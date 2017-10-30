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Материалы по теме:  Убивство Аміни Окуєвої
Теги: Нацполіція (6883) вбивство (1436) Окуєва Аміна (62)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Место убийства Амины Окуевой оцеплено полицией. Идут следственные действия. ВИДЕО+ФОТО

Место расстрела авто чеченских добровольцев Амины Окуевои и Адама Осмаева в Глевахе сейчас огорожено и охраняется сотрудниками Нацполиции

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Селфи полиция делала? Плять позор для СБУ це їх робота..
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висяк очередной....
а шо мы хотели????
снайпера, как и пулеметчика, в плен не берут
тут и кровники чичиковские могли поучавствывать

чем скромнее воин, тем дольше он жыв
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А помните случай годичной давности Когда офшорник с Крымом електроенергией торговал А татары бойкот устроили и ЛЭП кто то подорвал Так ети упоротые мажоры от СБУ через недельку после окончания байкота Краснова арестовали Принимавшего участие в акциях протеста Делали с него супер агента ФСБ Придумали ему тайник в лесу С какими то паспортами деньгами и самое смешное Напечатаными инструкциями Оперативно сработали Стоило Петручио не помешать Нет он и сейчас торгует и електрикой и прочим А испортить апетит Вот такое наше СБУ
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дело в том, что этот крысновский действительно шпион русни. И факт в том, что и сейчас электрика и газ на крысм поставляются в самом полном объеме. Электрика на остров с 14 года не поставлялась максимум 60 дней. Сейчас в шыкаладном цеху с мордвой по поставкам энергии все на мази. Пейсатые воныпрацюють.
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Помнишь я в прошлом году тебя спрашивал Идет електрика на Крым или нет Ты ж там ближе находишся Ты сказал что идет Кстати ето жен нельзыя уктаить Провода ЛЭП \жузжат\ в сырую погоду и в дождь Я тогда кстати ни на минуту не сомневался что ета офшорная мерзость Ни за что не откажется от такого выгодного гэшефта с х\\ом
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Те, кто в этом может сомневаться = умственно неполноценные.
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так там ущербные люди, которые только перед женой могут "корочкой в трусах на жопе светить" видали мы таких по всяким городкам 10ти километровой зоны от столицы , куда не плюнь, где только отжим , жрака в кабаке, там сразу внештатный пидорсотрудник сбу появляется как конь среди травы .....
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Якщо фсб почувається в Україні як вдома, то чому замахи лише на патріотів? Значить очільники цього режиму (парашенко, сабаков, гнойцман, уга уценко, грицак) кремль влаштовують!?!
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ти забув згадати великого стратега муженка..
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ну більшої патріотши чим Капітельманша, як відомо, нема, це я продовжу твій логічний ряд.
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Зря что ли рашка столько лет СБУ окучивала? половина кротов, половина болванов!
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Перетрушуйте переселенців з лугандона в районі Глевахи і вийдете на виконавців - їхніх земляків з Києва. Але це треба робити швидко!
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лучше бы деда Лукьяна потрусили) хорощо так! Как Вы блять, мусора поганые только студентов трусить умеете, Вам бы сукам продажным в погонах там много бы рассказали...откуда у этого убийства ноги ......
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У патріотів такої охорони нема як в істеблішмену.В патріота одна зброя любов до Батьківщини
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і взагалі при чому тут сбу, відкриті кордони з "торговим партнером", при чому тут посаджені ВСУшники і відпущені сєпари, головний ворог він тут в маріїнці - Саакашвілі, Семенченко, та певно і симулянти Юля с Мосійчуком..
а керівництво не чіпайте - ніззя.. тьфу..
як уже казав - сумно, огидно і відчуття невідступної пригіченності на душі..
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Что вы этому пацану микрофоны в морду тычите? Он попкарь,знает не больше вашего!
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Место убийства Амины Окуевой оцеплено полицией. Идут следственные понты.
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И как всегда... после боя кулаками машут... и зубами щелкают
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фирма конти и в окупированной Абхазии торгует в полный рост!ее представитель там бывший гереушник росиянин Варов Андрей
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Цензор.НЕТФорум УкраиныМесто убийства Амины Окуевой оцеплено полицией. Идут следственные действия. ВИДЕО+ФОТО
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