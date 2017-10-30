Между Киевом и Торонто откроют прямое авиасообщение, - Гройсман

2844 54Теги: Канада (410) Гройсман (2211) авіасполучення (124) Тему создал: Цензор.НЕТ30.10.17 21:31 Между Киевом и Торонто откроют прямое авиасообщение, - ГройсманПрямой авиарейс по маршруту Киев-Торонто будет открыт летом следующего года украинским авиаперевозчиком "Международные авиалинии Украины", читать источник x Мне нравится 3
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https://www.youtube.com/watch?v=qTtnytxs4SQ
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На ноябрь Киев-Торонто (туда-обратно) - эир канада 576$. А мау будет намного дороже , даже не сомневаюсь!
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Останутся дома пенсионеры с повышенными пенсиями...
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Скорбим. Действительно жаль ее. Она уже в раю и Всевышний правоверных беседует с нею.
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Почему они должны ровнять то что вы сделали криво?
Что за позиция такая !? Что вам украинцам весь мир должен.
Себя сделай сначала.
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Вас рашистскихх оккупантов будут убивать как бешеных животных, без суда и следствия
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Хотя из Харькова в Торонто (из дома в дом) добираюсь по 36 часов...
Адски долго, но дёшево...
Правда в Атланте надо быть пц каким шустрым)))
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И хоть сейчас лети до Ашхабада...
Открыт закрытый порт Владивосток...
Париж открыт...
А мне туда не надо!...
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Они по пути в Торонто и за воду не погнушаются деньги брать.
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Стюардессы,правда,страшненькие,но профессионалы и сервис на высочайшем уровне!
Может когда-нибудь и МАУ станет авиакомпанией,а пока что...ув-вы!
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Что, таки нашел лохов в Канаде?
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