EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Амины Окуевой Покушение на Мосийчука Протесты возле Рады Мажоры на дорогах Судебная реформа Закон "Об образовании" Арест замминистра обороны Павловского Убийство Вороненкова Пенсионная реформа Оккупированные территории - Крым и Донбасс Джон Маккейн Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России
 Форум Украины(631737)
  44085  665
Материалы по теме:  Убийство Амины Окуевой
Теги: Нацполиция (9234) убийство (5255) Окуева Амина (69)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Убийство Амины Окуевой - полиция ввела план перехвата "Сирена"

После резонансного убийства лейтенанта ВСУ, Народного героя Украины Амины Окуевой Нацполиция ввела план "Сирена" в Киевской области.

 читать источник
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 7 из 7
<<<1 2 3 4 5 6 7
 
От уж дебил этот Миха! Даже если три машины сотрудников следят за ним, то таких машин у нас тысячи. По Михо получается что у нас все СБУ в полном составе было занято ним и потому произошел теракт. Более того, оказывается все теракты последнего времени произошли из-за того что СБУ следило за Михо... Мания величия в комбинации с паранойей.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну это плод твоей шоколадной фантазии. А Михо дело говорит. Уделяли бы больше внимания охране патриотов Украины, может и Амина была бы жива. Зато радикального борова охраняют за государственный (считай, наш) счёт, хотя он и нах никому не нужен, кроме как боевому 3,14дарасу да Ахметову.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну а в это время, преславутое СБУ крышует лес, орехи, уголь, янтарь, сигареты, спирт, бензин и тд и тп, список бесконечный... Куда уж там до диверсантов, делов по горло
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Сон тобі дурний приснився чи що ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
я бы не исключал того, что они и заказуху выполняют для хуйла - а что, им деньги не пахнут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
крышевание контрабанды в зоне АТО..........................................................
 показать весь комментарий
Ответить
 
У нас хоть одного сепара на переезде расстреляли за 4 года?

Хоть одного сепара взорвали в авто?

Хотите знать на чьей стороне власть - считайте жертвы.

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У нас только патриотов стреляют. Сашка Музычко я полагаю сам Аваков убрал.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну почему только стреляют ? Еще пограничников, выполняющих свой долг сажают на 13 лет!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вечная память. щеколадные барыги дальше четко выполняют указы хуйла. Слава безвизус торговыми партнерами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Вам на Північ , хлопче, тут не наливають !
 показать весь комментарий
Ответить
 
Яника прогнали,а твоего хозяина с шоблой на столбах развесим. Интересно куда ты быдешь бежать ,когда вашу свору зарплатный шакалов поимено засветят? Недолго уже осталось .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
та вже скоро 29 років буде, як ви х..ло не можете прогнати, о навіть конкурентом йому якусь смішну лошадко виставили, типа ж у вас президентські перегони.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А кто забыл, я напомню, что первому киллеру Окуевой паспорт гражданина Украины выдал Аваков, а заказчики не названы до сих пор.Убийство Амины Окуевой - полиция ввела план перехвата "Сирена" - Цензор.НЕТ 7436
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это ужас! Вечная память патриотке Украины Амине Окуевой !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну, раз "Сирену" ввели, тогда дело в шляпе. заглянуть бы внимательно в эти планы, всякие там "перехваты" и " громы" - обхохочешься, их составляют для проверяющих как под копирку, без учета местных особенностей и возможностей, Князев не даст соврать. Простой пример - по такому плану пеший наряд милиции (2чел) без автомобиля выставлялся в Киевском районе Донецка на переезде на дороге, соединяющей Донецк с Макеевкой. Транспортный поток приличный, что с ним делать, как и кого в нем искать-неведомо. Вокруг частный сектор, темень, место глухое, укрыться в случае чего-негде. Поскольку таких дырок нужно закрывать было много, личного состава не хватало и выставляли туда кого попало, первого встречного из медвытрезвителя или паспортиста. Понятно, что эффективность была никакой, не думаю, что многое изменилось со времен совка.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я хоть и приверженец Киевского Патриархата,а она наверое мусульманка - но пойду сегодня поставлю свечку за упокой Воина за нашу Украину,как делаю каждый месяц за всех наших павших. Печаль.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
это так наивно..обычному человеку не дарят пистолеты и не валят так..не зависимо плохая она или хорошая...у нас уже не чему не удивляюсь я..то что она иностранец епт она тут не родилась и училище не кончала военное не ждала гражданства лет 5 ..они не просто так тут были не знаю может там Кадыров прищимил даже если она ангел все равно просто так не покушаются на людей..сколько уже унас валтнули журналистов военных и вороненковых всяких..и ещё миллион случаев.....поедьте заграницу и стань офицером просто так за 5 минут или героем Чечни...я скептик и не наивный.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Какая она "иностранец"?Она родилась в Одессе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зовут Наталья Никифорова, из Одессы. Вышла замуж за чеченца, приняла ислам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да.. Взрывы автомобилей, убийства из огнестрелов, взрывы складов с боеприпасами и ... ничего.

