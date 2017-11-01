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Теги: генетика (14) оружие (4253) Путин (24349) Россия (72807)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Русских полно за рубежом, зачем собирать их биоматериалы?": ученые опровергли "страшилки" властей РФ о создании Западом генетического оружия

На основе собранных у граждан России биоматериалов невозможно разработать генетическое оружие, способное воздействовать только на одну нацию.

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Я можу навалити багато біоматеріалів мені не шкода)
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А,згадав,не вистачає біоматеріалів на чергового півня,мабуть скінчилися.
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Нет ну это уже нелепо.
Кто то например Саудовская Аравия построит инновационной город за 500 миллиардов а другие пугают свой народ бей своих - чтобы чужие боялись..
А как будет в Украине?
Куда пойдем?
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У хуйлопутина в очередном приступе шизофрении привиделась сия идея, вот оно и выдало свой бред на смех людям
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Да, дружище, примерно так и представляю себе тварюку ботоксную
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А кстати ботокс способствует развитию шизы.
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само собой.....ботокс это яд вырабатываемый бактериями ботулизма парализующие нервные окончания....... последствия предсказуемы
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русские за рубежом - материал перетертый,
скрепа скривлена, пользы ноль.
мокшане в казлодрюбинске-загорском?
те да - представляют интерес для мериканских спецслужб,
особенно когда под себя ходят - от там вся днка и затаилась.
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Брехня - есть такой признак, лишняя хромосома, министр культуры подтвердит.
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американці виразились культурно - російські екскременти чутно у матеріалах щодо американських виборів. Путін розказав про збір біоматеріалів. Баба казала баба казала...
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врет мордовская ведьма! есть отличие - у русни лишняя хромосома и набор генов как у помеси крысы с монголом.
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Я думаю , у хуйла просто ботокс проникает в мозг и все его гениальные удачи и гениальные п-ебы изза которых и сгорит параша от этого.
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созданные госдепом клоны из краденных биоматериалов- Коляндра и Шкет
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тю - так тоже колян из 105й на 3м етаже в соседнем подьезде.
и натаха - "всем дам" с соседней улицы, на втором.
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судя по кацапне сомнительно что у них все как у людей...у них на лбу написано про лишнюю хромосому и нестандартную челюсть ,про кацапский дух вообще молчу)))
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Глазам не верю - "Лилия Стацкая" лайкнула "Леру Ларченко"...
а то ж у меня компас после трех раз как проехал "север",
матюкнулся и сказал - ползи куда хочешь...
значит можно по человечески?
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Мuд Роисси‏
"Русских полно за рубежом, зачем собирать их биоматериалы?": ученые опровергли "страшилки" властей РФ о создании Западом генетического оружия - Цензор.НЕТ 7067 😡

Миллионы пунктов по сбору биоматериалов россиян открыты по всей территории РФ, от Магадана до Калининграда "Русских полно за рубежом, зачем собирать их биоматериалы?": ученые опровергли "страшилки" властей РФ о создании Западом генетического оружия - Цензор.НЕТ 1162
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Куйло собирает биометериал русских мальчиков:


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Хахлы дремучие ! И ничо-то вы не догоняете ... . Где-то там, глубоко-глубоко за семью кожами да восемью жировыми складками сокрыта загадочная русская душа - за её тайной и охотятся спецслужбы всего мира ... .
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Намного раньше - ещё Пётр Первый сию загадку всей Европе показал и дал подержаться. С тех пор весь мир и обзавидовался - спит и видит как бы эту загадку из русских людей вытрясти да на себя примерить ... .
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Светлана Боринская, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории анализа генома Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, Источник: https://censor.net.ua/n461204

