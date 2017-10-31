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Материалы по теме:  Убийство Амины Окуевой
Теги: Осмаев Адам (72) Окуева Амина (86)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"У нас не принято хвалить жен, но она была еще и боевым побратимом и верным другом", - Осмаев

Муж погибшей Амины Окуевой Адам Осмаев заявил, что "мир живых даже не представляет, кого он потерял".

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Амина лично спасла два раза жизнь своему мужу. Но сама погибла... Таких храбрых и верных жён мало.
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Амина сильная женщина, не нужно её жалеть, не каждый способен прожить такую яркую жизнь. Вечная память.
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А почему не жалеть? Мне, например, лично жалко что она погибла от рук рашистов и врагов Украины.
Почему должны гибнуть патриоты Украины и страдать их семьи на территории Украины, даже в тылу, а не подонки украинофобы и откровенные враги Украины типа Медведчука, Бойко, Лёвочкина, итд.?
Мы в какой стране живём?
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Жалеют убогих и немощных, а Амину нужно уважать и чтить её память.
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" І пізнав я у серці своєму, що живий пес кращий за мертвого лева, та правда також і те, що настає час коли живий заздрить мертвим"
Еклізіаст.
Настане час і ми, змучені невдячністю дітей та старечими хворобами позаздримо їм, тим хто загинув за велику справу.
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Жаль, что теряем лучших(((
" Мир живых даже не представляет, кого он потерял"
Когда читаешь подобное...черт, ...они убили много больше, чем просто человека
Я сожалею, сочувствую и ...безмерно ненавижу
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Пухом земля тебе Амина...
Свет всегда побеждает темноту
Ичкерия будет СВОБОДНОЙ
А муртад Кадырка удобрит горы кавказа своей смердючей тушкой...
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жалко ее. одна из немногих кто взял в руки оружие и пошел захищать людей. и машина в которой она погибла не была похожа на машины Пороха,Яценюка,Авакова. видно сразу что тач4а поцарапана не в кортежных пробках. но ее забудут. будут дрцгие жертвы и новые поводы слезно кричать с трибуны Рады о патриотизме. вс ок. ждем и смотрим.
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когда сдохнет ХУ*ЛО...по нему не всплакнут даже его кореша с Озера
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Янголом вона твоїм була,Адам...Милість велику дав тобі Господь чи Аллах,побачити свого янгола-охоронця на цій землі...
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На світі є 3,5млрд. чоловіків, що могли б займатися тим, чим займалася вона, та жоден з них не може народити дитину.
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Як з повісті Джека Лондона. Дружина його тілом захищала, а він її не захистив. Осмаєву можна було позаздрити щодо дружини. Хто ще б такою похвалитися міг?
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МВД Украины это кормушка для Авакова и его прихлебал. Достаточно посмотреть на пиар окружение министра - толстый Антоша, контуженный Шкиряк и стриптезерша Настька. А хапает министр на всем. Достаточно вспомнить рюкзачки для АТО по 3 тыс. грн. Потому и раздаривает оружие депутатам и др. чиновникам, чтобы на его делишки глаза закрывали
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А можешь представить, как на расее с её военным бюджетом воруют!!! Шойга на шойге сидит и шойгой погоняет..
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Кто бы сомневался . Только видишь как у нас некоторые правду не любят, аж спамяг? Но ничего. я не гордый, яповторю
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Амина, Амина..., а вот сегодня после нее убили храброго грузина... - чем он хуже? Почему такой стон по всей украинской земле? Каждый второй третий день убивают не менее, а может более достойных воинов украинцев - где плач и уважение???!!!

"У нас не принято хвалить жен, но она была еще и боевым побратимом и верным другом", - Осмаев - Цензор.НЕТ 506 Покращення 🍫‏ @Uzhesogodni 5 ч.5 часов назад
После Окуевой ликвидировали Гюрзу. Сильно сомневаюсь что кацапы сами узнали их передвижение.

"У нас не принято хвалить жен, но она была еще и боевым побратимом и верным другом", - Осмаев - Цензор.НЕТ 1163
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Вечная память Героям, вставшим на защиту Украины.
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Вічна світла пам'ять і земний уклін усім загиблим захисникам України ......
Сумуємо....Спочивай з миром, Аміна....


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Хотелось бы увидеть как Кабаева прячет свою жирную от отсутствия тренировок сраку за тшедущным телом вонючего карлика Путина
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я уже не спрашиваю , можно ли у нас выходить на улицу без оружия. В этой стране вообще возможно находится без него?
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Любой. Одно дело если сразу убьют. А если ранят и искалечат, тогда как?
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В Израиле, например, все женщины военнобязанные. Запретить?
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Ну там особые обстоятельства. Может и не запретить, но беречь их надо точно.
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МВД Украины это кормушка для Авакова и его прихлебал. Достаточно посмотреть на пиар окружение министра - толстый Антоша, контуженный Шкиряк и стриптезерша Настька. А хапает министр на всем. Достаточно вспомнить рюкзачки для АТО по 3 тыс. грн. Потому и раздаривает оружие депутатам и др. чиновникам, чтобы на его делишки глаза закрывали

"У нас не принято хвалить жен, но она была еще и боевым побратимом и верным другом", - Осмаев - Цензор.НЕТ 5684
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Настоящая Женщина-воин, амазонка. Да пусть в вонючей Рашке бабы будут зарубаны алкашами мужьями от принесенного в семью триппера.
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Погано що неприйнято казати добре про жінок які поруч та які виношують тобі дитину!!! Дуже не згоден з цією Чеченської рисою, продовжують жити по щаконам кам'яного віку.
Оміну шкода. Співчуття родині.
Ганьба СБУ та Розвідці... ГАНЬБА!!!
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Таким как Окуева нужно Героя Украине присваивать, а не всяким прибабаханым савченкам
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иногда мне кажется, что мы чего то не заслуживаем, но почему то имеем ... покойся с миром Амина...
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Прими соболезнования Адам.Амина светлый и мужественный человек.
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Как Амину не уберегли?! Как посмели не уберечь?
Это вина СБУ. Не расследовано первое покушение. Откуда этот марамой, что стрелял в них, взял украинский паспорт? Кто ему помогал?Офигели от безнаказанности. В СБУ куча предателей фээсбешных. Они называются "проффесионалы". Атошников не берут - боятся за свои схемки.
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Цензор.НЕТФорум Украины"У нас не принято хвалить жен, но она была еще и боевым побратимом и верным другом", - Осмаев
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