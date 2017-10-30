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 Форум Украины(631737)
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Тупо убрали Окуеву и сообщения закрыли, чтобы лишнего не ляпнули. Но зато ща заспамят что это Кремль
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Комменты закрыли, но счетчик комментариев на главной показывает активность. Саму новость лайкнули 4 раза, но имена не показываются.
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Треба заблокувати Гідрометцентр, інакше погана погода не скінчиться! Всі на Майдан!
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Рыба не клюёт, что делать и кто за это ответит?
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Прокремлевский жид порохня зачищает всех не угодных..
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Может хоть погода помешает киллерам и подрывникам убивать, раз Гарант позволяет.
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опять реформа от Петра.
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Честно сказать уже страшно ходить на работу, какого хрена?
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Где комменты по Окуевой?, Только что в ленте показывало 17 сообщений (написать нельзя и их не видно), а тут уже 21? Комменты для ваты и их сегмента?
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петя, за все шо ты сделал с Украиной,тебе светит Колумбийский галстук!!!!!!
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Вечная память и Слава истинной патриотке Украины. оборвала твою жизнь подлая рука провокатора, убийцы Свободы, кремля. Мы скорбим и помним, - Месть Святое дело!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ столице 31 октября ожидается усиление ветра и мокрый снег. КГГА напоминает о правилах безопасности
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