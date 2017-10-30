План "Сирена" введен не только в Киевской области, но и в соседних регионах, - Нацполиция об убийстве Окуевой

9729 223Материалы по теме: Убийство Амины ОкуевойТеги: убийство (5255) Окуева Амина (69) Тему создал: Цензор.НЕТ30.10.17 22:18 План "Сирена" введен не только в Киевской области, но и в соседних регионах, - Нацполиция об убийстве ОкуевойНацполиции Украины в Киевской области сообщает, что оперативный план "Сирена" введен не только на территории столичной области, но и в соседних. читать источник x Мне нравится
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-"Втрати в боротьбі будуть меньшими за ті, які ми зазнаємо у покорі" (Василь Шкляр).
Потрібно влаштовувати акції громадянської непокори владі зрадників і бариг і вимагати ІМПІЧМЕНТА !!!
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а
Власть в стране захватили.
Панамские будочники.
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Будет и амнистия кровавым нелюдям: бандитам, сепаратистам, коллаборационистам, террористам, буквально всей своре кровавых прокремлёвских опричников фашиста ...уйла. Которые уже официально станут бандитами -ментами, прокуворами, вооружёнными силами и спецслужбами оккупированной кремлёвскими фашистами - рашистами бандитской резервации ордло- лугандония. Которые будут безнаказанно грабить и массово убивать и подрывать украинских патриотов буквально по всей нашей стране. А в ЗРАДЕ появится новая сильная бандитская фракция из партии "Бандиты сепаратисты Лугандонии" и прокацапского блока фашистов, головорезов -террористов "имени кровавых нелюдей главарей бандитов Моторолы и Гиви". И вся эта антиукраинская свора объединится вместе с бывшими а теперь перекрашенными бандитами рыгоАналами сбежавшего продажного ЗЭКА с "Жоппозицией, БПП, Вырождение, Жизнь сепаратистов" .... Объединятся в ЗРАДЕ и дальше будут ещё сильней воровать народное добро и уничтожать украинскую Конституцию и суверенитет Украинской державы!
Страшно одно то что никто даже не спросил а нужны ли Украинскому народу: этот особый бандитский статус оккупированного Донбасса, и зачем ему такие антиукраинские ЗРАДА, продажный ...резидент со всей своей сворой украинофобов и никчемные силовые структуры. Которые вообще не могут защитить ни Украинское государство ни Украинский народ.
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