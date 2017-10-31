Действия полицейских во время обыска в клубе Jugendhub были законными, - Крищенко

3599 188Теги: клуб (44) наркотики (1658) Крищенко (194) Тему создал: Цензор.НЕТ30.10.17 20:00 Действия полицейских во время обыска в клубе Jugendhub были законными, - КрищенкоРуководитель полиции Киева Андрей Крищенко заявляет, что действия полицейских во время обыска в киевском клубе Jugendhub были законными. читать источник x Мне нравится 6
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1. Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта -
наказываются штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или ис правительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.
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запиши там у себя в методичке
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Субъектами, непосредственно осуществляющих борьбу с терроризмом в пределах своей компетенции, являются:
Служба безопасности Украины, которая является главным органом в общегосударственной системе борьбы с террористической деятельностью;
Министерство внутренних дел Украины;
Министерство обороны Украины;
http://kiev1.org/zakon-ukr-638-iv.html Изучай...
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Министерство обороны Украины, органы военного управления, соединения, воинские части и подразделения Вооруженных Сил Украины обеспечивают защиту от террористических посягательств объектов и имущества Вооруженных Сил Украины, оружия массового поражения, ракетного и стрелкового оружия, боеприпасов, взрывчатых и ядовитых веществ, находящихся в воинских частях или хранятся в определенных местах; организуют подготовку и применение сил и средств Сухопутных войск, Воздушных Сил, Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в случае совершения террористического акта в воздушном пространстве, в территориальных водах Украины; участвуют в проведении антитеррористических операций на военных объектах и в случае возникновения террористических угроз безопасности государства из-за пределов Украины; в случае привлечения к проведению антитеррористической операции - обеспечивают с применением имеющихся сил и средств выполнения задач по пресечению деятельности незаконных военизированных или вооруженных формирований (групп), террористических организаций, организованных групп и преступных организаций; участвуют в задержании лиц, а в случаях, когда их действия реально угрожают жизни и здоровью заложников, участников антитеррористической операции или других лиц - их обезвреживают. http://kiev1.org/zakon-ukr-638-iv.html
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На майдані теж якось так починалося.
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До речі тут на цензорі альтернативно обдароване рогобидло тішилося як мєнт олійник застрелив неповнолітнього пасажира БМВ.
Тут йдеться про права людини ,а не бидла бити людей (як би хто спитав)!
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Злочинець є злочинець.
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Злочинцем людину може визнати тільки суд...
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І як тільки живеш,бідолашне...
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У такий спосіб відбувається гармонійна співпраця.
Знаю що тобі цей трюк вдається дуже рідко.
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Дивись не побийся там своїми півкульками.)))
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Йди поспи бо тільки дельфіни користуються півкулями позмінно.
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видишь "жопа", "член" и "рот"
то мой друг, отбрось сомнения
это ватный патриот © Стрелок
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Как же суды и такое глупое слово "закон"?
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Наркомедианты, або «Кокие ваши доказателства?»
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[G] нет, это не исправить, только расстрел...
У меня подозрение, что этот многоярусный канцелярит не подчиняется нормам ни русского, ни украинского, ни какого-либо другого человеческого языка. За подобное моя бабушка сразу ставила кол. Как с таким косноязычием можно дослужиться до звания выше постового?
ИУсEточник:https://censor.net.ua/n461052
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А выложить статистику возростов ...
А по юношах - статус родителей?
Все из "трудных семей" ?
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ЭЙ ЗРАДОФИЛЫ, БЛ..! ВАМ ШАШЕЧКИ ИЛИ ЕХАТЬ?!!
Опять трызуб криво стоить?
дапошли вы...!!!!
Полиции - респект.
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