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Теги: Москва (3003) опрос (1580) политзаключенные (727)
Тему создал: Ольга Скороход

"Отстраняюсь от этого", - опрос на улицах Москвы, есть ли в РФ политзаключенные. ВИДЕО

На улицах Москвы провели опрос, есть ли в России политзаключенные, и кого можна считать таковыми.

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ВОПРОС ЕСТЬ ЛИ В РФ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЗАКЛЮЧЕННЫЕ
ОТВЕТ-- НУ ЧТО ВЫ... НЕТ.. КОНЕЧНО...
ОТВЕТИЛИ ВСЕ 140 МЛН. ПОЛИТЗАКЛЮЕННЫХ ХУ..ЛО...
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Это опрос только для них. ОНИ все Знают и Все понимают. ( ТОТАЛИТАРНЫЙ режим Гитлера всю Германию держал в Страхе, а после Тоталитарный режим Сталина всю Европу.) И молчали, и лишнее слово сказать не рисковали. (от сумы и от тюрьмы не зарекаться как и от прихода к власти ТИРАНА-Убийцы). По сути нам повезло, что США помогли. Спасибо им за это. Европа - никчемныая Слабая. США = Мировой ЛИДЕР 1000%.
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все они прекрасно знают, просто бздят что рано или поздно за слова отвечать придется.
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импортозамещенное молоко из российского супермаркета как обойный клей - https://www.youtube.com/watch?v=h8TryOYrZ6g
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ну чо,казеина перебухали...бывает.смешиватель забухал
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Казеин - то для кацапов слишком жирно. Карбоксиметилцеллюлоза или КМЦ - вот неисчерпаемый источник скрепного молока. Пускай пьют, пока не слипнется.
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и на фоне голос путлера из ящика, рассуждающего о достижениях народного хозяйства)
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Когда они пришли за коммунистами, я молчал - я не был коммунистом.
Когда они пришли за социал-демократами, я молчал - я не был социал-демократом.
Когда они пришли за профсоюзными активистами, я молчал - я не был членом профсоюза.
Когда они пришли за мной - уже некому было заступиться за меня.
(Мартин Нимёллер)
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То же самое было и в совке....при сралине...только приходила за троцкистами...меньшевиками...врачами....
То же самое будет и в паРаше....
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Осуждение и признание неприглядных фактов это не пренебрежение.

Только у кацапов даже изнасилование нескольких миллионов немок дидами - все равно подвиг. Впрочем в вашей картине мразеустройства так наверное и есть.
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В конце июля ВЦИОМ был проведен социологический опрос среди граждан РФ на тему отношений к санкциям Запада. Итак, вопрос звучал следующий: готовы ли вы потреблять в пищу каловые массы, если это приведет к величию России в соответствии с представлениями Вождя?

91% опрошенных готовы безоговорочно жрать говно за величие России;

7% опрошенных готовы жрать говно с оговорками (соусы, наличие удобной посуды, салфеток, десертов);

2% опрошенных жрать говно не готовы и не будут. Ведется следствие.
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Если "величие" - это благополучие своих детей и внуков в своем же доме то дохера.
Ради кацапского понятия о величии - доли процента даже не от общего числа а от числа местных ватников.
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Відповіді зовсім не здивували...
русскіє сваіх нє брасают...
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Многие немцы в 42 - м действительно не знали что происходит в "трудовых лагерях" и куда делись все евреи. Но большинство конечно же знало и находило для себя и соседей милионы объяснений в т.ч и таких - "я не интересуюсь политикой".
Однако "ответку держать" потом пришлось всем немцам.
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***стих 2014года "Слово матерей"

Спросили паренька на площади, в Москве:
Как ты относишься к украинской войне?
Сказал, не думая - Россия победит!
И если нужно, то и он, охотно побежит!!!
Пришел домой. Спросила мать - Куда собрал рюкзак?
- Я, мама, еду на войну! России помогать!
Задумалась седая мать. - Послушай-ка сынок,
Ты вырос у меня большим…Но как придумать смог!!
Кого собрался убивать, а главное - за что?
Не заставляй меня страдать… Да главное не то!
Коль ты собрался убивать - сначала мать убей...
Ведь ты же знаешь, что и я - украинских кровей.
Соседа застрели, сынок, ведь тоже он «хохол».
И девочку свою убей, с которой в школу шел…
Забросив свой рюкзак сынок вернулся в дом
Смахнул рукой слезу с лица - проснулся разум в нем!
Вот если б каждая из нас учила сыновей -
То главным стал бы не приказ, а СЛОВО МАТЕРЕЙ!!!
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я тоже так считаю, пока российские матери будут любить путина сильнее своих сыновей - война будет длиться долго...
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к сожаление это глубже любви к путину. это ненависть к тем к тем кто живет иначе чем они. Украинцы после Майдана конечно номер один. дальше жиды, пиндосы, чурки и вообще все
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Во первых это не корова... а во вторых это не молоко.....
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Точно.Око у страуса більше ніж мозок.
Вони наче і бачать, а зрозуміти не можуть.
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ну а шо??
тут уже не хромосома а шизофрения.=)) кацапы вы Д.Б.

Во время заседания директор Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов указал, что некие лица с помощью системы видеонаблюдения в РФ собирают образы российских граждан.
На что Путин ответил: «Но образы-то, это ладно. Вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране. Причем по разным этносам и людям, проживающих в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос - вот это зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально. Мы такой вот объект очень большого интереса».
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Путин заявил о целенаправленном сборе биоматериала россиян с неизвестной целью

http://www.rosbalt.ru/russia/2017/10/30/1657064.html
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Мене більше цікавить питання - чому так багато політв"язнів в захопленій баригами Україні?
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)) когда йа, в своих, не всегда легальных мандрах, в очереди перед кассой, на одной из карельских заправок, увидев продажный шильдик со шрифтом "есть путен - есть рассея", сказал камраду ваґабундеру, - "а если путен есть перестанет, то шо, в расеи с голоду все повыздыхают?", очередь взрогнула, а й чуть не наполучаль и физических пендюлей от своих козаков-камрадов за такое высказывание. с кучей весомых, по их толкованию, аргументов ))
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А в это время новая республика в центре Европы - мечта Вовы путина о начале развала единого ЕС - всё! Парламент Каталонии признал свою отставку , а пучдемон сбежал в Брюссель.
Так что скоро прийдется забирать из Украины своих ихтамнетов и отдавать наших политзаключенных. С вашими сами разбирайтесь.
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Цензор.НЕТФорум Украины"Отстраняюсь от этого", - опрос на улицах Москвы, есть ли в РФ политзаключенные. ВИДЕО
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