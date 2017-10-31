Порошенко начал визит в Саудовскую Аравию - планируется обсуждение военно-технического сотрудничества. ФОТО

4187 114Теги: Порошенко (14184) Саудовская Аравия (154) Тему создал: Цензор.НЕТ31.10.17 21:01 Порошенко начал визит в Саудовскую Аравию - планируется обсуждение военно-технического сотрудничества. ФОТОПрезидент Украины Петр Порошенко вместе с женой Мариной Порошенко прибыл с двухдневным официальным визитом в Королевство Саудовская Аравия. читать источник x Мне нравится 8
Ответить
Ответить
Ответить
Ан 132 вроде собирались толкать.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В 2018 году должен быть заключен договор о строительстве на территории королевства двух атомных реакторов. Среди партнеров называются США, Россия, Южная Корея, КНР, Франция и Япония. Саудовская Аравия - второе государство Персидского залива, сообщившее о планах развивать атомную энергетику. Первым об этом заявили Объединенные Арабские Эмираты.
Ответить