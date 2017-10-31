"Я буду продолжать борьбу, ради которой Амина отдала жизнь", - Осмаев

7880 63Материалы по теме: Убийство Амины ОкуевойТеги: Осмаев Адам (72) Окуева Амина (86) Тему создал: Цензор.НЕТ31.10.17 20:32 "Я буду продолжать борьбу, ради которой Амина отдала жизнь", - ОсмаевРодные Амины Акуевой совершили в мечети, как принято у мусульман джаназа-намаз - заупокойную молитву. читать источник x Мне нравится 17
на его ликвидацию ельцин потратил более 2 млн долл.
не тебе крысе про Дудаева толковать.
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Ии несовершеннолетний??
Или женщина??
Или пенсионэр??
Кто ты??
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Так что не за тебя она воевала, а за СТРАНУ... А ты уж как-то сам,сам, сам...
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СБУ, к сожалению не способно на это...
Хотя все понимают и знают, что Амину убила рашка, заказчик - Кадыров. И Кадыров не делал это без одобрения пуйла.
Значит, так же некоторые спецслужбы, уважающей себя страны, проводят акации возмездия в отношении страны заказчика терракта. Например, в ответ, мочат какого нибудь высокопоставленного чиновника рашки или заказчика. В нашем случае надо замочить Кадырова.
Но на это СБУ так же не способно.
Что остаётся? А остаётся, гибридный ответ, ведь рашка сама развязала гибридную войну против Украины...
Так, вот не плохим ответом, было бы кольнуть пуйла. А как?
А очень просто, Например замочить его кума - Медведчука...
И пусть тогда истерит пуйло сколько хочет, мол "клятые бандеровцы" убили кума...
А мы не при делах, ничего не знаем... Проводим расследование, ищем... и долго будем искать кто замочил кума пуйла, до бесконечности... Гибридная война так гибридная война. Нужно теми же циничными методами отвечать пуйлу. Иначе никак.
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- убить Бойко, Шуфрича, Мусеева...
- нанести ракетный удар по офису Захарченко в Донецке
- нанести ракетный удар по чуму Кадырова в Грозном
- взорвать штаб российских войск в Ростове..
- в конце-концов, разрушить "Крымский мост"
как видите, вариантов много - мешают яйца
и импотенция
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ты будешь нужен нам ПОТОМ
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Дуже гірко, коли гине Воїн.
Дуже шкода і соромно, коли гине Жінка.
А тут все відразу!
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Когда уже мы научимся делать выводы своим умом, верить делам, а не словам, элементарно считать и думать, сопоставлять, анализировать то, что нам впаривают.
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.... одной звездой стало больше на Небе ...
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ни тебе подстилка чичиковская пасть открывать
забанили за правду)))
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грузины, в отличии от чичиков
реально помогают и воюют
чичи бегают по Киеву со стечкиными как в мокше
наводят ужас на бомжей и ларечников
Махно был дальновидным и не зря эту нечесть зарывал в свинячих шкурах
кто предал раз тот предаст дважды
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Об этом у себя на странице в Facebook сообщил активист, Ед. Андрющенко. когда во время российско - грузинской войны осетинские бандиты боевики взяли в плен грузинских полицейских, при помощи "российских фашистов оккупантов (якобы миротворцев )их провели по городу Цхинвали, публично жёстко унизив. Это преступление не осталось безнаказанным с грузинской стороны. Один из оккупантов -организаторов был убит (взорван) в собственном туалете, он умер в мучениях в собственном говне, еще один был взорван в собственной ванне. Остальных шестерых грохнули снайперы. Везде в мире все народы мира ненавидят этих козломордую лапотную нечисть этих проклятых российских фашистов оккупантов которые преступно стремятся аннексировать суверенные территории соседних независимых стран. И надо всем народам в мире объединится и вместе уничтожить эту кровавую фашистскую нечисть 21 века, путлинских убийц - захватчиков, террористов, депрессантов.. из лапотной педерации фашистской паРаши.
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Крайне непрофессионально организовано...стреляли не в водителя, дали уехать, о добивании и речи нет, всего порядка 15 выстрелов, слишком мало (один ствол?), можно ещё перечислять косяки, но пищи для размышлений достаточно - профессионалы так засады не делают
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петя со своим боссом ВВХ не успокоятся, пока всех не порешат
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не постите пож. больше эту пробл#ядь, Глубокую-глотку, рядом с Людьми....
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или они нас или мы их - ненависть навсегда!
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У тебя еще много работы на этом свете , кадыров и путин хуйло и много много демонов им подобных , нужно сжечь .
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