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Материалы по теме:  Убийство Амины Окуевой
Теги: убийство (5255) Окуева Амина (69)
Тему создал: Цензор.НЕТ

План "Сирена" введен не только в Киевской области, но и в соседних регионах, - Нацполиция об убийстве Окуевой

Нацполиции Украины в Киевской области сообщает, что оперативный план "Сирена" введен не только на территории столичной области, но и в соседних.

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Зато барига на регіАналівському зборищі щось там про тризуб над кремлем говорив. Він тут цей тризуб захистити не може (або не хоче). Йде війна в державі...вбивають патріотів...руйнують склади і арсенали а панамський патріот піариться, що в УКРАЇНІ все добре!
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спочатку сприяли вбивсту, потім оголошують план перехоплення, щоб вбивці не пробалакали кому-небуть, що СБУ і Нацполіцаї їм сприяли в убивстві видатних патіріотів України.
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Ще 1, 5 роки терпіти цих нікчемних щурів при владі? Всіх найкращих патріотів України вже за 3, 5 роки винищино в котлах, тюрмах і диверсіях з мовчазної згоди/дозволу цієї влади.
-"Втрати в боротьбі будуть меньшими за ті, які ми зазнаємо у покорі" (Василь Шкляр).
Потрібно влаштовувати акції громадянської непокори владі зрадників і бариг і вимагати ІМПІЧМЕНТА !!!
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Потрібні не акції, а лідери, які можуть взяти на себе відповідальність і запропонувати конкретний план дій. На жаль, їх поки ще немає. Навіть немає гідной альтернативи гаранту на наступних виборах, до яких залишається трохи більше року.
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Поки чекатимемо на лідерів країна зникне! Як це нема альтернативи соєвому херанту? Це означає що немає альтернативи корупції, торгівлі з окупантом, здачі націнтересів і геноциду українців?Брешеш, ботяра, будь-який чесний, розумний,мужній патріот, не олігарх,незаплямований, готовий покласти і душу і тіло за Україну, а не за власні гешефти і оффшори, буде краще за нього.
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В Харьковской области тоже не забудьте и до линии разграничения с ордло. Они уже в ордло, а туда дороги нет .
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Каждая эта смерть из-за партии регионов,которая привела войну в Украину.А ори до сих пор упрааляюи страной
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Совершенно верно. Порошенко - один из организаторов Партии Регионов.
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В рядах силовиков работают фсбешники , поэтому все что нароют по этому делу тут же будет замылино в непонятности.
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План сирена это круто. Нужно пару орденов сразу мусорам дать, ну и квартиры/ машинки. Это ж надо какие молодцы - "план сирена" сделали.
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За все поступки служебной собаки ответственность несет ее хозяин

а
Власть в стране захватили.

Панамские будочники.
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Введён план "понты".Усе на поисках владельца ахтомата.
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Перехват "Сирена" давно и стабильно действует в Украине.Менты и сбушники давно перехватывают бизнюкова разного ранга,контрабасистов,торговцев наркошей и всех с кого можно выдавить хоть копейку.При этом орут об этом,не стесняясь,на всю страну. Вот только с диверсантами и террористами у них ничего не получается,ибо стимула нет.Да и навыков тоже.
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Зато скоро у нас в Украине появится особый бандитский статус оккупированного Донбасса запущенный нашим хреновым харантом Конституции Украины Пор хатым.
Будет и амнистия кровавым нелюдям: бандитам, сепаратистам, коллаборационистам, террористам, буквально всей своре кровавых прокремлёвских опричников фашиста ...уйла. Которые уже официально станут бандитами -ментами, прокуворами, вооружёнными силами и спецслужбами оккупированной кремлёвскими фашистами - рашистами бандитской резервации ордло- лугандония. Которые будут безнаказанно грабить и массово убивать и подрывать украинских патриотов буквально по всей нашей стране. А в ЗРАДЕ появится новая сильная бандитская фракция из партии "Бандиты сепаратисты Лугандонии" и прокацапского блока фашистов, головорезов -террористов "имени кровавых нелюдей главарей бандитов Моторолы и Гиви". И вся эта антиукраинская свора объединится вместе с бывшими а теперь перекрашенными бандитами рыгоАналами сбежавшего продажного ЗЭКА с "Жоппозицией, БПП, Вырождение, Жизнь сепаратистов" .... Объединятся в ЗРАДЕ и дальше будут ещё сильней воровать народное добро и уничтожать украинскую Конституцию и суверенитет Украинской державы!
Страшно одно то что никто даже не спросил а нужны ли Украинскому народу: этот особый бандитский статус оккупированного Донбасса, и зачем ему такие антиукраинские ЗРАДА, продажный ...резидент со всей своей сворой украинофобов и никчемные силовые структуры. Которые вообще не могут защитить ни Украинское государство ни Украинский народ.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПлан "Сирена" введен не только в Киевской области, но и в соседних регионах, - Нацполиция об убийстве Окуевой
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