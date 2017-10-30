2922 33Теги: Киев (18553) непогода (290) Тему создал: Цензор.НЕТ30.10.17 21:06 В столице 31 октября ожидается усиление ветра и мокрый снег. КГГА напоминает о правилах безопасности31 октября в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м / с. читать источник x Мне нравится
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить