очередных выборов и не такое сглотнут.
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Получите и распишитесь

В Верховной Раде зарегистрировали закон отстранения президента от власти(импичмент) депутата Деревянко
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Якщо завтра пройде цей законопроект - це вихід. Але краще Авакова відсторонити від посади.
Лаврентій Падлович (Берія) на його фоні хлопчик з брудною попкою...
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давно пора, привлечь к ответственности этого, распаясавшегося путинского холуя
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А Ляшкові не приходить до голови (при наявності), що якщо вчинено злочин - то злочинець повинен бути покараний безвідносно регалій і титулів?
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От відверто скажіть -- реально зараз всіх посадить? Тому ми повинні розумітись на ціх сортах гівна... Щоб потім завдяки положительній а не отрицательній селекції, привести до влади щось більш-меньш те, від чого так рвати не буде.
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Тому й розходився, що нікого не покарали... Хоча там карати треба всіх, починаючи з Педрила.
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"Почему НАБУ задерживает сына Авакова и в упор не видит мегакоррупции.... Источник: https://censor.net.ua/n461220
Ну , типа да - ето же микрокорупция - она у нас у всех есть ...
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Скотыняка,ты бы лучше формулу сказал как ты три джек-пота сорвал,пока тебя на вилы не подняли-шляшко.
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З часом наберуться нахабства та захочуть батька сина Авакова обшукати! 2-2 )
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ой кто бы говорил первый песта*ол в стране после юли....дайте шеколадному досидеть свой срок пока запад щетает его договороспособным всё норм.... ну а на следующий срок выберете нового, только не из вчерашних политиков !!! и достойного - это и будет проверкой нации на зрелость и мудрость.... попробуем снова не обделаться....
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Ты Хуйла выбрал --доволен --?? Уже правит больше чем Брежнев --- вы уже в России вместо железных ведер с говном -- пластиковые тазики держите --Ночные вазы . Прогресс в России на лицо ..
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Это фсё Саакашвили! Мстит Авакову за бе-бе-бе!
Первый зам.директора НАБУ - Грузин!
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Не виключено, що це помста за видворення соратників Саакашвілі з України. Почались обшуки і Аваков зняв охорону з наметового містечка біля ВР.
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ААА попугай прокинувся,і розказує людям чергову небилицю,що хтось когось хоче збити.Це якщо набу бере за сраку якогось корупціонера,значить це політичний тиск-ну бліа..ь шляшко не пиз..и,ще тебе клоуна треба взяти за одне місце,після твоїх счасливих лотерей!Урод!
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хрен с скотинякой, но что то пошло не так у вяликих, как это понять, что хуило на камеру плакалса - единственное что хотим от Киевских властей, это относитса к рашке как равноценным партнёрам, вдумаитес только - равноценным партнёрам ,а как же - недогосударство, развалившейса государство, что то у вяликих пошло не так.
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Если-бы политики друг друга убили и похоронили, то народ бы закопал очередных убиеных политиков и заплакал-бы горькими слезами.
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чего ты так жопу рвешь свои пять копеек вставить?
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Опять пидорас в плохом смысле вылез со своими дебилизмами. Собакова давно посадить надо, а не в игры с ним играть.
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Хочу кого то из Вас убить, а лучше всех вместе. Вы этого падлы добивались?
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Почему эта история с рюкзаками обострилась на следующий день после убийства Амины, совпадение или чтобы переключить внимание?
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Отличие этой власти от власти яныка в том, что там всё было поделено и решено. Здесь барыжная жадность, подлость и подстава у пороха и его госОПГ - на первом месте. Порох теперь прёт без оглядки. Штаты и Европа требуют реформ и посадок, а своих трогать нельзя. Да и феодальный строй хотят сохранить. Начали стричь кроме народа и шавок - раздвигая политическое поле не только локтями но и ударами ног. В общем, если у власти ВСЕ ганд.ны - хрень вся эта будет ещё долго литься со всех сторон.
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голубой правильно говорит по сути но как только получит конфету шоколадную за щеку то сразу развернется задом к авакову
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Голубой сам пусть расскажет, где бабло берет на хатенки, машинки, миллионы наличности в долларах и евро? Где так платят? Или чем зарабатывает?
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Не смішіть...все при делах-у пана поліціянта гешефт дійсно з рюкзаками, у гаранта флот бронекатерів на стапелях😊бо розпилювати бюджет завжди вигідно-на всіх рівнях....дуже складно займатись громадськими потребами, не турбуючись про власну вигоду....а так ..ми ж розуміємо, що то тиск, політичний...
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Олежка! Горе тебе, если начнется БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ - ты один из первых кандидатов на костюм в полоску!
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Щас одни барыги будут гнать другого барыгу в Ростов. Всё может быть.
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чует радикальная жопа что и для нее скоро жареным запахнет
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Ляшко! отмывание денег Авакова на рюкзачках это действительно мелочь по сравнением с твоими "выигрышами"...
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в цих блядствах на вищих щаблях не повинно бути дрібниць.
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Ответ арсенчика бебебе будет жёстким.Он переметнётся к ЮВТ.Система гнилая и постепенно пожирает сама себя.
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мабуть мало хто думає, що у ляшко є "зуби".У нього є "вставна" щелепа ахметки. І мабуть не на довго.
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Петручио нужно убрать банабакова по любому Практически офшорному иудею пора подводить итоги А итоги маланского прапвления впечатляют Невиданое обнищание народа За счет падения гривны Потеря територий Потеря имущества (кстати так и не привлеченте раши в междунгародных судах) Минские договорняки Абсолютно не приемлимые народо Офшоры липецкая фабричка Увеличение торговли с рашей На 4 лярда баксов По сравнению с кремлевским овощем Торговля с окупированым Крымом Снабжение его електричеством До теперь Аферы с Ротердамом+ и продажа украинцам Газ собственной добычи По цене немецкого хаба Ети художества раздавят иудея к концу срока Только (свой) министр МВД даст спокойно спердолить в Липецк
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я щось не розумію, цей гівнюк колись буде мати принципи, чі це не для запроданців?
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«Политика грязное дело…» так свого часу висловився відомий бізнесмен Володимир Довгань.
На початку 90х він практично з нуля створив свій бізнес. Були часи повного банкрутства і підйомів. Він приймав участь, і не без успіху, в виборчій компанії в створеній ним однойменній партії. Проте покинув політику.
Ще, за довго до війни на сході я читав книгу Довганя про його шлях в бізнесі, зараз не пам'ятаю її назви, але згадав його слова «Политика грязное дело…».
В усьому світі жоден поважаючий себе бізнесмен не займається політикою напряму. Ні Форд, ні Іосіра Хонда, ні інші, які починали практично з нуля, мають вплив на політиків але самі зайняті своєю справою (бізнесом). Президентами, як правило роблять,таких як шоумен Д.Трамп, або саксофоніст з переходу Б.Клінтон.
Більшості бізнесменів, не залежно від того як вони заробили свої статки, наплювати на країну свого перебування - головне прибуток! Причому, справжні бізнесмени, не «голубі крадійчики-одноденки», захоплені своєю справою. Для них важливо не кількість статків, а сам процес створення капіталу, тому багато з них навіть при повному банкрутстві з часом піднімаються знову.
Сучасний так званий український політичний бомонд не що інше як ті самі «голубі крадійчики». Вони зайняті примноженням своїх статків лише на випадок краху в країні і подальшого безбідного існування за кордоном. Тому не варто дивуватись тому лайну і бруду який розлився по Банковій і прилеглим околицям.
Справжній керівник країни, діяльність якого буде направлена на розвиток і процвітання ще невідомий. Поки на поверхні плаває те що завжди там плаває,або, на даний час, піарить себе щоб спливти як справжнє…
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НАБУ работает не на Шоколада. НАБУ это проект Госдепа, которого уже до смерти за*бало наше провластное ворье, которое своей коррупцией, кумовством и некомпетентностью толкает Украину к развалу и под власть Рашки.
Когда Авакян наехал на другой проект Госдепа - на Саакашвили, сразу же высказала свое недовольство посол США, а потом НАБУ взяло за жопу авакянского сынка. Это не совпадение. Думаю развертывается широкомасштабная операция по отстранению наших воров от власти. В ближайшие несколько лет мы можем стать свидетелями очень интересных событий. И сами их подтолкнуть, учавствуя в различных акциях протеста.
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Ні, пане, ніяких "декількох років" не буде. Це осінь остання. Далі буде КАТАСТРОФА.
А що ви хотіли? Ви самі за кого голосували у Травні 2014го, пане Ярославе?
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Це осінь остання....Неужели больше никто не будет волать - вот наступной осенью всех перевешают)
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Ніфіга вона не остання і ніякої катастрофи не буде. І змінити систему миттєво революцією чи перевиборами ви не зможете. Бо система це не Порошенко і не Аваков. Система це триста тисяч чиновників і силовиків, яким належить вся влада в країні і які з цієї влади дуже ситно годуються, а отже будуть захищати її всіма своїми силами. А ще є мільйони звичайних людей, які отримують від держави невеликі подачки, але готові захищати свою гарантовану системою бідність, бо інакше їм взагалі світить жебрацтво.
Що стосується минулих виборів, то я голосував за Шоколада. І, до речі, мені навіть не соромно. Бо жодного достойного кандидата тоді не було. Купа ригів, купа мутних політиків на зразок Ляшка або Юлі, декілька технічних. От і вибрали того, хто здавався найменшим злом. А кого вибрали б ви з того списку?
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Десь так ... , тільки не факт - що Міхо - варіант " Госдепа" , надіюсь - там не зовсім дураки сидять )
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Не факт. Але дуже схоже. В Грузії Саакашвілі зробив величезну послугу всьому Західному світові, показавши приклад успішного реформування постсовкової країни. Перший приклад, якщо не рахувати країн Балтії (але у балтійців інший менталітет, та і під совком вони були не так довго).
