В Киеве прошла конференция Украина-НАТО

Сегодня Украине необходимо сосредоточиться на внедрении стандартов НАТО и выполнении годовых национальных программ сотрудничества с Альянсом. К такому выводу пришли участники первого Киевского трансатлантического диалога, который состоялся 26-27 октября в столице Украины по инициативе фондов German Marshall Fund (GMF), Boumbouras Foundation, а также компании “Гефест” при поддержке НАТО.
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А Андрей который во всех находит искателей зрады выскочка который на форуме не имеет своего хоть и не правильного мнения а только коментирует чужие мысли.
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«Коли відбулася трагедія на підводному човні «Курськ», то невдовзі після цього я зустрічався із Президентом США Біллом Клінтоном. Я йому написав листа із проханням, щоб він мені розповів про те, яка у нього була інформація щодо трагедії на човні», - пригадує Кузнецов.
Так юристу стало відомо, що тодішній президент США знав про ситуацію на підводному човні вже приблизно через півгодини після вибуху. Адже в районі навчань, приблизно за 150-300 кілометрів, перебували два підводні човни США.
«Я зустрічався з американськими офіцерами, які служили на цих підводних човнах. І вони мені відкрито говорили, що знали про те, що відбулося від самого початку. Вони зафіксували і перший, і другий вибухи, чули всі переговори, які відбувалися між командирами суден та керівництвом флоту», - розповів Кузнецов.
Відтак адвокат не розуміє, в чому ж саме полягала державна таємниця, пов'язана із «Курськом», якщо про трагедію майже одразу дізналися у США.
«Припускаю, що йдеться про якісь технічні таємниці, пов'язані саме із цією моделлю підводного човна. Деяку військові кажуть, що «Курськ» в 1999 році пройшов непоміченим у Середземне море. Але це російські моряки не помітили, що їх не помітили, а насправді човен був під контролем весь цей час. Тому особисто я не бачу в цьому жодної державної таємниці», - підсумував Борис Кузнецов.
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Т.е., Украина не вступит в НАТО в обозримом будущем - вот основной ответ Стивена Пайфера. Украина не тот объект, за который сытая Европа будет впрягаться в войну.
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