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Темы дня: Убийство Амины Окуевой Покушение на Мосийчука Протесты возле Рады Мажоры на дорогах Судебная реформа Закон "Об образовании" Арест замминистра обороны Павловского Убийство Вороненкова Пенсионная реформа Оккупированные территории - Крым и Донбасс Джон Маккейн Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России
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Материалы по теме:  Убийство Амины Окуевой
Теги: убийство (5255) прокурор (1000) Осмаев Адам (67) Окуева Амина (69)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Ранения Окуевой были несовместимы с жизнью, - прокурор Чибисов

Нападение на Адама Осмаева и Амину Окуеву - чеченских добровольцев, участников АТО, произошло в 20:30. По автомобилю была выпущена не одна пуля.

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каждый день прибывания шоколадного ублюдка у власти стоит жизни патриотов и ведет Украину в тупик
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Жаль, что ставленника пуйла шоколадного иуду никто не пристрелит.
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В РОССИИ

Прекращено дело в отношении принадлежащей Порошенко компании "Рошен"


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Пока диванные бойцы из рошеновского резерва мочат Мишу и его друзей....глубоко в тылу погибают герои Украины....и кста для Киева уже норма, т.к. за бомбовый терроризм в столице никто не пойман и не сел...
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СВАДЬБЫ И ДНИ РОЖДЕНИЯ ВЛАСТЬ ПРЕДЕРЖАЩИХ УДО ОХРАНЯЕТ, А ГЕРОЕВ УКРАИНЫ - НЕТ (
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Дивно що Акуєву вбили саме в момент коли розгорається скандал з літаком Нацгвардії, який вивозив грузинських добровольців з України через територію РФ з виключенним радіомаяком-транспондером! Чи не може це бути спроба відволікання уваги від прямої зради керівництва НацГвардії України?
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неудивительно, когда выбрали на свою голову очередного путинского холуя, с его бесконечной операцией Ы на временно окупированных территориях, которому необъявленная война, как мать родная
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Еклер - гаФно!
конечно же, а ті...
Прекращено дело в отношении принадлежащей Порошенко ...

https://news.mail.ru/incident/20625214/


30 дек. 2014 г. - RU Следствие прекратило громкое уголовное дело вотношении кондитерской компании Рошен, фактическим владельцем которой ...
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Дмитро Корчинський
2 год ·
Вбивцям Аміни не довелося проповзати по пластунськи через український кордон, ховаючись від українських прикордонників. Вони сіли на поїзд "москва-Київ" і проїхали з комфортом.
Поїздом "Київ- москва" з комфортом уїдуть.

Їм не довелося підробляти українські паспорти. Їх без проблем пропустили по московитських.

Їм не знадобилося у центрі підготовки диверсантів вчити українську мову, щоб замаскуватися в київському натовпі. Тут всі розмовляють московською.

Вбивці Аміни добре підготувалися. Їм допомагали співчуваючі і поплічники, які діють вільно, не ховаючись. Бо нема від кого ховатися.

Обшуків і арештів київської вати знову не станеться, тому вбивці Аміни безпечно переночують вдома у Льовочкіна, Мураєва чи Гужви.

Тільки подивугідними лінощами ФСБ і ГРУ можна пояснити те, що теракти в Києві здійснюються не щодня.
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Вбивство Аміни Окуєвої - це поразка України лише на одному з фронтів боротьби, але давайте не забувати і про щоденні поразки на інших фронтах:

Суд виправдав колишнього т.в.о. начальника Козелецького відділення поліції ГУ НП в Чернігівській області Олексія Власенка, якого звинувачували у вимаганні та отриманні хабара. Про це свідчить вирок Чернігівського райсуду від 9 жовтня.
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Амину убили выстрелом в голову: появилось первое видео с комментарием Осмаева

