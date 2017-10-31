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Материалы по теме:  Покушение на Мосийчука Убийство Амины Окуевой
Теги: Нацполиция (9240) совещание (64) Мосийчук (314) Князев (172) Окуева Амина (81)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Сегодня состоится экстренное заседание правоохранителей из-за убийства Окуевой и покушения на Мосийчука, - Нацполиция

Заседание проведут в связи с последними событиями в Украине. Среди его участников - председатель Национальной полиции Сергей Князев.

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я думаю, що традиційно в бані з хунами... ну все як завжди, по сімейному, по мєнтовські(
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сильно сомневаюсь по заявленным темам. У силовиков более актуальная проблема с отпрыском рюкзакяна.
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Точно. А в Северной Корее ещё радикальнее порешали бы.. А мы как-то посредине застряли..
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Активісти на місці вбивства Аміни знайшли гільзу яку чіста случайно не знайшли оперативники. Совпадєніє? Не думаю
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Великие собиратели улик . Как были ментами - так и остались.
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Да ладно трепаться. Будут обсуждать,как замять делишки с рюкзаками. Вот,что важно тварям действительно.
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пора Саакашвили, Семенченко и Соболева с мешками на головах отправлять куда нибудь...- это они оттянули все силы МВД и СБУ на охрану ВР, АП и Рошен... Враги воспользовались....
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та що там ті теракти, тут сину взяли голов-мусора-паліцейського, оце треба вирішувати!
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Хотелось чтобы в отставку Авакяна отправили, но полиция в этом теракте на вторых ролях. Явный прокол в работе СБУ. Надо еще выяснить почему Окуева и Осмаев без охраны остались. Кто там в силовых структурах подсуетился?
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Но обсуждать будут как сцына Аваксова с кичи вызволять он же маладой говнюк, ка бы не сдал папаню со всем кодлом!!
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я чего-то пропустил! а когда его туда отправили?
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Cсуки, засідати вони будуть... Козломорді в Україні патріотів, як в тирі розстрілюють, підривають в самому центрі Києва, а вони тільки засідають!
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- ну да. им же ещё с островов прилететь нужно было. С любовницами встречу отменить. Да и сутки - это не так уж и долго в воюющей стране.
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Це Аміну е поверне. Будьте ви прокляті козломорді вбивці разом зі своїм ху..ом.
Іноді думка в голові крутиться, чи є бог на світі?
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На сайті КМДА з'явилася електронна петиція з пропозицією присвоїти ім'я загиблої Аміни Окуєвої скверу біля Посольства РФ у Києві.
"Скверу у Солом'янському районі біля Посольства Російської Федерації на перетині Повітрофлотського проспекту і вулиць Сурикова та Богданівської присвоїти ім'я загиблої від рук російських диверсантів 30 жовтня 2017 року Героя України Окуєвої Аміни Вікторівни", - зазначив автор петиції Домашевський Олег.
Петиція набрала 137 голосів із 10 тис. потрібних. Збір голосів триватиме ще 89 днів.
Нагадаємо, 30 жовтня зупинилося серце патріота України Аміни Окуєвої. Її автомобіль був обстріляний з кущів на залізничному переїзді біля селища Глеваха Київської Області.

Джерело: УНН
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"Среди участников заседания, в частности, глава Нацполиции Сергей Князев." - о, лучшие "онолитеги" засядут. не иначе к дождю.
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Вбивство Окуєвої: що відомо на цей момент (ФОТО, ВІДЕО)
Вбивство Окуєвої: що відомо на цей момент (ФОТО, ВІДЕО)
31.10.2017 14:40 Коментарі
На Київщині невідомі розстріляли автомобіль, в якому їхало подружжя чеченських добровольців Аміна Окуєва та Адам Осмаєв. Жінка загинула, чоловік перебуває у лікарні під посиленою охороною. Правоохоронці розглядають дві версії нападу

На залізничному переїзді поблизу селища Глеваха, що на Київщині, 30 жовтня близько 20.00 невідомі відкрили вогонь по машині ветеранів АТО, чеченських добровольців Аміни Окуєвої та Адама Осмаєва, які поверталися додому. Внаслідок нападу Окуєва загинула, Осмаєв отримав кульове поранення ноги. Згідно з попередньою інформацією, Аміна в момент нападу перебувала на пасажирському сидінні. За кермом був Осмаєв. Коли почався обстріл він намагався проскочити, однак куля влучила Окуєвій у голову.

