Место убийства Амины Окуевой оцеплено полицией. Идут следственные действия. ВИДЕО+ФОТО

15953 123Материалы по теме: Убивство Аміни ОкуєвоїТеги: Нацполіція (6883) вбивство (1436) Окуєва Аміна (62) Тему создал: Цензор.НЕТ30.10.17 22:48 Место убийства Амины Окуевой оцеплено полицией. Идут следственные действия. ВИДЕО+ФОТОМесто расстрела авто чеченских добровольцев Амины Окуевои и Адама Осмаева в Глевахе сейчас огорожено и охраняется сотрудниками Нацполиции читать источник x Мне нравится
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а шо мы хотели????
снайпера, как и пулеметчика, в плен не берут
тут и кровники чичиковские могли поучавствывать
чем скромнее воин, тем дольше он жыв
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трусах на жопесветить" видали мы таких по всяким городкам 10ти километровой зоны от столицы , куда не плюнь, где только отжим , жрака в кабаке, там сразу внештатный пидорсотрудник сбу появляется как конь среди травы .....
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а керівництво не чіпайте - ніззя.. тьфу..
як уже казав - сумно, огидно і відчуття невідступної пригіченності на душі..
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