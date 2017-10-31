EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Амины Окуевой Покушение на Мосийчука Протесты возле Рады Мажоры на дорогах Судебная реформа Закон "Об образовании" Арест замминистра обороны Павловского Убийство Вороненкова Пенсионная реформа Оккупированные территории - Крым и Донбасс Джон Маккейн Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России
 Форум Украины(631737)
  3599  188
Теги: клуб (44) наркотики (1658) Крищенко (194)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Действия полицейских во время обыска в клубе Jugendhub были законными, - Крищенко

Руководитель полиции Киева Андрей Крищенко заявляет, что действия полицейских во время обыска в киевском клубе Jugendhub были законными.

 читать источник
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Все пропало Эрнесто, все пропало... лучше сразу занюхать труселя после очереедного срача в интернете и таким образом свести счеты с постылой жизнью сепарского троля.
 показать весь комментарий
Ответить
 
что это тебя троли интересуют, гомосятина? Меньше бухай - меньше мерещиться будет дурачок
 показать весь комментарий
Ответить
 
Шо дети в 18 лет должны делать?Тем более если в родителей есть деньги.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
С каких пор употребление наркотиков у нас считается нормой?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хранение сверх определенной нормы то же....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Статья 309. Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта
1. Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта -
наказываются штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или ис правительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты и своим детям такого же пожелаешь..?? И в клуб с наркотой их с радостью отправишь..??
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ничего не имеют против облав на наркоманов, но армия по принуждению - это дерьмо собачье
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А шо будешь делать с наркоманами? Топить или сжигать? Больная страна с глубоко хворым населением. Если тебя завтра мусор на улице обыщет и наркоту у тебя найдет - сам топиться побежишь?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
мокшанец, в Украине стройбатов нет
запиши там у себя в методичке
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Люди кваліфіковано виконали свої обовязки, а ви їх г-ном поливаєте. В США навіть "нетрадиційні" під час війни у В'єтнамі не ухилялись.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да у нас война...или если тебе войну войной не назвали...а назвали ее АТО...этого не понятно..??
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А в чем ты видишь принципиальную разницу.....между войной...и АТО..?? Что тебя так возбуждает от того что войну назвали АТО...??
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Согласно Закона о борьбе с терроризмом...

Субъектами, непосредственно осуществляющих борьбу с терроризмом в пределах своей компетенции, являются:

Служба безопасности Украины, которая является главным органом в общегосударственной системе борьбы с террористической деятельностью;

Министерство внутренних дел Украины;

Министерство обороны Украины;


http://kiev1.org/zakon-ukr-638-iv.html Изучай...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Из Закона по борьбе с терроризмом...

Министерство обороны Украины, органы военного управления, соединения, воинские части и подразделения Вооруженных Сил Украины обеспечивают защиту от террористических посягательств объектов и имущества Вооруженных Сил Украины, оружия массового поражения, ракетного и стрелкового оружия, боеприпасов, взрывчатых и ядовитых веществ, находящихся в воинских частях или хранятся в определенных местах; организуют подготовку и применение сил и средств Сухопутных войск, Воздушных Сил, Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в случае совершения террористического акта в воздушном пространстве, в территориальных водах Украины; участвуют в проведении антитеррористических операций на военных объектах и в случае возникновения террористических угроз безопасности государства из-за пределов Украины; в случае привлечения к проведению антитеррористической операции - обеспечивают с применением имеющихся сил и средств выполнения задач по пресечению деятельности незаконных военизированных или вооруженных формирований (групп), террористических организаций, организованных групп и преступных организаций; участвуют в задержании лиц, а в случаях, когда их действия реально угрожают жизни и здоровью заложников, участников антитеррористической операции или других лиц - их обезвреживают. http://kiev1.org/zakon-ukr-638-iv.html
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты, надеюсь, из окопа? Почему херово воюешь? Почему крым до сих пор не освободил?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В той же паРаше...войну в Чечне называли КТО (контр террористическая операция)....причем два раза называли...но всем известно что это была война.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ты сравнид хрен с паотцем - ты б ещё про батальон прокуроров написл)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ярослав чи Славку(не знаю твого[Вашого] віку), у всіх народів Світу завжди було позором ухиляння від військової служби. А також позором для всієї родини. Ненавидиш Україну? Їдь н-уй в парашу і воюй за неї, якщо ти мужик. А ти сидиш в теплі і обсираєш достойних людей, які виконують свої обовязки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А в этом никто..кроме зрадоботов и всепропальщиков.. и не сомневался....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Такі рейди мають бути регулярними і по всіх нічних клубах, де, очевидно також, відбувається розповсюдження різного роду наркотиків. Не розумію з якого дива поліцейські мають виправдовуватися, адже діяли на підставі санкції суду. Стосовно дій щодо уклоністів від служби в Збройних Силах, то служба цій публіці піде лише на користь, повернуться на дембель нормальними людьми.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кацап, що ж вам скрізь зад привиджується, все у вас через зад, а нус не парся все норм.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Блин, куда же деться от вас, долбней чекистских...
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
УхоЇти! Виявляється мусора вже "законно" можуть всіх пиzдити де попало!
На майдані теж якось так починалося.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
І там і там були неповнолітні і мусора!
До речі тут на цензорі альтернативно обдароване рогобидло тішилося як мєнт олійник застрелив неповнолітнього пасажира БМВ.
Тут йдеться про права людини ,а не бидла бити людей (як би хто спитав)!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
І правильно Олійник зробив.
Злочинець є злочинець.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Олійник вбив не злочинця,а пасажира, він не порушував ніяких правил.
Злочинцем людину може визнати тільки суд...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ти цій ксєнії не поясниш- у неї ліва півкуля давно на інвалідній пенсії!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ти взагалі іншими півкулями думаєш...
І як тільки живеш,бідолашне...
 показать весь комментарий
Ответить
 
