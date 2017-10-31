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 Форум Украины(631975)
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Материалы по теме:  Лишение гражданства Саакашвили
Теги: гражданство (744) Грузия (3518) Саакашвили (2237) экстрадиция (327)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Полная ерунда, что меня могут арестовать в Киеве со дня на день", - Саакашвили исключил возможность экстрадиции в Грузию

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили уверен, что действующие украинские власти не предпримут реальных шагов по его задержанию и экстрадиции на родину.

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В МУХОСРАНСК забирайте его и будете там петь ему хвалебные оды ! Может он вам революцию подсуетит на красной площади и наконец- то избавитесь от кремлёвского монстра !
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главное лёшу миномётчика ему в помощь дайте, гниды соевые
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"Единственный выход у них, где-то похитить меня, затолкать в самолет и отправить в Тбилиси, но за этим последует свержение народом правительства Украины, а также ускорение процесса изгнания из Грузии олигарха Иванишвили"

Как истинный патриот обеих стран, он по идее должен умолять власти это сделать Ведь именно это является его целью, рецептом изменений к лучшему и наверное стоит такой жертвы.
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Ну наверное как патриоту ему стоит принести себя в жертву, если по ео словам после такой высылки сразу решатся все проблемы и в Украине и в Грузии
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Правильно кажешься МИХО, дому !!!
На родину!
Нечего в чужой стране, показывать кто ты, дома уже ведь показал!
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>и отправить в Тбилиси, но за этим последует свержение народом правительства Украины

мишу в детстве недолечили, и вот что вышло...Источник: https://censor.net.ua/n46121
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Основные тезисы Петиных методичек - Миша тут никому не нужен и неинтересен
Тем не менее Саакашвили - самая активно обсуждаемая тема внутриполитической жизни Украины. В топах больше месяца.
Ну и конечно все силы порохоботов именно на этих ветках
Просматривается явный диссонанс - методички надо обновлять
"Миша - врах" например...
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Не больше месяца...а с 17 октября...с того дня как Мишка под ВР киевских бомжей привел....
А в топах потому что это цирк...причем бесплатный и на дроти...с клоуном на арене....
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твой барыга не появляется на люди, ибо будет освистан и оплёван
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так что порошенко не клоун, он клоун на свалке
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Да козлы они . Почему то я их на " политфоруме " не вижу .Там где ребята за украину Там два три " бойца" с 13 года .Эти гниды соевую банду отбелевают .
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Миша-лузер. Этот факт оспорить невозможно ,ибо даже Михопоклонникам сей факт, который им поперёк горла, отлично известен.
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шо там ублюдок лукашенка, с хуйлом украинцев похищает ?
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Чувак страдает манией величия - после его ареста видите ли народ свргнет власть. Ага, счас, разбежались. Особенно одеситы
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а шо под амэриканьскым флагом за одесситов пишешь?
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О самолетах что нибудь слышал? Это такие летающие штуки людей в другие страны быстро доставляют. А флажок зависит не от места проживания, а от IP сервера интернет провайдера
Завтра под мескиканским флагом писать буду
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так это же план, сдавайся чтобы тебя сдали в грузию, и народ снесет хунту, все как ты хотел
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тебе тоже уже ничто не поможет, медицина тут бессильна
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Лера Ларченко, если вам пох - что же вы усираетесь 24 часа в сутки именно на этой теме?
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А тебя что на эту ветку занесло...?? Да и на этот форум..?? тут о Белоруси раз в год..и то три строки....
Тебе своей страной заняться...у тебя вон флаг страны еще совковый...президент твой уже долше брехнева царствует.....а ты все Украиной озабочен.....
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хз, долше меньше, но теперь главное брехло это порошенка
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Спрашивал мнение знакомых граждан Грузии о Саакашвили. Конкретно говорить не хотят, говорят приблизительно такое: сделал для страны очень много, но и фигни натворил тоже много. Не удивительно что его партия реформаторов с треском просрала выборы. Не все так просто с этим грузинским месией. У нас таких тоже полно
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Трусов прислали, леворуционэр? Сменку сделать успел?
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Убогие как раз Михопоклонники .И сами понимают , что маргиналы, но даже самому себе стыдно признаться, что из детских трусов не вышли . Маргиналы-инвалиды с детским разумом.
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Вы мне обьясните убогому , что требует Михо что у вас козломордых понос возникает . Может с коррупцией бороться не надо , или еще шо ?
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та Вы не понимаете, такими зубами креветки тигровые чистить удобно))
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Миха успел еше и грузинам лапши навешать - за этим последует свержение народом правительства ))))))))))))))нарик не понимает что он и Гадя теперь одно и то же
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Виктория_Правды‏ @pravda_1 28 окт.

Здравствуйте Константин.
Привет,я вообще-то Семён.
Да? Аа это, как Зимин.
Скажите, "Рошен" и Порошенко дали ВСУ около 500 млн, а вы сколько?"Полная ерунда, что меня могут арестовать в Киеве со дня на день", - Саакашвили исключил возможность экстрадиции в Грузию - Цензор.НЕТ 7477
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Будешь в обществе гордых ученых ослов,
Постарайся ослом притвориться без слов,
Ибо каждого, кто не осел, эти дурни
Обвиняют немедля в подрыве основ.
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А кто им даст Михо тронуть?Кто они (порох энд к) и кто Михо?Они говно,а Михо признанный президент
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Кем признанный? Ах да, четыре уголовных дела на нём в грузинской прокуратуре - действительно ,молодчинка... Нет ,чтобы тратить награбленное где-нибудь в Майями ,то чучело решило нажить себе неприятности - ну что, я думаю, он очень желает пробыть некоторое время в "реформированной тюрьме" ; хай уж на своей шкуре проверит, насколько он там "нареформировал" (ну раз так желает оного).
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Это не печальный Пьеро, а всего лишь педофил Костя Гришин с беспризорниками. Прикармливает и сочувствует....
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Вот те раз. То его преследуют и вздохнуть не жают, то он уверен, что его пальцем не тронут. :D

Страшные и непримиримые враги у Михо, видимо.
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Цензор.НЕТФорум Украины"Полная ерунда, что меня могут арестовать в Киеве со дня на день", - Саакашвили исключил возможность экстрадиции в Грузию
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