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 Форум Украины(631737)
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Теги: Арьев (533) ПР (12808) США (13647) Манафорт Пол (27)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Сотрудничество Манафорта с ПР и Януковичем будет объектом внутриполитических процессов в США, но не касается украинского политикума, - Арьев

Работа политтехнолога Пола Манафорта на украинских политиков, что, как стало известно, является предметом расследования в США, будет объектом внутриполитических процессов в США.

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по сравнению с украинскими политиками Манафорт -девственница
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27 июня 2017 года руководитель САП Назар Холодницкий сообщил, что подписи П.Манафорта не было ни на одной из страниц так называемой "амбарной книги" Партии регионов. Таким образом САП и НАБУ не нашли доказательств получения П.Манафортом денег от Партии регионов)))))

Крышеватели...мляха-муха!!! нет подписи-нет воровства))) так может и Овощ нигде на расписался??? это ж надо как ХИТРО)))
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Подождем выводов ФБР. И посмотрим, как эти выводы "не коснутся украинских политиков"
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А у нас никого ничего не касается. Прокуроры с брюликами-не касается, Пороха на офшорах за руку ловят- не касается, коррупционеров под залог выпускают и никого не сажают- не касается. Касается только если к корыту не пускают. Тогда очень касается.
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Выводы ФБР будут внедрять американцы, прикинь...
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Ох сука ляшко жгёт на 112, играет каждую неделю, а зачем Майдан был нужен, все бы играли и жили бы в шоколаде. Я не могу понять, зачем всё это было, когда можно просто играть, кто ему мешал?
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Заднеприводный просто окуевшиое животное .... "лоторейщик" куев
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Заигрался, просто в этот раз деньги начнут пахнуть.
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Да Арьев,ничего кроме руки народа Украины вас упырей уже не коснётся ...
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То есть это очкастый Свин рыгов так успокаивает?
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А не числился ли некто Петро Порошенко в той самой ПР,о которой будет петь соловьем Манафорт?
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Ну так Порошенко один из основателей ПР и это открытые данные,был членом СДПУ(о) Медведчука
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Ну чего? я думаю многих провластных барыг фбр захочет допросить... Всё только начинается.
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в США всё только начинается, а Арьев уже знает, чем всё закончится.
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Это посыл..типа..братва, все путем..грабим дальше
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Думаю США плевать кто что там у власти в Украине их свои внутренние тёрки больше интересуют
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это почему?тут много подельников этого капитал-шоу,или здесь призы участникам не выдадут?
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нет...только РевВоенСовет!!!снесёт всю эту барыжную шушеру в клозет Истории!!
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О как наши политики зашевелились что завоняло. А ведь ФБР клубочек раскрутит и тогда сидящим на Грушевского очень будет страшненько.
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Барыгу там никак прицепить нельзя?Министром всё-таки был.Лет так на 59
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а почему это не касается?
ой, еще как касается!
заляпайтесь-замарайтесь все, кто в деле замешан!
не каждому червячку - бабочкой стать!!!
иным и навоз рыльцем шевелить надо...
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Посмотрим..если Падрэ седины прибавит, то еще есть надежда..
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Арьев, ты эту куйню рассказывай своему еврейскому дедушке!
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А, если будет доказано, что нынешний политикум имеет прямое отношение к делу Манафорта?

Сдается мне, что наши провинциальные воротилы выдают желаемое за действительное.
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Кто то слышал о Хьюстонском проекте? Так вот он вышел на завершающий этап. Все ОК! Все по плану.....
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А вот и ответ https://censor.net.ua/news/461057/ukrainskoe_delo_manaforta_vyzvalo_skandal_v_ssha_glava_krupneyisheyi_lobistskoyi_kompanii_podesta_ushel
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Та нашим взагалі все побую.
Після «Панамагейт». Манафорт це дитячій лемент.
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Как не касается? Тут если отследить коррупционные связи Януковича, в итоге сядут все.
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НИКАК НЕ МОГУ ПОНЯТЬ ПОЧЕМУ ПРОТИВ ПОРОШКА И ЕГО ШОБЛЫ ДО СИХ ПОР НЕ ВВЕДЕНЫ САНКЦИИ СОЗНИКАМИ УКРАИНЫ. ДАВНО ПОРА.
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Ждут, когда мы погоним этих политиканов в отставку. Чтобы не нанести вреда гоударству Украина.
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Тобто , сприймати треба все навпаки - якщо амери ретельно досліджують справу Манафорта - одразу виявлять його зв'язки з теперішніми "очільниками" держави !
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Растолстел журналист на дипломатической трудной работе... однако...
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Порошенко ПР создавал и тоже с Януковичем сотрудничал, даже министром у него был.
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Не треба переводити стрілки з цієї влади на отого Януковича.
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Интересно, если нынешний "харант" непосредственный прародитель партии регионов, то почему он "не причастен" к преступлением своей партии, которую сегодня переименовал в БПП???
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Ранее Арьев тупостью не отличался, до начала работы на "шоколадной фабрике". Что им там такое скармливают, что мозги просто перестают работать ?
Да расследование ФБР "художеств" Манафорта непосредственно касается Украины и украинского политикума!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСотрудничество Манафорта с ПР и Януковичем будет объектом внутриполитических процессов в США, но не касается украинского политикума, - Арьев
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