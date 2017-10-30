EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Амины Окуевой Покушение на Мосийчука Протесты возле Рады Мажоры на дорогах Судебная реформа Закон "Об образовании" Арест замминистра обороны Павловского Убийство Вороненкова Пенсионная реформа Оккупированные территории - Крым и Донбасс Джон Маккейн Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России
 Форум Украины(631737)
  4206  46
Материалы по теме:  Президент Трамп
Теги: арест (10442) США (13647) Трамп (1424) Манафорт Пол (27)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Манафорта поместили под домашний арест

Суд поместил экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта и его бывшего делового партнера Рика Гейтса под домашний арест.

 читать источник
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Судья округа Колумбия определил Манафорту и Гейтсу домашний арест, они сдали свои паспорта.
Пападопулосу запрещено покидать США.

Залог за Манафорта - $10 млн, за Гейтса - $5 млн.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
а почему его побратимы не разгромили суд?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Главное чай пусть не пьют и в лифте на катаются!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Манафорту светит 80 лет тюрьмы. Поэтому он охотно пойдет на сделку со следствием и сдаст всех.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Максимум, що вийде - до 10 років, з яких реально буде термін відсидки не більше 3. І режим буде відповідний: їжа з ресторанів, проживання в елітному боксі з правом вільного виходу та ін.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ты на приколе?
Прокуроры все еще могут предъявить Манафорту и Гейтсу дополнительные обвинения, что позволит федеральным судьям ужесточить приговор.

Ричарду Гейтсу грозит 70 лет заключения.
 показать весь комментарий
Ответить
 
І Мадона приїде зробиити мінєт. Ти мабуть по американським зонам спєц! Лазаренкові ти також радив?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да причем тут вообще Мадонна? Памела Андерсон.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Однозначно -зрада! Де наші паторіоти з шинами ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Аж 10 млн? И за такие копейки под арест? Шо у них там за судьи?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
кто нибудь верит что 82% харьковчан за порошенка?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
верит конечно- Порошенко ,Ира Геращенко,семья Луценко и Леша Гончаренко)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я верю. Будь у тебя мєр допа-гепа и ты б был. логика проста-у Порошенко сейчас больше полномочий, он может что-то изменить. Я думаю, они бы за любого были, лишь бы смести их мэра
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кто в Киеве следите за аэропортом,скоро пойдут чартеры на юг !
 показать весь комментарий
Ответить
 
І на шо дивитися? Який хоч аеропорт ? Там на південь за день літакві 30 відлітає.
 показать весь комментарий
Ответить
 



Liza Bogutskaya
35 мин. ·

Умирающему лебедю мосейчуку в инвалидной коляске: если тебя заказали, значит убьют, а не оставят взрывчатку так, чтобы она убила другого.
Противно смотреть на эти блеяния про российский след.
Гадко.
Амины нет. А это дерьмо в коляске продолжает стонать о том, что именно он должен был пасть смертью храбрых.
Еще раз. Если убийца решил уничтожить, он сделает это наверняка.https://www.facebook.com/liza.bogutskaya/posts/1633178693398868
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
А не чего, что Амина была помощником "дерьма в коляске"?. Это ФСБшная мразота богуцкая использует любой повод, что накинуть говна на власть
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну сначала надо сказать, что я доверяю только украинскому суду!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Треба було йому в растов валіть...Хоча,він і не гумовий,растов цей ##баний...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Растов, скажешь тоже. Не факт, что там лучше, чем в американской тюрьме.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Америка не россия там не особо попетляеш маладцы. Государственные интересы превыше всего.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Йуля, научи его "косить", а он даст тебе баблос на президентскую компанию...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ща пойдут признанки сыпаться. А есть прямой рейс Вашингтон-Ростов ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Есть... но с пролётом через Снежное и посадкой на берёзовую ВПП в Смоленске для дозаправки. Только такой воздушный коридор служит ответом на вопрос:"А на куй Куйлу живые свидетели иЕгоВовы?"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Интересно куда из Штатов рванет..... может к нам, то есть к подельникам
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если провести аналогию с Порошенко, то украинского действующего Президента надо посадить лет так на 800.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"...украинского действующего Президента надо посадить лет так на 800."


 показать весь комментарий
Ответить
 
"... каждого украинского действующего Президента надо посадить лет так на 800."
 показать весь комментарий
Ответить
 
Позапрошлый век... Ныне кремляди пользуют полезный полониевый чаёк!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ещё в глубоком детстве каждого человека папа, мама и школа учат что не надо водить шашни с иностранными разведками. Почему не все люди это понимают с первого раза ? Загадка.
Однако, по логике вещей для симметрии, теперь нужно дело против Саркози. Он, чтобы не отдавать 200 лимонов Мухомору (взятые на избирательную кампанию), замочил благодетеля, попутно раздолбав Ливию в хлам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Манафорт под арестом.
Как он будет тратить свои мани ?
Мана-мана.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныМанафорта поместили под домашний арест
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Lvbnhj, Sharl, Леонид Днепр, Семен Сало, Вячеслав Айшер db13345f, Владимирец Фартовий, Александр Ивашин, True Power, Админ Охуев, Дилетант Дилетантов, Senator S 01a656ec, Witness, AndyMariman, Баурсак03, лао-цзы-дун
 Всего на сайте: 62 писателя
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти