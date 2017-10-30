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Материалы по теме:  Убийство Амины Окуевой
Теги: нападение (1741) покушение (780) Осмаев Адам (67)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Адам Осмаев получил ранение в ногу в результате нападения диверсантов

После нападения диверсантов в поселке Глеваха под Киевом, в следствие которого погибла Амина Окуева, Адам Осмаев получил пулевое ранение в ногу.

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Дійсно кожен день страшно читати новини.Позорище для влади. Як шкода така гарна жінка.Дуже шкода.Найкращих втрачаємо. просто немає слів.Я просто не можу повірити. що її не має.Боже мій. що робиться в цій державі і 4 рік війни.Ну то вже капець.
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вибачай,а хіба у нас війна??? спитай нашого гаранта...
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Скорбим! Светлая и вечная память лучшей из нас! Найти мерзавцев и разорвать на куски!
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Імпотентна антиукраїнська влада щуроістот здатна лише грабувати народ під час війни і заробляти на гешефтах. Кордон з московією досі не перекрито, країна кишіть кремлівською агентурою, диверсії на складах, вбивства патріотів... Знав Аміну особисто по Майдану, лікувала, робила уколи, вона в нас була лікарем у наметовому містечку. Спи спокійно, дівчинко! Герої не вмирають! Горіть у пеклі москалі-вбивці та зрадники, що зараз при владі в Україні
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К сожалению умирают, и пока только герои. Ни одна "элитная" падла не подохла. Только миллионы награбили, твари ненасытные! Народ довели до нищеты, Украину до исчезновения с карты Мира. Боюсь, однотуровый кабан оффшорный таки будет последним президентом Украины и уже не долго...
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У нынешнего руководства спецслужб нет ни храбрости ни ума, ни воли.
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згоден на всі 100.пролетіли з реформою поліції(тільки форму поміняли),і спецслужби пішли по тій же дорозі.дві великі мильні кульки...
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Дно было пробито когда посадили погранца, а титушки попытались отжать землю воинской части, дальше уже по накатанной, удивлятся уже нечему.
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Дно было также пробито когда захватили 2х наших пограничников, а наши в ответ захватили 0 пограничников
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Позор сбУ!!! Ведь явно что следили диверсанты за Аминой , знали на чем ездит, где живет, куда ездит. Это же было так очевидно что будут мсить дальше.
-Почему не заметили слежку?
- Почему не было охраны, или мероприятий по защите свидетелей?
-Уже столько улик по этим диверсантам, а сбУ никого поймать не может. позор.
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хватило бы бронированой тачки на сегодня
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ну стреляли бы тогда из РПГ. Или фугасом подрывали...
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В СБУ идут не страну защищать . а за большими деньгами и властью ! Пора давно понять !
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СБУ (прямий нащадок КДБ) і створено для того , аби захищати владу від народу !
Лише це вона вміє робити якісно ...
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Ще вони уміло вміють кришувати бізнес, особливо в зоні ато видавати дозволи на торгівлю с торговими партнерами.
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> в следствие
[G] Не которые слова ghfdbkmyj пишутся в мести и с другим окончанией.
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Чи я щось не розумію у контррозвідувальній діяльності, але поставити топтунів для супроводу найбільш одіозних фігур та ловити москалів на живця - це мав би бути першочерговий захід. як для вороньонкова, так і для аміни з мосійчуком.
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Бля,это реально нокаут-открыл цензор и ....!!!
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Яка може бути безпека в країні, де влада робить такі призначення?

Под руководством Устименко, назначенного Порошенко
начальником Центра спецопераций по борьбе с терроризмом, "Альфа"
штурмовала Дом Профсоюзов на Майдане

http://censor.net.ua/news/329406/pod_rukovodstvom_ustimenko_naznachennogo_poroshenko_nachalnikom_tsentra_spetsoperatsiyi_po_borbe_s_terrorizmom

Зам Авакова Аброськін здає в
оренду нерухомість в окупованому Криму
http://ua1.com.ua/society/zam-avakova-abroskin-zdae-v-orendu-neruhomist-v-okupovanomu-krimu-29174.html

