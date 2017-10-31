Следствие отрабатывает все версии теракта возле "Еспресо", в том числе возможное покушение на сотрудников телеканала, - глава СБУ

В расследовании дела о взрыве, в результате которого пострадал народный депутат Украины от Радикальной партии Олега Ляшко Игорь Мосийчук, отрабатываются все версии, в том числе возможное посягательство на жизнь кого-то из сотрудников телеканала "Еспресо", приоритетных версий пока нет
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1. сколько будет стоить и кто все это блядство будет оплачивать ?
прикиньте, 500 000 бездельников будут 10 раз на перекрестках вас тормозить...
проживание, питание и командировочные этих долбней вы будете оплачивать?
я - нет.
2. в принципе, даже эти расходы не остановили бы соевою шоблу.
дело в другом:
- как только на каждом перекрестке поставить "людей с оружием" - оружие очень быстро окажется у нормальных людей.
вот этого соевая сволота боится больше чем путена.
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по месту посещения одних и тех же кафе, спортивных сооружений, магазинов, и т.д.
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Уже й співробітники каналу претендуют на роль возможной жертвы. Может, еще какие-то "государственные деятели" должны были в ту минуту проходить по улице, пусть заявляют, пока тема на слуху...
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