КС Молдовы одобрил проект изменения названия государственного языка на "румынский"

Конституционный суд (КС) Молдовы дал положительное заключение по законопроекту об изменении статьи 13 Конституции о смене названия государственного языка - с молдавского на румынский. Запрос об изменении был сделан 35 депутатами от ЛП, ЛДПМ, ЕНПМ и ДПМ.
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Щас Правительство Украины заблокирует переход Молдавии на румынский язык, пока Рымынчиги не снимут свои требования к Украине по вопросу закона "Об образовании"
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Хотя у обоих - типа единый немецкий язык ...
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а вы знаете, что до определенной степени, такого языка не существует ?
т.е. этот язык сильно искусственный ?
"немецкие языки" в померании, баварии, на севере италии, в швейцарии настолько разные, что люди иногда они не могут понять друг друга, кроме как на классическом "немецком"?
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в австрии при слове "немецкий язык" люди втихаря морщаться. говорят на hoh deutsch
см. выше
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Основні діалекти української мови - http://ukrgramota.kievpereklad.com.ua/dialekt/
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Молдаван (Александру Иоанн Куза) в 1859 году объединил Молдову и Мунтению в Румынию.
С 1859 г. Княжество Молдова перестало быть субъектом международного права. Румыния - unitarnaia страна, как и Украина. Бессарабия (Республика Молдова) - это часть Молдовы.
Не цитируйте историю кассабов.
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а языка даков, которые до завоевания дачии римлянами, вообще не осталось ?
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с другой стороны, то же самое можно сказать и об итальянском языке.
на фоне дискуссии - что есть больше классика (латынь) :
- итальянский или румынский ?
спор о молдавском языке выглядит просто неприличным.
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Молдова - часть Румынии, её область.
Ещё сильнее можно сделать ход - это:
1. Отдать в аренду Украине Приднестровье, на время. Хуйло обосрётся. Потому что поймёт не дочитывая то что вам дочитывать надо.
2. Присоединиться к Румынии, и значит, к ЕС.
3. Тут же войти в НАТО.
И усё!
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ФІЛЬМ ПРО ОКУПАЦІЮ БІЛЬШОВИКАМИ ЧАСТИНУ РУМУНІЇ ПІД ВИДОМ ЗАХИСТУ ВИГАДАНОГО "МОЛДАВСЬКОГО" НАРОДУ (ЯКИЙ РОЗМОВЛЯЄ РУМУНСЬКОЮ), ЯКИЙ НАЧЕБТО ХОТІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІД РУМУНСЬКОЇ "ХУНТИ"...
АВТОР ВІДЕО ТАКОЖ МАЄ БІЛЬШЕ 15 СЕРІЙ ПРО ОКУПАЦІЮ ІНШИХ КРАЇН, В ТОМУ ЧИСЛІ УКРАЇНИ.
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https://www.youtube.com/watch?v=PTzF3IQPRlE&list=ELKBjHH9cx99A
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Та и вообще, Молдова это фактически часть Румынии, как и Олтения, Мултения, вроде Бессарабия, а так же Буковина и Трансильвания. А севрная Буковина сейчас в составе Украины
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P.s. Мне вот интересно "шютники" типа тебя просто дебили или провокаторы на зарплате ?
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