Протягом ночі стан здоров'я чеченського добровольця не погіршився. Лікарі діагностували у нього вогнепальне поранення правої ноги, відкритий перелом ноги та перебування чужорідного тіла. Палата, де лікують Осмаєва, перебуває під посиленою охороною, озброєні силовики не пускають сторонніх осіб навіть до коридору відділення.

Вже перебуваючи у лікарні Осмаєв розповів, що невідомі почали обстрілювати автомобіль на залізничному переїзді. Одна з куль влучила Окуєвій в голову.

«Навколо мене все розліталося. Я скільки міг проїхав, тому що кулі потрапили також в двигун, машина зупинилася. Намагався надати Аміні першу допомогу, але їй в голову потрапили», - розповів Осмаєв.

За кілька днів до нападу на сторінці у Facebook Осмаєва та Окуєвої було зазначено, що вони «готові до зустрічі з черговими кілерами».

Що кажуть правоохоронці

Слідче управління поліції у зв'язку із загибеллю 30 жовтня прес-офіцера батальйону імені Джохара Дудаєва Аміни Окуєвої розпочало досудове розслідування за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Згідно з повідомленням прокуратури Київської області, провадження у цій справі триває за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого п. 11 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене на замовлення) Кримінального кодексу України.

Як зазначають правоохоронці, одразу після повідомлення про напад на місце події виїхав прокурор Київської області Дмитро Чібісов та слідчо-оперативна група. Слідчі дії на залізничному переїзді тривають і донині. Огляд прилеглої території здійснював особисто прокурор Київщини. Правоохоронці продовжують оглядати місце події, встановлюється наявність відеокамер та можливих очевидців нападу. Машину, в якій їхала Окуєва зі своїм чоловіком, ще не евакуювали. Це зроблять після завершення слідчих дій.

Фото: Автомобіль Окуєвої та Осмаєва
Фото: Автомобіль Окуєвої та Осмаєва

Також поліція розпочала перевірку залізниці. Правоохоронці відпрацьовують різні шляхи відходу убивць з місця злочину. За попередньою інформацією, по машині було випущено не менше шести куль.

На території Київської області та у сусідніх регіонах введено оперативний план «Сирена», тривають заходи щодо розшуку і затримання озброєних злочинців.

Версії нападу

Активно відпрацьовуються дві основні версії вчиненого злочину. Нагадаємо, що поліція розцінює вбивство Окуєвої як замовне.

За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, основними версіями вважають дії російських спецслужб з метою дестабілізації ситуації в Україні та особисту помсту Адаму Осмаєву глави Чечні Рамзана Кадирова.

Геращенко зазначив, що терористів, які обстріляли автомобіль подружжя, ймовірно, було двоє. Він додав, що один чекав на повороті з Одеської траси і подавав сигнал другому, який сидів у кущах зі зброєю.

Хто така Аміна Окуєва

Аміна Окуєва народилася 5 червня 1983 року в Одесі. Пізніше мешкала у Москві та Грозному, звідки повернулася до рідного міста під час другої Чеченської війни. Закінчила Одеський медичний університет за спеціальністю «хірургія». Зі своїм чоловіком Адамом, який за Януковича переховувався в Україні від переслідувань російських спецслужб та кадирівців, активно обстоювала ідею визволення Ічкерії від окупації РФ, пише «Еспресо.TV».
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Неужели СБУ перестанет охранять магазины Рошен, а займется государственной безопасностью?
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Да Вы в своем уме ? Рошен - это залог обороноспособности страны . Не что так не поражает врагов , как батончики вышеназванной фабрики .
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магазины рошен - это и есть госбезопасность!!!)))
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Кариес , вздутие живота , блевота , импотенция . И это все оружие Рошен .!
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Авак будет требовать клятвы на крови ,знает что Пеця может бросить его народу,как кость..
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А нічого що треба шерстить голів в СБУ, ГРУ, мусорів, які мали б мати участь в розробках запобіжних заходів? І їхніх безпосередніх керманичів з АП і Кабміну. Нє, як завжди, "сікрєтне совіщаніє". Так хочеться, що б щодня цих покидьків всіх рівнів стріляли і підривали.
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ну, если экстренное заседание правоохранителей - врагам писец...
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Ребята. один вопрос с повестки дня долой: никто на этого не покушался. Девушку жаль, на нее вот покушались и вправду
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Не ровняйте Окуеву и шавку ляшка . Чую не чисто там .
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Люди, что вы так на него гоните? Он коррупционер не больше остальных... Но не надо забывать, что он один из первых, кто поехал на восток в составе "чёрных человечков" потом "шахтёрска". И это тогда был не пиар. Впомните то видео, снятое ватниками на авторегистратор, где он с автоматом ставит на колени ватных ментов, что прислуживали сепарам и как вата сралась кирпичами от этого видоса... Сейчас он активно помогает освобождению добровольцев, защищает их от ментовского беспредела. Иногда и в буквальном смысле выбивает землю для АТОшников. Естественно имеет дружественные отношения с Героями этой войны...
Тягал за грудки начальника ЖД станции, который типо не вкурсе куда составы с лесом идут... Кто ещё такое делал?
Как пела старуха Шапокляк -- хорошими делами, прославиться нельзя!
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Правохранители = Барыгохранители - они только Барыг и деньги охраняют но не как не Право ...
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А чё так быстро? Можно подождать пока взяточника добьют ...
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Поздно пить боржоми когда печень, ну вы в курсе. Прозаседавшиеся.
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Справедливости ради кацапам даже не обязательно сюда ехать, они больше любят среди местных всякую мразь, коллаборантов, бандитов, маргиналов, находить и под своим кураторством их руками все это проворачивать. В этом плане кацапские спецслужбы, к сожалению, выше наших аленей, способных только жопы шокорыг у корыта прикрывать, да крышеваниями заниматься, на голову. Тем более при нашей никчемной, импотентной и некомпетентной власти, с кучей коллаборантов на высоких должностях и атмосфере полной безнаказанности, им тут раздолье. Плюс ко всему кацапы плевать хотели на международные законы, мораль, честь, совесть и прочее, их руки полностью развязаны, творят, что хотят, готовы на любую подлость, в то время как наши перед европкой выслуживаются, хоть сколько нибудь жесткие шаги бояться предпринять, да и, судя по всему, не особо горят желанием.
Так что просто визовым режимом или даже закрытием границы эту проблему не решить, правоохранительные службы должны нормально работать. Но сомневаюсь, что при шокорыгах начнутся хоть какие-то подвижки в правильную сторону, эти, озабоченные возней у корыта, ублюдки, ни планировать, ни выводов делать, ни хотя бы на ошибках учиться, просто не способны...
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, ,.экстренное ,,, вся работа / служба народу украины от всяких министерств внутришних справ , прокуратур и должна быть круглосуточной , внештатной , экстренной , , у криминалитета не бывает праздников и выходных , , отчитается пусть собаков об окуловой , мосийчуке , и рюкзаках сынули ,,,
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Все события имеют явно выраженные признаки терроризма. Соответственно к таким проявлениям нужно иметь законодательство, которое помогает бороться с этим нечеловеческим явлением.
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Продолжение сериала "Дело чести", 5 сезон, 7 серия. Не переключайтесь...
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Какие то странные теракты.Патриотов и тех кто против пейсатой опг убивают под тем или другим предлогом а тех кто принадлежит к властной опг или пугают или предотвращают.Одни реальные другие явно рекламные.Об одном можно говорить однозначно.Это о целенаправленном содержании открытыми границ и полном отсутствии работы мвд,сбу и армейской разведки в борьбе с внутренним и внешним врагом.
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,,, собакова на мыло !!! , , или на нары. !!! Саакашвили будет не против )))
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Сколько ослам не заседать,конями все равно не станут..
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т.е. если бы сына полка (министерства) не арестовали, то и никакого совещания (экстренного) не было бы? правда?
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"покушение на мосийчука"-? Набуй оно кому нужно падло вороватое. Кацапы с него пылинки сдувать должны, ибо больше вреда, чем такие заднеприводные , Украине приносят только москали.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСегодня состоится экстренное заседание правоохранителей из-за убийства Окуевой и покушения на Мосийчука, - Нацполиция
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