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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины
Теги: дети (3513) ООН (2323) Донбасс (16535) Кислица (5)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Дебаты в ООН: от российской агрессии на Донбассе погибли 137 детей, - посол Украины Кислица

Вооруженная агрессия России, развязанная на востоке Украины, привела к гибели более сотни детей, десятки стали инвалидами, и еще 240 тыс. превратились в вынужденных переселенцев.

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оон никого не может дебати.
организация импотент.
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"Красиво составлено, - решил он, - под таким соусом и деньги дать
можно. В случае удачи - почет! Не вышло - мое дело шестнадцатое. Помогал
детям, и дело с концом".Кислярский был на седьмом небе.
"Золотая голова", - думал он. Ему казалось, что он еще никогда так
сильно не любил беспризорных детей, как в этот момент.
- Товарищи! - продолжал Остап. - Нужна немедленная помощь! Мы должны
вырвать детей из цепких лап улицы, и мы вырвем их оттуда! Поможем детям!
Будем помнить, что дети - цветы жизни. Я приглашаю вас сейчас же сделать
свои взносы и помочь детям. Только детям, и никому другому. Вы меня по-
нимаете?
Остап вынул из бокового кармана удостоверение и квитанционную книжку.
- Попрошу делать взносы. ("Двенадцать стульев")
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Надо их (ООН) убедить в этом!!!
Тогда будет толк с дебатов...
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Допоки Росія в ООН має право вето, жодні деокупаційні рішення там прийняті не будуть. Та й, зрештою, в цій неоголошеній війні Україні найперше варто покладатися на саму себе, хоча й захищає вона зараз від російського ведмедя весь цивілізований світ. Але, виглядає так, що світові байдуже до цієї війни. От тільки чи не заграється він з нею так, як це вже було у випадку з Гітлером та Другою світовою?
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"Наиболее тяжелым разочарованием, конечно является ООН. Прямо сейчас мы наблюдаем бессилие организации перед действительно опасными явлениями, которые могут поставить точку и на ООН и на всем...мире. Вся эта разношерстная публика, которая собирается в Нью Йорк, занимается...борьбой, которая не дает...никаких практических результатов. Самое печальное...это угрюмое нежелание мирового сообщества признать тот факт, что вирус разрушения уже проник внутрь всех защитных механизмов и пока публика заседает, ...пьет газировку, надувает щеки ...у них на глазах демонтируются защитные механизмы против угрозы, которая способна смести и их самих, вместе с газировкой... Во всех контролирующих международных структурах, где присутствует РФ, не будет никакого конструктива. ОБСЕ, МАГАТЭ и сам СБ ООН показывают это со всей очевидностью. Первая организация даже близко не может обеспечить безопасность Европы... ООН доработалась до того, что многократное применение химического оружия против мирного населения в Сирии не привело ни к чему. Мало того, РФ этого химического палача считает своим другом, и ООН сглотнула все это ...и не скривилась. Даже предшественница ООН - Лига Наций имела тестикулы выгнать из своего состава Германию за захват и присвоение чужих территорий и совок, за присвоение куска Финляндии. Ни ООН, ни европейские структуры так и не исключили из своего состава агрессора, который впервые, со времен Гитлера, захватывает и присваивает территории соседних государств".

(anti-colorados).
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Цензор.НЕТФорум УкраиныДебаты в ООН: от российской агрессии на Донбассе погибли 137 детей, - посол Украины Кислица
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