у мене ліва півкуля постійно критикує праву!
У такий спосіб відбувається гармонійна співпраця.
Знаю що тобі цей трюк вдається дуже рідко.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Шо,шо...
Дивись не побийся там своїми півкульками.)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та не переймайся!
Йди поспи бо тільки дельфіни користуються півкулями позмінно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Він був в заручниках? Ні,він був співучасником.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Подивимось що ти заспіваєш як (не дай Боже) когось з твоїх близьких мєнтяра розстріляє просто в куражі!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Подивимось що ти заспіваєш як (не дай Боже) когось з твоїх близьких зіб'є обкурене бидло,яке ніякий мєнтяра вчасно не зупинив,бо почитав тебе і весь кураж у нього зник.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Добре! Йди розстрілюй усіх водіїв ,бо вони можуть обкуритись і почнуть збивати усіх тобі близьких,а мєнти олійники не багатостаночники!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та дубцями тих випивох,дубцями.Розстріл у випадку злісної непокори та загрозі життю інших громадян.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ВСІХ НАРКОМАНІВ І ДЕ ПРИЙДЕТЬСЯ - ОБОМА РУКАМИ ЗА !
 показать весь комментарий
Ответить
 
Полицейский сказал, что действия полиции были законными, не может быть
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
сейчас по ictv интересная передача началась "Профессия "Активист" - советую всем зрадоботам посмотреть - вдруг себя там увидите.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ты в жопе шоколадной точно себя увидишь, как в зеркале. Мой тебе совет - не все коричневое - шоколад.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если в тексте сообщенья
видишь "жопа", "член" и "рот"
то мой друг, отбрось сомнения
это ватный патриот © Стрелок
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если в тексте видишь кацап или зрадобот, то знай, что тут срет отстойный порохобот.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Интересно, а почему нигде ни на ТВ ни в прессе нет ничего кто и как похитили и вывезли 3 грузин?
Как же суды и такое глупое слово "закон"?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так мало, а чому не всіх, а скотча не вистачило, але Сракашвілі, про всяк випадок, перебрався жити в палатку, побухав, погуляв у Гондондона, можна і помайданити.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так пускай уже определятся что это за акция была в клубе,ловля наркоманов или отлов прызывников если призывников то эти отловленые уроды точно будут служить в НАЦиской Гвардии.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ніяких наркотиків там не було, звичайно, просто іудам при владі в Україні не подобається україненюгенд.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Рома..у тебя в заначке чё-то осталось после клуба?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не платив клуб мусорам за продаж наркотиків,а "криша" виявилась слабуватою,от і "наїхали"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А воні скільки було,звіздежу,ай-ай-ай,напалі на детак,мусара, праізвол,сабакафф...адвокатіки відразу тут-як тут...бабла скільки рубонути можна було б...Поліція чітко виконала свою роботу! І нехай продовжує в такому ж дусі!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
> принимала разрешенных мер физического воздействия и в пределах разрешенных законом
[G] нет, это не исправить, только расстрел...
У меня подозрение, что этот многоярусный канцелярит не подчиняется нормам ни русского, ни украинского, ни какого-либо другого человеческого языка. За подобное моя бабушка сразу ставила кол. Как с таким косноязычием можно дослужиться до звания выше постового?
ИУсEточник:https://censor.net.ua/n461052
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Поки не введуть відповідальність за вживання, до тих пір наріки будуть пхати всяке гівно людям. Не буде попиту, - пропаде пропозиція. Інакше ніяк...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну ..., понятно - типа мажорская тусовка ...
А выложить статистику возростов ...
А по юношах - статус родителей?
Все из "трудных семей" ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дык, уже давно все всем понятно: "полиция" "в законе", хуля...
 показать весь комментарий
Ответить
 
ПОЛИЦИЯ ПОЛОЖИЛА НАРИКОВ МОРДОЙ В ПОЛ, НАКРЫЛА НАРКОХАЗУ,, А СКОЛЬКО НЫТЬЯ, БЛЯ...

ЭЙ ЗРАДОФИЛЫ, БЛ..! ВАМ ШАШЕЧКИ ИЛИ ЕХАТЬ?!!

Опять трызуб криво стоить?
дапошли вы...!!!!
Полиции - респект.
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФорум УкраиныДействия полицейских во время обыска в клубе Jugendhub были законными, - Крищенко
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Lvbnhj, Sharl, Леонид Днепр, Семен Сало, Вячеслав Айшер db13345f, Владимирец Фартовий, Александр Ивашин, True Power, Админ Охуев, Дилетант Дилетантов, Senator S 01a656ec, Witness, AndyMariman, Баурсак03, лао-цзы-дун
 Всего на сайте: 62 писателя
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти