Дебаты в ООН: от российской агрессии на Донбассе погибли 137 детей, - посол Украины Кислица

1202 6Материалы по теме: Агрессия России против УкраиныТеги: дети (3513) ООН (2323) Донбасс (16535) Кислица (5) Тему создал: Цензор.НЕТ31.10.17 21:35 Дебаты в ООН: от российской агрессии на Донбассе погибли 137 детей, - посол Украины КислицаВооруженная агрессия России, развязанная на востоке Украины, привела к гибели более сотни детей, десятки стали инвалидами, и еще 240 тыс. превратились в вынужденных переселенцев. читать источник x Мне нравится
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организация импотент.
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можно. В случае удачи - почет! Не вышло - мое дело шестнадцатое. Помогал
детям, и дело с концом".Кислярский был на седьмом небе.
"Золотая голова", - думал он. Ему казалось, что он еще никогда так
сильно не любил беспризорных детей, как в этот момент.
- Товарищи! - продолжал Остап. - Нужна немедленная помощь! Мы должны
вырвать детей из цепких лап улицы, и мы вырвем их оттуда! Поможем детям!
Будем помнить, что дети - цветы жизни. Я приглашаю вас сейчас же сделать
свои взносы и помочь детям. Только детям, и никому другому. Вы меня по-
нимаете?
Остап вынул из бокового кармана удостоверение и квитанционную книжку.
- Попрошу делать взносы. ("Двенадцать стульев")
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Тогда будет толк с дебатов...
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(anti-colorados).
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