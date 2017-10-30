"Я испытывал известное неудобство", - Фейгин отказался от визитов в оккупированный Крым после освобождения Умерова

4158 14Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и ДонбассТеги: Крым (21014) Фейгин (443) Умеров (239) Тему создал: Цензор.НЕТ30.10.17 20:45 "Я испытывал известное неудобство", - Фейгин отказался от визитов в оккупированный Крым после освобождения УмероваРоссийский адвокат Марк Фейгин, который защищал освобожденного заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского Ильми Умерова, отказался от дальнейших визитов в аннексированный Россией Крым. читать источник x Мне нравится 6
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
багато про що само за себе скаже...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить