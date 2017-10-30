EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Амины Окуевой Покушение на Мосийчука Протесты возле Рады Мажоры на дорогах Судебная реформа Закон "Об образовании" Арест замминистра обороны Павловского Убийство Вороненкова Пенсионная реформа Оккупированные территории - Крым и Донбасс Джон Маккейн Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России
 Форум Украины(631737)
  6956  25
Материалы по теме:  Убийство Амины Окуевой
Теги: Нацполиция (9234) Окуева Амина (69)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Окуеву и Осмаева расстреляли из автоматического оружия – Нацполиция

Чеченских добровольцев Адама Осмаева и его супругу Амину Окуеву расстреляли из автомата

 читать источник
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Дивно що Акуєву вбили саме в момент коли розгорається скандал з літаком Нацгвардії, який вивозив грузинських добровольців з України через територію РФ з вимкненим радіомаяком-транспондером! Чи не може це бути спроба відволікання уваги від прямої зради керівництва НацГвардії України? Замах на Мосійчука, напад на чеченських добровольців! Кому були потрібні були ці злочини? Нікому крім мафії, вона відволікає увагу суспільства цими ідіотськими нападами!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
удивительно...ві б и бетер прозевали...судя по одесским собітиям...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Какие наши копы умные, ясно и дураку такому как я , что не из рагатки убили.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Из автомата? А я думал из сомодельного пугача!!!Ну раз Князев сам поехал,то уже точно никого не поймают. Он думает только о том как он будет СМИ рассказывать какой он герой.Да и ловить то уже некого.Эти ублюдки что стреляли к утру уже в чечне со своим хозяином коньячок распивать будут. А в Украине в это время СБУ и МВД будут друг на друга дело сливать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не проффесиализм налицо.Понабирали таких же туебней,как и само начальство и выше.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чей непрофессионализм? Киллера?
Или их, с оружием, должен кто-то охранять?
Может быть что угодно - вендетта, заказ, шатун, рашаКадыров...
 показать весь комментарий
Ответить
 
А ми всі подумали що камінцями закидали.
Агов,владні підари та мусорота-скоро і вас постріляють,якщо так далі піде.
Не дражніть народ,легалізуйте зброю та її носіння для самозахисту,раз самі нездатні людей захистити.
 показать весь комментарий
Ответить
 
похищение картины Караваджо,Готовый сценарий для детектива.Андрюха Константинов и его бандитский петербург курят писю...А в Одессе подделывают не только полотна великих мастерови фальшивые чеченские авизо ...Но даже самих чечен .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Понятно, что не из берданки... Но как? Знали кудой ехать будут, организовали засаду? Или преследовали? Могли ли отстреливаться, у обоих оружие было с собой...? Столько вопросов, на которые следователь ответы знает...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не знаю я, що буде після нас,
в які природа убереться шати.
Єдиний, хто не втомлюється, - час.
А ми живі, нам треба поспішати.
Зробити щось, лишити по собі,
а ми, нічого, - пройдемо, як тіні,
щоб тільки неба очі голубі
цюОкуеву и Осмаева расстреляли из автоматического оружия – Нацполиция - Цензор.НЕТ 8714 землю завжди бачили в цвітінні.

#Ліна_Костенко
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В мене така версія:1.так як Окуєва була зв'язана з мосійчуком , а значить і поділяла його погляди, а саме :" 12 сентября Мосийчук: Саакашвили способствует вторжению России!......".Тобто Окуєва стала жертвою того самого куратора саакашвілі,що і мосійчук.2.Міг замовити і чоловік її.Тому ,що дивно,коли їй в голову.а йому злегка в ногу.Може він також не розділяв її поглядів.щодо саакашвілі.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Будут эти убийства пока не очистят полностью Донбасс силой от террористов нациков, которые ненавидят Украину и украинцев и будут все время ее пытаться рассколоть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чтоб заказчики и убийцы не дотянули до утра Земля ей пухом Просто УЖАС Слов подобрать просто не возможно
 показать весь комментарий
Ответить
 
Комментаторы ВСЕ - абсолютно "НЕКОПЕНГАГЕН"! в событиях текущих дней! Вы ВСЕ,что "НЭ ПАНЫМАЕТЕ", что Украина сейчаспросто "НАВОДНЕНА" агентурой ФСБ-КГБ и этими чеченцами! И они, что ХОТЯТ, то и творят в Украине! Да УБИЙСТВО на УБИЙСТВЕ, и НИКОГО "НЕ ПОЙМАТЬ", потому что ПЯТОЙ КОЛОННЫ везде в Украине тоже ТЬМА! Да 3/4 сидящих в Верховной Раде - это те же ВРАГИ!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если не выделят бюджет на достойный ответ, то погибнет несколько членов семей российско-чеченских чиновников, выехавших на лечение на запад. От инсульта.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФорум УкраиныОкуеву и Осмаева расстреляли из автоматического оружия – Нацполиция
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Lvbnhj, Sharl, Леонид Днепр, Семен Сало, Вячеслав Айшер db13345f, Владимирец Фартовий, Александр Ивашин, True Power, Админ Охуев, Дилетант Дилетантов, Senator S 01a656ec, Witness, AndyMariman, Баурсак03, лао-цзы-дун
 Всего на сайте: 62 писателя
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти