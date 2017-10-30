Выводы Венецианской комиссии по закону об образовании ожидаются 11 декабря, - Гриневич

836 45Материалы по теме: Закон "Об образовании"Теги: Венецианская комиссия (256) образование (1777) язык (3629) Гриневич (225) Тему создал: Цензор.НЕТ30.10.17 20:17 Выводы Венецианской комиссии по закону об образовании ожидаются 11 декабря, - ГриневичВыводы Венецианской комиссии касательно закона Украины "Об образовании" можно ожидать примерно 11 декабря. читать источник x Мне нравится
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Дуже сумніваюсь.
Адекватні люди вітають цей закон,бо розуміють його нагальність та необхідність.
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Реформа стосується дітей,не тебе.Це громадяни майбутньої української держави.
А ти вже минуле,символ колонії рос.федерації.
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Хоч би українську розкладку топтав.
Ну хай вже йому в Миколаїві нема з ким поговорити українською-ну тут жеж можна було би вже хоч пару реченнь написати.
Та ні,бач йому все не так-неподобається йому українська в Україні.
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Ти культивуєш їхній спосіб життя та культуру.Ти вабиш руцкій мір на нашу землю.
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Що для тебе Україна? Лише територія,без історії,без культури..
В тебе власний режим,російський,а родіна-ссср.
Тебе цікавить лише ціна на ковбасу та рівень життя і воювати за цю державу ти НІКОЛИ не підеш.
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Це иму,як кацапи намагалися нам нав'язати федералізацію,наводячи приклади ФРН,або Швейцарії-але ж вони напочатку були окремими князівствами,які потім стали федераціями,а нас намагалися розділити під неіснуючим приводом.
З того ж поля і "народ Донбасса",і кацапські надумані паралелі між анексією Криму та референдумами в Шотландії та Каталонії.
От і ти,не заглиблюючись в суть питання видаєш штампи та паралелі з Рашка-ЗМІ.
Я тебе не звинувачую-але думай своєю головою,а не індукованими кимось думками.
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Що ти пропонуєш мені,як українцю тепер робити? Як мені коректно пояснити моїм малюсеньким дітям,що в моїй країні розмовляють мовою відмінною від їх рідної,і якою я і їх мати з ними спілкуються?
Моя країна-мої правила.Такий мовний принцип ,який ми вважаємо необхідним існує в більшості країн.Спробуй влаштуватися на роботу не знаючи місцевої мови десь в Європі,чи в США.
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ОБОВ'ЯЗКОВО вчити українську в школі на необхідному рівні,все інше-на розсуд громадян.
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Всі війни ведуться за перевагу однієї культури над іншою,і мовне питання є першочерговим.
Корупцію та все інше ніщо незаважає долати паралельно.
Ти совок.
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А в нас-російська ескпансія з 1654 року,насильне зросійщення та цілеспрямоване ,багаторічне знищення українських джерел,культури,науки та мови.І це все в унітарній країні.
Чому я маю слухати скиглення таких як и? Абсолютно не маю,і тут моя позиція жорстка-українська,як державна для всіх без виключення і негайно.
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Але нерозумію румунів,навідміну від угорців вважав їх менш пихатими імперцями.
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Последнее время совсем не слышно анекдотов про Вовочку в школе.
Наконец-то доучился пацан?
Да уж. Доучился.... до президента
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