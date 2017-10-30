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Материалы по теме:  Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: Крым (21014) Фейгин (443) Умеров (239)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Я испытывал известное неудобство", - Фейгин отказался от визитов в оккупированный Крым после освобождения Умерова

Российский адвокат Марк Фейгин, который защищал освобожденного заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского Ильми Умерова, отказался от дальнейших визитов в аннексированный Россией Крым.

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Вот кто знал о надьке савченко все с самого начала! Но, сука, играл в этот цирк до конца молча.
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Тобі,хто це сказав?Пукін?Про гадю знали тільки ті, хто з нею спілкувався.Один волонтер,ще в 2015 році написав,що ,ви, з нею ще намаєтесь, і був правий.
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Красиво! Поддерживаю! Я тоже никогда не поеду в оккупированный Крым. И даже после деоккупации трижды подумаю. Терпеть не могу предателей. Пожизненный максимализм.
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Меня очень настораживает засекречиванией всех обстоятельств освобождения этих кренделей.Повторяется история из Савчено,пока была в кацапском цугундере она была для Украины Жанной Д.Арк а как ее освободили то ге ороем страны.
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А вы помните, что и почему случилось с Жанной Д'Арк? И не прослеживаете ли некие параллели?
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Це вбивство Аміни Окуєвої і поранення Адама Осмаєва однозначно доводять, що країною керують московські запроданці. Не Україна, а якась вотчина Московщини! Не спецслужби, а стяжателі бабла!!!
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Там где Фейгин, там все его подзащитные всегда получают максимальный срок - совпадение? да в Крыму его и бесплатно никто не возьмет защищать!
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Гарне фото, трохи не в тему, але
багато про що само за себе скаже...


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Цензор.НЕТФорум Украины"Я испытывал известное неудобство", - Фейгин отказался от визитов в оккупированный Крым после освобождения Умерова
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