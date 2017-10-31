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Теги: агитация (460) Добкин (1035) Кернес (1263) реклама (760)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Текст по-дебильному написан": журналистка рассказала, как возник ролик с Добкиным и Кернесом. ВИДЕО

За ролик 10-летней давности с тогдашним мэром Харькова Михаилом Добкиным и секретарем горсовета Геннадием Кернесом местные бизнесмены заплатили 500 долларов.

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10 лет телилась? Чувиха под эстонку косит?
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этот ролик уже давно в сети зависает, веселит публику, в том числе и харьковчан
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да что вы за этих наркотов, есть поинтересней новости, сынка акакова в сизо время проведет, а там ни наркоты ни тебе казино
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и кольщика толкового подсуетят.. статья правильная..
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Всі одним миром мазані,що допа,що гепа,що борісич...Мимо кишені не пронесуть...
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и это быдло сидит в раде и за это быдло кто-то проголосовал,или продал свой голос за три копейки,а теперь маемо що маемо,одного не пойму,они завозили с гепой матарол из рашки,организовывали антимайданы и не в тюрьме,соевые,что скажете,как работа вашего Югика
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тут не в Юрике дело. Северодонецкий шабаш был еще до йорика.. ко всем вопросов много...а йорик-винтик,звено.
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вот везде говорят: пеця человек не хороший...а смотрите, генпрокуратор чей...пецин, а соко он человек уже наарестовывал? море... теперь -набу чие...пецино, а соко дел в суд передано? море...а не сидит никто почему? бо стенкачаушеску была в румунии, в не в Украине.
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смешная история.
похоже на дешевый самопиар.
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це цікаво, особливо, як що "інтелект" цих особин нижче плінтуса, і це видно в тому "роліку"
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Коля, як що би в тебе було стільки бабла/ресурсу)) ти би був розумніший за нього!
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гроші,як відомо щастя не приносять, але як охота цю аксіому на собі перевірить !!!
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а им шо на Оскара этот кисель таскать? пипл как известно скушает.
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(телеканалом на тот момент владели Кернес и Аваков, - авт.) - то-то Кернес с Добкиным непотопляемые...
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Так, не всіх іпанутих старух война убіла . Гепа-такі щасливчік.
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"Протасы" жлобы еще те, сначала монтажеру не заплатили, потом за такой шедевр всего 500 у.е. дали. Вот уроды.
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Ну так , рейтинга підняли серед "особливого" контінгенту.
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информационный нафталин...сойдёт, если сказать нечего
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Протасы там у них крыша была, они скорей всего не главные в этой истории недосказанной.
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мибудемпередвавать..Логопедический мальчик передаст!))))
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Кернес и Аваков - вот откуда ноги растут!
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і про те хотів сказати.. бо оте " (телеканалом на тот момент владели Кернес и Аваков, - авт.)" - головний посил статті..
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"Где про скорые помощи, бл...ь" - это лучшая цитата.
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Цензор.НЕТФорум Украины"Текст по-дебильному написан": журналистка рассказала, как возник ролик с Добкиным и Кернесом. ВИДЕО
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