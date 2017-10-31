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Теги: КС (1161) Молдова (911) Румыния (533) язык (3633)
Тему создал: Цензор.НЕТ

КС Молдовы одобрил проект изменения названия государственного языка на "румынский"

Конституционный суд (КС) Молдовы дал положительное заключение по законопроекту об изменении статьи 13 Конституции о смене названия государственного языка - с молдавского на румынский. Запрос об изменении был сделан 35 депутатами от ЛП, ЛДПМ, ЕНПМ и ДПМ.

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Как там дутэн пуле киздомесі? Тільки Шо це уже не пам'ятаю Колись служив у армії і були у нас в роті молдавани...
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Сейчас начнется очередной вой с параши - Приднестровскую Молдавскую республику обидели. И плевать им что в ПМР молдавский только третий из трех официальных
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Приднестровье так зашатает от взрывов, что Одесса почувствует.
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Сейчас вам йоббики расскажут, по чём фунт лиха
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Ниче себе, а я думал молдавский, это наречие великАга русскАга.
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Скорее молдавский, это советский румынский на кириллице. С переходом опять на латиницу там разницы практически нет. Советы тупо заставили часть румын писать кирилицей и называться молдаванами. Приднестровье это отдельная тема...
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Молдова єто не молдавия....она намного больше...Румыния это стандартная европейская страна собранная из феодальных княжеств в 19 веке...основной костяк Молдова и Валахия...А Молдавия это сталинская сборка из части Молдовы и Украины
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Хотя Молдова как страна на древних картах обозначается примерно с тех времён как и Украина.
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а разрешение у украинской диаспоры спрашивали?!...
Щас Правительство Украины заблокирует переход Молдавии на румынский язык, пока Рымынчиги не снимут свои требования к Украине по вопросу закона "Об образовании"
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да молдаванам похрен, что молдавский, что румынский, что русский. Надо будет - они и за идиш проголосуют.
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Ну, тапєріча нам тікі з румунами нащьот освіти треба розбиратися . Мінус Молдова. Це -+.
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Молдова беднее Украины я так понимаю?!
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так то странно было, язык один, названия разные))
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В Австрии поьлзуются немецким языком, австрийского то нет. а страна есть. и ничего ))))
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Каждый немец австрияка по разговору узнает !
Хотя у обоих - типа единый немецкий язык ...
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Ну и правильно. Сначала свой язык, а потом вернуться в Румынию, и каленым железом выжечь это приднестровье..
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Что значит "вернуться в Румынию", Румыния это продукт объединения Молдовы и Валахии .
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румыны там паспорта выдают на полный ход, и поверьте в курсе дел безо всяких уведомлений.
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Страна Молдова, а язык румынский...., - странно... Тогда и название страны поменяйте.., а то получается курица обрезанная...
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а шо с Великобританией делать? язык английский, а страна Великобритания..непорядок...и мексиканцам тоже стоит подумать
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GayParade - не тот случай...- Молдавия (Молдавское княжество) древнее Румынии, которое образовалось позже при слиянии 2-х княжеств Молдавии и Валахии.... И вот нахрена молдаванам свою более древнюю мову на румынскую подменять..?
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С тебя историк как с какашки пуля . А ты знаешь что Пруссия или Бавария намного старше страны Германия ?? Во времена Наполеона они даже воевали друг с другом . но эти страны обьеденились и создали страну Германия, а язык немецкий .. как в свое время обьеденились княжества Молдова, Валахия и Трансильвания. Появилась Румыния. А нынешняя Молдова это только небольшая часть исторической Молдовы - т. е. бессарабская губерния росийской империи. Основаня часть Молдовы уже и так давно в составе Румынии.
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все правильно, кроме "язык немецкий"
а вы знаете, что до определенной степени, такого языка не существует ?
т.е. этот язык сильно искусственный ?
"немецкие языки" в померании, баварии, на севере италии, в швейцарии настолько разные, что люди иногда они не могут понять друг друга, кроме как на классическом "немецком"?
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я как житель херсонской обл. с трудом понимаю жителей закарпатской. хотя украинский я понимаю отлично.
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о том же.
