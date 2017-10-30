Сотрудничество Манафорта с ПР и Януковичем будет объектом внутриполитических процессов в США, но не касается украинского политикума, - Арьев

2119 45Теги: Арьев (533) ПР (12808) США (13647) Манафорт Пол (27) Тему создал: Цензор.НЕТ30.10.17 19:57 Сотрудничество Манафорта с ПР и Януковичем будет объектом внутриполитических процессов в США, но не касается украинского политикума, - АрьевРабота политтехнолога Пола Манафорта на украинских политиков, что, как стало известно, является предметом расследования в США, будет объектом внутриполитических процессов в США. читать источник x Мне нравится 1
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Крышеватели...мляха-муха!!! нет подписи-нет воровства))) так может и Овощ нигде на расписался??? это ж надо как ХИТРО)))
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ой, еще как касается!
заляпайтесь-замарайтесь все, кто в деле замешан!
не каждому червячку - бабочкой стать!!!
иным и навоз рыльцем шевелить надо...
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Сдается мне, что наши провинциальные воротилы выдают желаемое за действительное.
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Після «Панамагейт». Манафорт це дитячій лемент.
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Да расследование ФБР "художеств" Манафорта непосредственно касается Украины и украинского политикума!
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