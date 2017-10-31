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Теги: НАБУ (2038) обыск (1262) САП (634)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Задержан экс-замминистра и еще два человека по подозрению в растрате 14 млн грн, - НАБУ

31 октября 2017 детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП провели ряд обысков, в результате которых по подозрению в растрате более 14 млн грн задержали трех человек: бывшего заместителя министра внутренних дел Украины, представителя фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков и еще одно частное лицо.

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Михаил Самуэлевич Паниковский, который вообще не любил большого скопления честных людей в одном месте опасливо присел на корточки… (с)
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НАБУ не може бути незалежним! Усі партії та організації в Україні контролюються бандитами-олігархами!
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Мабуть Аваков відмовив Порошенку в розгоні мітингувальників під Радою!!!
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Ходят слухи, что это аваков подставил порошенко в вопросе лишения Саакашвили гражданства и якобы незаконном пересечении границы. По крайней мере, самые большие репутационные (если еще осталось хоть немного репутации у порошенко) потери понес именно гарант.
Может, такая ответка? Хотя, имхо, НАБУ достаточно независима...
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Утром 31 октября, в 08:30, в квартире сына министра МВД Александра Авакова следователи НАБУ начали обыск в рамках дела по закупке рюкзаков в 2014-2015 годах. У него изъяли мобильный телефон и планшет. Экс-советник министра МВД Украины Илья Кива в эфире одного из телеканалов Украины заявил, что силовики задержали сына Авакова, пишет "Диалог.UA". Политик уточнил, что в данный момент обыск закончен. По словам Кивы, сына главы МВД намерены отдать под суд.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/135246_1509452558
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А цирк 27 июля уже забыли или свято поверили?
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Кто ж его держать будет? Щас выяснится "Рафик невиноваУтый"
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ты с дуба врезал? какой толк, они работают по звонку из АП - это бред полный и задница еще похуже.
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У них начальство в США!А по звонку из АП- могут послать на Х того кто звонит
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мочіть і рунуйте кругову поруку авякана-собакова і паці парашенки
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Так они ж на Майдане кричали что они патриоты Украины
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Так диви і сабаков з протезами замість рук ходить буде. Та то таке....
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пошла жара.
надеюсь суке авакову прижнут яйца дверью ещё и за убийство Сашка.
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порошенко думает, что Украина - это часть корпорации рошен. Это серьезная проблема ребята. Нас ждут интересные события в ближайшее время.
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Интересные??? Эк, вы батенька мягенько... Понятно, что если всё серьезно тут, с сынком. Но, шо-то мне так не кажется. Бо если все серьезно, то события будут не очень интересные...
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если это не петюнина заказуха ... аплодирую стоя
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Вот поэтому эти все корупцтонные ублюдки боятся независимого антикорупционного суда .уже бы все твари сидели .
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Шкиряк сейчас по всем теле-аналам разрывается, что все это провокация против чеснейшего министра МВД в истории планеты Земля! Да и кива-дебилоид конкретно подключился к отбеливанию дружка..
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А чому ви Шкіряка відокремили від "Да и кива-дебилоид" ???
Не простіше було їм обом одразу дати правильне визначення?А то тільки одного Ківу ...
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а канал Еспресо, який належить дружині рюкзаківа, як розпинається
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Зашибись у нас страна. На одних только рюкзаках 14 млн. украли. На берцах 21млн. украли. Прдставляю сколько украли на военной технике и топливе. Там суммы на десятки миллиардов будут. И ето во время войны когда на кону стоит существование страны и народ собирает для армии по 5 грн.
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а меня носки по 800 (я не ошибся с нолями) грн - с ног сбили!
по 800!!! антибактериальные... (и я и все бактерии были в шоке)
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Только на одной закупке зимней формы в прошлом году доказанных 79 илн грн. Материалы были переданы в НАБУ до подписания договоров и поставок. И что?
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Сегодня на всех аналах Зорян и Тоха! Тоха и Зорян!!!
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так че сына авакова уже выпустили....ну вот так всегда
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Есть НАБУ но без честного антикоррупционного суда и честных прокуроров вся его работа бессмысленна. Так как всех воров суды отпустят с извинениями.
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НАБУ задержало сына Авакова. Папаша бросил на его спасение полк полиции - Сакварелидзе Октябрь 31, 2017Комментарии: 1Метки: задержание сына Авакова

