"Полная ерунда, что меня могут арестовать в Киеве со дня на день", - Саакашвили исключил возможность экстрадиции в Грузию

4977 257Материалы по теме: Лишение гражданства СаакашвилиТеги: гражданство (744) Грузия (3518) Саакашвили (2237) экстрадиция (327) Тему создал: Цензор.НЕТ31.10.17 21:16 "Полная ерунда, что меня могут арестовать в Киеве со дня на день", - Саакашвили исключил возможность экстрадиции в ГрузиюЭкс-президент Грузии Михеил Саакашвили уверен, что действующие украинские власти не предпримут реальных шагов по его задержанию и экстрадиции на родину. читать источник x Мне нравится 8
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Как истинный патриот обеих стран, он по идее должен умолять власти это сделать Ведь именно это является его целью, рецептом изменений к лучшему и наверное стоит такой жертвы.
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На родину!
Нечего в чужой стране, показывать кто ты, дома уже ведь показал!
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мишу в детстве недолечили, и вот что вышло...Источник: https://censor.net.ua/n46121
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Тем не менее Саакашвили - самая активно обсуждаемая тема внутриполитической жизни Украины. В топах больше месяца.
Ну и конечно все силы порохоботов именно на этих ветках
Просматривается явный диссонанс - методички надо обновлять
"Миша - врах" например...
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А в топах потому что это цирк...причем бесплатный и на дроти...с клоуном на арене....
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Завтра под мескиканским флагом писать буду
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Тебе своей страной заняться...у тебя вон флаг страны еще совковый...президент твой уже долше брехнева царствует.....а ты все Украиной озабочен.....
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Пающіє труси. Гастролі. Україна.
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Здравствуйте Константин.
Привет,я вообще-то Семён.
Да? Аа это, как Зимин.
Скажите, "Рошен" и Порошенко дали ВСУ около 500 млн, а вы сколько?
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Постарайся ослом притвориться без слов,
Ибо каждого, кто не осел, эти дурни
Обвиняют немедля в подрыве основ.
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Страшные и непримиримые враги у Михо, видимо.
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