"Текст по-дебильному написан": журналистка рассказала, как возник ролик с Добкиным и Кернесом. ВИДЕО

9516 37Теги: агитация (460) Добкин (1035) Кернес (1263) реклама (760) Тему создал: Цензор.НЕТ31.10.17 21:45 "Текст по-дебильному написан": журналистка рассказала, как возник ролик с Добкиным и Кернесом. ВИДЕОЗа ролик 10-летней давности с тогдашним мэром Харькова Михаилом Добкиным и секретарем горсовета Геннадием Кернесом местные бизнесмены заплатили 500 долларов. читать источник x Мне нравится 4
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похоже на дешевый самопиар.
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