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Теги: Порошенко (14184) Саудовская Аравия (154)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Порошенко начал визит в Саудовскую Аравию - планируется обсуждение военно-технического сотрудничества. ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко вместе с женой Мариной Порошенко прибыл с двухдневным официальным визитом в Королевство Саудовская Аравия.

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Так овощ не сильно и хотел ментозавров на верблюды посадить Ему и конных ментова хватало А у Петручио проснулась генная память Его предков Моисей 40 лет водил по пустыне Шо они пешком пожитки и снендь с водой несли Конечно же на верблюдах С ними же и спали В пустыне ночью холодно Так что ожидоем офшорника с элитным стадом драмадеров И шоб его уже встречал в Киеве Грося В вышиванки и с докладом бухгалтеров О пополнении офшоров
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Может я поспешил,главная задача это наверное ускорение подписания контракта по производству украинских тактических ракетных комплексов «Гром-2»,успешное испытание ракет прошло в прошлом году тем самым вызвав негодование рашистов.
Порошенко начал визит в Саудовскую Аравию - планируется обсуждение военно-технического сотрудничества - Цензор.НЕТ 1088
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Я думаю до гром 2 еще далеко.
Ан 132 вроде собирались толкать.
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Как то покойный король Саудии несколько лет назад вообще обещал дестабилизировать ситуацию на северном Кавказе...может уже пора это сделать новому королю Саудии?!
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Шоб русне веселее стало,а то заскучали они
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...Министерство энергетики и угольной промышленности рекомендует с 1 ноября повысить цену на уголь для государственных шахт с 2,2 тысяч гривен до 2,425 тысяч гривен за тонну. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго. В частности, министр энергетики Игорь Насалик отметил, что согласно котировок форвардов на поставку угля в ноябре 2017 - апреле 2018 цены на энергетический уголь увеличиваются относительно среднего значения за последние 6 месяцев. По его словам, текущая цена импортируемого угля из ЮАР составляет около 100 долларов за тонну, а из США - 97-110 долларов за тонну."Предельный уровень цены 1 тонны угля для нужд тепловых электростанций энергогенерирующих компаний и тепловых электроцентралей, который установлен для государственных угольных предприятий на уровне 2200 грн/т не соответствует рыночным ценам", - заявил Насалик.В связи с этим в Минэнерго считают, что индикативная цена 1 тонны угля для ГК ТЭС и ТЭЦ Украины должна составлять 2425 грн/т без НДС и расходов на транспортировку...
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Глава Агентства по атомной энергии Саудовской Аравии Хашим бин Абдалла Ямани сообщил, что королевство планирует начать добычу урана. Этот шаг призван содействовать достижению самодостаточности в энергетической сфере.
В 2018 году должен быть заключен договор о строительстве на территории королевства двух атомных реакторов. Среди партнеров называются США, Россия, Южная Корея, КНР, Франция и Япония. Саудовская Аравия - второе государство Персидского залива, сообщившее о планах развивать атомную энергетику. Первым об этом заявили Объединенные Арабские Эмираты.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПорошенко начал визит в Саудовскую Аравию - планируется обсуждение военно-технического сотрудничества. ФОТО
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