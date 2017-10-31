СБУ предотвратила 22 теракта в 2016-2017 годах, - Грицак. ВИДЕО

1646 124Материалы по теме: Теракты в УкраинеТеги: СБУ (15114) теракт (2243) Грицак Василий (332) Тему создал: Цензор.НЕТ31.10.17 21:51 СБУ предотвратила 22 теракта в 2016-2017 годах, - Грицак. ВИДЕОГлава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что в течение 2016-2017 годов в Украине СБУ предупредила 22 террористических акта. читать источник x Мне нравится 2
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маловато будет...
затраты на рыло 1 сотрудника сбу из бюджета, огласите, please!
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Де робота ?
склади зі зброєю підривають.сепарів повна Україна
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В сети опубликована видеозаписи момента установки самодельного взрывного устройства (СВУ) на автомобиль погибшего полковника контрразведки СБУ Александра Хараберюша. Соответствующее видео появилось на официальном канале СБУ.
Кроме этого СБУ предоставила видеозапись сознания подозреваемой Юлии Протасовой в совершении умышленного убийства.
"Совершила преступление в городе Мариуполь 31 марта - убийство полковника СБУ Александра", - сказала Протасова.
По информации СБУ, подозреваемая Прасолова Юлия Владимировна была задержана сегодня в Одессе, куда она приехала, чтобы сделать биометрический паспорт.
Грицак сообщил, что Прасолова жила в Донецке, а за убийство ей было обещано 15 тысяч долларов. Также он сказал, что подозреваемая входила в так называемый центр спецопераций МГБ ДНР, деятельность которого координируют и финансируют спецслужбы РФ. http://news.liga.net/video/incident/14847543-sbu_pokazala_moment_minirovaniya_mashiny_kontrrazvedchika.htm
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З середини жовтня РФ почала експортні продажі вугілля, видобутого в зоні АТО, транзитом через територію України до Польщі
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Помним, помним. И Илью Богданова из кацапского плена вызволила.
Над этой спецоперацией СБУ вся Украина ржала, так как на видео виден снег,
которого в то время в Хаоьковской области не было.
https://youtu.be/yWLTxAWQkN0?t=13
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Это было бы намного интереснее.
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От і весь професіоналізм.....
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грицак собутыльник барыги-трепла
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