22.06.17Новий голова економічної контррозвідки СБУ
Конюхов має багато елітної нерухомості незрозумілого походження, - "Схеми". ВІДЕО

https://ua.censor.net.ua/video_news/445137/novyyi_golova_ekonomichnoyi_kontrrozvidky_sbu_konyuhov_maye_bagato_elitnoyi_neruhomosti_nezrozumilogo08.17Генерал
Нацгвардии Гриняк, подозреваемый в ряде "дел Майдана" выключил
телефон и срочно выехал в АТО после повестки на допрос, - "Тексты"
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Збіглися падальщики,на смерті людини піаритись..поцріоти+кацапські тролі..
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Правильно. Треба сидіти нищечком і мовчки витирати соплі рукавом.
А то Путєн нападьот.
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Видно из нашего барыги президент - как из кабыздоха дирижер. Ну шо за х-ня в стране творится?! У нас вообще есть контрразведка, спецслужбы, мвд и пр. пр.? Каждвй месяц..., та какой месяц - недели не проходит без взрывов, террактов. И хоть бы один на Банковой...
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У США є розвідка та контррозвідка. Це не спасло 3000 людей від теракту 11 вересня 2001 року.
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И это все шо вы знаете о терактах в США? Девушка, в Украине теракты уже почти ежедневно, а число погибших в ходе "антиТЕРОРИСТИЧЕСКОЙ операции" уде идет на десятки тысяч. Лучше пожуйте пирожок, чем сравнивать с США.
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Ну что сказать,жаль и очень жаль!!!!!! Но и противно читать всякую муть по отношению к сил. структурам всяких "ЭХСПЕРТОВ". Покушение, правильно организованное, практически НЕВОЗМОЖНО избежать --это ФАКТ!!!!(пример-Кенеди) А если на них шла охота-это было неизбежно,если нужно будет завалить Пороха,проблемы небудет,снайпер шлепает легко на 1000м и никто не спасет,охрана-это от какого-нибудь алкаша и не более.Высовывая обвинения силовикам,можно их высовывать и простым гражданам,типа:где ваша бдительность?Никто ничего не видел и не слышал.....Жаль Амину!! ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!!!Я думаю,что здесь рука Кадырова и я думаю,Адам быстрей наших СБУ найдет этих мразей!!!!
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Та шо ты говоришь? Прямо невозможно? А как у нас, в воюющей стране до сих пор живы и довольно упитаны президент, премъер, министр обороны , НГШ и еще целый табун критически важных тел? Если ты прав, то они либо нах никому не нужное лайно, либо ценные кадры по ту сторону фронта.
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якщо вон и нікому не потрібні - значить вони потрібні хуйлу.
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суть не в том шо теракт а то шо нет никакой ответки обидчику,ты будешь жить спокойно когда буйному соседу после каждого кипиша ломаешь и отбиваешь шото в теле,кипишевать невменяемый уже идет в другое место бо через боль доходит очень быстро
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Народе, прокинься бо барига заведе тебе під дурного хату!Блокувати фірмові магазини рошен і вимагати імпічмента пархатого херанта нема кому,біомасу і так все влаштовує. "А ми дивились і мовчали і мовчки чухали чуби... німії підлії раби"
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Ну а вместо барыги тебя или овоща,а может Бойка или Ляшка,а еще Тимошенко??? Так кого????
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Я по крайней мере,не вижу кем заменить эту власть! Я и за Юща голосовал,и за Юльку 2-а раза и что? Ющ привел к власти зека,Юлька по "дешовке" газ нам подсунула и прошу заметить,я высказываю свое личное мнение и никому его не навязываю. Может у вас есть кандидатура?
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У меня есть не кандидатура, а предложение.
Ликвидировать должность Президента и назначит техническое правительство от Запада на 3 года. Парламент распустить и набрать новый без опыта работы и без полной неприкосновенности на минимальную зп в стране.
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Ну первое:в этот парламент никто не пойдет,что там делать без денег; Второе: без опыта работы-это кого Парасюков с Гаврылюками?? При союзе уже были доярки и толку! Третье:предложение не плохое,но врядли Запад захочет,они ведь понимают,что нас 70 лет учили воровать и вдруг нужно честно жить. Трудновато.
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В парламенте должны работать юристы, а не Гаврилюки. Кого, кого, а юристов в стране полно. Не та зп? Так на то и зп, чтобы ее ЗАРАБОТАТЬ! Отменить всем "заслуженным" их пенсии и регалии, привести мин зп и мин пенсию к нормам ООН (5$ в день) и вперед с нуля.
Если будет техправительство, то и воровать то некому! Это люди тех, кто финансирует! Кто возродит с нуля госинституты Украины? Явно не наши коррупционеры!
Начнать надо с судов в первую очередь и прокуратуры. Воров садить с конфискацией...
И все буде гаразд.
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Конечно есть. В данном случае любой, подчеркиваю ЛЮБОЙ образованный и более менее порядочный человек на этом посту будет более предпочтителен нашему ушлому канхветнику. Это я еще из этических соображений не говорю про коня (с копытами) пользы от которого на президентском посту может и не много, но содержание дешевле, да и вреда меньше.
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На данному єтапі виглядає що окрім Гриценка кандидатури немає.
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хотіб ви почути т зору безідейної тварини, то пішов би до зоопарку
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Окуєва Аміна ВікторівнаОни не просто чеченские добровольцы.Амина-уроженка Одессы.И окончила Одесский Медин.Она наша землячка и Герой Украины.Скорбим за тобою,рідна...
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Кацапы, мрази, никогда не успокоятся. Путины, Кадыровы, все эти суки никогда не успокоятся. Сколько героев погибло...... Сколько героев еще погибнет...... Вечная память Амине.

К сожалению, мы должны констатировать, у Украины практически нет спецслужб и почти нет государственных институтов. Никто не занимается государством. Правящие элиты заняты исключительно личным обогащением.
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что то творится невообразимое, кае минимум некоторые силовики не соответствуют занимаемым должностям.
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Мені також.Заказуха.особливо,коли жінці вліпили в голову,а чоловіку,який поряд,- в ногу.Корєш мужика стріляв?І ще.мосійчук розкручував тему,що його кадиров хотів завалити.Може спеціально підіграли?Жінку їм не шкода- принесли в жертву.А може чоловік її замовив?
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Нельзя отследить? Ну если было покушение то прежде чем ничего не делать нужно выяснить кто заказчик? Имея минимум аналитических способностей понятно что если заказчик серьезный то попытки будут и дальше. Поэтому отсследить слежку уже значительно проще,взяв на круглосуточный контроль( но они грузинов круглосуточно пасут им некогда). Это как памятники, поставил скрытую камеру за 50$ и лови вандалов в чем проблема? Проблема в том что СБУ это служба барыг Украины и это очередное этому красноречивое доказательство. К безопасности они не имеют никакого отношения и все их действия рефлексия. Было бы желание всех первых лиц беспрепятственно уничтожили,вопрос почему они до сих пор живы?
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А фамилии диверсантов установлены? Пока Антоха не скажет, что диверсанты, не поверю.
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для пєцьї головне - шо гешефт з кацапстаном продовжується.
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В мене така версія:1.так як Окуєва була зв'язана з мосійчуком , а значить і поділяла його погляди, а саме :" 12 сентября Мосийчук: Саакашвили способствует вторжению России!......".Тобто Окуєва стала жертвою того самого куратора саакашвілі,що і мосійчук.2.Міг замовити і чоловік її.Тому ,що дивно,коли їй в голову.а йому злегка в ногу.Може він також не розділяв її поглядів.щодо саакашвілі.
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Ему на фронт надо ехать там безопаснее. В Киеве кацапская агентура шатстает как у себя на красной прощади.
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Могу сказать только одно ,когда в воюющей стране в тылу убивают солдат , а граница с врагом открыта , внутренних врагов суды выпускают на свободу и президент имеет бизнес во вражеской стране , это его вина , это ему выгодно , он положит тысячи и тысячи жизней , лиж бы набить баблом свой кошелек , что бы не потерять свою выгоду, именно он иуда и продает Украину за тридцать сребреников.
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Такого рода публичных врагов путинского режима надо охранять соответственно!Это как бы должно быть делом чести,для спецслужб воюющей страны,и даже против воли самих особ, если они того не желали!ВТОРОЕ НАПАДЕНИЕ,ВЫВОД-(сбу) КУСОК ГАВНА ,ЖАЛКАЯ ОВЦА !
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главное, что кацапы даже обстрелы прекращают, когда барыга на передовой,
вот и весь ответ
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Цензор.НЕТФорум УкраиныАдам Осмаев получил ранение в ногу в результате нападения диверсантов
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