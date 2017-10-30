Манафорту грозит до 80 лет тюрьмы в случае обвинительного приговора, - Associated Press

10960 118Теги: обвинение (355) тюрьма (687) Манафорт Пол (27) Тему создал: Цензор.НЕТ30.10.17 20:19 Манафорту грозит до 80 лет тюрьмы в случае обвинительного приговора, - Associated PressЭкс-руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт и его бывший деловой партнер Рик Гейтс могут быть приговорены к многолетним тюремным срокам и штрафам в миллионы долларов, если их признают виновными по выдвинутым ранее обвинениям. читать источник x Мне нравится 14
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в Украине он бы в прямом эфире сказал на камеру "Тьху на вас!"
сел бы в Мерседес и уехал, отдавив на ногу журналисту.
А вот в Америке - все улыбаются, а потом бздынь, и Клинтону импичмент -
по нашим меркам вообще ни за что - за миньет с практиканткой.
Никсон тоже соснул тунца.
Вот за что люди едут в Америку.
Уважаю.
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Аміна народилася і виросла в Одесі. Іслам вона прийняла в першому заміжжі, а потім поміняла прізвище і ім'я з Наталі Никифорової на Аміну Мустафінову. Прізвище Окуєва отримала від другого чоловіка.
Після заміжжя Аміна Окуева виїжджала в Росію, але потім повернулася і вступила до Одеського медичного університету імені Мечникова, а закінчивши ВНЗ, працювала в 11 міській лікарні лікарем-інтерном.
У 2014 році Аміна Окуева стала волонтером - медпрацівником на Майдані, а в кінці 2014 року набула разом з чоловіком - Адамом Осмаєвим до лав батальйону "Київ-1", в складі якого воювало підрозділ з чеченців-добровольців "Батальйон імені Джохара Дудаєва".
На момент загибелі жінці було 34 роки.
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