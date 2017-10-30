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Материалы по теме:  Украина - НАТО
Теги: НАТО (5805) Пайфер (107)
Тему создал: Цензор.НЕТ

В Киеве прошла конференция Украина-НАТО

Сегодня Украине необходимо сосредоточиться на внедрении стандартов НАТО и выполнении годовых национальных программ сотрудничества с Альянсом. К такому выводу пришли участники первого Киевского трансатлантического диалога, который состоялся 26-27 октября в столице Украины по инициативе фондов German Marshall Fund (GMF), Boumbouras Foundation, а также компании “Гефест” при поддержке НАТО.

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Мав бути саміт, пройшла конференція, так що мадяри не всрались, а насрали.
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Та так собі. Трішки. Аж кишені повилазили.
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А також на Проксима Центаура и в Галактике Андромеда
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А в чем заключаются стандарты НАТО?И как Украина стремится в НАТО если все новое вооружение создается под калибры СССР да и заводы боеприпасов все под совковые калибры.Если и считать что вооружение создается под калибры которые хранятся на складах то производство новых должны быть под калибры НАТО а это и непредвидится.Так зачем людям морочить головы?
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стандарты - это не только вооружение, а и средства связи, структура войск и управления войсками, логистика, даже взаимодействие с гражданским обществом
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Незнаю уважаемый Ким,но наши ВСУ на востоке сраны борются куда эфективнее чем натовские войска из ихними стандартами,логистикой и всеми прибамбасами.По истечении четырех лет так званной гибридной войны натовцам лучше принимать наши стандарты.
А Андрей который во всех находит искателей зрады выскочка который на форуме не имеет своего хоть и не правильного мнения а только коментирует чужие мысли.
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Махинациям с топливом, воровством продуктов и проебыванию складов с БК тоже у вас поучиться? Может,научите НАТО военные аэродромы охранять от гопоты? Или,може,тому,шо на 4-й год войны части на нулях нуждаются в волонтерской помощи,а у хенералов морды в будку Пэдры уже не пролазят?
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Чип, шакали скавчать- танкова колона їде.
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Эксорцист тоже что и садомозахист,видимо от танков тебя плющит,батогов уже не хватает.
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Старость видно настала. Простого не пойму. Если в понедельник Украина вступит в НАТО, то во вторник НАТО должно будет вступить в конфликт на Донбассе.... А на-уй нам тогда НАТО если не их это дело? На Балканах НАТО громило всю нечисть---а тут как вроде нет?
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Ты жаждешь мировой небезпеки? А как с требованием неимения конфликтов с соседними странами? Процесс вступления в НАТО оптимально должен происходить аналогично диффундированию, а когда это уже имеет место быть, оформить формально.. Или ты, как нетерпеливая женщина желаешь всего и сразу?
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Про це розповів російський юрист Борис Кузнецов у ефірі програми HARD з Влащенко на телеканалі ZIK.

«Коли відбулася трагедія на підводному човні «Курськ», то невдовзі після цього я зустрічався із Президентом США Біллом Клінтоном. Я йому написав листа із проханням, щоб він мені розповів про те, яка у нього була інформація щодо трагедії на човні», - пригадує Кузнецов.

Так юристу стало відомо, що тодішній президент США знав про ситуацію на підводному човні вже приблизно через півгодини після вибуху. Адже в районі навчань, приблизно за 150-300 кілометрів, перебували два підводні човни США.

«Я зустрічався з американськими офіцерами, які служили на цих підводних човнах. І вони мені відкрито говорили, що знали про те, що відбулося від самого початку. Вони зафіксували і перший, і другий вибухи, чули всі переговори, які відбувалися між командирами суден та керівництвом флоту», - розповів Кузнецов.

Відтак адвокат не розуміє, в чому ж саме полягала державна таємниця, пов'язана із «Курськом», якщо про трагедію майже одразу дізналися у США.

«Припускаю, що йдеться про якісь технічні таємниці, пов'язані саме із цією моделлю підводного човна. Деяку військові кажуть, що «Курськ» в 1999 році пройшов непоміченим у Середземне море. Але це російські моряки не помітили, що їх не помітили, а насправді човен був під контролем весь цей час. Тому особисто я не бачу в цьому жодної державної таємниці», - підсумував Борис Кузнецов.
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"Если Украина вступит в НАТО в понедельник, во вторник НАТО будет вынуждено вмешаться в конфликты на Донбассе и в Крыму". Донбасс ещё можно как-то урегулировать, Крым - нет.

Т.е., Украина не вступит в НАТО в обозримом будущем - вот основной ответ Стивена Пайфера. Украина не тот объект, за который сытая Европа будет впрягаться в войну.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ Киеве прошла конференция Украина-НАТО
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