в австрии при слове "немецкий язык" люди втихаря морщаться. говорят на hoh deutsch
см. выше
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Мова німецька, а говорять у Баварії, Померанії на діалектах німецької мови. В українські мові теж є діалекти - це різновид мови, яку люди використовують для спілкування на певній території. Hoch Deutsch - це літературна німецька мова, так як і у нас - літературна українська мова.
Основні діалекти української мови - http://ukrgramota.kievpereklad.com.ua/dialekt/
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Лео Кот,
Молдаван (Александру Иоанн Куза) в 1859 году объединил Молдову и Мунтению в Румынию.
С 1859 г. Княжество Молдова перестало быть субъектом международного права. Румыния - unitarnaia страна, как и Украина. Бессарабия (Республика Молдова) - это часть Молдовы.

Не цитируйте историю кассабов.
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Ну Бессарабия не накладывается полностью на Молдову, у нас есть 2 бессарабских района( Кельменцы и Сокиряны), у Одессы еще есть .
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Да, но тут уже ничего не сделать. В Европе это не так и важно. Уничтожте падаль со своей земли и айда к нам.
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slagr - ну я так примерно и написал...Ну ОК.., тема сложная - переплетение народов, языков и культуры этого региона... Почитаю об этом углубленно на досуге...- тем более все со всеми соседями сейчас в контрах...Пригодится..
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а ничего, что молдавский (румынский) язык - это искаженная латынь ?
а языка даков, которые до завоевания дачии римлянами, вообще не осталось ?
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Осталось, по разным подсчетам- пара-тройка сотен слов.
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а рускавый мир в соседних с раиськой странах тебя не удивляет?
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Гыг с Вами - Гыг, долго объяснять - почитай историю Молдавии и откуда взялась Румыния... Если коротко.., то это тоже самое если бы Украина согласилась в старшинстве русского языка...
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я в курсе...а ты в курсе,что в валахии вначале государственным языком был староболгарский? поэтому не надо про историю
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Там нет такой разницы как у украинского с русским, хотя логичнее было бы оставить молдавский как более древний .
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Поменяют со временем, и последовательное объединение языковой среды это первые шаги, а уж румынский назвать молдавским или молдавский румынским, это типа пнем об сову или совой об пень. Молдоване и румыны искусственно разделенный народ, объединение которого тормозится исключительно политическим фактором.
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Radoslav Sikorsky - не согласен, что это полностью один народ..., впрочем я не историк и пальцы гнуть не буду... Пускай создают "великую" Румынию если хотят...
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Бедная Австрия, страна есть -а языка нет, приходится немецким пользоваться. и так уже 900 лет ))))) . Я вас вообще ошарашу даже мексиканского языка нет)))), представляете оказывается мексиканцы в Мексике говорят на испанском. УЖОСС. и таких стран десятки
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а вы можете указать разницу между молдавским и румынским?
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V T 2fd9d4b9 - не могу..., но разговаривал и с молдаванами и с румынами (не по языку)., некоторые говорили что мы один народ, а некоторые что нет...
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по большому счету, românesc - это новая (испорченная) латынь.
с другой стороны, то же самое можно сказать и об итальянском языке.
на фоне дискуссии - что есть больше классика (латынь) :
- итальянский или румынский ?
спор о молдавском языке выглядит просто неприличным.
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это как страна - Украина - язык - русский.... ничего знакомого не наодите?
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кто там копнет историрию .....я гдето читал что молдоване исторически румынее самих румын
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Так и есть, румыны появились в конце 19 века путем слияния Молдовы с Валахией.
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Это типа как немцы появились в 18 веке путем слияния Прусии и Баварии))))). Почему то их это не смущает, а наоборот гордятся своей историей.
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Вы что то напутали, Бавария еще в 19 веке была самостоятельной .
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может быть. я в датах точно не помню но это значения не имеет т. к . сейчас она часть Германии. а если обьеденение произошло в 19 веке значит Бавария Намного старше Германии.
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Так то да, но немцы считают с Священной Римской империи, то есть с Карла Великого .
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Хотя вы похоже напутали )) Это Пруссия еще в 19 веке была самостоятельна, а бавария с другими княжествами уже создали Германский союз. А уже в 1870 году к ним присоеденилась и Пруссия.
