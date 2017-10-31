44085 665Материалы по теме: Убийство Амины ОкуевойТеги: Нацполиция (9234) убийство (5255) Окуева Амина (69) Тему создал: Цензор.НЕТ30.10.17 21:49 Убийство Амины Окуевой - полиция ввела план перехвата "Сирена"После резонансного убийства лейтенанта ВСУ, Народного героя Украины Амины Окуевой Нацполиция ввела план "Сирена" в Киевской области. читать источник x Мне нравится
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Хоть одного сепара взорвали в авто?
Хотите знать на чьей стороне власть - считайте жертвы.
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Что-то у нас не так.
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Вообще все консульства РФ нужно закрыть в Украине...и не вышвырнули дипломатов. Как это сделало США. Ну похоже что нашим барыгам безопасность и благополучие страны и нации им до ж.пы. Грош цена таким "внутренним органам" и их руководителям...СБУ подписало себе приговор...кроты в высшых эшелонах власти. Это итог никчемной барыжной власти Бпп и НФ.
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из Украины ?
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Герои не умирают. Мои соболезнования родным и близким Амины.
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КАК В СВОЕ ВРЕМЯ ОН ПРИКУПИЛ ДЛЯ СВОЕГО ПАПАШКИ ЗВАНИЕ ГЕРОЯ УКРАИНЫ!
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Пока все идёт по плану ху.ла: забрать часть Украины, утопить в крови остальную часть.
Будьте вы прокляты, кремляди и барыжники!!! На крови людей зарабатывающие свои миллионы !!
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классика этого жанара........ властьпридержащим не нужны люди с принципами - их либо ломают
под себя либо уничтожают.........
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мда.
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