То чому б Госдепу не використати Саакашвілі як таран і в Україні? З точки зору совковості Грузія і Україна десь на одному рівні.
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Так они два сапога пара, шо Петя шо Аваков, комиссары.
Ждем люди в своих 2 - 3-х комнатных совдеповских квартирах нанятыми братвой Авакова выбитые ради олигархов наши двери с окнами и ментов перед перед нашими детьми из-за недоплаченного лугандонскому татарину Ахметову за электричество.
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"Общество требует реальной борьбы с коррупцией, а не ее имитации. Реальная борьба с коррупцией - это законы об импичменте Президента и ВСК, изменение избирательного законодательства и ЦИК, замена всех судей и прокуроров, баланс ветвей власти, искоренение бедности и сырьевой зависимости" - во как запел! Тогда почему он не в палаточном городке? Ведь именно эти требования и выдвигают митингующие.
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Українці понаобирали мерзоти у владу з переляку, а тепер дивляться на неї і думають, що влада сама-себе очистить і понищить, а українці будуть білі і пухнасті. Не вийде так. Бариги будуть чупитись, а платити все одно будуть українці. Не буде чим платити - знімуть шкіру і заплатять. Другу, третю шкіру...
Годі, панове, радіти і шкіритись на срач у владі. Підриваємо свої серливі дупи, виходьмо на люди і мирно, але твердо заявляємо: "Ми помилились. Відставка. Дострокові президентські"
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МВД должно открыть дело на сынка Порошенко. Будет махач.
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И зхачем простому украинцу этот бесплатний спектакль?Авакова в отставку.
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Когда Гетман просил министра разогнать бомжатник под Радой, просьбу (приказ) надо было выполнять, а не дурака валять. Тут нет "серой зоны"; либо ты прикрываешь грузинского гастролёра, либо изгоняешь. Нельзя сидеть на двух стульях, ибо в итоге провалишься между ними.
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Он не вор и не дурак. Он должен был сделать выбор на чьей он стороне, когда Порох победил на выборах. Времени было достаточно.
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Как бы он не сделал выбор в другую сторону например к Юле
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люля щас не на коне,а ляшко ще та хитропопа скотиняка - не сделает
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В мире есть две древнейшие профессии вор и проститутка.И от их симбиоза произошли политики.Так что всё в этом мире возможно после такого громкого ареста.В некоторых момента аваков куда более контролирует ситуацию чем президент.Его решение может быть неожиданным.
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вы верите,что НАБУ наконец кого нибудь посадит по настоящему?Я лично нет
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Не только я не верю.Я принимал участие в голосовании 65 % не верят в то , что младшенький подышит тюремным воздухом.
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Она так сильна ? Где её армия ? Она без бумажки двух слов перед экраном связать не может. Янукович намба ту.
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Аваков пригрозил вытащить подробности про "Бориса")
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За другою версією, обшуки в Харкові та затримання сина Авакова є справою рук Саакашвілі та першого заступника керівника НАБУ Гізо Углави, які таким чином реагують на видворення з України соратників екс-президента Грузії з України. http://www.pravda.com.ua/articles/2017/10/31/7160313/
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Этого Ляшко пора самого на вилы которыми в выборах красовался ,хотя пусть молотят языком,быстрее все сплывёт когда начнут грызть один другого
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Вам стецикам надо лечится на дурке Возможно по пенрвому разу А вашему равботодателю Стецю По второму Тимоха заняла первое место на выборах Практически во всех областях Маланец Петручио несмотря на весь админ ресурс Второе и то по сравнению с \воровкой\ и трети от нее не набрал А впереди еще год А народ доведен нищетой до ручки уже давно А малавнци с каждым днем ее усугубляют Они ети маланские аферисты даже ющенского 1% не наберут На Выборах И спердолят с Украины не дождавшись окончания Выборов
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сначала рошен использовал авакса против грузина,теперь генерала испеченного против авакса- следовательно ждать союза авакса с грузином...
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ляшко проблема, какой идиот отдал за него свой голос ?
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Тот редкий случай, когда подпишусь под каждым словом шлюшка.
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Вы будете удивлены, но "ветер подул" уже какмесяц назад и люди близкие к шоколадному корыту уже давно повернули жопы по ветру.
Є ймовірність, що люди Авакова готують держпереворот в Україні, - волонтер Роман Донік. Найбільше у сьогоднішній ситуації треба боятись не обивателів і не фахових спікерів. І навіть не радикально налаштованих професійних революціонерів. У принципі, вони не зможуть розгорнути ситуацію так, щоб перевернути човен. Понад усе я боюсь, що після ряду провокацій, після спровокованого початку бійні, під виглядом збереження порядку буде проведено державний переворот силами близьких до міністра МВС Авакова.http://newsua.one/novosti/e-imovirnist-szo-lyudi-avakova-gotuyut-derzhperevorot-v-ukraini-volonter-roman-donik.html
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПорошенко хочет "сбить" Авакова, чтобы монополизировать влияние на МВД, - Ляшко
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