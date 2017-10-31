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Материалы по теме:  Убийство Амины Окуевой
Теги: Осмаев Адам (72) Окуева Амина (86)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Я буду продолжать борьбу, ради которой Амина отдала жизнь", - Осмаев

Родные Амины Акуевой совершили в мечети, как принято у мусульман джаназа-намаз - заупокойную молитву.

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причем тут Дудаев, чукча?
на его ликвидацию ельцин потратил более 2 млн долл.
не тебе крысе про Дудаева толковать.
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Однією зіркою стало менше на землі....Однією зіркою стало більше на небі...
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Ушла от нас Ты очень рано, мы не смогли Тебя спасти. Глубокая на сердце рана. Вечный покой Твоей душе Царство Небесное, пухом Тебе земля............
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порох продолжает жить за свои конфетные заводы,авакян за сыновьи рюкзаки,тимошенковские за мамкины косы. татары за свою полюбившиюся камеру,саакашвили за свои амбиции и посты,этот за свою жену. и ни одна скотина которая пришла к власти на наших горбах не собирается биться за нас. ну ок.
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За кого за "нас"? За нас бьемся мы сами. А ты за кого?
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Так давай сам за себя.

Ии несовершеннолетний??
Или женщина??
Или пенсионэр??
Кто ты??
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Амина на недостаток государственной и общественной поддержки и вообще на украинские проблемы никогда не жаловалась. Она говорила о существующих проблемах, но считала, что самое главное - это не критиковать со стороны, а становиться частью изменений. И считала, что независимое от Кремля государства - самая главная ценность, которую надо сберечь.
Так что не за тебя она воевала, а за СТРАНУ... А ты уж как-то сам,сам, сам...
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мы уже вообще как бы сбоку....и живем новостями и переживаниями за них.
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Земля пухом , Царство небесное этой женщине .Вам сил . Спасибо что вы есть .
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Очевидно, что спецслужбы, уважающей себя страны... или находят исполнителей терракта, показывают их, показывают их связи, указывают заказчика, страну организатора, итд...
СБУ, к сожалению не способно на это...
Хотя все понимают и знают, что Амину убила рашка, заказчик - Кадыров. И Кадыров не делал это без одобрения пуйла.
Значит, так же некоторые спецслужбы, уважающей себя страны, проводят акации возмездия в отношении страны заказчика терракта. Например, в ответ, мочат какого нибудь высокопоставленного чиновника рашки или заказчика. В нашем случае надо замочить Кадырова.
Но на это СБУ так же не способно.
Что остаётся? А остаётся, гибридный ответ, ведь рашка сама развязала гибридную войну против Украины...
Так, вот не плохим ответом, было бы кольнуть пуйла. А как?
А очень просто, Например замочить его кума - Медведчука...
И пусть тогда истерит пуйло сколько хочет, мол "клятые бандеровцы" убили кума...
А мы не при делах, ничего не знаем... Проводим расследование, ищем... и долго будем искать кто замочил кума пуйла, до бесконечности... Гибридная война так гибридная война. Нужно теми же циничными методами отвечать пуйлу. Иначе никак.
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- убить Медведчука
- убить Бойко, Шуфрича, Мусеева...
- нанести ракетный удар по офису Захарченко в Донецке
- нанести ракетный удар по чуму Кадырова в Грозном
- взорвать штаб российских войск в Ростове..
- в конце-концов, разрушить "Крымский мост"
как видите, вариантов много - мешают яйца
и импотенция
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Адам, береги себя
ты будешь нужен нам ПОТОМ
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Прими Аллах голубоглазую душу истинной мусульманки. Светлая память и Царство Небесное тебе , Амина.
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Адам береги себя. Ви справжні, справжні герої!
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Сегодня мы потеряли еще одного грузинского бойца и патриота Гиорги Саралидзе! Царство ему небесное!."Я буду продолжать борьбу, ради которой Амина отдала жизнь", - Осмаев - Цензор.НЕТ 1168.
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Как же у меня бомбит! СБУ и МВД работают на президента, а не на защиту страны! Не, ну ребята, когда склады бомбят и убивают добровольца на которую уже покушались... это дно, это просто даже пробитое дно.
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Духе сумно, коли гине Людина.
Дуже гірко, коли гине Воїн.
Дуже шкода і соромно, коли гине Жінка.
А тут все відразу!
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всем кто говорит что я должен отвечать сам за себя в первую очередь. отвечаю ...вы правы. и вам тогда сразу вопрос...нафиг нам те,кто сидит сверху и даже мое высказывание регулирует ???? да сам я прекрасно справлюсь...а не справлюсь,честно попрошу помощи. но не сижу кокаином унюханный и не говорю как вам жить. сами разберетесь за свою жизнь.
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Два тролля идиота. Друг друга лайкнули, 11.80 срубили.
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Бедная наша Украина, всё в ней прекрасно....кроме людей. Сколько глупости, именно беспросветная глупость и жадность погубит нас...

Когда уже мы научимся делать выводы своим умом, верить делам, а не словам, элементарно считать и думать, сопоставлять, анализировать то, что нам впаривают.
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Было еще пяток депутатов Госдумы, которые подумывали рвануть в Киев, на ПМЖ, но поняли, что Вова руками Пети их замочит непременно.
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.... одной звездой стало меньше на Земле ...
.... одной звездой стало больше на Небе ...
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для оззи специально
ни тебе подстилка чичиковская пасть открывать
забанили за правду)))
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Я убежденный атеист, но принимаю веру христиан, мусульман, иудеев, буддистов и всех других, кто проповедует Добро. А Добро имеет право быть с кулаками. Вот такую прекрасную Женщину мы потеряли. Дай Бог у Добра кулаки еще останутся. Светлая память!
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На акцию возмездия не способно наше руководство - оно им надо?!
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этот вояка отомстить не сможет
грузины, в отличии от чичиков
реально помогают и воюют
чичи бегают по Киеву со стечкиными как в мокше
наводят ужас на бомжей и ларечников
Махно был дальновидным и не зря эту нечесть зарывал в свинячих шкурах
кто предал раз тот предаст дважды
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Око за око, зуб за зуб! В глубокой древности эти суровые слова были формулой правосудия; означали они: «Преступник должен платиться тем же, в чем пострадала его жертва. Отсекший руку да потеряет руку, выбивший глаз (око) должен расстаться со своим глазом». Позднее они как закон были записаны в библии. Многие древние народы, в том числе и славяне русичи предки украинцев строго придерживались этого подзабытого сейчас правила. А вот как грузины отомстили российским бандитам террористам из Осетии за «марши позора» В.Костик. Грузинские силовики всегда мстят и уничтожают тех, кто попытался унизить пленных силовиков Грузии.
Об этом у себя на странице в Facebook сообщил активист, Ед. Андрющенко. когда во время российско - грузинской войны осетинские бандиты боевики взяли в плен грузинских полицейских, при помощи "российских фашистов оккупантов (якобы миротворцев )их провели по городу Цхинвали, публично жёстко унизив. Это преступление не осталось безнаказанным с грузинской стороны. Один из оккупантов -организаторов был убит (взорван) в собственном туалете, он умер в мучениях в собственном говне, еще один был взорван в собственной ванне. Остальных шестерых грохнули снайперы. Везде в мире все народы мира ненавидят этих козломордую лапотную нечисть этих проклятых российских фашистов оккупантов которые преступно стремятся аннексировать суверенные территории соседних независимых стран. И надо всем народам в мире объединится и вместе уничтожить эту кровавую фашистскую нечисть 21 века, путлинских убийц - захватчиков, террористов, депрессантов.. из лапотной педерации фашистской паРаши.
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Человек имеющий опыт опыт оперативно-следственной работы ооочень поостережётся утверждать что это террористический акт ...больше склоняюсь к личной мести или на крайний случай криминал...для того, что бы оправдать себя за то, что не смогут найти убийц спецслужбам выгодно представить что это кацапы.
Крайне непрофессионально организовано...стреляли не в водителя, дали уехать, о добивании и речи нет, всего порядка 15 выстрелов, слишком мало (один ствол?), можно ещё перечислять косяки, но пищи для размышлений достаточно - профессионалы так засады не делают
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Спецы партизанского батальона им. Д. Дудаева: Большинство без вести пропавших "инфарктников" их работа!
"Я буду продолжать борьбу, ради которой Амина отдала жизнь", - Осмаев - Цензор.НЕТ 988
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Царство Небесное Воину - Амине, дай Аллах покой душе ее и силу ее близким, и прости ее (у мусульман так надо, просить прощения у Бога). Адам, мои соболезнования, брат. Она доказала всем, что она настоящий воин - нохча, как и ты. Желаю тебе сил в твоей борьбе с сатаной и его приспешниками и псами - #уйлом и марионтке каДЫРову, который все равно сдохнет, как шакал. А твоя женщина погибла как воин, и служила этой стране, как патриот, несмотря на предательство и страх большей части людей, которые здесь живут. Слава герою - Амине...
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рамзан, ты проститутка окурка, и предатель, сливший даже память своего отца, убитого хуйлом. Ты рамзанка кадыркина, сучка, имел я твоих сестер и маму, сдохни урод, ответишь перед Аллахом. Хорошие люди однажды и до тебя доберутся, а хоронить тебя никто не будет, твои остатки буду доедать жирные большие свиньи у тебя во дворе, на глазах твоих детей и матери. Желаю тебе сдохнуть, крыса путлеровская, проститутка и шлюха путлеровская.
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боюсь, что он следующий...
петя со своим боссом ВВХ не успокоятся, пока всех не порешат
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меня аж замутило от этой нечисти, рядом с прекрасной девушкой!...
не постите пож. больше эту пробл#ядь, Глубокую-глотку, рядом с Людьми....
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Почему-то сейчас у меня вопрос возник: А почему за Гадей спецслужбы Мордора и их прихвостней не гоняются? Вопрос конечно риторический, но вот взял и возник.
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свинособаки так боялись эту девушку, что не смогли просто жить, пока была жива она...
или они нас или мы их - ненависть навсегда!
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Береги себя брат ,береги себя придет время ты ее увидишь , но не сейчас .

У тебя еще много работы на этом свете , кадыров и путин хуйло и много много демонов им подобных , нужно сжечь .
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Беги лучше отсюда,иначе щеколадная шобла и тебя сдаст фсбшным хозяивам.
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Спи спокойна сестра, врата рая открыты для тебя. кацапы убивать женщин, детей и стариков вы мастера. Если чеченцам каторые сегодня защищают Украину суждено умереть на то воля Аллаха, но я уверен что вас сук кацапских они прихватит с собой не мало.
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Цензор.НЕТФорум Украины"Я буду продолжать борьбу, ради которой Амина отдала жизнь", - Осмаев
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