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Материалы по теме:  Закон "Об образовании"
Теги: Венецианская комиссия (256) образование (1777) язык (3629) Гриневич (225)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Выводы Венецианской комиссии по закону об образовании ожидаются 11 декабря, - Гриневич

Выводы Венецианской комиссии касательно закона Украины "Об образовании" можно ожидать примерно 11 декабря.

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Закон хороший,но будет с ним возня,и могут вконец его снивелировать.
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Закон который в двуязычной по факту стране такой,как Украина даёт преференции одному из языков, априори не может быть хорошим ,он хорош только для живущих под лозунгом"Разделяй и властвуй",но чтобы это понимать надо научиться думать.
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А ти сам володієш українською мовою?
Дуже сумніваюсь.
Адекватні люди вітають цей закон,бо розуміють його нагальність та необхідність.
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Я всё понимаю по Украински,но говорю увы чуть лучше Азирова,в школе я учился английской ,поэтому родители от Украинского освободили ,дело в том,что говорить на Украинском языке мне в Николаеве просто не с кем,люди тут в подавляющем большинстве своём русскоязычные и я в этом ничего страшного не нахожу,при этом могу объяснить всю суть на таком примере,если мне надо выбирать фильм в хорошем Украинском и русском дубляже я выберу русский ,но если выбор будет между плохим русским и хорошим Украинским я выберу Украинский! Язык это очень тонкая тема и трогать её в нашей ситуации это верх глупости.
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То стань тим,з ким твої друзі будуть говорити українською.
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Ти не знаєш ангійської мови,ми вже це перевіряли.
Реформа стосується дітей,не тебе.Це громадяни майбутньої української держави.
А ти вже минуле,символ колонії рос.федерації.
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Дело в том,что родители этих детей,скажут этим детям,что у власти дебилы,но ещё хуже то,что они пойдут и проголосуют за Бойко или Рабиновича и такими тупыми действиями власть просто уничтожает Украину! Английский же я знаю на уровне школы и не более того,при этом никогда обратного не утверждал ,так что тебе похоже надо,что-то другое проверять...
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Не чуди,в Швейцарии,Канаде и Бельгии,Финляндии и массе других успешных стран люди учатся и говорят на тех языках,на каких им хочется и там всё в порядке а творить такие вещи в Украине,во время войны могут только либо дебилы совершенные либо 100процентные враги.
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Ти сам не чуди.Україна буде україномовною і крапка!
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Дай Бог,чтобы после вышиваний придурков находящихся у власти Украина вообще была.Они ведь делают всё для того,чтобы уничтожить Украину и мне понятно зачем они это делают,чтобы свалить под шумок с награбленным и сказать,что это всё путин а они патриоты в эмиграции.
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Тебя всерьез интересует колличество истоптанных им клавиатур?
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:D
Хоч би українську розкладку топтав.
Ну хай вже йому в Миколаїві нема з ким поговорити українською-ну тут жеж можна було би вже хоч пару реченнь написати.
Та ні,бач йому все не так-неподобається йому українська в Україні.
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За неимением собеседников он прекрасно разговаривает сам с собой с нескольких аккаунтов. Не всегда мужских, кстати.
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Ти латентний москаль.Все давно вже зрозуміло.
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Ага,а как же иначе, кто ворью зад не лижет тот москаль кто вора называет вором,тот кацап, кто считает барыгу барыгой тот из ольгино ,шатун и пятая колона Действительно,ВСЁ ясно... :D
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Ага.
Ти культивуєш їхній спосіб життя та культуру.Ти вабиш руцкій мір на нашу землю.
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Эээ НЕТ,это тот кто власти воровской жопу лижет культивирует способ жизни по российски,ихнее это...
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Єєє...да...
Що для тебе Україна? Лише територія,без історії,без культури..
В тебе власний режим,російський,а родіна-ссср.
Тебе цікавить лише ціна на ковбасу та рівень життя і воювати за цю державу ти НІКОЛИ не підеш.
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Я никогда не пойду воевать за воров и это правда и меня действительно больше интересует уровень жизни,чем соевые сказки о жизни по новому,цена на колбасу меня тоже интересует,но при этом меня интересует ещё и качество этой колбасы а барыги нынешние это качество не обеспечивают,но пи этом меня ещё очень сильно интересует почему мудаки пришедшие к власти на людской крови привели Украину не к тому к чему обещали а к первым местам в Мире по коррупции,смертности,преступности,невакцинированности ,нищете народа и богатству власти и это меня интересует БОЛЬШЕ всего остального !!!
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А знаєш чому ці мудакі при владі-а через таких як ти,бо ви і досі не визначились,ви,безпринципове населення,незрозуміло якого роду і плем'я, тягнули весь час цю країну у прірву,бо вас купляли на обіцянки про руцкій язик і ковбасу.
