Сегодня состоится экстренное заседание правоохранителей из-за убийства Окуевой и покушения на Мосийчука, - Нацполиция

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мусора-паліцейського, оце треба вирішувати!
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все на ставке у хуйла
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что сынка авякяна за
зад взяли
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Іноді думка в голові крутиться, чи є бог на світі?
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"Скверу у Солом'янському районі біля Посольства Російської Федерації на перетині Повітрофлотського проспекту і вулиць Сурикова та Богданівської присвоїти ім'я загиблої від рук російських диверсантів 30 жовтня 2017 року Героя України Окуєвої Аміни Вікторівни", - зазначив автор петиції Домашевський Олег.
Петиція набрала 137 голосів із 10 тис. потрібних. Збір голосів триватиме ще 89 днів.
Нагадаємо, 30 жовтня зупинилося серце патріота України Аміни Окуєвої. Її автомобіль був обстріляний з кущів на залізничному переїзді біля селища Глеваха Київської Області.
Джерело: УНН
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Вбивство Окуєвої: що відомо на цей момент (ФОТО, ВІДЕО)
31.10.2017 14:40 Коментарі
На Київщині невідомі розстріляли автомобіль, в якому їхало подружжя чеченських добровольців Аміна Окуєва та Адам Осмаєв. Жінка загинула, чоловік перебуває у лікарні під посиленою охороною. Правоохоронці розглядають дві версії нападу
На залізничному переїзді поблизу селища Глеваха, що на Київщині, 30 жовтня близько 20.00 невідомі відкрили вогонь по машині ветеранів АТО, чеченських добровольців Аміни Окуєвої та Адама Осмаєва, які поверталися додому. Внаслідок нападу Окуєва загинула, Осмаєв отримав кульове поранення ноги. Згідно з попередньою інформацією, Аміна в момент нападу перебувала на пасажирському сидінні. За кермом був Осмаєв. Коли почався обстріл він намагався проскочити, однак куля влучила Окуєвій у голову.
Протягом ночі стан здоров'я чеченського добровольця не погіршився. Лікарі діагностували у нього вогнепальне поранення правої ноги, відкритий перелом ноги та перебування чужорідного тіла. Палата, де лікують Осмаєва, перебуває під посиленою охороною, озброєні силовики не пускають сторонніх осіб навіть до коридору відділення.
Вже перебуваючи у лікарні Осмаєв розповів, що невідомі почали обстрілювати автомобіль на залізничному переїзді. Одна з куль влучила Окуєвій в голову.
«Навколо мене все розліталося. Я скільки міг проїхав, тому що кулі потрапили також в двигун, машина зупинилася. Намагався надати Аміні першу допомогу, але їй в голову потрапили», - розповів Осмаєв.
За кілька днів до нападу на сторінці у Facebook Осмаєва та Окуєвої було зазначено, що вони «готові до зустрічі з черговими кілерами».
Що кажуть правоохоронці
Слідче управління поліції у зв'язку із загибеллю 30 жовтня прес-офіцера батальйону імені Джохара Дудаєва Аміни Окуєвої розпочало досудове розслідування за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Згідно з повідомленням прокуратури Київської області, провадження у цій справі триває за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого п. 11 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене на замовлення) Кримінального кодексу України.
Як зазначають правоохоронці, одразу після повідомлення про напад на місце події виїхав прокурор Київської області Дмитро Чібісов та слідчо-оперативна група. Слідчі дії на залізничному переїзді тривають і донині. Огляд прилеглої території здійснював особисто прокурор Київщини. Правоохоронці продовжують оглядати місце події, встановлюється наявність відеокамер та можливих очевидців нападу. Машину, в якій їхала Окуєва зі своїм чоловіком, ще не евакуювали. Це зроблять після завершення слідчих дій.
Фото: Автомобіль Окуєвої та Осмаєва
Фото: Автомобіль Окуєвої та Осмаєва
Також поліція розпочала перевірку залізниці. Правоохоронці відпрацьовують різні шляхи відходу убивць з місця злочину. За попередньою інформацією, по машині було випущено не менше шести куль.
На території Київської області та у сусідніх регіонах введено оперативний план «Сирена», тривають заходи щодо розшуку і затримання озброєних злочинців.
Версії нападу
Активно відпрацьовуються дві основні версії вчиненого злочину. Нагадаємо, що поліція розцінює вбивство Окуєвої як замовне.
За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, основними версіями вважають дії російських спецслужб з метою дестабілізації ситуації в Україні та особисту помсту Адаму Осмаєву глави Чечні Рамзана Кадирова.
Геращенко зазначив, що терористів, які обстріляли автомобіль подружжя, ймовірно, було двоє. Він додав, що один чекав на повороті з Одеської траси і подавав сигнал другому, який сидів у кущах зі зброєю.
Хто така Аміна Окуєва
Аміна Окуєва народилася 5 червня 1983 року в Одесі. Пізніше мешкала у Москві та Грозному, звідки повернулася до рідного міста під час другої Чеченської війни. Закінчила Одеський медичний університет за спеціальністю «хірургія». Зі своїм чоловіком Адамом, який за Януковича переховувався в Україні від переслідувань російських спецслужб та кадирівців, активно обстоювала ідею визволення Ічкерії від окупації РФ, пише «Еспресо.TV».
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Тягал за грудки начальника ЖД станции, который типо не вкурсе куда составы с лесом идут... Кто ещё такое делал?
Как пела старуха Шапокляк -- хорошими делами, прославиться нельзя!
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Так что просто визовым режимом или даже закрытием границы эту проблему не решить, правоохранительные службы должны нормально работать. Но сомневаюсь, что при шокорыгах начнутся хоть какие-то подвижки в правильную сторону, эти, озабоченные возней у корыта, ублюдки, ни планировать, ни выводов делать, ни хотя бы на ошибках учиться, просто не способны...
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