Что-то у нас не так.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
ЕСЛИ ПРЕЗИДЕНТ БАРЫГА БЕЗ СОВЕСТИ И ЧЕСТИ.... ЕСЛИ ГЛАВА СБУ ШОКОЛАДНЫЙ ПРИХВОСТЕНЬ В СТРАНЕ ПРОИСХОДЯТ СТРАШНЫЕ ВЕЩИ!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
СБУ женского рода, следовательно - "украинской".
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Наверное я писимист ,но после недавних событий в Одессе .захват воинской части, взрывы складов , теперь вот этот показательный расстрел Я думаю , что война с Парашей проиграна Там столько бабла , они все купят , кого не убЪют Вот реально какой генерал , откажиться от квартиры в Москве или Питере , да и уровень жизни уних 3-4 раза выше и вишенка , реально хорошие дороги Можно быть супер патриотом , но дороги вносят свои коррективы Сейчас накинуться
 показать весь комментарий
Ответить
 
Амине - вечная память! Когда уже в масквабаде или в Грозном кого накажут показательно ? Алё, СБУ!, отвлекитесь вы хоть на время от охраны того, кого вся страна проклинает, займитесь тем, для чего вы предназначены, офицеры, мля.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пусть проверять кацапские консульства и УПЦ МП церкви..это все расийская агентурная сеть.
Вообще все консульства РФ нужно закрыть в Украине...и не вышвырнули дипломатов. Как это сделало США. Ну похоже что нашим барыгам безопасность и благополучие страны и нации им до ж.пы. Грош цена таким "внутренним органам" и их руководителям...СБУ подписало себе приговор...кроты в высшых эшелонах власти. Это итог никчемной барыжной власти Бпп и НФ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
сбу только по борделям и по мордам журналистам, когда те их жирные тачки фоткают, ну и грицюк с барыгой парашенкой по ночам водку жрёт
 показать весь комментарий
Ответить
 
сука, порашенко лобызается с московскими ублюдочными попами, когда эту падаль выкинут
из Украины ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как жаль. Такая светлая, порядочная и умная молодая женщина. Прямо тоска берет. Такое чувство как при потере близкого человека. Утешает только что прожила хоть и не долго, но не зря и достойно, выполнив свою миссию на Земле. Не то что многие мрази, хотят прожить до 100 лет и все гребут под себя, идя по трупам и расталкивая всех локтями. И каждому из мразей кажется что будет всегда здоров и бессмертен, но сдохнув будут забыты и прокляты, как будто и не жили вовсе. Вот Амина это настоящий ЧЕЛОВЕК и борец. Покойся с миром Амина. Люди будут помнить твою помощь и добрые дела, и для многих ты будешь примером.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не найдут....не хватит сил и людей...все задействованы на охрану перепуганых первых лиц....вернее жоп...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
действовать надо как израильские спецслужбы. Чтобы возмездие было неотвратимо.
Герои не умирают. Мои соболезнования родным и близким Амины.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кошмар , бандиты у власти убивают и калечат добровольцев.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У БАРЫГИ ПОЯВИЛСЯ ПОВОД НАГРАДИТЬ СВОЕГО ШОФЕРА ГРИЦАКА!!!
КАК В СВОЕ ВРЕМЯ ОН ПРИКУПИЛ ДЛЯ СВОЕГО ПАПАШКИ ЗВАНИЕ ГЕРОЯ УКРАИНЫ!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Коли Мусора і пгокугогскькі замість того,щоб шукати справжні хбандитів по дискотеках пацанву зі шмаллю в воєнкомати заганяють,тоді іншого результату в цій псевдодержаві і чекати не має чого. Так це вбили бійця яка завжди очікувала і зазнавала нападів, а уявіть,що чекає звичайний планктон? Це результат того, коли органами керують бариги і алкоголіки а не профіесіонали, жалко людей які тут живуть і які змушені боронити себе і від бандюків і відразу від мучорів,бо не знаєш , хто по тебе перший прийде.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А вот её гражданина-патриота Украины жалко до слёз,а вот говоруна Мосю не жаль !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Про Майдан подумалось... Значит, зря все это было?! Столько смертей...
Пока все идёт по плану ху.ла: забрать часть Украины, утопить в крови остальную часть.
Будьте вы прокляты, кремляди и барыжники!!! На крови людей зарабатывающие свои миллионы !!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
http://www.aif.ru/society/history/ya_vyzyvayu_vas_na_bozhiy_sud_za_chto_na_samom_dele_sozhgli_zhannu_d_ark - собственно вот
классика этого жанара........ властьпридержащим не нужны люди с принципами - их либо ломают
под себя либо уничтожают.........
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ай да сбу, ай да молодцы... прахвисианалы... висианалы... аналы... правильно, не нужны этой арганизацыи профессионалы, нужны только аналы... а зря...
 показать весь комментарий
Ответить
 
вот так уйдут лучшие, и кто останется - Зайцевы и подобные бляди ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Грицак и Аваков должны уйти в отставку!. Я понимаю, что коней на переправе не меняют, что нельзя ослаблять наши слабые силовые структуры, но хуже уже не будет.... Они неоднократно доказали свою несостоятельность, неумение организовать защиту граждан, выполнить свою работу и должны уйти... И лучше бы им это сделать самим, не дожидаясь пока их уйдут
 показать весь комментарий
Ответить
 
Н-да... Беспомощность силовиков просто поражает - такой длиннющий список убийств, терактов, диверсий, и везде , практически, один и тот же результат. Печально.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А почему план перехват только по Киевской обл.В Житомирскую заехал и все ,на свободе.Или єто такой ход конем???
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 7 из 7
<<<1 2 3 4 5 6 7
Цензор.НЕТФорум УкраиныУбийство Амины Окуевой - полиция ввела план перехвата "Сирена"
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Lvbnhj, Sharl, Леонид Днепр, Семен Сало, Вячеслав Айшер db13345f, Владимирец Фартовий, Александр Ивашин, True Power, Админ Охуев, Дилетант Дилетантов, Senator S 01a656ec, Witness, AndyMariman, Баурсак03, лао-цзы-дун
 Всего на сайте: 62 писателя
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти