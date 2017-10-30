Адам Осмаев получил ранение в ногу в результате нападения диверсантов

26524 284Материалы по теме: Убийство Амины ОкуевойТеги: нападение (1741) покушение (780) Осмаев Адам (67) Тему создал: Цензор.НЕТ30.10.17 21:43 Адам Осмаев получил ранение в ногу в результате нападения диверсантовПосле нападения диверсантов в поселке Глеваха под Киевом, в следствие которого погибла Амина Окуева, Адам Осмаев получил пулевое ранение в ногу. читать источник x Мне нравится
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-Почему не заметили слежку?
- Почему не было охраны, или мероприятий по защите свидетелей?
-Уже столько улик по этим диверсантам, а сбУ никого поймать не может. позор.
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Лише це вона вміє робити якісно ...
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[G] Не которые слова ghfdbkmyj пишутся в мести и с другим окончанией.
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Под руководством Устименко, назначенного Порошенко
начальником Центра спецопераций по борьбе с терроризмом, "Альфа"
штурмовала Дом Профсоюзов на Майдане
http://censor.net.ua/news/329406/pod_rukovodstvom_ustimenko_naznachennogo_poroshenko_nachalnikom_tsentra_spetsoperatsiyi_po_borbe_s_terrorizmom
Зам Авакова Аброськін здає в
оренду нерухомість в окупованому Криму
http://ua1.com.ua/society/zam-avakova-abroskin-zdae-v-orendu-neruhomist-v-okupovanomu-krimu-29174.html
22.06.17Новий голова економічної контррозвідки СБУ
Конюхов має багато елітної нерухомості незрозумілого походження, - "Схеми". ВІДЕО
https://ua.censor.net.ua/video_news/445137/novyyi_golova_ekonomichnoyi_kontrrozvidky_sbu_konyuhov_maye_bagato_elitnoyi_neruhomosti_nezrozumilogo08.17Генерал
Нацгвардии Гриняк, подозреваемый в ряде "дел Майдана" выключил
телефон и срочно выехал в АТО после повестки на допрос, - "Тексты"
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Правильно. Треба сидіти нищечком і мовчки витирати соплі рукавом.
А то Путєн нападьот.
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Ликвидировать должность Президента и назначит техническое правительство от Запада на 3 года. Парламент распустить и набрать новый без опыта работы и без полной неприкосновенности на минимальную зп в стране.
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Если будет техправительство, то и воровать то некому! Это люди тех, кто финансирует! Кто возродит с нуля госинституты Украины? Явно не наши коррупционеры!
Начнать надо с судов в первую очередь и прокуратуры. Воров садить с конфискацией...
И все буде гаразд.
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К сожалению, мы должны констатировать, у Украины практически нет спецслужб и почти нет государственных институтов. Никто не занимается государством. Правящие элиты заняты исключительно личным обогащением.
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вот и весь ответ
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Смерть нашим запроданцям.
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