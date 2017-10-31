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Материалы по теме:  Покушение на Мосийчука
Теги: покушение (783) Грицак Василий (332) Мосийчук (315)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Следствие отрабатывает все версии теракта возле "Еспресо", в том числе возможное покушение на сотрудников телеканала, - глава СБУ

В расследовании дела о взрыве, в результате которого пострадал народный депутат Украины от Радикальной партии Олега Ляшко Игорь Мосийчук, отрабатываются все версии, в том числе возможное посягательство на жизнь кого-то из сотрудников телеканала "Еспресо", приоритетных версий пока нет

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Отрабатывают версии ... Отработчики херовые ...
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языками ,они давно дела шевелят- но делами ,они дел не шевелят...
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воровать чужие твиты нехорошо, тАварищь сорен...
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"Еспресо", это "Эхо Москвы" -- можно объединить следствия...*)
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А может пора к СБУшникам в Крым и Донбасс, там пенсион хороший и уважуха.
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Уважаемый пан Грицак -- объявите антитеррористическую операцию по всей Украине -- легально Поставьте на все Дороги КПП из работников полиции , нацгвардии и СБУ ---- и проверяйте все подряд авто с полным досмотром и проверяйте у всех документы . Война 4 года с Россией и Россия не гнушается чтобы свалить ВЛАСТЬ в УКраине и саму Украину не чем -- не терактами --не африканской чумой , не анекдотами не Предателями во всех сферах жизни в Украине . КПП на дорогах -- дадут немыслимые результаты в Антитеррористической операции .
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Виктор Кондратюк 1d81b508 - вы просто мудак.

1. сколько будет стоить и кто все это блядство будет оплачивать ?
прикиньте, 500 000 бездельников будут 10 раз на перекрестках вас тормозить...
проживание, питание и командировочные этих долбней вы будете оплачивать?
я - нет.
2. в принципе, даже эти расходы не остановили бы соевою шоблу.
дело в другом:
- как только на каждом перекрестке поставить "людей с оружием" - оружие очень быстро окажется у нормальных людей.
вот этого соевая сволота боится больше чем путена.
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А сколько стоит твоя жизнь и твоего ребенка ?? Не думал ?? А 10 тысяч людей из за этих долбаных российских террористов уже никогда в Украине не увидят своих детей .
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из-за таких муделей как ты и твой соевый повелитель, Украина уже лишилась ~ 10 000 000 нормальных людей.
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ща боров закажет тех,кто эту версию выдвинул. предсказуемо
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оторвались от крышевания янтаря и т.д и занялись- наконец
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шо тама отрабатывать...дрыцык был выставлен не на ступеньки, а на человека, который должен пройти мимо именно с той стороны... хотели подорвать и подорвали того человека, который был к дрыцыку ближе всего...машина нардэпулуса и его путь к ней были совсем в другую сторону.
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теща перднула, то тоже заказчик был Пу? херовую тещу зять заказывает...а мимо проходил и погиб не простой мент.
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На сотрудников бы покушались по месту жительства,
по месту посещения одних и тех же кафе, спортивных сооружений, магазинов, и т.д.
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А камуфляж ему- ну никак. По крайней мере- на этой фотке. Не маскирует. Напротив.
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годами эта совковая структура деградировала и продолжает ...откуда возьмутся профи в среде крышевателей и рекетиров , где и на чём заработана они понимают а как бороться с террором они не понимают , мозги под другое заточены
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зенит это обьектив, который настороен на созерцание )))
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гасударствєний дєятель,сцуко...у нас таких деятєлєй,як у сучки бліх...
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Очень раздражает постоянно повторяемая фраза: "помер випадковий перехожий - капітан поліції Михайло Мормель". Сразу - до следствия - определили, кто случайный, кто основная жертва...
Уже й співробітники каналу претендуют на роль возможной жертвы. Может, еще какие-то "государственные деятели" должны были в ту минуту проходить по улице, пусть заявляют, пока тема на слуху...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСледствие отрабатывает все версии теракта возле "Еспресо", в том числе возможное покушение на сотрудников телеканала, - глава СБУ
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