Боринская ни хрена не знает о секретных разработках особо секретного НИИ ФСБ РФ "Имени академика Лысенко"
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В донбасских лесополосах и посадках этого материала прикопано - бери экскаватор, бульдозер, самосвал и собирай!
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Почему-то вспомнил новость на ЦН, как какой-то идиот из Чурбанистана заявил о том, что проклятые омериканцы вывели комаров, которые кусают только русских и никого больше. Причём, кусают насмерть
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Ху@ло просто морально готовит заповедник под названием расея к железному занавесу чтобы кацапы по заграницам не шастали.....
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Они таким образом уровень их говнистости проверяют: собирают материалы и в говномер.
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Мировая наука хочет украсть генофонд рузких... дурость Путина безграничная и вероятно что многие жители РФ в эту басню верят.
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На всякий случай мы попросили биолога Михаила Гельфанда прокомментировать ситуацию. «А что тут комментировать? Я уже все прокомментировал», - ответил он, но все же добавил еще пару слов, на этот раз приличных. Итак, чего же не понимает президент России?
«Он не понимает, что не надо слушать идиотов. Он не понимает, что, чтобы собирать генетический материал русских, не надо шпионить по подворотням, в Америке русских хватает. Не понимает он того, что не существует никакого генетического оружия. Сколько я занимаюсь биологией, столько существуют байки про генетическое оружие. Они всегда выскакивают из каких-то околовоенных кругов. Мы же не знаем, что делает военная наука. Там все засекречено, и лишь нет-нет да и выскочит наружу то вечный двигатель, то психотронное оружие, то какая-нибудь другая гравицапа.
А дальше нет предмета для обсуждения - просто тотальное, страшное невежество, разогреваемое какими-то не очень добросовестными людьми».
Национальный лидер уверяет нас, что бояться нечего: «Нам нужно, конечно, без всяких страхов к этому относиться. Они пускай делают, что они хотят, а мы должны делать то, что мы должны».
Ну, положим, чего хотят они, мы вроде бы выяснили: изучать генетику человека, создавать новые лекарства, лечить артрит у ветеранов. Но вот что в такой исторической ситуации должны делать мы, становится уж совершенно непонятно. У кого-то есть предложения?
Алексей Алексеенко, «Сноб»https://charter97.org/ru/news/2017/10/31/267749/
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______АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ: ЕСТЬ ДВЕ РУСИ._____.
Есть две Руси. Первая славянская - Киевская, имеет свои корни в мировой, и в европейской культуре. Идеи добра, чести, свободы, справедливости понимала эта Русь так, как понимал их весь западный мир. А есть вторая выдуманная Русь угро - финская - Московская. Это Русь тайги, монгольская, дикая, звериная. Эта татаро -угро - финская якобы Русь сделала своим национальным идеалом кровавую деспотию и дикую ярость. Эта Московская Русь издавна была, есть и будет полным отрицанием всего европейского и заклятым врагом Европы.
© Алексей Толстой
Последний поступок ( нападение на Украинский Крым, Донбасс, Сирию.. ) фашистской - России - агрессора со своим кровавым фюрером фашистом ")(уйлом -Путлиным" напоминает больного бешеного зверя, зверя которого надо всем народам мира вместе обьеденится и срочно изолировать, а при невозможности и уничтожить, уничтожить эту лапотную бешеную заразу, чтобы спасти все здоровые страны всего мира от рассейского фашистского бешенства, и чтобы был мир на всей планете.
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Там все просто оказывается. Речь идет об инстранных лабораториях делающих клинические анализы по всей расее. Так вот это они окзывается МОГУТ собирать данные и предавать зарубеж неизвестно кому, что очччень опасно.
На самом деле хотят выжить из рынка иностранные лаборатории и занять их место.
Это все что Вам нужно знать о вставшей с колен вяликой стране, ретенденту на новый мировой порядок и лидерство - президент этой страны ЛИЧНО занимается фактически рейдерством, захватом рынка услуг медицинских анализов
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2016 год. Россияне массово стремятся выехать в США и страны ЕС на постоянное место жительство. Только в прошлом году на грин-карты подали заявление просто огромное количество граждан РФ. А свыше 75 тысяч россиян получили вид на жительство в странах Европы. «Пресса Украины.
Издание располагает данными американского Госдепартамента, согласно которым подтверждает, что огоромное число россиян, которые хотят переселиться в США, достигло небывалого исторического рекорда. Для получения грин-карты зарегистрировалось 265 тысяч 86 россиян, которые подали соответствующие заявления.
Как альтернативу эмиграции в США россиянами рассматривается и Европа. В странах континента вид на постоянное место жительства только в прошлом году получили более 75 тысяч граждан РФ а в этом намного больше. На 30% больше возросло и количество их обращений за получением гражданства в Израиле. А богатые москвичи массово соглашаются на большие скидки при продаже квартир, чтобы как можно побыстрей выехать за границу.
Видно кровавая фашистская путлинская власть не всем россиянам по душе вот они и бегут к своим "проклятым врагам милитаристам" на Запад. А это наверно нормальные россияне которых и так мало в деградирующей лапотной, и они удирают как от чумы от такого ужасного фашистского режима путлина. Кто же останется в ужасной педерации в паРаше ? Печально но видно одна только ужасная пропитая зомбированная фашизмом масса тупых примитивных кацапов лапотников со своим кровавым фюрером )(йлом..
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Биологическое оружие пустяк, а вот если изобретут для козломордых блокаторы алкоголя-это будет трсгедия похлеще независимой Украины! Потому что Украина - Киевская Русь лишила их выдуманного великого исторического прошлого, а насильственно привитый трезвый образ жизни лишит настоящего и такого желанного забуханного в зюзю будущего. О последствиях лучше не думать, бунты и погромы гарантированы.
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Защиту лишней хромосомы поднимут на правительственный уровень