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Это ты мимо,как всегда я голосовал за ДемАльянс и Яроша а они ничего такого не обещали а при власти мудаки потому,что их три года назад не перевешали на фонарях и только из-за этого.
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Так,але ці країни будувалися в інших умовах.
Це иму,як кацапи намагалися нам нав'язати федералізацію,наводячи приклади ФРН,або Швейцарії-але ж вони напочатку були окремими князівствами,які потім стали федераціями,а нас намагалися розділити під неіснуючим приводом.
З того ж поля і "народ Донбасса",і кацапські надумані паралелі між анексією Криму та референдумами в Шотландії та Каталонії.
От і ти,не заглиблюючись в суть питання видаєш штампи та паралелі з Рашка-ЗМІ.
Я тебе не звинувачую-але думай своєю головою,а не індукованими кимось думками.
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Ну звичайно при владі дебіли-бо їх обрали батьки тих дітей.
Що ти пропонуєш мені,як українцю тепер робити? Як мені коректно пояснити моїм малюсеньким дітям,що в моїй країні розмовляють мовою відмінною від їх рідної,і якою я і їх мати з ними спілкуються?
Моя країна-мої правила.Такий мовний принцип ,який ми вважаємо необхідним існує в більшості країн.Спробуй влаштуватися на роботу не знаючи місцевої мови десь в Європі,чи в США.
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Ну я бы поступил следующим образом,отдал бы этот вопрос на усмотрение мест ,собираются скажем родители и голосуют,кто и на каком языке хотел бы,чтобы учились их дети и по результатам голосования определялось количество тех и других классов ,при этом подчёркиваю,что углублённое изучение Украинского языка и литературы должно быть обязательным и приоритетным !
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Є державна політика,і саме в таких питаннях вона має проявлятися.
ОБОВ'ЯЗКОВО вчити українську в школі на необхідному рівні,все інше-на розсуд громадян.
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Это всё софистика ,Окуева не говорила по Украински она воевала за Украину,её убили а ты тут пишешь про гос политику ,у ворюг находящихся у власти есть только одна политика,грабить и уничтожать собственный народ,параллельно рассказывая про язык.
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Він скоріше, як лайно - не треба брати в руки, а, тим паче, стискати. Краще прикопати.
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Нет,просто есть правда и я её всегда говорил,говорю и буду говорить и я считаю,что тем кто трогает тему языка в Украине сейчас особенно самим надо языки вырывать ! Есть гораздо более важные вопросы ,это коррупция,нищета людей,несправедливость,цены и тарифы ,суды и правоохранительная система ,война и ЭТИ вопросы надо решать в первую очередь,а с языком пусть разбираются наши дети и внуки!
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Чисто совковий та проросійськиий підхід.
Всі війни ведуться за перевагу однієї культури над іншою,і мовне питання є першочерговим.
Корупцію та все інше ніщо незаважає долати паралельно.
Ти совок.
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Ну иди расскажи Канадцам,Швейцарцам,Бельгийцам,Финнам,что они совки ! Мне сдаётся,что всё гораздо проще,просто ты дурак а в противном случае ты бы сейчас на передовой защищал и Украину и Украинский язык ,но ведь там сыро,холодно и могут убить а вот защищать Украинский язык на диване,это да,это можно ,это не страшно совсем и даже приятно.
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Некоректне порівняння,я вже вказував на це.Канада двомовна,бо була колонізована французами та англійцями,Щвейцарія-конфедерація різних князівств і так далі.
А в нас-російська ескпансія з 1654 року,насильне зросійщення та цілеспрямоване ,багаторічне знищення українських джерел,культури,науки та мови.І це все в унітарній країні.
Чому я маю слухати скиглення таких як и? Абсолютно не маю,і тут моя позиція жорстка-українська,як державна для всіх без виключення і негайно.
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І потім-ти геть не розібрався в ситуації.Мова йде про те,що громадяни України мають вивчати українську в обов'язковому порядку-але їм не забороняють вивчати та використовувати будь-які інші мови.Але дупка чомусь пригоряє саме у "русскоязьічньіх" та от ще у мядярских та румунських посіпак Хуйла.
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Може хоч після цих висновків мадьяри стулять свій кацап'ячий писок.
Але нерозумію румунів,навідміну від угорців вважав їх менш пихатими імперцями.
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***
Последнее время совсем не слышно анекдотов про Вовочку в школе.
Наконец-то доучился пацан?
Да уж. Доучился.... до президента
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Защитить язык никаким законом нельзя,все нормальные люди это понимают. А вот поссорить Украину с её ближайшими союзниками можно. Так кто и зачем принял этот закон, на чью мельницу этот кто то льет воду? Правильно, на мельницу Путина. Осталось выяснить, кто это сделал.

Выводы Венецианской комиссии по закону об образовании ожидаются 11 декабря, - Гриневич - Цензор.НЕТ 1479
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Ты не ГризодубоВ, часом? Очень "взвешенный" закон, рожденный большими трудами, решающий запущенную проблему, а ты путина сюда лепишь... Будь благоразумен - путину сейчас не до таких мотивов, как в 2014..
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Так я тебе и сказал. Так значит Путину этот закон не выгодный?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВыводы Венецианской комиссии по закону об образовании ожидаются 11 декабря, - Гриневич
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