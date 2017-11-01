"Русских полно за рубежом, зачем собирать их биоматериалы?": ученые опровергли "страшилки" властей РФ о создании Западом генетического оружия

4831 57Теги: генетика (14) оружие (4253) Путин (24349) Россия (72807) Тему создал: Цензор.НЕТ01.11.17 00:44 "Русских полно за рубежом, зачем собирать их биоматериалы?": ученые опровергли "страшилки" властей РФ о создании Западом генетического оружияНа основе собранных у граждан России биоматериалов невозможно разработать генетическое оружие, способное воздействовать только на одну нацию. читать источник x Мне нравится 3
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Кто то например Саудовская Аравия построит инновационной город за 500 миллиардов а другие пугают свой народ бей своих - чтобы чужие боялись..
А как будет в Украине?
Куда пойдем?
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скрепа скривлена, пользы ноль.
мокшане в казлодрюбинске-загорском?
те да - представляют интерес для мериканских спецслужб,
особенно когда под себя ходят - от там вся днка и затаилась.
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и натаха - "всем дам" с соседней улицы, на втором.
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а то ж у меня компас после трех раз как проехал "север",
матюкнулся и сказал - ползи куда хочешь...
значит можно по человечески?
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😡
Миллионы пунктов по сбору биоматериалов россиян открыты по всей территории РФ, от Магадана до Калининграда
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Боринская ни хрена не знает о секретных разработках особо секретного НИИ ФСБ РФ "Имени академика Лысенко"
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«Он не понимает, что не надо слушать идиотов. Он не понимает, что, чтобы собирать генетический материал русских, не надо шпионить по подворотням, в Америке русских хватает. Не понимает он того, что не существует никакого генетического оружия. Сколько я занимаюсь биологией, столько существуют байки про генетическое оружие. Они всегда выскакивают из каких-то околовоенных кругов. Мы же не знаем, что делает военная наука. Там все засекречено, и лишь нет-нет да и выскочит наружу то вечный двигатель, то психотронное оружие, то какая-нибудь другая гравицапа.
А дальше нет предмета для обсуждения - просто тотальное, страшное невежество, разогреваемое какими-то не очень добросовестными людьми».
Национальный лидер уверяет нас, что бояться нечего: «Нам нужно, конечно, без всяких страхов к этому относиться. Они пускай делают, что они хотят, а мы должны делать то, что мы должны».
Ну, положим, чего хотят они, мы вроде бы выяснили: изучать генетику человека, создавать новые лекарства, лечить артрит у ветеранов. Но вот что в такой исторической ситуации должны делать мы, становится уж совершенно непонятно. У кого-то есть предложения?
Алексей Алексеенко, «Сноб»https://charter97.org/ru/news/2017/10/31/267749/
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Есть две Руси. Первая славянская - Киевская, имеет свои корни в мировой, и в европейской культуре. Идеи добра, чести, свободы, справедливости понимала эта Русь так, как понимал их весь западный мир. А есть вторая выдуманная Русь угро - финская - Московская. Это Русь тайги, монгольская, дикая, звериная. Эта татаро -угро - финская якобы Русь сделала своим национальным идеалом кровавую деспотию и дикую ярость. Эта Московская Русь издавна была, есть и будет полным отрицанием всего европейского и заклятым врагом Европы.
© Алексей Толстой
Последний поступок ( нападение на Украинский Крым, Донбасс, Сирию.. ) фашистской - России - агрессора со своим кровавым фюрером фашистом ")(уйлом -Путлиным" напоминает больного бешеного зверя, зверя которого надо всем народам мира вместе обьеденится и срочно изолировать, а при невозможности и уничтожить, уничтожить эту лапотную бешеную заразу, чтобы спасти все здоровые страны всего мира от рассейского фашистского бешенства, и чтобы был мир на всей планете.
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На самом деле хотят выжить из рынка иностранные лаборатории и занять их место.
Это все что Вам нужно знать о вставшей с колен вяликой стране, ретенденту на новый мировой порядок и лидерство - президент этой страны ЛИЧНО занимается фактически рейдерством, захватом рынка услуг медицинских анализов
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Издание располагает данными американского Госдепартамента, согласно которым подтверждает, что огоромное число россиян, которые хотят переселиться в США, достигло небывалого исторического рекорда. Для получения грин-карты зарегистрировалось 265 тысяч 86 россиян, которые подали соответствующие заявления.
Как альтернативу эмиграции в США россиянами рассматривается и Европа. В странах континента вид на постоянное место жительства только в прошлом году получили более 75 тысяч граждан РФ а в этом намного больше. На 30% больше возросло и количество их обращений за получением гражданства в Израиле. А богатые москвичи массово соглашаются на большие скидки при продаже квартир, чтобы как можно побыстрей выехать за границу.
Видно кровавая фашистская путлинская власть не всем россиянам по душе вот они и бегут к своим "проклятым врагам милитаристам" на Запад. А это наверно нормальные россияне которых и так мало в деградирующей лапотной, и они удирают как от чумы от такого ужасного фашистского режима путлина. Кто же останется в ужасной педерации в паРаше ? Печально но видно одна только ужасная пропитая зомбированная фашизмом масса тупых примитивных кацапов лапотников со своим кровавым фюрером )(йлом..
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Правительство РФ напишет закон о биологической безопасности россиян
История с резонансным высказыванием президента РФ Владимира Путина в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, на котором он заявил, что иностранцы собирают биоматериал россиян, получила продолжение.
На следующий день после заявления главы государства стало известно о том, что в Госдуму уже в декабре будет внесен законопроект, позволяющий обеспечить биологическую безопасность граждан РФ.
История с резонансным высказыванием президента РФ Владимира Путина в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, на котором он заявил, что иностранцы собирают биоматериал россиян, получила продолжение.
На следующий день после заявления главы государства стало известно о том, что в Госдуму уже в декабре будет внесен законопроект, позволяющий обеспечить биологическую безопасность граждан РФ.
"Мы должны создать современное законодательство, это закон о биологической безопасности, закон о коллекциях микроорганизмов, который сейчас разрабатывается правительством и должен быть в декабре внесен в Госдуму", - заявил бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в эфире телеканала "Россия-1".
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Або ж хронічна інтоксикація ботоксом.
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хай Бог вибачить мене за таку думку
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