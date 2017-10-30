Манафорта поместили под домашний арест

4206 46Материалы по теме: Президент ТрампТеги: арест (10442) США (13647) Трамп (1424) Манафорт Пол (27) Тему создал: Цензор.НЕТ30.10.17 22:05 Манафорта поместили под домашний арестСуд поместил экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта и его бывшего делового партнера Рика Гейтса под домашний арест. читать источник x Мне нравится 6
Пападопулосу запрещено покидать США.
Залог за Манафорта - $10 млн, за Гейтса - $5 млн.
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Прокуроры все еще могут предъявить Манафорту и Гейтсу дополнительные обвинения, что позволит федеральным судьям ужесточить приговор.
Ричарду Гейтсу грозит 70 лет заключения.
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Liza Bogutskaya
35 мин. ·
Умирающему лебедю мосейчуку в инвалидной коляске: если тебя заказали, значит убьют, а не оставят взрывчатку так, чтобы она убила другого.
Противно смотреть на эти блеяния про российский след.
Гадко.
Амины нет. А это дерьмо в коляске продолжает стонать о том, что именно он должен был пасть смертью храбрых.
Еще раз. Если убийца решил уничтожить, он сделает это наверняка.https://www.facebook.com/liza.bogutskaya/posts/1633178693398868
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действующегоПрезидента надо посадить лет так на 800."
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Однако, по логике вещей для симметрии, теперь нужно дело против Саркози. Он, чтобы не отдавать 200 лимонов Мухомору (взятые на избирательную кампанию), замочил благодетеля, попутно раздолбав Ливию в хлам.
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Как он будет тратить свои мани ?
Мана-мана.
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