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Материалы по теме:  Теракты в Украине
Теги: СБУ (15114) теракт (2243) Грицак Василий (332)
Тему создал: Цензор.НЕТ

СБУ предотвратила 22 теракта в 2016-2017 годах, - Грицак. ВИДЕО

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что в течение 2016-2017 годов в Украине СБУ предупредила 22 террористических акта.

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Грицаку и Авакову, проблема не в том, что воруете (пардон, применяете схемы), проблемы в дилетантстве! Когда занимаете место Профессионалов!
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Вся суть работы СБУ по предотвращению рашистских террактов, в этом фото.
СБУ предотвратила 22 теракта в 2016-2017 годах, - Грицак - Цензор.НЕТ 3602
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Кто самый профессиональный руководитель из них: Гелитай, Грицак, Аваков или Матиос?
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сказал человек с педагогическим образованием
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ЛОЖЬ!!!! Где хоть один судебный процесс над преславутыми террористами, который стал бы достоянием общества? ЛОЖЬ!!! Где хоть пара-тройка террористов, которые предстали перед украинским судом и получили КОНКРЕТНЫЕ приговоры? ЛОЖЬ!!! Где у нас описан хоть один террористический акт, который отслежен, раскрыт, доказан и ОСУЖДЕН????? ЛОЖЬ!!! Где у нас хоть один случай доказанного предотвращенного теракта??? Где факты, имена, события, даты, фото, видио...??? Сплошная Порохо-Авако-Грицако-ху"ловская ЛОЖЬ!!!! Патриоты гибнут и уходят в Небесну Сотню, а хозяева ЛЖИ просто как плесень обрастают миллиардами гривен и долларов. Каждому - свое???
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Служба безопасности Украины предупредила 15 терактов накануне и во время Евро 2016 во Франции. Об этом сообщил глава спецслужбы Василий Грицак во время брифинга, передает корреспондент издания "ГОРДОН". :D :D Грицак: за прошлый год СБУ предотвратила около 200 терактов в Украине 23.04.16 https://m.youtube.com/watch?v=vN9HiITfalc С начала текущего года(2016)сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили 10 террористических актов в Украине.Об этом журналистам в Одессе сообщил председатель СБУ Василий Грицак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинские новости."Уже в этом году нами предупреждено 10 терактов в Украине", - сказал он." :D Грицак: Подлинность плана «Шатун» подтверждена экспертизой__________________И ТАКОЙ ***** ОТ ГРИЦАКА, ИНТЕРНЕТ ПРОСТО ЗАВАЛЕН!
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22 теракта за два года ?
маловато будет...
затраты на рыло 1 сотрудника сбу из бюджета, огласите, please!
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На счёт 22х,тут вилами по воде писано,а от сколько допустили терактов,тут факт на лицо.
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напридумував............грицак, залізь на дерево та живи там.
Де робота ?
склади зі зброєю підривають.сепарів повна Україна
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СБУ показала момент минирования машины контрразведчика

В сети опубликована видеозаписи момента установки самодельного взрывного устройства (СВУ) на автомобиль погибшего полковника контрразведки СБУ Александра Хараберюша. Соответствующее видео появилось на официальном канале СБУ.
Кроме этого СБУ предоставила видеозапись сознания подозреваемой Юлии Протасовой в совершении умышленного убийства.
"Совершила преступление в городе Мариуполь 31 марта - убийство полковника СБУ Александра", - сказала Протасова.
По информации СБУ, подозреваемая Прасолова Юлия Владимировна была задержана сегодня в Одессе, куда она приехала, чтобы сделать биометрический паспорт.
Грицак сообщил, что Прасолова жила в Донецке, а за убийство ей было обещано 15 тысяч долларов. Также он сказал, что подозреваемая входила в так называемый центр спецопераций МГБ ДНР, деятельность которого координируют и финансируют спецслужбы РФ. http://news.liga.net/video/incident/14847543-sbu_pokazala_moment_minirovaniya_mashiny_kontrrazvedchika.htm
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Позорники чертовы надумали оправдываться после очередного убийства.С такими "службами" и врагов не надо...
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Україна допомагає Росії продавати крадене вугілля з Донбасу...
З середини жовтня РФ почала експортні продажі вугілля, видобутого в зоні АТО, транзитом через територію України до Польщі

СБУ предотвратила 22 теракта в 2016-2017 годах, - Грицак - Цензор.НЕТ 4670
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Точно! На одного матиоса только пару штук было)))
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Вот к чему эта информация? Почему не 33 или 44? "Предотвращенные теракты" даже если и имели место быть - эфемерность, если нельзя найти и наказать персонажей, чей теракт "не получилось предотвратить"
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СБУ предотвратила 22 теракта в 2016-2017 годах, - Грицак.
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Помним, помним. И Илью Богданова из кацапского плена вызволила.
Над этой спецоперацией СБУ вся Украина ржала, так как на видео виден снег,
которого в то время в Хаоьковской области не было.

https://youtu.be/yWLTxAWQkN0?t=13
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Лучше бы Грицак рассказал, как сотрудники СБУ контролировали закладку взрывчатки в машину журналиста Павла Шеремета.
Это было бы намного интереснее.
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Просьба. Может кто-то поставить рядом фото муженка, грицака и матиоса. У меня подозрение, что нам парят их как разных, как зоряна и шкиряка.
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сбу барыжная контора, которая гоцает на ворованных тачках и крышует бандитов,
грицак собутыльник барыги-трепла
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСБУ предотвратила 22 теракта в 2016-2017 годах, - Грицак. ВИДЕО
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