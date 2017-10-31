Задержан экс-замминистра и еще два человека по подозрению в растрате 14 млн грн, - НАБУ

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, майор швейк
, вовка заПППукин
, Rock Lived
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, Igor Budnik b2adf589
, Саша Казнієнко
, ПРАВДИВЫЙ
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, RauL Bask
, pinkerton
, Alex Bender
, Twellen van 4365cde1
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, sergik
, Алекс Фибер
, Еxorcist
, хахахаха
, Гыг с Вами
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, East Clintwood
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, сябро
, Mikola Tishkivskiy
, Конотопець Виталий
, Kost Crys
, mrSmith
, cimbitep
, Алла Новосад 5b57f84f
, Сеня Коноплев
, Дмитрий Ч
, Aлександр Alexsis
, archer_v
, 5050
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, Пирожок
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, шклдн прхбт
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, Євген Леонідович
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, виктор Большой
, КакПагодкаВМацквє
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, Вася Шевченко f77d76ba
, Lanigram
, ВКЛ_это_мы_01
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, Kazhdomu Svoe
, Геннадий Медведев 83626c07
, koresh68
, люся илюк
, Николай Хомяков 785f6f57
, Vadym Tsyrkalyuk
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Всего на сайте: 245 писателей
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Может, такая ответка? Хотя, имхо, НАБУ достаточно независима...
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читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/135246_1509452558
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це кінднепінг!!!
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Може буде з вас толк.
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Бабака, Бакая, Рюкзака !!!
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надеюсь суке авакову прижнут яйца дверью ещё и за убийство Сашка.
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Не простіше було їм обом одразу дати правильне визначення?А то тільки одного Ківу ...
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по 800!!! антибактериальные... (и я и все бактерии были в шоке)
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Задержали сына Авакова, в Харькове НАБУ пытается провести обыски и другие процессуальные действия в квартире сына Авакова по делу, которое связано с закупкой рюкзаков.
Об этом только что написал в Фейсбуке Давид Сакварелидзе.
«Аваков в свою очередь бросил на спасение своего сына весь полк полиции, а также ряд других подчиняющихся ему подразделений. Они заблокировали выход работникам НАБУ!, - сообщил Сакварелидзе.
По его словам, тактика такая же как и в Шегинях - якобы улица заминирована.
«Ситуация критическая. Еще одно подтверждение того, что Украиной и всеми ее государственными институтами управляют кланы, руководствуясь исключительно собственными интересами!», - подытожил Сакварелидзе.
УП тоже несколько минут назад подтвердила, что сын Авакова задержан.
Также издание сообщило, что к зданию НАБУ стягивают Нацгвардию…
Предыдущий текст в тему - Что еще нужно поискать у подлючего семейства Аваковых, кроме рюкзаков
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Вот, кстати, оригинал этого паспорта, там даже номера и даты совпадают
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ИНТЕРтролли и ИНТЕРдурачки сами не знают как их пользуют.
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