https://www.youtube.com/watch?v=YD_CPND_Ga4

По его словам, на железнодорожном переезде их машину начали обстреливать.
"Вокруг меня все разлеталась, панель вся", - вспоминает Адам Осмаев. Одна из пуль попала Амине в голову.
"Я сколько мог проехал, потому что [нападавшие] попали также в двигатель, машина останов
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вообще охереть... ДРГ рашистов свободно, во всеоружии, около столицы Киева расстреливает защитников Украины и спокойно уходит себе в рашку... А все эти обосраннные рошены, даже не пикают по этому поводу.
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чеченці кремльовському педофілу цього не простять, я впевнений що до нового року карлик зіграє в ящик
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Чечня больше ,однако не отомстили, все от них зависит...
А в нашей стране,наш патриот погиб,должні наши службі работать
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Он угробил сотни тысяч чеченцев и при чём уже давно.
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скоро будеш мазати бальзамом в мавзолеї свого ідола
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ана фуя прокурор коментит коронерские віводі?!
оно б лучше отрапортовало Украине, кого словили и посадили..вілезлопля! над телом каркать!
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А почему петя,сеня,грося и еже с ними целы-здоровы ?????????????????????????? Почему никто на них не покушается ?????????????????????????????
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Имею оптимистический вариант. Всё-таки наше СБУ не совсем лохи. Надо это признать. Когда петух клюёт, они могут почесаться. А петух их в последнее время просто заклевал и затоптал. Возможно это инсценировка. Всё-таки предыдущий киллер взят и даёт показания. Возможно , сработали на живца и пока не поймают стрелка, предложили временно спрятать Амину. Некоторые моменты говорят про такую возможность. Ведь они понимали, что чеченская пара оставалась целью №1.
Если не так, то они всё-таки последние лохи.
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... оптимистический. Верю, что так оно и есть. Наши менты на инсценировки мастаки.
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А почему и нет? Некоторые до старости верят в Санта-Клауса.
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а, тепер ясно на яку аудиторію розраховані тіої пости.
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Такие инсценировки делаются в только в одном случае - когда надо взять с поличным заказчика... Ему подгоняют "киллеров", которые демонстрируют ему фотки с места "убийства" и на оплате заказчика вяжут... А тут какой смысл в инсценировке?
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А дальше у него есть (как минимум) два варианта действий. 1 - если объект уничтожен. 2- если объект остался жив. Наверное, для поимки стрелка предпочтительнее, когда он знает, что задание выполнено.
Не судите строго. Я понимаю, что мои фантазии маловероятны, но есть надежда. Ведь есть же?
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"... предложили временно спрятать Амину." - дядя, ты дурак или просто шоколад из жопы вылизываешь?
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"... предложили временно спрятать Амину." - а склады регулярно взрывают чтобы усыпить бдительность путена!

дебилыбля...
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Окуєву і Осмаєва розстріляли з автоматичної зброї

