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Теги: обвинение (355) тюрьма (687) Манафорт Пол (27)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Манафорту грозит до 80 лет тюрьмы в случае обвинительного приговора, - Associated Press

Экс-руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт и его бывший деловой партнер Рик Гейтс могут быть приговорены к многолетним тюремным срокам и штрафам в миллионы долларов, если их признают виновными по выдвинутым ранее обвинениям.

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в Украине назначили бы лям гривен залога. Да здравствуют самые гуманные суды в мире!
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Чувак на одном заказе сломил 75 лимонов, руководил кампанией избранного президента -
в Украине он бы в прямом эфире сказал на камеру "Тьху на вас!"
сел бы в Мерседес и уехал, отдавив на ногу журналисту.
А вот в Америке - все улыбаются, а потом бздынь, и Клинтону импичмент -
по нашим меркам вообще ни за что - за миньет с практиканткой.
Никсон тоже соснул тунца.
Вот за что люди едут в Америку.
Уважаю.
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А может его какой-то наш депутат на поруки возьмет?
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Вот настоящее правосудие! А у нас миллиарды грабят и все неприкасаемые! Конечно, Америка строила свою демократию сотни лет, так что наберитесь терпения.... точнее терпения не хватит. Может наши прапраправнуки доживут до светлого будущего. Ну а мы так и подохнем рабами и не дождемся посадки наших кровопийц. Из феодализма в демократию 21 века сразу не перепрыгнешь...
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А ТРАМПУ, ПУТИНУ И ЯНУКОВИЧУ ТОГДА СКОЛЬКО !!!???
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И ЭТО БУДЕТ ЕДИНСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛ, КОТОРЫЙ СЯДЕТ
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дурак он. в Украине нужно было оставаться. барыженко в советники взял бы без вопросов.
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Аміна Окуєва - український лікар, громадський активіст та військовослужбовець чеченського походження. Учасниця подій Революції гідності та війни на сході України у складі батальйону "Київ-2".

Аміна народилася і виросла в Одесі. Іслам вона прийняла в першому заміжжі, а потім поміняла прізвище і ім'я з Наталі Никифорової на Аміну Мустафінову. Прізвище Окуєва отримала від другого чоловіка.

Після заміжжя Аміна Окуева виїжджала в Росію, але потім повернулася і вступила до Одеського медичного університету імені Мечникова, а закінчивши ВНЗ, працювала в 11 міській лікарні лікарем-інтерном.

У 2014 році Аміна Окуева стала волонтером - медпрацівником на Майдані, а в кінці 2014 року набула разом з чоловіком - Адамом Осмаєвим до лав батальйону "Київ-1", в складі якого воювало підрозділ з чеченців-добровольців "Батальйон імені Джохара Дудаєва".

На момент загибелі жінці було 34 роки.

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а вот украинским топ-депутатм,регулярно ездящим в Москву за инструкциями,хотябы по 20-ке всунули за противоукраинские действия
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ХВАТИТ НАРОДАМ ГОЛОВЫ ДУРИТЬ !!! ЛАЗАРЕНКО УЖЕ БЫЛ !!! ПОСАДИТЕ НАРОДЫ, ТАК КАК ОНИ СИДЯТ !!!


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Цензор.НЕТФорум УкраиныМанафорту грозит до 80 лет тюрьмы в случае обвинительного приговора, - Associated Press
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