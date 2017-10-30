"Отстраняюсь от этого", - опрос на улицах Москвы, есть ли в РФ политзаключенные. ВИДЕО

НБ
, 133133
, bbc 965160aa
, Шагай Правой
, Вячеслав
, NNN
, Саша Крест
, сам прихожу
, буков
, Ksenia VB
, Ринат Амедов
, Tyravskyy Ruslan
, Юра Сюзик
, cvthtrf
, Амир Карданов
, Николай Влад
, Maxim Ak-Murza
, Roman Rjevskiy
, жовтоблакитний
, Bander_UA 1d21dedd
, 5050
, Ali Hasan
, 4life
, про
, Все тот же Ярослав Днепр
, Mikola Tishkivskiy
, Константин Гризодубо
, комэск Титаренко
, А шо
, ПравдаЛюбка
, Alex Kiz
, Олег Хардин
, Олександр Клименко 0582b445
, Алекс Фибер
, Lvbnhj
, Вовец Путлер-Капут 60b080be
, Вася Городской
, Губернатор Боронео
, Константин 1041a131
, Да-это-я
, Дед Зигирь.
, Пан Телемон bc543dce
, sulima ivan
, Рита Мищенко
, Владимир_2
, Чуб
, Чип
, Володимир Павлович
, Envoy
, Алексей Черняк dc59afc1
, V-roma
, Володимир Ніколаєць
, Helg1961
, Same Tak
, Maks Kolorto
, Глеб Жеглов 5895752a
, Yuriy Yurieff
, Supple Vine
, Fjall_Raven
, Domkrat
, Vermut
, частный сектор
, monah 58f1317c
, МГМ
, vernon1010
, Глеб123
, Vlas Nik
, коля брусчук
, Aqua Forrest
, Байгали
, Amber
, Egor Elk
, Udo Dirkshnaider
, Andrey Dark
, JulyusCaesar
, Ils ne passeront pas
, albacha
, OldCat
, Виталий Yabluchenko - ff
, мон
, виталий луцюк 030674cb
, время
, Вова Индюков
, Путлер Капут
, Правда Жизни 264a636c
, augusto hose
, Лёва Левченко
, Эрнесто
, маи аиавпт
, Val Perry
, Сергій Гранін
, Ilyas Yagyaev
, XXXD 67ce5722
, Hazan Eldoran
, 9c2631de
, майор швейк
, курвиметр
, Franz Maser
, andrew_sc
, ALEX BLACK 81798d64
, GayParade
, Alexander Kravchenko
, Ex perd
, Вжеж Набридли
, Elena 430ab138
, oleg kovalek
, Антонина Бернат
, Mikhail Saveliev
, Mora Zfayfer
, Славик Шустрик
, Alex Fahrer
, Вячеслав Крук
, амфаш
, Eispickel
, Colt
, uyt Nik
, Rostyslav Komarnytsky
, Vlad Vladidze
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ОТВЕТ-- НУ ЧТО ВЫ... НЕТ.. КОНЕЧНО...
ОТВЕТИЛИ ВСЕ 140 МЛН. ПОЛИТЗАКЛЮЕННЫХ ХУ..ЛО...
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Когда они пришли за социал-демократами, я молчал - я не был социал-демократом.
Когда они пришли за профсоюзными активистами, я молчал - я не был членом профсоюза.
Когда они пришли за мной - уже некому было заступиться за меня.
(Мартин Нимёллер)
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То же самое будет и в паРаше....
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Только у кацапов даже изнасилование нескольких миллионов немок дидами - все равно подвиг. Впрочем в вашей картине мразеустройства так наверное и есть.
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91% опрошенных готовы безоговорочно жрать говно за величие России;
7% опрошенных готовы жрать говно с оговорками (соусы, наличие удобной посуды, салфеток, десертов);
2% опрошенных жрать говно не готовы и не будут. Ведется следствие.
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Ради кацапского понятия о величии - доли процента даже не от общего числа а от числа местных ватников.
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русскіє сваіх нє брасают...
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Однако "ответку держать" потом пришлось всем немцам.
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Спросили паренька на площади, в Москве:
Как ты относишься к украинской войне?
Сказал, не думая - Россия победит!
И если нужно, то и он, охотно побежит!!!
Пришел домой. Спросила мать - Куда собрал рюкзак?
- Я, мама, еду на войну! России помогать!
Задумалась седая мать. - Послушай-ка сынок,
Ты вырос у меня большим…Но как придумать смог!!
Кого собрался убивать, а главное - за что?
Не заставляй меня страдать… Да главное не то!
Коль ты собрался убивать - сначала мать убей...
Ведь ты же знаешь, что и я - украинских кровей.
Соседа застрели, сынок, ведь тоже он «хохол».
И девочку свою убей, с которой в школу шел…
Забросив свой рюкзак сынок вернулся в дом
Смахнул рукой слезу с лица - проснулся разум в нем!
Вот если б каждая из нас учила сыновей -
То главным стал бы не приказ, а СЛОВО МАТЕРЕЙ!!!
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Вони наче і бачать, а зрозуміти не можуть.
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тут уже не хромосома а шизофрения.=)) кацапы вы Д.Б.
Во время заседания директор Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов указал, что некие лица с помощью системы видеонаблюдения в РФ собирают образы российских граждан.
На что Путин ответил: «Но образы-то, это ладно. Вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране. Причем по разным этносам и людям, проживающих в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос - вот это зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально. Мы такой вот объект очень большого интереса».
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http://www.rosbalt.ru/russia/2017/10/30/1657064.html
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Так что скоро прийдется забирать из Украины своих ихтамнетов и отдавать наших политзаключенных. С вашими сами разбирайтесь.
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