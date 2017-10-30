Ранения Окуевой были несовместимы с жизнью, - прокурор Чибисов

10782 96Материалы по теме: Убийство Амины ОкуевойТеги: убийство (5255) прокурор (1000) Осмаев Адам (67) Окуева Амина (69) Тему создал: Цензор.НЕТ30.10.17 23:02 Ранения Окуевой были несовместимы с жизнью, - прокурор ЧибисовНападение на Адама Осмаева и Амину Окуеву - чеченских добровольцев, участников АТО, произошло в 20:30. По автомобилю была выпущена не одна пуля. читать источник x Мне нравится
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Прекращено дело в отношении принадлежащей Порошенко компании "Рошен"
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конечно же, а ті...
Прекращено дело в отношении принадлежащей Порошенко ...
https://news.mail.ru/incident/20625214/
30 дек. 2014 г. - RU Следствие прекратило громкое уголовное дело вотношении кондитерской компании Рошен, фактическим владельцем которой ...
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2 год ·
Вбивцям Аміни не довелося проповзати по пластунськи через український кордон, ховаючись від українських прикордонників. Вони сіли на поїзд "москва-Київ" і проїхали з комфортом.
Поїздом "Київ- москва" з комфортом уїдуть.
Їм не довелося підробляти українські паспорти. Їх без проблем пропустили по московитських.
Їм не знадобилося у центрі підготовки диверсантів вчити українську мову, щоб замаскуватися в київському натовпі. Тут всі розмовляють московською.
Вбивці Аміни добре підготувалися. Їм допомагали співчуваючі і поплічники, які діють вільно, не ховаючись. Бо нема від кого ховатися.
Обшуків і арештів київської вати знову не станеться, тому вбивці Аміни безпечно переночують вдома у Льовочкіна, Мураєва чи Гужви.
Тільки подивугідними лінощами ФСБ і ГРУ можна пояснити те, що теракти в Києві здійснюються не щодня.
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Суд виправдав колишнього т.в.о. начальника Козелецького відділення поліції ГУ НП в Чернігівській області Олексія Власенка, якого звинувачували у вимаганні та отриманні хабара. Про це свідчить вирок Чернігівського райсуду від 9 жовтня.
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https://www.youtube.com/watch?v=YD_CPND_Ga4
По его словам, на железнодорожном переезде их машину начали обстреливать.
"Вокруг меня все разлеталась, панель вся", - вспоминает Адам Осмаев. Одна из пуль попала Амине в голову.
"Я сколько мог проехал, потому что [нападавшие] попали также в двигатель, машина останов
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А в нашей стране,наш патриот погиб,должні наши службі работать
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оно б лучше отрапортовало Украине, кого словили и посадили..вілезлопля! над телом каркать!
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Если не так, то они всё-таки последние лохи.
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Не судите строго. Я понимаю, что мои фантазии маловероятны, но есть надежда. Ведь есть же?
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дебилыбля...
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Невідомі ввечері 30 жовтня у Київській області розстріляли Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва з автоматичної зброї.
Про це повідомив речник Нацполіції України Ярослав Тракало у коментарі "Українській правді".
Він зазначив, що життю чоловіка вбитої Аміни Окуєвої - Адаму Осмаєву нічого не загрожує. Його відвезли до лікарні, де наразі оперують, у нього важке поранення ноги.
Також речник Нацполіції України заявив, що поліція Київської області збирається відкрити кримінальне провадження за статтею 115 КК (Умисне вбивство). http://www.pravda.com.ua/news/2017/10/30/7160152/
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А Ви схоже об нього вдарились....
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мав на увазі що винний вже є, не пройшло 2х годин після злочину....
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Аж ніяк. Загалом я к і Мосійчук.
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неугодных
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Это, сука, не на экране взрывают-убивают, - это у вас, на соседней улице. Проглотите и эту смерть - завтра смерть проглотит вас.
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Новина просто оглушила.
Аміно, після того, як ти врятувала Адама, зреагувала, важко поранила нападника, здавалося, що ти - невразлива.
Важка втрата для всіх нас.
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Убита Амина. Якобы диверсантами. Ну а кем же ещё, когда все силы брошены на борьбу с грузинами, и по стране безнаказанно шарят руки москвы?.. Когда так просто сразу назвать преступника. Диверсанта или мажора, наркомана или уклониста от воинской службы.
Кого следующего взорвут в машине, расстреляют в центре Киева, подкараулят в подъезде?.. Ведь непременно убьют, и будут убивать. Потому что это выгодно и тем, и другим. И для раскачивания лодки, и для закручивания гаек. Не нужно это только нам самим, которых убивают.
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