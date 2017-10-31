"Они думают, что их история чиста", - в Санкт-Петербурге жители противятся акциям в память жертв Большого террора. ВИДЕО

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Нормальный себе совок.
Правда пока что, жители "противятся" таким акциям, а через год-два, за попытку организовать такую акцию будут сажать в тюрягу.
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По его словам, санкционный режим, который вступит в силу в конце года в рамках закона, подписанного Дональдом Трампом летом, - это "совершенно новый, качественно более жесткий вариант".
"Теперь любая компания мира, если она будет вести операции с этими российскими компаниями (попавшими в санкционный список), она попадет в этот санкционный список", - объяснил Кудрин.
Фактически США хотят запретить работать с подсанкционными структурами не только своим компаниям, но и "выставляют угрозу компаниям других стран", сказал Кудрин.
В результате в зону "больших рисков" попадают все операции в твердой валюте - вероятно, внешнеторговые сделки придется осуществлять в рублях, хотя это и дороже, предположил глава ЦСР.
Напомним, новые санкции США будут вводить в три этапа: с 28 ноября срок валютных кредитов для уже находящихся под ограничениями госбанков и госкорпораций будет сокращен до 14 и 60 дней соответственно.
С 30 января будет ужесточен запрет на предоставление технологий для добычи нефти и газа и введены санкции в отношении 39 российских структур, включая ГРУ, ФСБ и СВР, большинство оборонных предприятий ("Калашников", Алмаз-Антей), авиастроительные концерны ("Туполев", "Сухой").
Начало третьего этапа должен определить по своему усмотрению Белый дом: он включает запрет на инвестиции во все трубопроводные проекты РФ (включая Nord Stream 2, "Силу Сибири" и "Турецкий поток"); расширение санкционных списков на металлургов, РЖД, запрет на участие в сделках по приватизации, а также - новые персональные санкции в отношении богатейших людей РФ.
Перечень близких Кремлю олигархов Минфин США должен подготовить к февралю. Тогда же ведомство отчитается перед конгрессом о возможности запрета на инвестиции в российские гособлигации.
Принципиальное отличие этих мер в том, что теперь наказание может применяться к любым контрагентам компании из санкционного списка, заключившим с ней существенную сделку, объясняет партнер компании Debevoise & Plimpton LLP Алан Карташкин. Им грозит ограничение на экспорт товаров из США, запрет на получение любых финансовых услуг в США и привлечение финансирования с участием американских банков и инвесторов, введение ограничений на владение имуществом в США и запрет на выдачу виз и на въезд в США руководству компании и ее контрольным акционерам.
Определять, является ли сделка существенной, каждый раз будет госдеп.
При этом подпавшим под санкции будет почти невозможно выйти из-под них. CAATS дает возможность конгрессу заблокировать решение президента о снятии санкций. Такие же условия содержала поправка Джексона - Вэника, которая была принята в разгар холодной войны в 1974 году и вводила ограничения на торговлю между США и СССР. Поправка была отменена лишь спустя 38 лет.
Самый неприятный для России пункт - это запрет на инвестиции в госдолг. Если эта часть санкций будет принята, начнется вызовет бегство спекулятивного капитала из рубля и облигаций федерального займа, говорит главный экономист Saxo Bank Стин Якобсен.
"Такой шаг ударит по экономике РФ больше, чем все предыдущие, вместе взятые", - предупреждает Якобсен: за два года нерезиденты вложили в ОФЗ 25 млрд долларов, и эта сумма "впечатляет", но при малейших рисках отток будет "стремительным".
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