Невідомі ввечері 30 жовтня у Київській області розстріляли Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва з автоматичної зброї.
Про це повідомив речник Нацполіції України Ярослав Тракало у коментарі "Українській правді".
Він зазначив, що життю чоловіка вбитої Аміни Окуєвої - Адаму Осмаєву нічого не загрожує. Його відвезли до лікарні, де наразі оперують, у нього важке поранення ноги.
Також речник Нацполіції України заявив, що поліція Київської області збирається відкрити кримінальне провадження за статтею 115 КК (Умисне вбивство). http://www.pravda.com.ua/news/2017/10/30/7160152/
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Шоколадные импотенты только и умеют, что озвучивать только факты преступлений... Ни раскрыть преступление, ни словить преступников, они не в состоянии.
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Он сослался на оперативній материал,короче як завжди хрєн кого знайдуть,багато резонансних вбивств розкрили?Якщо не хочуть розкривати то хай люду простому стволи дозволять мати так буде простіше.
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Зараз випускайте з коментами толстопузгог Антоху і Шкуряка...(звози манду в Такманду) і ще Мусійчука..він "туди не встиг".. Єдина надія що там Князєв він більшь розумумний...
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Як завжди винного вже знайшли - РФ, хто ж іще? Зазвичай кацапи винуваті... Але давайте дочекаємося висновків слідства. Гадаю (сподіваюсь, що маю на це право) що незабаром будемо дуже здивовані.... як виконавцями так і замовниками...
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Чегооо?.какие высновки? Ты с дуба упал? Где наказанные за убийства майдановцев? Журналиста шеремета? Взорванных полковнников ?Где хоть один сидящий в тюрьме коррупционер? Какое следствие? Блин где ж таких наивных берут ... ведь 3.5 лет прошло и ничего не сдвинулось... воообще ничего!!!
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Перепрошую, я з дуба не падав....
А Ви схоже об нього вдарились....
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Я привел аргументы говоря о том что ты с дуба упал - да и то это просто образное выражение - а с твоей стороны это простое хамство
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а я гадаю що навпаки... то й що?
мав на увазі що винний вже є, не пройшло 2х годин після злочину....
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Що навпаки. ? Уточни . Ты можешь назвать коррупционеров сидящих в тюрьмах ? Или убийц беркутовцев которые стреляли в свой народ.? Или про что ты? Про то что раз врагом Амины себя называл кадыров то нужно искать убийцу где то в мозамбике?
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Все таки непонятно, что понимая о мести им Кадырова Амина и Адам ездили сами без охраны.
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Може тому і їздили без охорони, тому що знали що Рамзану вони не цікаві?
Аж ніяк. Загалом я к і Мосійчук.
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и барыга порошенко послал своих титуханов ?убрать
неугодных
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сука ну мля вы же знаете что на вас охотятся! и все равно куда то едут, оставляют машины без присмотра, гуляют по городу как Вороненков... нет слов.... не будьте беспечными береженого Бог бережет!
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тобто - винні жертви терористів, а не ті, хто допустив шо терористи в Україну як на курорт, без віз, їздять.
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Опустим то, что случилось. Вопрос, почему в Киеве такое происходит? Сейчас могут кричать, что я предатель и т.д. Ну почему? Чем вы там занимаетесь, сумки покупаете в бутиках? Отдыхаете в клубах? Как вы хотите выиграть войну?
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все КПП с оккупированной территорией перекрыть , никого не впускать. Перекрыть автобусные , автомобильные переезды. Пусть сидят в ордло они там все давно в статусе подсудимых.
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типу вони ненаймуть тобі з києва бандюків 1 людину вбити дуже просто платять гроші найдуця виконавці нетреба літати в небі
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Влада сама себя здорово дискредитирует. Похлеще всех "ольгинцев" вместе взятых.
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как фсб работает, тебе уёбку кацапскому виднее
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После каждой такой публичной казни задаюсь вопросом - " Почему ни одного (кроме фейковых) покушения на главнокомандующего?"....правильно командует?
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Потому что первых лиц государства всегда охраняют лучше других. И подобраться к ним тяжело.
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а для меня они "дикие гуси" как ни крути.
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Украинцы, бл..., вы что - в кинотеатре триллер, бл..., ужастик смотрите?.. Поп-корном давитесь?..
Это, сука, не на экране взрывают-убивают, - это у вас, на соседней улице. Проглотите и эту смерть - завтра смерть проглотит вас.
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вже якийсь троль під ніком pinkerton мені відповідє на одній з гілок, що Савченко ій в подмьотки негодиться...даа, от лайно.(..В кремлі щось знають!
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Если авто был обстрелян из кустов из засады, значит их маршрут отслеживали не один день дрг, т.е. они действуют как у себя дома в другой стране.
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СБУшники пороха заняты только крышеванием контробанды ,сигарет ,янтаря !А может это они сами этот сделали? Не удивлюсь! От пороха отвернулись лидеры всех стран,
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Суки сидят в клубах и балдеют. Ждут, пока люди сидят в окопах и дадут им возможность дальше проводить время в своё удовольствие.
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Ну так пройдись по клубам и отстреляй их, коль ты такой диванный герой.
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Послушай, когда я приехал с востока в днепропетровскую область, в 2014-ом году и увидел, что там гремят дискотеки с утра до ночи, когда люди уже погибали, то я просто охренел.
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У нас СБУ вміє тільки гоняти бюджетників за дрібні порушення трудового законодавства - це максимум що вони можуть! А ще теревенити на різних популістичних Шоу по ТБ для "домогосподарок" - оце весь їхній рівень професіоналізму! Побили АТОш-ника в Київі - нікого не спіймали! Сепарів випускають! Вбивць ловлять тільки на словах, а по факту жодної розкритої гучної справи!
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Также этим убийством пробито очередное дно на международной арене. Но шоколадный же умеет в английский, дальше будет ездить кукарекать про успехи "жити по новому" по миру как ни в чем не бывало.
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А что там с "журналистом",ни слуху,ни духу.
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Не можу повірити - і все.
Новина просто оглушила.
Аміно, після того, як ти врятувала Адама, зреагувала, важко поранила нападника, здавалося, що ти - невразлива.
Важка втрата для всіх нас.
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Юрий Касьянов

Убита Амина. Якобы диверсантами. Ну а кем же ещё, когда все силы брошены на борьбу с грузинами, и по стране безнаказанно шарят руки москвы?.. Когда так просто сразу назвать преступника. Диверсанта или мажора, наркомана или уклониста от воинской службы.
Кого следующего взорвут в машине, расстреляют в центре Киева, подкараулят в подъезде?.. Ведь непременно убьют, и будут убивать. Потому что это выгодно и тем, и другим. И для раскачивания лодки, и для закручивания гаек. Не нужно это только нам самим, которых убивают.
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Бакинский, зачем РПГ, если достаточно автомата, это же обычный автомобиль, а не броневик.
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так или иначе ублюдки типа порошенка и гнойсмана живы и здоровы .....
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Що не коментатор то слідчий або контррозвідник. У мене кицьку машиною переїхало допоможіть будь ласка встановити це Порошенка машина була чи Турчинова. Ви ж тварюки самі нікого ніколи не захистили і нікому не допомогаєте, тільки скиглите і слухаєте зачаровано бомжів заїжджих.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныРанения Окуевой были несовместимы с жизнью, - прокурор Чибисов
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