"Дело рюкзаков": задержан экс-замминистра и еще два человека по подозрению в растрате 14 млн грн, - НАБУ - Цензор.НЕТ 2584Задержали сына Авакова, в Харькове НАБУ пытается провести обыски и другие процессуальные действия в квартире сына Авакова по делу, которое связано с закупкой рюкзаков.
Об этом только что написал в Фейсбуке Давид Сакварелидзе.
«Аваков в свою очередь бросил на спасение своего сына весь полк полиции, а также ряд других подчиняющихся ему подразделений. Они заблокировали выход работникам НАБУ!, - сообщил Сакварелидзе.
По его словам, тактика такая же как и в Шегинях - якобы улица заминирована.
«Ситуация критическая. Еще одно подтверждение того, что Украиной и всеми ее государственными институтами управляют кланы, руководствуясь исключительно собственными интересами!», - подытожил Сакварелидзе.
УП тоже несколько минут назад подтвердила, что сын Авакова задержан.
Также издание сообщило, что к зданию НАБУ стягивают Нацгвардию…
Предыдущий текст в тему - Что еще нужно поискать у подлючего семейства Аваковых, кроме рюкзаков
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"Борис" и одеяла в клетку мчатся на всех парах!
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От і вся вистава. Екс. зам. міністра, представник прокладки і якийсь випадковий Вася (частное лицо). Всіх незабаром випустять. Головне показати резонанс і бурхливу діяльність. Що з сином собакяна? Таки свідок?
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Ага. Имя: Арсен Аваков, Фамилия: Арсен Аваков. И место выдачи просто название страны, и национальность записали туда... Галимейший фотошоп.
Вот, кстати, оригинал этого паспорта, там даже номера и даты совпадают
Задержан экс-замминистра и еще два человека по подозрению в растрате 14 млн грн, - НАБУ - Цензор.НЕТ 3206
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Тема про рюкзаки известна три года. Отмашку из АП дали только сейчас. Значит авакяна решили подчистить всерьёз. Скорее бы сваливал. Хоть рыло дурака шкиряка перестанем видеть. И придурка кивы. А сепар аброська вообще на расею свалит без крыши.
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Это конечно хорошо, но Соевый повелитель Слепых Трастов тогда полностью подомнёт силовиков...Это уже МИНУС!
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Авакова нужно срочно в отставку а лучше под арест. Пока его личная нацхвартия не окупировала Киев и не попросила Хуйла ввести вайска.
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НАБУ уже не остановить!!Выжигайте чертей!!Только Вперед!!!
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Мабуть Аваков відмовив Порошенку в розгоні мітингувальників під Радою!!!
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Порохоботам хоть вешайся НАБУ, ребята, молодцы...дают просраться уродам!! Аваксов уже план "перехва" тоесть план "проёп" ввел в действие???
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У порохоботв Праздник! там уже решают кого от соевых поставить вместо авакяна.
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да ну слушай в МВД считают что воровство 14 миллионов гривен это не криминал а политика а что же у них тогда считается криминалом?
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Криминал, без вопросов...и не только рюкзаки.., а за Княжичи ответить,.а Казино, Лото по всей стране на каждом углу?. ....Но только не от порошенко надо министра. Желательно независимого. но это в идеале.
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НАБУ не може бути незалежним! Усі партії та організації в Україні контролюються бандитами-олігархами!
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Давайте реально дивитись на речі- ну знаємо ж що їм нічого не буде! Накрайняк втечуть на росію.
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И это хорошо На западе этим кнурам показали фак . Все шо им осталось развернуть Украину в обьятья ПаРаши или бежать . Второе зависит от нас .
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А ипучая тролятина уже срань на вентилятор швыряет..."заказ Парашека" тьфу блть, дыбилы!!!
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А чё про це не пише ..*соєва каманда * на ЦН !? .
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Блин, да через недельку другую сын Авакова будет вспоминать это как забавное приключение.
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Что по факту имеете мне предъявить? Махинации на тендерах? Может обсуждение бизнес вопросов с подчиненным своего отца? Нет? Тогда к чему претензия?
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"-Я тут задумал одну комбинацию.... -Чего? -Жульничество,ваше величество"...(с)
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Сашка Рюкзаков сегодня переезжает с Мироносицкой, вопрос только куда???
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Любі друзі... Далі все зрозуміло? Чергове наіпалово.
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На ИНТЕРе сегодня праздник будет, эту всё тему Лёвочкин заказал давно!

ИНТЕРтролли и ИНТЕРдурачки сами не знают как их пользуют.
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из за 14 милионов Гривен подставлять авторитет Министра - да вы больные на голову с таким потходом и Ахметова с Порошенко можно посадить ...
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Схоже в Україні заколот Аваков прямо держава в державі Я підтримую статус кво
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Що собаков і до тебе черга дійшла? Щоб ви один одного перестріляли! Ти ще за Сашка Білого відповіси!!!
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Точку в споре поставит суд. Если до него дойдет дело, а не ляжет в долгий ящик... Слишком много заинтересованных лиц в его развале. Один зам. министра чего стоит...
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Сакварелидзе: "Аваков бросил на спасение своего сына полк полиции. Они заблокировали выход работникам НАБУ..." Выполняют ПРЕСТУПНЫЙ приказ!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЗадержан экс-замминистра и еще два человека по подозрению в растрате 14 млн грн, - НАБУ
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