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Немецкий союз это что то типа СНГ, смотрим - За часів Наполеона Баварія перебувала спочатку на боці Франції, що дозволило їй здобути значні земельні володіння в ході проведеної під егідою французів секуляризації, так, наприклад, Баварія змогла приєднати тимчасово до своїх володінь Зальцбург та Тіроль. В 1806 р. баварські герцоги одержали титул короля.
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да какая разница кто , когда и с кем. пусть историки этим занимаются. главное результат . обьеденилсиь и живут нормально. тчк.
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ага, цілим табором рванули на шопінг в Париж
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сечас молдавская вата, которая не знала что в Молдове говорят на румынском, начнет вопить - "так нам что теперь румынский учить? мы и молдавский не знаем.. Аааааа, Путен, введи......."
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Сильно.
Молдова - часть Румынии, её область.
Ещё сильнее можно сделать ход - это:
1. Отдать в аренду Украине Приднестровье, на время. Хуйло обосрётся. Потому что поймёт не дочитывая то что вам дочитывать надо.
2. Присоединиться к Румынии, и значит, к ЕС.
3. Тут же войти в НАТО.
И усё!
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Переименуем русский в молдавско-приднестровский!
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Оккупация - Самоопределение по-Российски - Молдова - KanalPIKTV - youtube
ФІЛЬМ ПРО ОКУПАЦІЮ БІЛЬШОВИКАМИ ЧАСТИНУ РУМУНІЇ ПІД ВИДОМ ЗАХИСТУ ВИГАДАНОГО "МОЛДАВСЬКОГО" НАРОДУ (ЯКИЙ РОЗМОВЛЯЄ РУМУНСЬКОЮ), ЯКИЙ НАЧЕБТО ХОТІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІД РУМУНСЬКОЇ "ХУНТИ"...
АВТОР ВІДЕО ТАКОЖ МАЄ БІЛЬШЕ 15 СЕРІЙ ПРО ОКУПАЦІЮ ІНШИХ КРАЇН, В ТОМУ ЧИСЛІ УКРАЇНИ.
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Да ! Документальный сериал - каждый должен его просмотреть !
https://www.youtube.com/watch?v=PTzF3IQPRlE&list=ELKBjHH9cx99A
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Вы не смотрели с другой точки зрения - "рептилоиды" с северо-востока своей "вате" теперь пальцем тыкать будут - "Вот, смотрите, какие молдоване умные - признали себя румынами... А глупые "хахлы" упираются, не хотят себя "русскими" называть..."... Посмотрите, так и будет...
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Так молдавского языка не существует, по факту это румынский, как и в Австрии нет австрийского, а есть немецкий, только со своим диалектом )
Та и вообще, Молдова это фактически часть Румынии, как и Олтения, Мултения, вроде Бессарабия, а так же Буковина и Трансильвания. А севрная Буковина сейчас в составе Украины
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Значит Молдова отказывеается от своей независимости, если она откапзывается от своего языка?
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Конечно: вот Мексика вчера к Испании присоединилась, а Бразилия к Португалии...
P.s. Мне вот интересно "шютники" типа тебя просто дебили или провокаторы на зарплате ?
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Сомневаюсь, что молдавскому народу это приятно. Отказаться от своего языка во имя чего? А потом что, отказаться от своего государства? И быть придатком Румынии?
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"Ангел", а Украине какое дело? Пусть молдоване сами решают... Нам, в Украине, это даже "на руку" - Если Молдова войдёт в состав Румынии, Приднестровье будет зажато ещё сильнее. С одной стороны - страна-член НАТО, с другой - Украина. Так что у Вована добавится "головняка".... Другое дело, что НАТО не позволит Румынии это сделать - зачем ИМ "головняк" с территорией члена НАТО, оккупированной российскими войсками?
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Это так не работает: сначала в районах "ПМР" появятся молдавские "это не мы" и тут такая засада что подогнать подкрепление через Украину сейчас как то никак А потом "хорватский вариант" и все - а румыны то были или молдавне хрен их разберешь все по румынски "разбалакивают"
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Цензор.НЕТФорум УкраиныКС Молдовы одобрил проект изменения названия государственного языка на "румынский"
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