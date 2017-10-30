Окуеву и Осмаева расстреляли из автоматического оружия – Нацполиция

6956 25Материалы по теме: Убийство Амины ОкуевойТеги: Нацполиция (9234) Окуева Амина (69) Тему создал: Цензор.НЕТ30.10.17 23:19 Окуеву и Осмаева расстреляли из автоматического оружия – НацполицияЧеченских добровольцев Адама Осмаева и его супругу Амину Окуеву расстреляли из автомата читать источник x Мне нравится
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Или их, с оружием, должен кто-то охранять?
Может быть что угодно - вендетта, заказ, шатун, рашаКадыров...
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Агов,владні підари та мусорота-скоро і вас постріляють,якщо так далі піде.
Не дражніть народ,легалізуйте зброю та її носіння для самозахисту,раз самі нездатні людей захистити.
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в які природа убереться шати.
Єдиний, хто не втомлюється, - час.
А ми живі, нам треба поспішати.
Зробити щось, лишити по собі,
а ми, нічого, - пройдемо, як тіні,
щоб тільки неба очі голубі
цю землю завжди бачили в цвітінні.
#Ліна_Костенко
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