Правительство РФ напишет закон о биологической безопасности россиян

История с резонансным высказыванием президента РФ Владимира Путина в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, на котором он заявил, что иностранцы собирают биоматериал россиян, получила продолжение.

На следующий день после заявления главы государства стало известно о том, что в Госдуму уже в декабре будет внесен законопроект, позволяющий обеспечить биологическую безопасность граждан РФ.

История с резонансным высказыванием президента РФ Владимира Путина в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, на котором он заявил, что иностранцы собирают биоматериал россиян, получила продолжение.

На следующий день после заявления главы государства стало известно о том, что в Госдуму уже в декабре будет внесен законопроект, позволяющий обеспечить биологическую безопасность граждан РФ.

"Мы должны создать современное законодательство, это закон о биологической безопасности, закон о коллекциях микроорганизмов, который сейчас разрабатывается правительством и должен быть в декабре внесен в Госдуму", - заявил бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в эфире телеканала "Россия-1".
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В отличие от "бездуховных "гейропейцев" и "пиндосов", смывающих свой биоматериал в унитаз, где он безвозвратно смешивается с генетическим материалов других народов", "руская" нация" легкомысленно оставляет свой "генетический материал" под каждым подъездом, кустом или в закоулке, а также у мусоропроводов и в лифтовых кабинах, в виде отдельных луж и "кактусов", что способствует его беспрепятственному похищению иностранными спецслужбами... "Товарищ, будь бдителен!!! Враг не дремлет!!!".
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А король то голый! Путин похоже гораздо глупей чем мы все думаем. Это уже не первое бредовое его заявление, про вторую мировую, например, он уже не раз говорил глупости. Только мир этого еще не понял, а ближайшее окружение уже выкупило, что студент-неучдачник высшей школы КГБ по прозвищу Окурок, просто не очень умен... Да он отлично изображает грамотного руководителя, он очень гибок в отношениях с подчиненными и русским народом но общий интеллектуальный уровень Путла низок - поэтому он и создает проблемы всему миру. А зато Клинцевичи, Яровые, Милоновы, Поклонские и другоие мракобесы процветают в РФ. ведь Ху..лу искренне нравится весь это бред, что они несут
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Схоже, у Ху...ла та Саакашвілі один і той же наркодилер.
Або ж хронічна інтоксикація ботоксом.
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боги, какое же оно, это Хуйло, тупое и ограниченное, с половыми признаками морального урода!.... :D
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Пентагон уже ответил зачем собирал этот материал . Ау ) в Украину новости не проходят ))
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надо всю эту кацапскую генетическую помойку депортировать в зад за паребрик по всему миру чтобы у хуйла искандеры не чесались спасать саатечиствинекав
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сеільки зла приносить расея всьому світу ..............особливо з дня ю2перевороту 1917 Дивлячись на мордор та його справи на протязі сторіч ,приходить думка "може дядько адоль фбув правий говорячи про генетичне сміття під назвою "расея" "

хай Бог вибачить мене за таку думку
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Такие разработки велись ещё в 70-80 годах прошлого века
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Цензор.НЕТФорум Украины"Русских полно за рубежом, зачем собирать их биоматериалы?": ученые опровергли "страшилки" властей РФ о создании Западом генетического оружия
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