"У нас не принято хвалить жен, но она была еще и боевым побратимом и верным другом", - Осмаев

4805 54Материалы по теме: Убийство Амины ОкуевойТеги: Осмаев Адам (72) Окуева Амина (86) Тему создал: Цензор.НЕТ31.10.17 20:56 "У нас не принято хвалить жен, но она была еще и боевым побратимом и верным другом", - ОсмаевМуж погибшей Амины Окуевой Адам Осмаев заявил, что "мир живых даже не представляет, кого он потерял". читать источник x Мне нравится 12
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Почему должны гибнуть патриоты Украины и страдать их семьи на территории Украины, даже в тылу, а не подонки украинофобы и откровенные враги Украины типа Медведчука, Бойко, Лёвочкина, итд.?
Мы в какой стране живём?
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Еклізіаст.
Настане час і ми, змучені невдячністю дітей та старечими хворобами позаздримо їм, тим хто загинув за велику справу.
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" Мир живых даже не представляет, кого он потерял"
Когда читаешь подобное...черт, ...они убили много больше, чем просто человека
Я сожалею, сочувствую и ...безмерно ненавижу
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Свет всегда побеждает темноту
Ичкерия будет СВОБОДНОЙ
А муртад Кадырка удобрит горы кавказа своей смердючей тушкой...
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Покращення 🍫 @Uzhesogodni 5 ч.5 часов назад
После Окуевой ликвидировали Гюрзу. Сильно сомневаюсь что кацапы сами узнали их передвижение.
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Сумуємо....Спочивай з миром, Аміна....
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https://www.youtube.com/watch?v=KyCDjwpCFdc
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Оміну шкода. Співчуття родині.
Ганьба СБУ та Розвідці... ГАНЬБА!!!
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Это вина СБУ. Не расследовано первое покушение. Откуда этот марамой, что стрелял в них, взял украинский паспорт? Кто ему помогал?Офигели от безнаказанности. В СБУ куча предателей фээсбешных. Они называются "проффесионалы". Атошников не берут - боятся за свои схемки.
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