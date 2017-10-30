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Теги: Канада (410) Гройсман (2211) авіасполучення (124)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Между Киевом и Торонто откроют прямое авиасообщение, - Гройсман

Прямой авиарейс по маршруту Киев-Торонто будет открыт летом следующего года украинским авиаперевозчиком "Международные авиалинии Украины",

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Давайте купим побольше фанеры, построим Гройсману большой самолет и пусть он летит на нем от нас по любому маршруту.
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ни в коем случае. это гнойную собаку только на гилляку.
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2 минуты до запуска ракеты Falcon 9 со спутником Koreasat 5A. Через 8 мин 35 сек после старта 1-я ступень приземлится на корабль в Атлантике

https://www.youtube.com/watch?v=qTtnytxs4SQ
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нет. то пейсатые следы путают. они будут пытаться свалить в землю обетованную в гершалаим, на их историческую родину.
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я не гнойный ося поэтому могу писать правду.
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будешь доказывать когда тебе черенок от лопаты в жопу вставят
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счастье то какое, радости у Гроси полные трусы....
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Если мау- то наверно в 1500$ туда обратно хватит. Это без еды))).
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Ну будут люди, которые смогут заплатить. Программисты допустим с зп от 1500 штуки баксов
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Это был троллинг. Если вы немножко разбираетесь в перелётах - то должны знать о том, что из Украины летать дороже чем из других стран!

На ноябрь Киев-Торонто (туда-обратно) - эир канада 576$. А мау будет намного дороже , даже не сомневаюсь!
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И полетят украинцы в Канаду прямыми рейсами.
Останутся дома пенсионеры с повышенными пенсиями...
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В результате диверсионного нападения под Киевом погибла Амина Окуева.
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да была новость.
Скорбим. Действительно жаль ее. Она уже в раю и Всевышний правоверных беседует с нею.
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Чем канадцы хуже украинцев?
Почему они должны ровнять то что вы сделали криво?
Что за позиция такая !? Что вам украинцам весь мир должен.
Себя сделай сначала.
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Я тоже живой, видимо потому что против украинского народа. И ты живой, видимо по той же причине
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не язви, рашист...
Вас рашистскихх оккупантов будут убивать как бешеных животных, без суда и следствия
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здесь уже давно небезопасно как местным патриотам, так и иностранным легионерам, приехавшим помочь. режим путиношенко зачистит всех активных
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Круто .. Гройсман а тут у нас в Украине людей каждый день взрывают и расстреливают.
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Я в Торонто лучше буду летать КЛМ с пересадкой в Амстердаме и Атланте, но зато, уверен, в разы дешевле, чем будет на МАУ)))
Хотя из Харькова в Торонто (из дома в дом) добираюсь по 36 часов...
Адски долго, но дёшево...
Правда в Атланте надо быть пц каким шустрым)))
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Патриотов убивают, а они делают вид, что ничего непроизошло. Твари.
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Одні реформи. За такі реформи не вбивають. От який хороший чоловік - цей Гройсман - ні свої не вбивають, ні чужі не вбивають. Усіх влаштовує бо для всіх хороший і солодкий. Як унісекс - усім дає і сам з цього має. Який чоловік хороший. І будки будує шалено. А головне завзятий реформатор. Капітан українських реформ. Приборкувач і миротворець. Отакого хлопа можна було й ворогу б побажати - подарувати на день народження.
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Открыты Киев, Харьков, Кишинев...
И хоть сейчас лети до Ашхабада...
Открыт закрытый порт Владивосток...
Париж открыт...
А мне туда не надо!...
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Емли МАУ, то цена будет заоблачной при нулячем сервисе...
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МАУ - самая жлобская авиакомпания из тех, с которыми мне приходилось сталкиваться.
Они по пути в Торонто и за воду не погнушаются деньги брать.
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Нд-а-а...А я уж обрадовался,что "Air Canada" будет к нам летать... А МАУ-это то же самое,что и "покойный" бенин "Аэросвит"-самолёты старьё с неработающими мониторами,хреновой жратвой и заоблачными ценами на билеты! Нет уж,спасибочки-лучше через Амстердам...
Стюардессы,правда,страшненькие,но профессионалы и сервис на высочайшем уровне!
Может когда-нибудь и МАУ станет авиакомпанией,а пока что...ув-вы!
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Он также выразил надежду, что канадские инвесторы, в частности из Онтарио, не будут занимать выжидательную позицию и используют перспективы рынка Украины, который с каждым днем становится все более привлекательным вследствие реформ.

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Что, таки нашел лохов в Канаде?
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А чего раньше не было? Может быть, потому что экономически невыгодно (не обосновано) и кто будет покрывать убыть от полупустых рейсов?
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Пусть бы назвали тех, кто это прямое сообщение закрыл и зачем закрыл. В 2009 году еще было, 1-2 рейса в неделю, заполняемость 100%.Кому то нужно было отрезать Украину от Канады...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныМежду Киевом и Торонто откроют прямое авиасообщение, - Гройсман
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